 Архиепископа Климента хотят обвинить в нецензурной брани на автостанции

Архиепископу Клименту намерены предъявить обвинения в мелком хулиганстве. Об этом заявил находящийся рядом с ним российский адвокат Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
Полозов отметил, что, по предварительной информации, сотрудник российской полиции, который задерживал архиепископа Климента, составил рапорт о том, что задержанный "матерился в общественном месте".
"Обычно, когда человека нужно задержать, так и делается: составляется вымышленный рапорт о том, что такое было, и потом суд и полиция делают вид, что так и было на самом деле", – рассказал Полозов.
Также на Цензор.НЕТ: МИД обеспокоен задержанием архиепископа Климента в оккупированном Крыму
Архиепископ Климент сообщил, что его перевозят в Киевский райотдел Управления МВД России по Крыму. Он говорит, что его обвинили в том, что он, находясь на симферопольском рынке, "ругался нецензурной бранью".
"Выпустили меня из Центрального райотдела. Теперь везут в Киевский райотдел города Симферополя. Обвиняют меня в том, что я находился на рынке возле автовокзала и ругался нецензурной бранью", – рассказал архиепископ Климент.
На вопрос о самочувствии он ответил: "Нормально".
Читайте на Цензор.НЕТ: Задержав архиепископа Климента, российский режим "пробил дно", - муфтий Саид Исмагилов
Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент был задержан сегодня на автовокзале в оккупированном Симферополе. Владыка собирался отправиться в Ростов-на-Дону, чтобы посетить в СИЗО украинского политзаключенного Павла Гриба.
Изначально оккупационные власти обвинили владыку в краже из храма. Дело было сфабриковано буквально в течение получаса после того, как архиепископа Климента доставили в отделение.
Читайте на Цензор.НЕТ: Буду просить о введении персональных санкций в случае ликвидации оккупантами украинской церкви в Крыму, - архиепископ Климент.
а вы о каких-то матах на автовокзале.....
Господи, спаси Россию, ведь люди же...... !!!!!!
Увы, уже и "общедоступный" не понимают
Вот вам и черновой примерник полицейского рашистского протокола.
- Но батюшка, вы же сказали слово, как там по-вашему... "вид-х*-й...йа-а-ач-чу"... и про путина, что он *****...
- Отримуй п*зди, розкольник!
откуда вы, одноклеточные, берётесь с тезисами со "Сру весны"?
Тебе надо сделать компьютерный воротник (одеть монитор на голову) и выложить фото выполненного задания на сайт, тогда ты получишь новое задание: сесть задницей на бутылку!
Сами вместо Климента к Грибу поедете или опять Петей отмажемся?
Тогда о какой проблеме идет разговор?
станом на 12.50 архієпископа не повезли в Київський райвідділок, а одразу в центральному райвідділ поліції, що знаходиться на вул. Футболістів, 20. Він зараз там знаходиться.
https://day.kyiv.ua/ru/article/podrobnosti/krym-pyat-let-v-plenu
8 февраля Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний сообщил, что Синод Православной церкви Украины создал православную миссию помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы, которая будет заниматься освобождением украинских политзаключенных Кремля. Руководить этой миссией поручено архиепископу Симферопольскому и Крымскому Клименту.
варіант із крадіжкою не проконав- не клеїться діло.
а що батюшка нецензурно лаявся посеред площі - це тема, докази не потрібні, ті самі свідки що кричали про розп"ятих хлопчиків розкажуть, що він і лаявся, і бився, і згвалтував їх посеред площі.
а не встигнуть приїхати свідки розп"ятих хлопчиків = у приході знайдуть наркоту.
всі все розуміють. всім пофіг.
шиємо справу з матеріалу замовника.
Лауреатом Антинобелевской премии мира 2013 года стал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как пояснили организаторы, он был удостоен награды за запрет публичных аплодисментов, наложенный после серии антиправительственных выступлений в 2011 году, в ходе которых их участники молча аплодировали. Организаторы отдельно отметили случай, когда за нарушение этого запрета минский суд приговорил к штрафу однорукого человека.
Чи то лише на захоплених територіях ?
решта здебільшого без мату буде розмовляти як Герасим з "Му-му" - на мигах.
И потом обменять на Климента? Нет, ушами опять прохлопали, голуби мира, б...