 "Дело против меня не закрыто, опасность преследования сохраняется", - архиепископ Климент

Об этом владыка Климент рассказал "Крым.Реалии", сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, целью задержания было сорвать его запланированную поездку к удерживаемому в России украинскому политзаключенному Павлу Грибу, а также опорочить имя архиепископа Климента, выдвинув соответствующие обвинения.

"Цель – опорочить мое имя. Мол посмотрите, кто ездит к украинцам в тюрьмы: вор, который крадет сам у себя, и церковник, который ходит по улицам и матерится на людей. Сейчас административное дело, которое висит надо мной, не закрыто. Есть заявление о том, что я нецензурно выражался на рынке, этого свидетеля приводили в участок полиции, он обычный бездомный. Мы все смеялись, когда он вышел из отделения полиции и начал материться", – рассказал архиепископ Климент.

Читайте на Цензор.НЕТ: У Православной церкви Украины отбирают храм в оккупированном Симферополе, если это случится, епархия прекратит существование на полуострове, - архиепископ ПЦУ Климент

Он подчеркнул, что не исключает дальнейших действий российских силовиков.

"Опасность моего преследования сохраняется. Я не в силах предсказать, что они придумают в дальнейшем, чтобы уничтожить меня как архиерея Крымской епархии в Крыму. Если мы посмотрим на дела украинских политзаключенных, то увидим, что во многих этих делах сначала появлялся административный протокол. По отдельным делам, например, у Андрея Захтея или Евгения Панова, даже аналогичный тому, который должны были оформить на меня – нецензурная лексика в публичном месте", – отметил архиепископ Климент.

Владыка поблагодарил патриарха Филарета и митрополита ПЦУ Епифания, украинского омбудсмена Людмилу Денисову, адвокатов Эмиля Курбединова и Николая Полозова, крымскотатарскую активистку Лилю Буджурову и подчеркнул, что "был задействован очень большой круг людей" для его освобождения.

Также на Цензор.НЕТ:Оккупанты отбирают кафедральный собор УПЦ КП в Симферополе. Это политическая месть, - архиепископ Климент

Напомним, архиепископ Симферопольский и Крымский Климент был задержан сегодня на автовокзале в оккупированном Симферополе. Владыка собирался отправиться в Ростов-на-Дону, чтобы посетить в СИЗО украинского политзаключенного Павла Гриба.

Изначально оккупационные власти обвинили владыку в краже из храма. Дело было сфабриковано буквально в течение получаса после того, как архиепископа Климента доставили в отделение. Позже оккупанты начали утверждать, что он нецензурно бранился на рынке возле автовокзала.

В итоге владыку Климента отпустили из Киевского райотдела полиции Симферополя без составления протокола.

Читайте также: Крымский архиепископ Климент будет руководить миссией помощи политзаключенным, - Епифаний

Прокуратура АРК сообщила, что следит за развитием ситуации с задержанием российскими силовиками в Крыму архиепископа Климента, действиям российских силовиков "будет дана соответствующая правовая оценка".

Российские силовики официально не комментировали информацию о задержании архиепископа Климента.