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 Еще один скандал с Евровидением: билеты на конкурс временно не продают из-за подозрений в коррупции

Продажа билетов на концерты песенного конкурса Евровидение-2019, который пройдет в Тель-Авиве, в настоящий момент приостановлена из-за "нарушений и дефектов". Предположительно, вместо обычных зрителей билеты были проданы международной элите.

Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщил израильский телеканал Kan, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Наблюдатели зафиксировали "неоднократные попытки нескольких сторон вмешаться в процесс продаж". Сотни билетов, предназначенные обычным зрителям, были проданы зарубежным спортивным функционерам и менеджерам международных СМИ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Решение НОТУ об отказе от участия в Евровидении было преждевременным, - вице-премьер Кириленко

Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан отдал распоряжение полиции провести расследование, о чем сообщило управление министерства. По данным ведомства, оно получало сообщения о массовой покупке и последующей перепродаже билетов по завышенным в 2,5 раза ценам.

Продажа билетов на Евровидение началась 28 февраля. Ее осуществляет один из израильских порталов. Первая партия билетов – на финальный концерт, который состоится 18 мая, – была раскуплена за несколько минут. Спустя некоторое время в продажу должна поступить еще часть билетов. Цена билетов на финал – от 280 до 490 евро, на репетиции и полуфиналы – около 73 евро. При этом цены на билеты в этой категории были снижены, так как любители музыки раскритиковали организаторов за завышенную стоимость.

Также на Цензор.НЕТ: MARUV признали в России "прорывом года": "Дорогие мои, очень благодарна, скоро увидимся"

Песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет в Тель-Авиве, поскольку на конкурсе 2018 года в Португалии победу одержала израильская певица Нетта Барзилай. Полуфиналы Евровидения состоятся 14 и 16 мая, а финал - 18 мая.

Напомним, Украина в этом году не будет принимать участие в конкурсе. Певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019.

Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла договориться с НОТУ об условиях участия в Евровидении-2019 и отказалась ехать в Израиль.

Читайте также: Спецусловий в контракте для MARUV не было, с ней прошел специальный разговор: ее интерпретации нам показались рискованными для страны, - НОТУ

Так же поступили коллективы, занявшие второе и третье место в нацотборе - Freedom Jazz и KAZKA.

27 февраля НОТУ приняла решение не участвовать в конкурсе в этом году.

Источник: https://censor.net.ua/n3114689
 
 
 Топ комментарии
 
Даром бы на эту муру не поехал. Еще один скандал с Евровидением: билеты на конкурс временно не продают из-за подозрений в коррупции - Цензор.НЕТ 4957
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наразі йдеться про Ізраїль.
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Носятся с этим Евровидением как с писаной торбой... Как когда-то в передачи Миколи Вересня сказал какой-то гость - этот конкурс смотря "голубые и домохозяйки" (дословно). Вот как-то так оно и есть. Плинтус.
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Перший день весни приніс Порошенку 127 млн грн
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GSN - Аллилуйя !!!

С тем что он грабить не будет - 54% явно ошиблись...., но то что он не дурак.. - вот в этом они оказались правы... Еще один скандал с Евровидением: билеты на конкурс временно не продают из-за подозрений в коррупции - Цензор.НЕТ 9446
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Вся эта власть уже на издыхание!
Воруют всё-что можно воровать.
Ну их судьба, уж решена.
Кто воровал-то сядет.
Кто убивал-тот будет там, где жарко и смола кипит...
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а если убивал кацапов в дырляндии? тоже туда?
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Носятся с этим Евровидением как с писаной торбой... Как когда-то в передачи Миколи Вересня сказал какой-то гость - этот конкурс смотря "голубые и домохозяйки" (дословно). Вот как-то так оно и есть. Плинтус.
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Странно что ЕВРОвидение проходит в Израиле,который к Европе не относится,а находится в Азии.
Что касается муток с билетами,то там наверняка не обошлось без выходцев из СССР живущих в Израиле
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Вот всё равно. Все эти новости о Евровидении мне так же интересны, как передача "Вечерняя Уганда".
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От попсового Евровидения хоть какая-то польза - он работает прекрасной лакмусовой бумажкой на тот бардак, который утвердился в стране.
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а мы ещё за наших чиновников волнуемся...оказывается-Израиль "круче"... Ще один скандал із Євробаченням: квитки на конкурс тимчасово не продають через підозри в корупції - Цензор.НЕТ 9081
уже не так "абидна"... Ще один скандал із Євробаченням: квитки на конкурс тимчасово не продають через підозри в корупції - Цензор.НЕТ 391
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В данном и конкретном случае облажался Израиль.
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а потому что Нетаньяху вор... Еще один скандал с Евровидением: билеты на конкурс временно не продают из-за подозрений в коррупции - Цензор.НЕТ 5208

https://lb.ua/world/2019/02/28/420893_genprokuror_izrailya_reshil.html

Генпрокурор Израиля решил предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции (обновлено)


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премєр - лох, мін би свого прокугога поставити..
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У нього є всі шанси стати другим прем'єром на зоні. До речі, один президент там вже був. А ви кажете євреї у всьому винні. Не дивлячісь на перманентну війну вони з президентами та прем'єрами не панькаються.
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Есть случаи и поинтересней
Гуальберто Вильярроэль Лопес де-факто был президентом Боливии.

