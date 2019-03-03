EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Происшествия
  1646  83
Материалы по теме:
Все про:Денисова (403) задержание (5302) Крым (21185) архиепископ Климент (8)

 Архиепископа Климента отпустили из полиции, - Денисова

Архиепископа Симферопольского и Крымского Климента (Куща) отпустили из Киевского районного отделения полиции города Симферополя.

Об этом пишет в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД обеспокоен задержанием архиепископа Климента в оккупированном Крыму

"Надеюсь, что теперь он беспрепятственно доедет до ростовского СИЗО, чтобы посетить украинского политзаключенного Павла Гриба", - отмечает она.

Архиепископа Климента отпустили из полиции, - Денисова 01

Напомним, архиепископ Симферопольский и Крымский Климент был задержан сегодня на автовокзале в оккупированном Симферополе. Владыка собирался отправиться в Ростов-на-Дону, чтобы посетить в СИЗО украинского политзаключенного Павла Гриба.

Также читайте: Задержав архиепископа Климента, российский режим "пробил дно", - муфтий Саид Исмагилов

Изначально оккупационные власти обвинили владыку в краже из храма. Дело было сфабриковано буквально в течение получаса после того, как архиепископа Климента доставили в отделение. Позже оккупантыначали утверждать, что он нецензурно бранился на рынке возле автовокзала.

Источник: https://censor.net.ua/n3114683
 
   
 Топ комментарии
 
Ні, кацапам не арешт потрібен, а постійний тиск...
 показать весь комментарий
 
Так от пэпы есть ООС, войны НЕТ. Ты не в курсе？
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Це початкова спроба арешту.
Залякують..
 показать весь комментарий
 
 
Ні, кацапам не арешт потрібен, а постійний тиск...
 показать весь комментарий
 
 
Вони можуть його прибрати і взагалі закрити церкву. Отакий тиск.
 показать весь комментарий
 
Руське путінсько-свинособаче нациське кубло, доволі прекрасно розуміє,що Порошенко, як тут не круть-верть, в любому випдку отримає більшість. НАвіть в "першому турі". Архієпископа Климента відпустили з поліції, - Денісова - Цензор.НЕТ 6757
 показать весь комментарий
 
Я веду до того, що Порох - це єдиний предидент України, який "додавить" к ****** путіннтско-расейскую" біомассу, та помножить її на нуль
 показать весь комментарий
 
 
Именно так, Оксанка. Так действует Хутин - сначала шуганет и смотрит на реакцию. Если испугался человек - додавит без жалости. Гопники и их тактика.
 показать весь комментарий
 
 
Велике спасибі вам, Людмило за гарну працю.
Щоб ми без авс робили.
 показать весь комментарий
 
 
Дізнались би від когось іншого. Я давно вже знаю...
 показать весь комментарий
 
 
І безсила Людмила, навіть не роздягаясь, важко впала на підлогу...
 показать весь комментарий
 
 
..ця тьотя й роздинеться, не дивлячись на власнийи вик, абы поблыжче до кормила...
 показать весь комментарий
 
спасыби ций персонажци хиба що за информацийни послугы...
 показать весь комментарий
 
Какое одухотворенное лицо! И мудрость в глазах. Береги его Бог.
 показать весь комментарий
 
 
А он опять на автостанцию всех на х посылать
 показать весь комментарий
 
 
Архиепископа Климента отпустили из полиции, - Денисова

-----------------------------
И это безусловно твоя и народного фронта заслуга,да?
 показать весь комментарий
 
От такої. Та це заслуга Порошенка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Ты что не знал, Петя сам лично вызволял его с полиции.
 показать весь комментарий
 
 
Ребята, не ерничайте. Не тот случай. Как говорится, побойтесь Бога.
 показать весь комментарий
 
 
свідки не встигли?
хотіли закрити але згори не надійшло дозволу, явно.
на тлі того, що вичворили РПУ МП на рівненщині це виглядало б забрудно.
але якщо він таки поїде до Гриба ці ... люди можуть сказати, що він лаявся в Ростові на вокзалі. або обікрав януковича.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А может его никто незадерживал, как всегда от Пэпы лапша.
 показать весь комментарий
 
 
Так от пэпы есть ООС, войны НЕТ. Ты не в курсе？
 показать весь комментарий
 
 
давай любитель бабушки Юли не стесняйся, чего уж там расскажи на про "гражданскую войну" не сдерживайся люлябот.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Хочу послушать от любителя запойного дедушки пэти о пэрэмогах. Давай, запевай как там бороздят.....
 показать весь комментарий
 
 
два кацапа друг другу сразу лайкают и поддакивают... Архієпископа Климента відпустили з поліції, - Денісова - Цензор.НЕТ 3372
 показать весь комментарий
 
 
Люляботы готовы и кацапам подпевать, абы Порошенка грязью облить и Бахиню на трон усадить. Давай подкацапник начинай - томАс, тЕрмос....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Скоро благодаря твоему барыге безвиза могут лишить Украину. Аты дальше продолжай лизать ему зад.
 показать весь комментарий
 
 
Ничего страшного ведь баба Жюля нам всем вернёт вклады СССРа - заживём!!
 показать весь комментарий
 
 
Так не просто вернёт, Вона сказала что даже проиндексирует!! Это ж какие деньжищи будут. У моего деда 15К рублей было на книжке, с учётом индексации это же сейчас целое состояние. Шиканём
 показать весь комментарий
 
А что ты так распереживался за безвиз?? Вы ж любители воровки тут первые кудахтали что нафиг тот безвиз нужен лутше бы колбасы дали по 2,20! Что забыл уже??
 показать весь комментарий
 
Не обольщайтесь - против вашего барыжного лолиты не только юлефилы, но уже к 100% населения приближается.
 показать весь комментарий
 
 
Схоже, що продовження провокації козлорожої нечисті слід очікувати вже в Ростові.. Мужній чоловік і священник... Молимося за тебе, отче Климент.
 показать весь комментарий
 
 
Ты когда молишься,то говоришь о себе во множественном числе?

Или или калька с шаблона напрочь в мозгах засела
и ты бездумно повторяешь услышанное в телевизоре?
 показать весь комментарий
 
 
Ого, наші тільки корупціонерів відпускають та виплачують їм вимушені прогули за розіграні вистави із затриманням
 показать весь комментарий
 
 
главное что бы петра офшорного успели после выборов поймать!
А-то собака опять на Мальдивы слиняет
 показать весь комментарий
 
 
Климент перестал матюгаться ? Или принес в собственную церковь награбленное ? Или в Ростове Гриба уже привели в божеский вид ?
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, он в Ростов к Грибу по мосту поедет или через Киев?
 показать весь комментарий
 
 
О очередная перемога.Панамские патриоты в восторге ,НИ чё завтра обещают очередную серию про перемогы Свинарчуков ,посмеемся.
 показать весь комментарий
 
 
Админы, Вы спите? Ветку ЗАГАДИЛИ не по теме!!!
Я понимаю - выходной , кто-то расслабился, кому-то просто скучно...
НО! Вы все же читайте хоть изредка, что пишут(((((
 показать весь комментарий
 
У МПЦ мода - натовпами набігати.... На Буковині 400 парафій рпц….. Боже Святий! Зроби щось із ними...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАрхиепископа Климента отпустили из полиции, - Денисова
 
 
 
 
 
 вверх