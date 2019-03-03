 Еще один скандал с Евровидением: билеты на конкурс временно не продают из-за подозрений в коррупции

Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщил израильский телеканал Kan, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Наблюдатели зафиксировали "неоднократные попытки нескольких сторон вмешаться в процесс продаж". Сотни билетов, предназначенные обычным зрителям, были проданы зарубежным спортивным функционерам и менеджерам международных СМИ.
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Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан отдал распоряжение полиции провести расследование, о чем сообщило управление министерства. По данным ведомства, оно получало сообщения о массовой покупке и последующей перепродаже билетов по завышенным в 2,5 раза ценам.
Продажа билетов на Евровидение началась 28 февраля. Ее осуществляет один из израильских порталов. Первая партия билетов – на финальный концерт, который состоится 18 мая, – была раскуплена за несколько минут. Спустя некоторое время в продажу должна поступить еще часть билетов. Цена билетов на финал – от 280 до 490 евро, на репетиции и полуфиналы – около 73 евро. При этом цены на билеты в этой категории были снижены, так как любители музыки раскритиковали организаторов за завышенную стоимость.
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Песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет в Тель-Авиве, поскольку на конкурсе 2018 года в Португалии победу одержала израильская певица Нетта Барзилай. Полуфиналы Евровидения состоятся 14 и 16 мая, а финал - 18 мая.
Напомним, Украина в этом году не будет принимать участие в конкурсе. Певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019.
Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла договориться с НОТУ об условиях участия в Евровидении-2019 и отказалась ехать в Израиль.
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Так же поступили коллективы, занявшие второе и третье место в нацотборе - Freedom Jazz и KAZKA.
27 февраля НОТУ приняла решение не участвовать в конкурсе в этом году.
С тем что он грабить не будет - 54% явно ошиблись...., но то что он не дурак.. - вот в этом они оказались правы...
Воруют всё-что можно воровать.
Ну их судьба, уж решена.
Кто воровал-то сядет.
Кто убивал-тот будет там, где жарко и смола кипит...
Что касается муток с билетами,то там наверняка не обошлось без выходцев из СССР живущих в Израиле
Бардак там...
уже не так "абидна"...
https://lb.ua/world/2019/02/28/420893_genprokuror_izrailya_reshil.html
Генпрокурор Израиля решил предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции (обновлено)
Гуальберто Вильярроэль Лопес де-факто был президентом Боливии.
1946 года толпа окружила президентский дворец,Президент находившийся внутри помещения, объявил о своей отставке, однако разъяренная толпа преподавателей, студентов и женщин захватила оружие в арсенале и ворвалась во дворец. В результате этих действий были убиты сам президент и некоторые его помощники. Тело Вильярроэля было сброшено с балкона на площадь, где толпа подхватила его и повесила на столбе
Все что нашли по большому счету, это взятки в виде "шампанского, кубинских сигар, дорогих авиабилетов и роскошных номеров".
Но, даже при этом, все в Израиле понимают что происходит, мы уже это проходили. При любом раскладе, либералы власть в Израиле не возьмут, сколько в прошлые выборы Обама и Ко денег вкинули, как не старались, но посадит на самый высокий пост поклоника либерал-исламизма и других европейских "ценностей", у них так и не получилось.
і саме там проблеми з перепродажем білетів та корупцією.
Откуда новые появились?
Плодятся как ветераны на россии?
Тогда меньше чем на пост губернатора не меняй!
Просто так называется почему то : европейский.
А евровидение это конкурс среди членов этого союза.
эти деньги не возвращаются)))
богатая наша страна на деньги и на дураков
http://www.dsnews.ua/society/evrovidenie-bez-ukrainy-chleny-notu-provodyat-brifing-video--28022019112700
Об этом он сообщил в кулуарах парламента, передает "ДС" со ссылкой на Depo.ua.
"Украина уже уплатила 19 млн грн взноса за участие в "Евровидении". Мы обязаны его платить. Мы можем ехать или не ехать...Таким образом получается, что 19 млн грн просто выбросили в мусор...
Показать то что скрыто....
Порошенко на встрече с избирателями украл у девушки шапку.
Гы - гы - гы
Юлия Владимировна бросила вызов путину и обьявила Украину правоприемницей СССР,пообещав пенсионерам вернуть вклады,молодость,потенцию и девственность.
Га- га - га.
Полякова и Винник намекнули, что могут представить страну в Европе...напомню, что заявки на конкурс от стран принимают до 10 марта!
Смотрите, как выходит забавно.
Значит, выиграла конкурс, чтобы ехать на "Евровидение", певица Maruv. И тут начались проблемы.
ПРОБЛЕМА НОМЕР РАЗ.
Организаторы концерта вместо того, чтобы продумывать правила отбора, нюхали кокаин с толстых ляжек дорогих ******, а потому ВДРУГ ВНЕЗАПНО выяснилось, что у одной концерт в Москве, вторая вообще гражданка РФ и всё такое.
И тогда произошла
ПРОБЛЕМА НОМЕР ДВА.
Правила начали переписываться на ходу.
И дело не в том, что драконовский контракт обязывает тебя три месяца не выступать в РФ. Я бы вкатал 13 месяцев, чтобы ты в статусе "Победительница Евровидение", ежели чего, там не появилась ни при каких условиях.
Дело в самом факте переписывания договорённостей на ходу. На самом деле так не делается в Европе. Так делается в Азии. Только не в Японии, а в Рязани. Это там такое является нормой.
Ну ладно. Певица Maruv отказалась ехать. Окей, тогда поедешь ты.
И тут приключилась
ПРОБЛЕМА НОМЕР ТРИ.
Классовая, мать её так, солидарность. Или профессиональная, как вам угодно.
Да, конечно, надо поехать представить свою страну... но как на это посмотрят мои коллеги, которые красиво отказались... да ну на ***, ***** она, та страна, знаете ли.
И так всё время.
Журналисты за журналистов, и ***** она, та страна.
Антикоррупционеры за коррупционеров, и ***** она, та страна.
Депутат за депутата. Фракция за фракцию. Врачи за Богомолец, науковці за лептоны, хозяйственники за державників. Брат за брата. Кум за свата. Мышка за кошку, кошка за жучку, жучка на внучку, картина какая-то неприличная выходит, и входит тоже, входит и выходит, потому что всех их в жопу **** как не рыжий лидер, так нефтегазовый магнат.
А мы, помнится, ещё удивлялись судье - ветерану АТО, который при первой же возможности быстренько встал на защиту замазанных в некрасивых историях коллег, помните?
Но если не помните - не страшно.
Это норма, когда нихуя не помните дальше четверга.
Так задумано.