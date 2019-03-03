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Все про:задержание (5302) Крым (21185) хулиганство (247) Полозов (323) архиепископ Климент (8)

 Архиепископа Климента хотят обвинить в нецензурной брани на автостанции

Оккупанты, задержавшие архиепископа Симферопольского и Крымского Климента, утверждают, что он нецензурно бранился на рынке возле автовокзала. Ему грозит заключение на 15 суток.

Архиепископу Клименту намерены предъявить обвинения в мелком хулиганстве. Об этом заявил находящийся рядом с ним российский адвокат Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Полозов отметил, что, по предварительной информации, сотрудник российской полиции, который задерживал архиепископа Климента, составил рапорт о том, что задержанный "матерился в общественном месте".

"Обычно, когда человека нужно задержать, так и делается: составляется вымышленный рапорт о том, что такое было, и потом суд и полиция делают вид, что так и было на самом деле", – рассказал Полозов.

Также на Цензор.НЕТ: МИД обеспокоен задержанием архиепископа Климента в оккупированном Крыму

Архиепископ Климент сообщил, что его перевозят в Киевский райотдел Управления МВД России по Крыму. Он говорит, что его обвинили в том, что он, находясь на симферопольском рынке, "ругался нецензурной бранью".

"Выпустили меня из Центрального райотдела. Теперь везут в Киевский райотдел города Симферополя. Обвиняют меня в том, что я находился на рынке возле автовокзала и ругался нецензурной бранью", – рассказал архиепископ Климент.

На вопрос о самочувствии он ответил: "Нормально".

Читайте на Цензор.НЕТ: Задержав архиепископа Климента, российский режим "пробил дно", - муфтий Саид Исмагилов

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент был задержан сегодня на автовокзале в оккупированном Симферополе. Владыка собирался отправиться в Ростов-на-Дону, чтобы посетить в СИЗО украинского политзаключенного Павла Гриба.

Изначально оккупационные власти обвинили владыку в краже из храма. Дело было сфабриковано буквально в течение получаса после того, как архиепископа Климента доставили в отделение.

Читайте на Цензор.НЕТ: Буду просить о введении персональных санкций в случае ликвидации оккупантами украинской церкви в Крыму, - архиепископ Климент.

Источник: https://censor.net.ua/n3114677
 
 
 Топ комментарии
 
В РПЦ, де ти буваєш, є такі?
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Архиепископа Климента хотят обвинить в нецензурной брани на автостанции - Цензор.НЕТ 3043
8 февраля Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний сообщил, что Синод Православной церкви Украины создал православную миссию помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы, которая будет заниматься освобождением украинских политзаключенных Кремля. Руководить этой миссией поручено архиепископу Симферопольскому и Крымскому Клименту.
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это хорошо, что у тебя от Томоса подгорает. Будешь терпеть еще пять лет?
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Что тебе опять непонравилось в моем коментарии.
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Ще раз перечитай запитання, там нема двозначності.
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Та у него шизофрения, плюнь на это нечто
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Сотрудница полиции Башкирии обвинила коллегу в насилии


