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 "Жесткая и грязная": Медведев высказался об избирательной кампании в Украине

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина не допустила к наблюдению за выборами граждан России, потому что ей "есть что скрывать".

Свое мнение о ходе избирательной кампании в Украине премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил в интервью болгарской газете "Труд", текст которого опубликован на сайте российского правительства, сообщает Цензор.НЕТ.

"На Украине идет жесткая, грязная избирательная кампания по выборам президента. Наблюдая за ней, мы в России пока не понимаем, с кем на Украине можно разговаривать. Но в любом случае мы будем уважать выбор наших соседей, выбор украинцев. И будем открыты к диалогу с новым руководством, если оно будет в нем заинтересовано", – сказал Медведев.

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Премьер-министр России считает, что избирательная кампания проходит с нарушением принятых в Европе демократических норм.

Одним из "явных ущемлений избирательных прав украинских граждан", по словам Медведева, стало закрытие избирательных участков в дипломатических и консульских учреждениях Украины на территории России. "Около 3 млн граждан Украины, которые живут и работают в России, лишились возможности проголосовать", – посетовал премьер.

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Во-вторых, подчеркнул он, гражданам России запрещено участвовать в наблюдении за выборами даже в составе мониторинговых миссий ОБСЕ. "Это серьезное нарушение Украиной собственных международных обязательств. Такое крайне редко встречается на практике. Очевидно, правящему режиму есть что скрывать", – заявил Медведев.

Источник: https://censor.net.ua/n3114699
 
 
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Это серьезное нарушение Украиной собственных международных обязательств. Такое крайне редко встречается на практике Источник: https://censor.net.ua/n3114699

Ну.
А в америке вообще негров линчевали.
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что несет этот менахем мендель? или его раньше времени разбудили?
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То ли дело в рашке родной - не жёсткая и чистая. Все дудят в одну дуду...
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Да, твое мнение нам "важно" конечно... а не допустить твоих крыс троянских смотреть пьяными бэньками за выборами было правильное решение с какой стороны не взгляни..
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"Жесткая и грязная": Медведев высказался о бутылке, на которую сел
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Жесткая и грязная": Медведев высказался об избирательной кампании в Украине
 
 
 
 
 
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