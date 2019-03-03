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 Спорт, За рубежом
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 Украинка Бех-Романчук завоевала бронзу в прыжках в длину на чемпионате Европы по легкой атлетике

На чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении в шотландском Глазго (Великобритания) завершился женский финал в секторе для прыжков в длину.

Бронзовым призером континентального первенства в прыжках в длину стала украинка Марина Бех-Романчук, которая показала третий результат — 6,84 метра, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Победила с лучшим результатом сезона в мире сербка Ивана Шпанович (6,99), вторая позиция у Анастасии Мирончук-Ивановой из Беларуси (6,93).

В активе сборной Украины в Глазго уже три награды — одно серебро (Андрей Проценко, прыжки в высоту) и две бронзы (Ольга Саладуха, тройной прыжок; Марина Бех-Романчук, прыжки в длину).

Чемпионат Европы завершится 3 марта.

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Источник: https://censor.net.ua/n3114685
 
   
Источник: Укринформ
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Счас меня забанят, но не могу удержаться, это шедевр!

Когда палач сорвал платье с Миледи, всем открылся логотип фракции БПП, на ее обнаженном плече. Мушкетеры остолбенели от неожиданности, упали на колени и заплакали. До рассвета они тихо радовались и обсуждали: каким путем лучше везти через границу бракованные российские запчасти.

Украинка Бех-Романчук завоевала бронзу в прыжках в длину на чемпионате Европы по легкой атлетике - Цензор.НЕТ 991
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Ого, сколько кацапов выплывает перед выборами, почитал некоторые ветки, так там половина ватников, надо не в спам, а сразу в бан, тяжело этот месяц придётся админам из-за ваты. Вата должна гореть ярким пламенем!!!
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Аааа... зараз скотобидляка, лугандони-переселенці та "любители рускаво мира"... Украинка Бех-Романчук завоевала бронзу в прыжках в длину на чемпионате Европы по легкой атлетике - Цензор.НЕТ 5319
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Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинка Бех-Романчук завоевала бронзу в прыжках в длину на чемпионате Европы по легкой атлетике
 
 
 
 
 
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