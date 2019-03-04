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Все про:Житомирщина (657) мэр (1344) протест (4400)

 Мэр Олевска Омельчук пришел на митинг против самого себя, - журналист

В соцсетях распространили фото городского главы Олевска (Житомирская область) Олега Омельчука, который держит плакат с надписью против самого себя. Одни журналисты сообщают, что таким образом мэр "потроллил" протестующих. Другие утверждают, что он сам стал жертвой розыгрыша.

О происшествии Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Фотографию Олега Омельчука на протестной акции опубликовал 3 марта в Twitter главный редактор портала ITC.ua Тарас Олейник.

"Мэр Олевска пришел на митинг против себя. Мэра никто не узнал. Мэр – тролль 80-го уровня", – написал Олейник.

Мэр Олевска Омельчук пришел на митинг против самого себя, - журналист 01

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Впрочем, есть и другая появления странной фотографии. Возможно, городского главу просто разыграли.

"Мы попросили мэра Омельчука сфотографироваться с нами на фоне мэрии. Он согласился, его попросили подержать плакат. Правда, прочитал он его после того как сфоткался", – написал на своей странице в Facebook журналист "Стоп коррупции" Александр Игнатьев.

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Мэр Олевска Омельчук пришел на митинг против самого себя, - журналист 02

Источник: https://censor.net.ua/n3114695
 
   
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заблудился бухой и всунули в руки плакат Мэр Олевска Омельчук пришел на митинг против самого себя, - журналист - Цензор.НЕТ 4343
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почему если порошенко хватает кого-то за нос, то порошенку ничего ?,а если порошена ухватить за нос - то посадят? у нас в Украине не все равны перед законом? ))
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"А ведь на его месте мог оказаться я!" - подумал Кличко.
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заблудился бухой и всунули в руки плакат Мэр Олевска Омельчук пришел на митинг против самого себя, - журналист - Цензор.НЕТ 4343
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почему если порошенко хватает кого-то за нос, то порошенку ничего ?,а если порошена ухватить за нос - то посадят? у нас в Украине не все равны перед законом? ))
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если кто то схватит Порошенко за нос и будет держать,то это уничтожит рейтинг Порошенко похлеще любых скандалов,у людей до выборов истерика
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Даже если ты не будешь пить ни дня, ты не станешь и сельским головой. Тут вопрос не в алкоголе.
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Мэр переоделся в костюм простолюдина и пошёл в народ. 😁
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Судя по лицам людей рядом с мэром - вторая версия ближе
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Помнится так Юлька часто делала. Под кабмин народ с барабанами. А она туту как тут.
-Да. Правильно народ пришел, правильно! Говорит журналистам Юля.
- Юля Владимировна! Так ониж против вас пришли! В ответ -молчание.
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"А ведь на его месте мог оказаться я!" - подумал Кличко.
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Они его и не узнали. Сами не знали против кого митинговали)))
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-- мера Олевска не знаю... -- Цензор читаю!

...и шо я вижу? : Впрочем, есть и другая появления странной фотографии. Источник: https://censor.net.ua/n3114695
...так и живу, в смысловых непонятках...*)
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Цензор.НЕТНовостиКурьезыМэр Олевска Омельчук пришел на митинг против самого себя, - журналист
 
 
 
 
 
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