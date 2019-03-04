 Злоупотребление властью и препятствование правосудию: Конгресс США начинает расследование против Трампа

О начале расследования заявил председатель юридического комитета Палаты Представителей США Джеральд Недлер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

По словам Недлера, конгрессмены запросят у 60-ти физических и юридических лиц документы в рамках расследования возможного препятствования правосудию и злоупотребления властью со стороны президента Трампа.

Также на Цензор.НЕТ: 16 штатов США подали иск против президента Трампа

В программе канала ABC "На этой неделе" конгрессмен Недлер сказал, что комитет хочет получить документы Министерства юстиции, сына президента Дональда Трампа младшего и финансового директора Фонда Трампа Аллена Вайсельберга.

"Мы собираемся начать расследование в отношении злоупотребления властью, коррупции и препятствования правосудию. Это наша работа – защищать верховенство права", – сказал конгрессмен.

По словам Недлера, то, что Трамп злоупотреблял властью, является очевидным фактом. При этом конгрессмен добавил, что вопрос импичмента пока не актуален. "Перед тем, как начать против кого-то процедуру импичмента, надо убедить американский народ, что это должно произойти", – сказал Недлер.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира: его кандидатуру премьер Японии выдвинул по просьбе правительства США, - газета Asahi

Белый дом, Министерство юстиции и Фонд Трампа на запрос предоставить комментарий по этим заявлений не ответили. Юридический комитет в понедельник опубликует перечень лиц и организаций, к которым конгрессмены намерены обратиться с запросом предоставить документы.