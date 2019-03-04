EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 За рубежом
  1025  41
Все про:Конгресс США (393) расследование (2457) США (14713) Трамп (2188)

 Злоупотребление властью и препятствование правосудию: Конгресс США начинает расследование против Трампа

Конгрессмены собираются запросить документы у 60-ти физических и юридических лиц, чтобы выяснять, злоупотреблял ли президент США Дональд Трамп властью и чинил ли он препятствия правосудию. Также Трампа подозревают в коррупции.

О начале расследования заявил председатель юридического комитета Палаты Представителей США Джеральд Недлер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

По словам Недлера, конгрессмены запросят у 60-ти физических и юридических лиц документы в рамках расследования возможного препятствования правосудию и злоупотребления властью со стороны президента Трампа.

Также на Цензор.НЕТ: 16 штатов США подали иск против президента Трампа

В программе канала ABC "На этой неделе" конгрессмен Недлер сказал, что комитет хочет получить документы Министерства юстиции, сына президента Дональда Трампа младшего и финансового директора Фонда Трампа Аллена Вайсельберга.

"Мы собираемся начать расследование в отношении злоупотребления властью, коррупции и препятствования правосудию. Это наша работа – защищать верховенство права", – сказал конгрессмен.

По словам Недлера, то, что Трамп злоупотреблял властью, является очевидным фактом. При этом конгрессмен добавил, что вопрос импичмента пока не актуален. "Перед тем, как начать против кого-то процедуру импичмента, надо убедить американский народ, что это должно произойти", – сказал Недлер.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира: его кандидатуру премьер Японии выдвинул по просьбе правительства США, - газета Asahi

Белый дом, Министерство юстиции и Фонд Трампа на запрос предоставить комментарий по этим заявлений не ответили. Юридический комитет в понедельник опубликует перечень лиц и организаций, к которым конгрессмены намерены обратиться с запросом предоставить документы.

Источник: https://censor.net.ua/n3114696
 
   
 Топ комментарии
 
В топку рыжего!
Ни одной новой санкции не ввёл, а все старые - смягчил!
Обещали осенью огромный пакет санкций за "Новичок", но так и не приняли.
Потому что рыжий клоун на крючке у хозяина.
Гнать этого урода НАХ!
 показать весь комментарий
 
"Злоупотребление властью и препятствование правосудию" - прямо про порошенка ))
 показать весь комментарий
 
А не надо было с хуйлом встречаться в Хельсинки и выглядеть на пресс-конференции не как Президент Америки, а как шестерка хуйла.
Всем сразу стало окончательно понятно, что с Трампом не все в порядке и надо копать.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну не может быть.
Откуда в США коррупция?
 показать весь комментарий
 
"Злоупотребление властью и препятствование правосудию" - прямо про порошенка ))
 показать весь комментарий
 
 
Жаль, что у нас не такая политическая система - 90% "элиты" уже бы было за решёткой. А некоторые по 2-3 раза.😑
 показать весь комментарий
 
 
Яка не є, хай там і дрібязок в порівнянні з Україною, а за неї президента посадити можуть.
 показать весь комментарий
 
 
Где будка твой Жули, я хочу ее раскачать. Злоупотребление властью и препятствование правосудию: Конгресс США начинает расследование против Трампа - Цензор.НЕТ 3449
 показать весь комментарий
 
 
В топку рыжего!
Ни одной новой санкции не ввёл, а все старые - смягчил!
Обещали осенью огромный пакет санкций за "Новичок", но так и не приняли.
Потому что рыжий клоун на крючке у хозяина.
Гнать этого урода НАХ!
 показать весь комментарий
 
 
А еще он требовал деньги за НАТО,не давал строить северный поток и хотел ввести пошлины на немецкие автомобили.
Не человек а редиска.
 показать весь комментарий
 
 
"требовал деньги за НАТО"
Га?

"не давал строить северный поток "
Яким чином?

