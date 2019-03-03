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 С начала суток враг восемь раз вел обстрел из запрещенного вооружения, ранен боец ООС, - пресс-центр

В течение текущих суток противник восемь раз открывал огонь по позициям наших войск, восемь раз применив и вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял позиции ОС в районе Водяного из минометов калибров 120 и 82 мм и вблизи Гнутово из минометов 82-го калибра.

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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил шесть обстрелов позиций подразделений Объединенных сил:

  • из минометов калибра 120 мм - вблизи Новозвановки, Новоалександровки и Золотого-4;
  • из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов - около Новолуганского;
  • из минометов 82-го калибра, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Попасной;
  • из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе Крымского.

"В результате обстрелов один наш защитник был ранен. На обстрелы противника наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - констатируют в пресс-центре.

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С начала суток враг восемь раз вел обстрел из запрещенного вооружения, ранен боец ООС, - пресс-центр 01

Напомним, 2 марта российские оккупационные войска семь раз открывали огонь по позициям наших войск, трижды применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Ранен боец, уничтожен террорист и единица техники.

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Источник: https://censor.net.ua/n3114679
 
 
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На українську територію втекла одна з бойовиків ОРДЛО Світлана (прізвище невідоме), яка стала праобразом для головної героїні пропагандистського фільму "Ополченочка".
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє журналіст ТСН Андрій Цаплієнко.
За його словами, "Україна отримала чудового свідка для Гааги". Адже, "Світлана вивезла з ОРДЛО докази, які засвідчують злочинів росіян та іхні наміри подальшого вторгення на українську територію."
При тому Цаплієнко звертає увагу на наступні обставини:
Незважаючи на високу військову посаду, кар"єру, гроші і почесті - жінка вирішила перейти на бік України. За дивним збігом одразу після того, як хтось підірвав одразу вісім танків бойовиків, що стояли рядком на полігоні.
Більше інформації анонсується в сюжеті, який вийде в програмі ТСН.Тиждень 3 березня о 19.30.С начала суток враг восемь раз вел обстрел из запрещенного вооружения, ранен боец ООС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 1689
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Цікаво...
Якщо виживе, то буде свідчити
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Ну то треба берегти. Можна і в тюрьмі - не жартую - гарна кімната, добротна їжа, тіві, комп"ютер, спортзал - аж допоки не дасть усі свідчення.
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ну так, в кривій країні і свідомість крива - злодіям безпека й відомість, героям тюрма.
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не думаю, что она в ближайшее время будет лишена квалифицированного медицинского обслуживания, и вообще, что ее жизнь будет подвергаться опасности.
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Здоров'я і найшвидшого одужання нашим хлопцям-соколам.
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1 березня, на одному зі взводних опорних пунктів на Світлодарському напрямку був збитий російський БПЛА "Елерон"
Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил
Безпілотний літальний апарат був збитий військовослужбовцями окремого загону спеціального призначення "Азов".

Військовослужбовці батальйонної тактичної групи полку спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України помітили над позицією безпілотний літальний апарат противника.
Гвардійці пропустили його через першу позицію та відкрили загороджувальний вогонь по безпілотнику зі штатної стрілецької зброї. О 7 годині 43 хвилини на висоті 150 метрів безпілотний літальний апарат було збито.
Від початку доби ворог вісім разів вів обстріл із забороненого озброєння, поранено бійця ООС, - прес-центр - Цензор.НЕТ 7568

Військовослужбовці знайшли збитий дрон та передали його фахівцям спеціальних підрозділів.
Наразі фахівці вивчають збитий ворожий безпілотник та носії інформації.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток враг восемь раз вел обстрел из запрещенного вооружения, ранен боец ООС, - пресс-центр
 
 
 
 
 
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