 Архиепископа Климента отпустили из полиции, - Денисова

Об этом пишет в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.
"Надеюсь, что теперь он беспрепятственно доедет до ростовского СИЗО, чтобы посетить украинского политзаключенного Павла Гриба", - отмечает она.
Напомним, архиепископ Симферопольский и Крымский Климент был задержан сегодня на автовокзале в оккупированном Симферополе. Владыка собирался отправиться в Ростов-на-Дону, чтобы посетить в СИЗО украинского политзаключенного Павла Гриба.
Изначально оккупационные власти обвинили владыку в краже из храма. Дело было сфабриковано буквально в течение получаса после того, как архиепископа Климента доставили в отделение. Позже оккупантыначали утверждать, что он нецензурно бранился на рынке возле автовокзала.
Залякують..
Щоб ми без авс робили.
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И это безусловно твоя и народного фронта заслуга,да?
хотіли закрити але згори не надійшло дозволу, явно.
на тлі того, що вичворили РПУ МП на рівненщині це виглядало б забрудно.
але якщо він таки поїде до Гриба ці ... люди можуть сказати, що він лаявся в Ростові на вокзалі. або обікрав януковича.
Или или калька с шаблона напрочь в мозгах засела
и ты бездумно повторяешь услышанное в телевизоре?
А-то собака опять на Мальдивы слиняет
Я понимаю - выходной , кто-то расслабился, кому-то просто скучно...
НО! Вы все же читайте хоть изредка, что пишут(((((