"хотел ввести пошлины"
Людина-бажання
 показать весь комментарий
 
 
Когда последние санкции вводились?
Запамятовали мы все...
А вот старые некоторые снял - например, против Дерипаски...
 показать весь комментарий
 
 
Это жопоболь Меркель.
Ведь алюминий нароссии перешел под контроль американцев.
 показать весь комментарий
 
А с Северным потоком 2 Пуйло, вообще, спектакль поставил.
- Дональд, ты Ангеле пальчиком погрози, мол, мы против - и никто из конгрессменов ничего не заподозрит. А ты, Ангела, стань в позу и тверди, что нам национальные интересы дороже. Все и так знают, что ты - на крючке у Шрёдера, а он - на крючке у меня.
Всё идёт по сценарию пуйла.
 показать весь комментарий
 
 
Я думаю что отставка Трампа по сценарию ***** идет.
Вспомните президента Обаму?
Он про северный поток даже и не вспоминал.
 показать весь комментарий
 
Выкручивайтесь и далее...
Конгресменны, значит, идиоты, раз считают Трампа агентом пуйла, а вы у нас в политике лучше конгрессменов разбираетесь. Будем к вам обращаться.
Только нулячий профиль для начала подтяните.
 показать весь комментарий
 
Я достаточно разбираюсь в политике что бы понимать что у конгрессменов и трампа идут внутренние разборки,которые нас не касаются.
Так же как ваш интерес в отставке Трампа понятен.
Меркель прямо трясет от него.
 показать весь комментарий
 
Волкер о границах и миротворцах

Что то не припомню что бы при Обаме кто то предлагал нам миротворцев или интересовался нашими проблемами.

Понятно что у наших зрадоботов ума нет, а кремлеботов тут больше половины.
 показать весь комментарий
 
А не надо было с ****** встречаться в Хельсинки и выглядеть на пресс-конференции не как Президент Америки, а как шестерка *****.
Всем сразу стало окончательно понятно, что с Трампом не все в порядке и надо копать.
 показать весь комментарий
 
 
Ото дааааа ражка вже не ржатує. Тi дупи будуть рвть
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Цiкаво, а хто ж президентик Укриини, Йуля, чи Зе
 показать весь комментарий
 
Я вот американец.Трамп не выйграл не одной войны.Я вижу он задница Америки.
 показать весь комментарий
 
 
Обама за то передница.

Если вы не вернете чемодан будет то же что было при Обаме.

А что было при Обаме?

Да вот так же украли чемодан и не отдали.
 показать весь комментарий
 
Ехал парень за Урал --
В Калифорнию попал!
Вот какой рассеянный,
Сын Сары Моисеевны...
 показать весь комментарий
 
 
"А вот это уже провал"- ,подумал Трамп. "И наши ничего не будут знать".
 показать весь комментарий
 
 
у Трампа будут проблемы...но небольшие...и ему "по-фиг"... демократия однако...
 показать весь комментарий
 
Потому что американци не хатоскрайники, а конгрессмени не продажние рошеновские свиньи
 показать весь комментарий
 
 
Да ну сто процентов.

Не только же одной Украине с коррупцией бороться.
 показать весь комментарий
 
В Качановку его вместе с воровкой....пусть там выясняют чьё место на ПаРаше.
 показать весь комментарий
 
 
Хорошо если покажет.
Еще сговор ***** и обамы по нашему Крыму не расследовали.
 показать весь комментарий
 
Трамп всегда так сидит, если вы обратили внимание. Скрещённые руки на груди в " психологии лжи" означают неуверенность в себе и в своей безопасности. Этот жест расценивается , как негативный и оборонительный. Он просто напросто боится своих собеседников и испытывает недоверие к происходящему вокруг него.
 показать весь комментарий
 
 
Трамп - это самое большое недоразумение Америки . Следующий президент ещё долго будет за ним разгребать. Если, конечно, раиська не превратит Америку в радиоактивный пепел .
 показать весь комментарий
 
 
Что-то это напоминает все расследования против Трампа!


 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЗлоупотребление властью и препятствование правосудию: Конгресс США начинает расследование против Трампа
 
 
 
 
 
 вверх