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Все про:США (14713) реабилитация (223) Фриз (149) Министерство по делам ветеранов (29) ПТСР (6)

 Министр по делам ветеранов Фриз посетила центр реабилитации раненых морпехов в США

Ирина Фриз ознакомилась с работой Полка раненых Морской пехоты "Wounded Warrior Regiment", расположенного на военной базе Квантико. Там проходят реабилитацию военные с ПТСР и наиболее тяжелыми травмами.

Главная цель учреждения – помочь морпехам осознать, что их лучшие дни еще впереди, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".

Девиз Полка – "Пациент ты – временно, а морпех – навсегда".

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За год в центре могут получить помощь около 2000 морских пехотинцев. Им помогают справиться с медицинскими и психологическими проблемами, вернуться к жизни в обществе. На реабилитацию уходит, как правило, от 18 месяцев до нескольких лет.

В структуре работают более 300 специалистов. Центр финансирует Минобороны, его бюджет – $22 млн.

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"Полк раненых Морской пехоты – это красноречивый пример координации действий между ведомствами для помощи в преодолении тяжелых травм, которые может получить военнослужащий – эмоциональных, психологических, ментальных", – отметила Ирина Фриз.

Источник: https://censor.net.ua/n3114698
 
 
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Це Одеса 02 березня 2019р.
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Министр по делам ветеранов Фриз посетила центр реабилитации раненых морпехов в США - Цензор.НЕТ 6926
Министр по делам ветеранов Фриз посетила центр реабилитации раненых морпехов в США - Цензор.НЕТ 4172
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