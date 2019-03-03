 Протокол ЦИК Молдовы с итогами парламентских выборов направляют в Конституционный суд на утверждение

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Согласно обнародованным данным, в парламент Молдовы следующего созыва вошли Партия социалистов с 35-ю мандатами (18 мест по партийным спискам и 17 по одномандатным округам), Демократическая партия – 30 мандатов (соответственно, 13 и 17 мест), избирательный блок ACUM – 26 (14 плюс 12) и партия "Шора" - 7 мандатов (5+2). В парламент вошли и три независимых кандидата.
В будущий парламент страны вошли 25 женщин и 76 мужчин.
Протокол Центризбиркома об утверждении результатов парламентских выборов будет направлен в Конституционный суд, у которого есть 5 дней для того, чтобы утвердить (или не утвердить) итоги голосования.
Если инстанция утвердит результаты выборов, президент Молдовы назначит дату первого заседания нового состава законодательного органа.
Напомним, в воскресенье, 24 февраля, в Молдове прошли очередные парламентские выборы и консультативный референдум по вопросу сокращения количества депутатов парламента со 101 до 61.
Парламентские выборы впервые прошли по новой системе: 50 депутатов (из 101) будут избраны по партийным спискам (в выборах участвовали 14 партий и блоков), а остальные 51 – по одномандатным округам (конкурентов было 319 человек).
Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 6% голосов избирателей, а порог для избирательных блоков составляет 8%. В случае с одномандатными округами, депутатом будет избран кандидат, набравший наибольшее количество голосов избирателей. В случае если два кандидата набирают одинаковое количество голосов, победитель будет определен избиркомом путем жеребьевки.
Спикер парламента Молдовы Андриан Канду заявил, что Россия открыто вмешивается в парламентские выборы.
...тоже мне -- Цикалка ...*)
Перемена только одна - Есть реальная проевропейская оппозиция и расклад такой что для удержания власти Пахана придется уже открыто вскрывать поконтрольность ему Додона (это равно его полному сливу в глазах азиопских лохов и Кремля), последний это уже озвучил Согласие на союз его "азиопцев" и "воров" Пахана типа "ради Страны и Народа".
Ожидаются санкции/изоляция от ЕС и России одновременно. Это плохо - молдавская валюта пойдет по писте, народ еще болmше обнищает и по примеру Украины под угрозу поставят безвиз.
Украине как стране будет до лампочки, укр.Олигархи нагреют свои задницы на бизнесе "Приднестровской дыре" - совместно с молдавскими коллегами.
Приднестровская дыра станет основным заработком в такой ситуации и картой шантажа Запада.
40% тупости, 30% вороватости, 10% продажности... и только 20% благоразумия.
будут кормить свои семьи,по прежнему работая в Российской Федерации...
Твоя душа холопа ищет расово *правильные места работы
Ведь(судя по твоим словам)польское говно лучше российского..
Тебе , видимо виднее...
Прощай немытая Россия
Страна рабов страна господ
Шарик-ты балбес!
...в Германии уже не катит! -- со следующего месяца -- требуется общее равенство и полное сестринство! ... *)
Но мы возьмем другой вариант, когда в принципе зрелое общество было деградировано левыми идеями и привело во власть тех, кто планировал привести страну к образу и подобию большевистского совка. И как только это произошло, левые начали действовать в указанной выше последовательности.
1923 год, Испания. Страна бурлит левыми движениями, как и соседняя Франция, а особенно - Германия. В этой обстановке мгновенно затрещали по швам устои государства и на фоне левых движений резко вспыхнули сеператистские, центробежные настроения. Страна быстро двигалась к хаосу, который левые генерируют на первой стадии движения к власти.
Заметим, именно общество было предельно инфицировано левыми идеями, но тут оказалось, что страна имеет стабилизатор, не учитывать который никак нельзя.
13 сентября генерал Мигель Примо де Ривера захватил власть и мгновенно перевел страну в режим военной диктатуры с цензурой, запретом деятельности определенных политических сил и прочими элементами такого вида правления. Причем, генерал Ривера не был первооткрывателем такого способа стабилизации ситуации, поскольку годом раньше ту же самую ситуацию и тем же путем введения режима военной диктатуры начал решать дуче, Бенито Муссолини. Очень многие приемы были заимствованы именно оттуда.
В целом, ситуация начала выравниваться, но ход реформ, проводимых в Испании, был прерван всемирным кризисом, и страна снова стала соскальзывать в направлении хаоса, что дало левым еще один шанс установить собственную диктатуру. Во всяком случае, в 1931 году монархия пала и на прошедших выборах левые стали выстраивать свои структуры уже в легальных государственных структурах, а к 1935 году - объединили свои усилия в альянсе «Народный фронт», и в феврале 1936 года выиграли парламентские выборы и сформировали собственное правительство.
С этого момента страна стала двигаться к диктатуре большевистского типа. Началась уже левая цензура, гонения политических оппонентов и улицы наполнились портретами Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. В этот момент, когда казалось, что борьба уже проиграна, поднялась другая, антикоммунистическая часть населения и на улицу вышли многочисленные антиправительственные демонстрации. Что характерно, протестующие выходили под лозунгом «¡Viva España!» (Слава Испании), а левые набрасывались на них с очень знакомыми и понятными нам лозунгами: «¡Patria, no!» (Родина - к чертовой матери) и еще «¡Viva la Rusia!». Не правда ли, знакомый сценарий?
Это как раз тот случай, когда игнорирование выборов приводит к ситуации, в которой понимание приходит только после того, как все произошло, при явном ощущении необратимости. Тогда многие хотели бы вернуть все назад и переиграть эту партию, но такие номера не проходят. Все надо делать вовремя.
То есть, испанские левые сделали вторую попытку повернуть страну в сторону коммунизма и большевистской россии. Но в этот раз Москва уже координировала это движение как методически и политически, так и практически и материально.
Но левые повторно допустили ту же самую ошибку. Армия. Она не собиралась стоять в стороне и наблюдать за тем, куда и как тянут страну красные мясники. Через пять месяцев правления левого блока терпение военных кончилось и они подняли вооруженное восстание.
И вот 17 июля в эфир, на радиочастоте военных, ушло знаменитое кодовое сообщение «Sobre toda España el cielo está despejado» (Над всей Испанией безоблачное небо). Операцию привел в действие и возглавил генерал Санхурио, но он погиб в самом начале вооруженного выступления и дальнейшие действия военных возглавил генерал Франко, вошедший в историю как военный диктатор Испании, диктатор-долгожитель.
Левые хотели диктатуры и получили ее, только не для себя, а себе на шею. Коммунисты и прочая левацкая дрянь была уничтожена или разбежалась и мечта об испанской коммуне была слита в унитаз. Спустя несколько десятков лет, в таком же ключе военные вмешались в процесс падение своей страны в яму коммунизма. Эта страна имеет название Чили, которая получила диктатора Пиночета.
СУТЬ
Наша армия приобрела совершенно необычную роль и место в обществе и государстве. Она воюет уже 5 лет и если кто-то желает сделать кувырок через голову, в сторону противника, с котором воюет наша армия - это очень большая ошибка. Любителям устроить в Украине клон российской диктатуры очень рекомендуем еще раз внимательно прочесть предыдущий раздел. Если его суть до них не дошла, то это уже к доктору. А всем остальным - обратите внимание на то, куда все время ездит Порох. Дальше, каждый пускай сам сделает свой вывод из написанного.
DL