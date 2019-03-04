 Российские дипломаты хотят встретиться с сыном британки, отравленной "Новичком"

Об этом говорится в комментарии, распространенном в воскресенье российским диппредставительством, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Планируем послать Хоупу доклад "Солсбери: вопросы без ответов", который подготовило посольство в связи с годовщиной инцидента в Солсбери. В нем изложено все, что известно российской стороне об этом деле. Посольство также готово встретиться с Хоупом с тем, чтобы постараться ответить на все интересующие вопросы относительно российской официальной позиции", – сказано в комментарии посольства.
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Российские дипломаты заверяют, что они, как и сын погибшей от "Новичка" женщины, максимально заинтересованы в расследовании случившегося. При этом они обвиняют власти Великобритании в том, что вместо доказательств те будто бы предъявляют общественности одни утечки.
"Даже ближайших родственников потерпевших держат в неведении относительно того, что случилось в Солсбери, и поэтому они вынуждены искать правды в России", – отметили в посольстве РФ.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, британец Эван Хоуп отправил письмо президенту России Владимиру Путину. Он требует справедливости спустя год после того, как его мать Дон Стерджесс умерла в результате химической атаки в Солсбери. И просит передать Британии двух подозреваемых наемных убийц - российских агентов Чепигу и Мишкина.
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Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
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5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.
В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.
-Смотрите,он насрал на стол!!!
- Гдевашидоказательства?
"Даже ближайших родственников потерпевших держат в (Английские власти)неведении относительно того, что случилось в Солсбери, и поэтому они вынуждены искать правды в России", - отметили в посольстве РФ
Разве не его государство должно это делать?
Или оно покрывает убийц?
Вы считаете что это мы убили вашу мать,а мы считаем что это сделал кто то другой.
Мы должны договориться и прийти к компромису.
Он написал письмо и попросил выдать двух персонажей.
Это должно делать его государство через официальный запрос.
Разговоры могут быть только если виновные раскаиваются и хотят просить прощения.
Они свою вину не признают.
Какие могут быть разговоры и о чем.
Для выяснения кто виновен существует суд.
Даже если они задурят ему голову и он решит отказаться от претензий это ничего не изменит,потому что это убийство и его должны власти расследовать и довести до суда.
Хотя и теперь он уже у них в расстрельном списке.
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