1946 года толпа окружила президентский дворец,Президент находившийся внутри помещения, объявил о своей отставке, однако разъяренная толпа преподавателей, студентов и женщин захватила оружие в арсенале и ворвалась во дворец. В результате этих действий были убиты сам президент и некоторые его помощники. Тело Вильярроэля было сброшено с балкона на площадь, где толпа подхватила его и повесила на столбе
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интересный прецедент...значит румыны вот у кого научились...эх-кацапам бы так... Ще один скандал із Євробаченням: квитки на конкурс тимчасово не продають через підозри в корупції - Цензор.НЕТ 5750
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Ну, по постсоветским параметрам он вообще то супер святой ))
Все что нашли по большому счету, это взятки в виде "шампанского, кубинских сигар, дорогих авиабилетов и роскошных номеров".
Но, даже при этом, все в Израиле понимают что происходит, мы уже это проходили. При любом раскладе, либералы власть в Израиле не возьмут, сколько в прошлые выборы Обама и Ко денег вкинули, как не старались, но посадит на самый высокий пост поклоника либерал-исламизма и других европейских "ценностей", у них так и не получилось.
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Как вам не стыдно там в Израиле,разве вы не хотите как Швеция принять гонимых судьбой арабских беженцев и платить им 1300 долларов пособие,да вы просто эгоисты
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Как будто гдето той коррупции нет. Отэто новость
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Ну нам это как то до ласпочки. Реформаторы так начудмли, что даже не смогли исплнителя найти. Везде результат реформ один на уровне плинтуса. Реформа нкту наглядный пример реформ от маррдеррв одной национальностм.
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Ясно, люди тему не читали і навіть не розуміють, що конкурс відбувається в Ізраїлі,
і саме там проблеми з перепродажем білетів та корупцією.
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Так цим людям дуже хочеться звинуватити нашу владу, але не знають як її причепити до цього скандалу😊
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Так они честно продали, а не честные люди перепродали тем, кто мечтает хоть одним глазком посмотреть на енто Евровидение.
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Але ж вони не мають стосунок до української влади🤗
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Ребят жду выплаты вкладов СССР. У деда на книжке 15к рублей. Тимошенко пообещала что будет ещё индексация, скажите на какую сумму можно расчитывать?? Книжка все документы есть. Очень надо.
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Ходят слухи, что Йуля по 15 тысяч кувейтских динаров каждому украинцу выплатит. А если в семье кошка или собака, то и им тоже по 15 тысяч.
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Она уже в прошлый раз всем выплатила.
Откуда новые появились?
Плодятся как ветераны на россии?
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Все документы на руках?
Тогда меньше чем на пост губернатора не меняй!
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баба Йуля вернет тебе потенцию и радость в жизни.. просто верь ,чувак!
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1000гр уже была...не ожидал от Владимировны наступить не те же грабли...разочаровала...крепко... Ще один скандал із Євробаченням: квитки на конкурс тимчасово не продають через підозри в корупції - Цензор.НЕТ 1118
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А кто то может достоверно сказать - израиль это европа или африка?
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Ну как какое - как из анекдота "Изя и Абрам таки сделают Вам евроремонт!"
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Гибридное. Там еще и Австралия, и азиатский Мордор участвуют.
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По интернациональному согласию, учитывая острую ситуацию в арабском мире, и чтоб не обострять ситуацию на Ближнем Востоке, Израиль не играет в футбольных арабских матчах (но в Европейских) и участвует в культуральных фестивалях не арабских, а европейских.
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Там живут половина из Союза, другая половина - из Украины!
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Европейский вещательный союз это союз вещателей без деления на континенты.
Просто так называется почему то : европейский.
А евровидение это конкурс среди членов этого союза.
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а знаете ли вы что Украина внесла обязательный залог за участие в Евровидении в размере 19 млн грн!!!!!!!!
эти деньги не возвращаются)))
богатая наша страна на деньги и на дураков
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Народный депутат от БПП Алексей Гончаренко заявил, что Украина потеряет 19 млн грн из-за отказа от участия в международном песенном "Евровидении-2019"
Об этом он сообщил в кулуарах парламента, передает "ДС" со ссылкой на Depo.ua.
"Украина уже уплатила 19 млн грн взноса за участие в "Евровидении". Мы обязаны его платить. Мы можем ехать или не ехать...Таким образом получается, что 19 млн грн просто выбросили в мусор...
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ну почему брехать? 19 не 19, а что то Украина платит таки. Теперь эти деньги просто выкинуты в мусор. Есть сомнения?
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О, в кожного з українців вкрали по 50 копійок! Це ж вартість однієї карамельки! Зрада! Ганьба!
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Перечисли мне на счет 50 копеек или тебе жалко?
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Давай номер картки, кінцеву дату і CVV. Не пошкодую комісію 1,50.
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В Украине куда не плюнь - везде коррупция. Так можно вообще всё запретить (кроме коррупции - для власти святое**).
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Еще один скандал с Евровидением: билеты на конкурс временно не продают из-за подозрений в коррупции - Цензор.НЕТ 9670новость вроде бы про коррупцию в израиле,но проплатили зраднюкам-то про пороха-надо влепить в комментах! Еще один скандал с Евровидением: билеты на конкурс временно не продают из-за подозрений в коррупции - Цензор.НЕТ 9670или жадные,или голодные...не выпускают их что-ли?
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Интриги скандалы расследования
Показать то что скрыто....

