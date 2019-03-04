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 Российские дипломаты хотят встретиться с сыном британки, отравленной "Новичком"

Сотрудники посольства РФ в Великобритании готовы встретиться с сыном погибшей при химатаке в Солсбери женщины, который попросил Путина выдать Мишкина и Чепигу.

Об этом говорится в комментарии, распространенном в воскресенье российским диппредставительством, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Планируем послать Хоупу доклад "Солсбери: вопросы без ответов", который подготовило посольство в связи с годовщиной инцидента в Солсбери. В нем изложено все, что известно российской стороне об этом деле. Посольство также готово встретиться с Хоупом с тем, чтобы постараться ответить на все интересующие вопросы относительно российской официальной позиции", – сказано в комментарии посольства.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Петрова" и "Боширова" пригласили в МГУ на научную конференцию "Скрипальские чтения"

Российские дипломаты заверяют, что они, как и сын погибшей от "Новичка" женщины, максимально заинтересованы в расследовании случившегося. При этом они обвиняют власти Великобритании в том, что вместо доказательств те будто бы предъявляют общественности одни утечки.

"Даже ближайших родственников потерпевших держат в неведении относительно того, что случилось в Солсбери, и поэтому они вынуждены искать правды в России", – отметили в посольстве РФ.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, британец Эван Хоуп отправил письмо президенту России Владимиру Путину. Он требует справедливости спустя год после того, как его мать Дон Стерджесс умерла в результате химической атаки в Солсбери. И просит передать Британии двух подозреваемых наемных убийц - российских агентов Чепигу и Мишкина.

Также на Цензор.НЕТ: Шендерович написал пьесу, в которой "пара влюбленных" Чепига и Мишкин приезжают в Солсбери ради шпилей

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

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5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.

Источник: https://censor.net.ua/n3114694
 
 
 Топ комментарии
 
Костюм для общения с московитскими дипломатами.

Российские дипломаты хотят встретиться с сыном британки, отравленной "Новичком" - Цензор.НЕТ 1899
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Мало того, шо отравили мать, теперь хотят и сына отравить.
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Послать русню нах - здоровее будет.
Хотя и теперь он уже у них в расстрельном списке.
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-А можно я на стол насру.
-Смотрите,он насрал на стол!!!
- Гдевашидоказательства?
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Мало того, шо отравили мать, теперь хотят и сына отравить.
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это шедевр троллинга даже для россиян,издеваются над парнем
"Даже ближайших родственников потерпевших держат в (Английские власти)неведении относительно того, что случилось в Солсбери, и поэтому они вынуждены искать правды в России", - отметили в посольстве РФ
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Так для русни же ничего святого нет, кроме их фюрера. А он их давно освободил от "химеры совести".
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По моему они не столько над парнем сколько над английскими властями издевается.
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Травить конечно не будут, но психологически обработают так, что этот наивняк будет воспевать ***** и клеймить англосаксов с бендеровцами.
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Буде брехня з боку російських спецслужб і можливо цей англієць цього не витримає. Тому йому треба йти на зустріч із спеціалістом і адвокатом.
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Від нього залежить лише витримка та бажання довести причетність російських спецслужб до вбивства його матері.
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Для чего это ему?
Разве не его государство должно это делать?
Или оно покрывает убийц?
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Повинна розслідувати держава, але зрозуміло чому у нього є особиста зацікавленість у розслідуванні.
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Расследовать и просить выдачи то же должно государство.
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Конечно, зависит, он же не подданный руссенфюрера. Хочет - пойдет, не хочет - не пойдет.
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В деле наказания убийц его матери я имею ввиду.
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Тут таки да, ничего не зависит. Хотя есть у меня смутное ощущение, шо Шпилли и Вилли уже кормят червей где-то в московитских болотах.
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Дещо залежить. Після його звернення росіяни почали робити спроби зберегти рештки своєї репутації, бо звернення сина отруєної є народним рівнем. Думаю, що кацапи його обдурять, а потім спливе правда.
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Народная дипломатия вместо поавосудия.
Вы считаете что это мы убили вашу мать,а мы считаем что это сделал кто то другой.
Мы должны договориться и прийти к компромису.
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Народна дипломатія не замість правосуддя, а на додаток. Ви це знаєте, але чомусь пишете як зрадобот. Чому?
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Какой еще додаток.
Он написал письмо и попросил выдать двух персонажей.
Это должно делать его государство через официальный запрос.
Разговоры могут быть только если виновные раскаиваются и хотят просить прощения.
Они свою вину не признают.
Какие могут быть разговоры и о чем.
Для выяснения кто виновен существует суд.
Даже если они задурят ему голову и он решит отказаться от претензий это ничего не изменит,потому что это убийство и его должны власти расследовать и довести до суда.
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Если он имеет мозги, то не согласится с этими рашистами встречаться.Тем более, они уже заявили цель общения - дезинформация.
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Це для нього принципово, тому він буде ризикувати.
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Костюм для общения с московитскими дипломатами.

Российские дипломаты хотят встретиться с сыном британки, отравленной "Новичком" - Цензор.НЕТ 1899
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Послать русню нах - здоровее будет.
Хотя и теперь он уже у них в расстрельном списке.
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Йому взагалі не потрібно з ними зустрічатись. Судячи з його звернення він наївний як дитина. Вони йому набрешуть вагон і малую тєлєжку шо це зробили біндери.
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им важна любая информация, чтоб сделать фейки, нужна информационная закваска Российские дипломаты хотят встретиться с сыном британки, отравленной "Новичком" - Цензор.НЕТ 2057
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Нічого дивного. Класика детективу. Вбивць завжди тягне на місце злочину.
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наверное выплатят "кампенсацию" за гибель матери...или предложат ПМЖ... Российские дипломаты хотят встретиться с сыном британки, отравленной "Новичком" - Цензор.НЕТ 3188 лицемеры чёртовы...
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"Российские дипломаты хотят встретиться с сыном британки, отравленной "Новичком"". Хотят закрыть вопрос окончательно. "Новичка" ещё много.
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Германия - супермаркет SUMA Center München, наши дни..

Российские дипломаты хотят встретиться с сыном британки, отравленной "Новичком" - Цензор.НЕТ 2388
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1. Правильно было бы написать: "Роисские ГРУшники и ФСБшники под прикрытием" ... и далее по тексту. 2. Раз хотят встретиться, значит, НЕДОТРАВИЛИ!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийские дипломаты хотят встретиться с сыном британки, отравленной "Новичком"
 
 
 
 
 
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