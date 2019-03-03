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 "Звезда" российского блокбастера о войне на Донбассе "Ополченочка" перешла на сторону Украины, - Цаплиенко. ВИДЕО+ФОТО

Украина получила доказательства, подтверждающие преступления РФ и ее намерения дальнейшего вторжения на украинскую территорию.

Об этом написал в Facebook журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

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"Украина получила прекрасного свидетеля для Гааги. Ее называли символом Новороссии! Кремль не пожалел денег, чтобы снять о ней первый полнометражный элэнэровский блокбастер - "Ополченочка"! Оккупанты упорно анонсируют премьеру "Ополченочкы" в день победы 9 мая. А тут такая подстава. Главная героиня "ленты" - сбежала с оккупированной территории! Несмотря на высокую военную должность, карьеру, деньги и почести - женщина решила перейти на сторону Украины", - сообщил он.

Журналист отметил, что "по странному стечению обстоятельств" женщина перешла "сразу после того, как кто-то взорвал сразу восемь танков боевиков, стоявших рядком на полигоне".

"Светлана вывезла из ОРДЛО доказательства, подтверждающие преступления россиян и их намерения дальнейшего вторжения на украинскую территорию. Просто золотой свидетель", - резюмировал он.

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Звезда российского блокбастера о войне на Донбассе Ополченочка перешла на сторону Украины, - Цаплиенко 01
Звезда российского блокбастера о войне на Донбассе Ополченочка перешла на сторону Украины, - Цаплиенко 02

Отметим, что авторы нового изобретения российской пропаганды - блокбастера о сражениях за Луганск в 2014 году "Ополченочка" - в октябре 2018 года заявили о завершении работы над фильмом, и утверждают, что фильм выйдет в широкий российский прокат. 

Источник: https://censor.net.ua/n3114681
 
 
 Топ комментарии
 
Я так понимаю, что без работы СБУ и военной разведки здесь не обошлось....РЕСПЕКТ!.. "Звезда" первого российского блокбастера о войне на Донбассе "Ополченочка" перешла на сторону Украины, - Цаплиенко - Цензор.НЕТ 9826..
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Очень забавная информация.
Компилирую из разных источников:
1. Баба убивала украинцев (убивала!!!).
2. Баба раздвинула ноги перед кем нужно.
3. Баба херой Украины и Гааги.
4. Баба ни за что не ответит.
5. Это нормально, это правильно?????????
П.С.
С учетом того, что большинство воюющих - мушшины - предлагаю задействовать Шляшко.
Этот будет пететягивать батальонами.
Через жопу...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Звезда" российского блокбастера о войне на Донбассе "Ополченочка" перешла на сторону Украины, - Цаплиенко. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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