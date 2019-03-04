 На выборах в Эстонии лидирует оппозиционная "Партия реформ", - результаты голосования через интернет

Как следует из предварительных результатов, Партия реформ во главе с бывшим депутатом Европарламента Каей Каллас, набрала 30% интернет-голосов, евроскептики из правой EKRE - 17,7% центристы – 21,3%. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Би-би-си".

Речь идет исключительно о голосовании через интернет – голоса на избирательных участках еще не подсчитаны.

И центристы, и Партия реформ поддерживают членство Эстонии в ЕС и НАТО. В прошлом они поочередно сменяли друг друга у власти и даже правили одновременно.

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Ранее эти партии придерживались политики сокращения расходов, благодаря которой у Эстонии самый низкий уровень долга в Еврозоне, однако из-за этой политики возник большой сегмент недовольного электората в селах и деревнях.

У EKRE антииммигрантская платформа, партия обещает снизить налоги. Число ее сторонников быстро растет, но, как считают наблюдатели, пройдя в парламент, ей трудно будет сформировать коалицию.

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В Эстонии действует общенациональная система интернет-голосования. Для того, чтобы проголосовать с любого компьютера, гражданину Эстонии нужно только удостоверение личности с чипом (они есть почти у всех) или виртуальное цифровое удостоверение личности Mobiil-ID, а также программное обеспечение, которое можно скачать с государственного сайта.

По разным оценкам, в интернет-голосовании принимает участие от трети до четверти всего эстонского электората. Совершеннолетних жителей с правом голоса в Эстонии более 880 тысяч.

Проевропейская Партия реформ уверенно победила на предварительном интернет-голосовании, которое закончилось 27 февраля. В нем приняли участие 247 тыс. избирателей.

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Если явка после дня обычного голосования 3 марта была примерно такой же, как и на предыдущих выборах парламента – около 64% – то выходит, что через интернет на этот раз было подано больше 42% голосов.

Партия реформ обещает эстонцам создать новые рабочие места с помощью изменения налоговой нагрузки. Центристы тоже хотят изменить налоги, но с тем, чтобы направить больше средств в госбюджет.

В парламент, как ожидается, также пройдут пять или шесть более мелких партий.