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 Телеканал "Украина" заявляет, что ему глушат сигнал

"Украина" заявила о внешнем вмешательстве с целью глушения сигнала. Канал утверждает, что только за последний месяц такое происходило трижды. Всего же говорят о полусотне попыток заглушить сигнал.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала "Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Произошло два влияния. С 21.01 до 21.07, а также с 21.15 и до 21.28 у миллионов абонентов спутникового и кабельного типа приема сигнала отсутствовала возможность просмотра программ телеканала", – заявил директор департамента развития сети вещания канала "Украина" Богдан Жданов.

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"Мы действительно обращаемся и к президенту Украины, и к правительству, и к правоохранительным органам, и особенно в международные институты, чтобы они привлекли внимание ко всем этим инцидентам и помогли нам восстановить нормальную, стандартную работу средств массовой информации, как в любой цивилизованной стране", – заявила директор телеканала Виктория Корогод.

"За последние месяцы это третий случай. Всего их было около полусотни", – сообщает пресс-служба канала "Украина".

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На ситуацию отреагировала глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Виктория Сюмар. На своей странице в Facebook она призвала расследовать факты вмешательства в работу канала. "Никакие незаконные вмешательства государства или любого другого, в формате проверок или, точно так же, технологических воздействий, являются недопустимыми и должны быть максимально оперативно расследованы СБУ и другими правоохранительными структурами", – написала Сюмар.

Она также отметила, что в Украине есть технические средства для глушения телесигнала, как аналогового, так и цифрового.

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"Применяем их в зоне разграничения на Востоке для глушения российских каналов в городах. Часть из них передвижными. Соответствующие службы должны осуществить проверки того, откуда работали глушилки и оперативно предоставить публичные ответы. Чтобы не было желания повторять", – подытожила Сюмар.

Источник: https://censor.net.ua/n3114692
 
 
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Юлина пирамида выросла до таких размеров, что уже сигналы глушит.
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Рупор олігарха ахмєтова звертається до олігарха-пҐизидента з плачем у слинявчик. Що, бидломаси залишились на кілька хвилин без вкрадливого голосу, що з екранів розповідає, як благодійник рінатліанідич памаґаєт абєздолєннаму нароту Дамбаза
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Вау! Роттердам+ не смогли заглушить а тут на тебе миллионы телезрителей пострадали.... На "Украине" Бигуса что ли ретранслировали?))
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