Порошенко на встрече с избирателями украл у девушки шапку.

Гы - гы - гы

Юлия Владимировна бросила вызов путину и обьявила Украину правоприемницей СССР,пообещав пенсионерам вернуть вклады,молодость,потенцию и девственность.

Га- га - га.
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Почему только шапку, он еще и телефоны ворует
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Навіть співачку Анну Корсун задавив. Якийсь душегуб.
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Эта музыка будет вечной...
Полякова и Винник намекнули, что могут представить страну в Европе...напомню, что заявки на конкурс от стран принимают до 10 марта!
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Мля, коррупцию нашли, да что они знают про коррупцию, пусть к нам приедут, поймут что то нормальное дело было.
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А що воно таке -євровідєніє? ...І на)(ера воно потрібне?
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Петя в разы развел коррупционеров,в отличие с Яныком, еще проголосуйте для полного счастья за барыгу, и кирдык стране .
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У украинцев есть три проблемы

Ще один скандал із Євробаченням: квитки на конкурс тимчасово не продають через підозри в корупції - Цензор.НЕТ 1312Смотрите, как выходит забавно.

Значит, выиграла конкурс, чтобы ехать на "Евровидение", певица Maruv. И тут начались проблемы.

ПРОБЛЕМА НОМЕР РАЗ.
Организаторы концерта вместо того, чтобы продумывать правила отбора, нюхали кокаин с толстых ляжек дорогих ******, а потому ВДРУГ ВНЕЗАПНО выяснилось, что у одной концерт в Москве, вторая вообще гражданка РФ и всё такое.

И тогда произошла
ПРОБЛЕМА НОМЕР ДВА.
Правила начали переписываться на ходу.

И дело не в том, что драконовский контракт обязывает тебя три месяца не выступать в РФ. Я бы вкатал 13 месяцев, чтобы ты в статусе "Победительница Евровидение", ежели чего, там не появилась ни при каких условиях.

Дело в самом факте переписывания договорённостей на ходу. На самом деле так не делается в Европе. Так делается в Азии. Только не в Японии, а в Рязани. Это там такое является нормой.

Ну ладно. Певица Maruv отказалась ехать. Окей, тогда поедешь ты.
И тут приключилась
ПРОБЛЕМА НОМЕР ТРИ.
Классовая, мать её так, солидарность. Или профессиональная, как вам угодно.

Да, конечно, надо поехать представить свою страну... но как на это посмотрят мои коллеги, которые красиво отказались... да ну на ***, ***** она, та страна, знаете ли.

И так всё время.
Журналисты за журналистов, и ***** она, та страна.
Антикоррупционеры за коррупционеров, и ***** она, та страна.
Депутат за депутата. Фракция за фракцию. Врачи за Богомолец, науковці за лептоны, хозяйственники за державників. Брат за брата. Кум за свата. Мышка за кошку, кошка за жучку, жучка на внучку, картина какая-то неприличная выходит, и входит тоже, входит и выходит, потому что всех их в жопу **** как не рыжий лидер, так нефтегазовый магнат.

А мы, помнится, ещё удивлялись судье - ветерану АТО, который при первой же возможности быстренько встал на защиту замазанных в некрасивых историях коллег, помните?

Но если не помните - не страшно.

Это норма, когда нихуя не помните дальше четверга.
Так задумано.
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Любі маі! Ви бачите да чого алігарх Парашенка Євробачення довів?!? Абіцяю припинить це!
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тю тоже мне коррупционеры....Вон наши при организации евровиденья украли почти 500 000 000 (пятьсот миллионов грн)И как вы думаете хоть одного посадили?Правильно,нет))
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Если би Клавдия Шульженко сегодня виступила в Берлине перед солдатами Вермахта и СС, завтра НКВД с нее би шкуру живьем сняла. Украинци весьма гуманни к своим врагам
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЕще один скандал с Евровидением: билеты на конкурс временно не продают из-за подозрений в коррупции
 
 
 
 
 
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