а вы о каких-то матах на автовокзале.....
Господи, спаси Россию, ведь люди же...... !!!!!!
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Так це ж він ґаваріл парускі, а там одні матюки.
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Батюшка старался найти хоть какой-то контакт с язычниками монголоязычными (именно с монголотатарского происходит весь мат) и вразумить их.
Увы, уже и "общедоступный" не понимают Архиепископа Климента хотят обвинить в нецензурной брани на автостанции - Цензор.НЕТ 435
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Реально не понимают.Я не знаю что именно крымчане смотрят и слушают,но это жесть,насколько у многих мозги набекрень.Если раньше люди отказавшиеся от рашка ТВ и черпавшие инфу из нета были более менее адекватны,то за последнее время на них испытывают какие-то новые методики воздействия.Буквально полное перепрограммирование.Натуральняй взрыв мозга.Разговаривать и даже переписыватся не возможно.Я допустим не вытягиваю.А ещё несколько месяцев назад человек был абсолютно адекватным.
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так би мовити - літературною расєйською мовою Архиепископа Климента хотят обвинить в нецензурной брани на автостанции - Цензор.НЕТ 8184
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Тобто він вкрав із свого храму і їхав не автівкою? 🤔
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Мало того,он с украденым заехал на центральный рынок,чтобы там постоять поматерится,дожидаясь наряда рашистской полиции!Странно,что не съел прям при всех пару кг какой нибудь отравы,не перезал себе горло,а потом не застрелился пятью попаданиями в висок!!!
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c каких это пор "прутень *****!" стало нецензурщиной. они там шо, бояры пообпивались при дефиците кокса?
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А всю расею на 15 суток они посадить не хотят? Хотя бы лаврова за его "дебилы...."?
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Посылать вату на хер это самое цензурное,что только возможно !
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Это надо срочно в УПЦ выносить на уровень Константинополя---бить во все колокола! Прокол дешёвый но ко времени---чуть не аморально, но на войне как на войне! Бараны сами себя к пропасти гонят---туда и дорога!
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а мог бы еще и кадилом отходить.. тут вообще, средней тяжести в особо циничной форме..
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Вот кадило то он и стибрил,но спрятал под рясой.А так,как он человек скромный,то когда матерился посреди рынка,просто постеснялся подымать полы рясы,чтобы достать,то самое"украденное"кадило,для того,чтобы отхерачить им,при этом громко матерясь,всех мимо проходящих посетителей рынка!
Вот вам и черновой примерник полицейского рашистского протокола.
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- Хто буде матюкатися - того кадилом відх*ячу, **************** бавовна.
- Но батюшка, вы же сказали слово, как там по-вашему... "вид-х*-й...йа-а-ач-чу"... и про путина, что он *****...
- Отримуй п*зди, розкольник!
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Все это ясно и понятно. Через месяц Петя гибрид свалит и раскрученная им церковная тема будет еще долго приносить такого рода печальные плоды. Мародерная власть любой ценой нет ничего хуже для страны.
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Хорошо сказал о расеи в последней фразе...
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ага. "враг не в Мацкве, враг в Киеве", "Порошенко устроил церковный раскол", и так далее..
откуда вы, одноклеточные, берётесь с тезисами со "Сру весны"?
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Тебе соевому как то не понять, что использовав церковную тему в шкурных интересах по ПЦУ нанесен удар на десятилетия. И где соя написано про церковный раскол ????
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Привет! я твой куратор в игре "Веселий Кіт"..
Тебе надо сделать компьютерный воротник (одеть монитор на голову) и выложить фото выполненного задания на сайт, тогда ты получишь новое задание: сесть задницей на бутылку!
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это штатный хомячёк зоопарка имени Юрия Евгеньевича.
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Иди соеаый. Больше, чем одна извилина у тебя как не наблюдается.
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это хорошо, что у тебя от Томоса подгорает. Будешь терпеть еще пять лет?
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Свобода человека, защищающего наших заключенных, помогающего им, уже ничего не значит? Все, как говорится, - в строку, лишь бы Петю обгадить....
Сами вместо Климента к Грибу поедете или опять Петей отмажемся?
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Дело не в Клементе и не в Грибе. Дело в том что церковная тема уйдет вместе с Петей, а проблемы остануться.
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То есть, для вас люди - и Климент, и Гриб - просто цифра в отчетности?
Тогда о какой проблеме идет разговор?
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у человека проблема - порох. Больше ничего не мешает. Ну, еще Томос немного жмёт.
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Ну-ну... Мені плювати на Петю, але я за нову церкву. І судячи по соціологічних опитуваннях таких як я багато. Бо за цими опитуваннями прихильників нової церкви рази в 3 більше, ніж прихильників Пєті. Такщо мімо, москалику.
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Ну вистачить вже принижувати Україну й українську церкву. А то виходить, що українські попи матюкаються в церкві, а український президент як ненормальний лупить жінок привселюдно.
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Якщо серед вати заговорити без матюків - подумають що шпигун.
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тупишь? Это фото времен захвата частей ВСУ в Крыму.
станом на 12.50 архієпископа не повезли в Київський райвідділок, а одразу в центральному райвідділ поліції, що знаходиться на вул. Футболістів, 20. Він зараз там знаходиться.
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Це старе фото перед військовою частиною.
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АРХИЕПИСКОП КЛИМЕНТ ВСТАЛ НА ЗАЩИТУ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ ПОСЛЕ ТОГО, КАК 2 МАРТА 2014-ГО, ВО ВРЕМЯ РОССИЙСКОГО ВТОРЖЕНИЯ В УКРАИНУ И ЗАХВАТА КРЫМА, РОССИЙСКИЕ ВОЙСКА ВОШЛИ В ПЕРЕВАЛЬНОЕ, ГДЕ БАЗИРОВАЛАСЬ 36-Я ОТДЕЛЬНАЯ БРИГАДА МОРСКОЙ ПЕХОТЫ.

