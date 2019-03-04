 Злоупотребление властью и препятствование правосудию: Конгресс США начинает расследование против Трампа

О начале расследования заявил председатель юридического комитета Палаты Представителей США Джеральд Недлер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
По словам Недлера, конгрессмены запросят у 60-ти физических и юридических лиц документы в рамках расследования возможного препятствования правосудию и злоупотребления властью со стороны президента Трампа.
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В программе канала ABC "На этой неделе" конгрессмен Недлер сказал, что комитет хочет получить документы Министерства юстиции, сына президента Дональда Трампа младшего и финансового директора Фонда Трампа Аллена Вайсельберга.
"Мы собираемся начать расследование в отношении злоупотребления властью, коррупции и препятствования правосудию. Это наша работа – защищать верховенство права", – сказал конгрессмен.
По словам Недлера, то, что Трамп злоупотреблял властью, является очевидным фактом. При этом конгрессмен добавил, что вопрос импичмента пока не актуален. "Перед тем, как начать против кого-то процедуру импичмента, надо убедить американский народ, что это должно произойти", – сказал Недлер.
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Белый дом, Министерство юстиции и Фонд Трампа на запрос предоставить комментарий по этим заявлений не ответили. Юридический комитет в понедельник опубликует перечень лиц и организаций, к которым конгрессмены намерены обратиться с запросом предоставить документы.
Откуда в США коррупция?
Ни одной новой санкции не ввёл, а все старые - смягчил!
Обещали осенью огромный пакет санкций за "Новичок", но так и не приняли.
Потому что рыжий клоун на крючке у хозяина.
Гнать этого урода НАХ!
Не человек а редиска.
Га?
"не давал строить северный поток "
Яким чином?
"хотел ввести пошлины"
Людина-бажання
Запамятовали мы все...
А вот старые некоторые снял - например, против Дерипаски...
Ведь алюминий нароссии перешел под контроль американцев.
- Дональд, ты Ангеле пальчиком погрози, мол, мы против - и никто из конгрессменов ничего не заподозрит. А ты, Ангела, стань в позу и тверди, что нам национальные интересы дороже. Все и так знают, что ты - на крючке у Шрёдера, а он - на крючке у меня.
Всё идёт по сценарию пуйла.
Вспомните президента Обаму?
Он про северный поток даже и не вспоминал.
Конгресменны, значит, идиоты, раз считают Трампа агентом пуйла, а вы у нас в политике лучше конгрессменов разбираетесь. Будем к вам обращаться.
Только нулячий профиль для начала подтяните.
Так же как ваш интерес в отставке Трампа понятен.
Меркель прямо трясет от него.
Что то не припомню что бы при Обаме кто то предлагал нам миротворцев или интересовался нашими проблемами.
Понятно что у наших зрадоботов ума нет, а кремлеботов тут больше половины.
Всем сразу стало окончательно понятно, что с Трампом не все в порядке и надо копать.
Если вы не вернете чемодан будет то же что было при Обаме.
А что было при Обаме?
Да вот так же украли чемодан и не отдали.
В Калифорнию попал!
Вот какой рассеянный,
Сын Сары Моисеевны...
Не только же одной Украине с коррупцией бороться.
Еще сговор ***** и обамы по нашему Крыму не расследовали.