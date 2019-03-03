 Время не лечит, а лишь углубляет чувство утраты, - отец херсонской активистки Гандзюк о дочери. ФОТОрепортаж

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Приводим текст полностью:

"Письма в прошлое.

Весна.

Воскресенье.

По воскресеньям пишу посты.

Да и не совсем это посты, это письма к тебе, Катя.

Приезжайте. Читаю.

Ты, как всегда, молчишь.

Уже несколько недель листаю Твои страницы в фейсбуке, инстаграме, открываю папки в компьютере. Ищу неизвестные мне фотографии: снимки с Твоим изображением и фото, которые ты сняла сама - странные пейзажи, закат, загадочные дальние страны, цветы, животные, забавные ситуации, интересные безделушки. Ты всегда умела найти что-то необычное в простом, обыденном. И снимала...

Я тоже с удовольствием фотографировал Тебя.

Храню фотоснимки.

В первые дни десятками. Затем по несколько в день.

Вчера и сегодня не нашел ни одного нового.

Страшно подумать, что настанет день, когда найду последний. А может уже и наступил...

Невозможно понять, что все в прошлом.

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Как и прежде, каждый день ​фотографирую Тебя.

Но здесь ничего не меняется, только цветы и небо.

У Тебя теперь все постоянно.

И самолет на Киев, что взлетает каждый день где-то в семнадцать и пролетает прямо над нами. Мы им летали с тобой, Катя, помнишь?

Трудно без тебя, Катя, очень трудно.

Говорят, что время лечит.

Нет, не лечит, время лишь углубляет чувство утраты.

Посоветуй, как научиться жить без тебя, Катя. Ты у меня такая умница.

Ведь что-то не получается...

Молчишь...

Воскресенье.

Весна".

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Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

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11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. 15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.