https://day.kyiv.ua/ru/article/podrobnosti/krym-pyat-let-v-plenu

Архиепископа Климента хотят обвинить в нецензурной брани на автостанции - Цензор.НЕТ 5044
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Архиепископа Климента хотят обвинить в нецензурной брани на автостанции - Цензор.НЕТ 3043
8 февраля Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний сообщил, что Синод Православной церкви Украины создал православную миссию помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы, которая будет заниматься освобождением украинских политзаключенных Кремля. Руководить этой миссией поручено архиепископу Симферопольскому и Крымскому Клименту.
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А дулі крутити і про сіськи розказувати попу по телебаченню значить можна?🙄
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таак.
варіант із крадіжкою не проконав- не клеїться діло.
а що батюшка нецензурно лаявся посеред площі - це тема, докази не потрібні, ті самі свідки що кричали про розп"ятих хлопчиків розкажуть, що він і лаявся, і бився, і згвалтував їх посеред площі.
а не встигнуть приїхати свідки розп"ятих хлопчиків = у приході знайдуть наркоту.
всі все розуміють. всім пофіг.
шиємо справу з матеріалу замовника.
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У нас "свидетели" один в один

Лауреатом Антинобелевской премии мира 2013 года стал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как пояснили организаторы, он был удостоен награды за запрет публичных аплодисментов, наложенный после серии антиправительственных выступлений в 2011 году, в ходе которых их участники молча аплодировали. Организаторы отдельно отметили случай, когда за нарушение этого запрета минский суд приговорил к штрафу однорукого человека.
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А шо на росії матюк це правопорушення ?
Чи то лише на захоплених територіях ?
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правопорушення це лише для архієпіскопів ПЦУ на окупованих територіях, які збираються провідати українців-політв"язнів у раші.
решта здебільшого без мату буде розмовляти як Герасим з "Му-му" - на мигах.
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Попы из московии которые воровали в незаконно захваченой Киево-Печерской Лавре должны быть немедленно арестованы и предстать перед судом. Х@ло понимает только разговор силы. За захват одного заложника нужно брать двух в Украине☹️
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Это еще совковая схема. Закрывают на 15 суток за мелкую бакланку(там свидетелей не надо, достаточно рапорта), за это время стряпают дело, находят "свидетелей", арестовывают уже по свежесостряпанной уголовке.
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Ого какой опытный. Расскажи украинцам о своих ощущениях во время целования😄
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Слідчі мали підкинути "крадену" з церкви річ, але не знайшли нічого підходящого і придумали про матюки.
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ниже была статья о попытке захвата попами МП церкви на Ровенщине. Неужели была проблема взять этих попов по статье, при чем их РЕАЛЬНО было за что взять?!
И потом обменять на Климента? Нет, ушами опять прохлопали, голуби мира, б...
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А шо ж тогда делать с Пашей-мерседесом ? Тот вообще почти Вуду. За это надо рояльную петлю вместо креста.
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возможно из-за цен!?) ну тогда полно людей,которые давно по несколько годков себе заработали...
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Так для росіян нецензурна мова це класика. За що ж вони людину судять?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАрхиепископа Климента хотят обвинить в нецензурной брани на автостанции
 
 
 
 
 
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