 Телеканал "Украина" заявляет, что ему глушат сигнал

Об этом сообщает пресс-служба телеканала "Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Произошло два влияния. С 21.01 до 21.07, а также с 21.15 и до 21.28 у миллионов абонентов спутникового и кабельного типа приема сигнала отсутствовала возможность просмотра программ телеканала", – заявил директор департамента развития сети вещания канала "Украина" Богдан Жданов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Политическая позиция ярче всего выражена у телеканалов "1+1", "Прямой", "5 канал", "Украина", "Интер", "NewsOne" и "112", - мониторинг

"Мы действительно обращаемся и к президенту Украины, и к правительству, и к правоохранительным органам, и особенно в международные институты, чтобы они привлекли внимание ко всем этим инцидентам и помогли нам восстановить нормальную, стандартную работу средств массовой информации, как в любой цивилизованной стране", – заявила директор телеканала Виктория Корогод.

"За последние месяцы это третий случай. Всего их было около полусотни", – сообщает пресс-служба канала "Украина".

Читайте также: Реклама на ТВ будет стоить кандидатам в президенты до 300 тыс. гривен за минуту, - "ЧЕСНО"

На ситуацию отреагировала глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Виктория Сюмар. На своей странице в Facebook она призвала расследовать факты вмешательства в работу канала. "Никакие незаконные вмешательства государства или любого другого, в формате проверок или, точно так же, технологических воздействий, являются недопустимыми и должны быть максимально оперативно расследованы СБУ и другими правоохранительными структурами", – написала Сюмар.

Она также отметила, что в Украине есть технические средства для глушения телесигнала, как аналогового, так и цифрового.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ блокировала ретрансляцию российских телеканалов, организованную в интернете жителем Запорожья

"Применяем их в зоне разграничения на Востоке для глушения российских каналов в городах. Часть из них передвижными. Соответствующие службы должны осуществить проверки того, откуда работали глушилки и оперативно предоставить публичные ответы. Чтобы не было желания повторять", – подытожила Сюмар.