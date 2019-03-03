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 Общество, Фоторепортаж
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 Время не лечит, а лишь углубляет чувство утраты, - отец херсонской активистки Гандзюк о дочери. ФОТОрепортаж

Отец убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк Виктор отсматривает ее страницы в соцсетях в поисках неизвестных фотографий.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Приводим текст полностью:

"Письма в прошлое.

Весна.
Воскресенье.
По воскресеньям пишу посты.
Да и не совсем это посты, это письма к тебе, Катя.
Приезжайте. Читаю.
Ты, как всегда, молчишь.

Уже несколько недель листаю Твои страницы в фейсбуке, инстаграме, открываю папки в компьютере. Ищу неизвестные мне фотографии: снимки с Твоим изображением и фото, которые ты сняла сама - странные пейзажи, закат, загадочные дальние страны, цветы, животные, забавные ситуации, интересные безделушки. Ты всегда умела найти что-то необычное в простом, обыденном. И снимала...
Я тоже с удовольствием фотографировал Тебя.
Храню фотоснимки.
В первые дни десятками. Затем по несколько в день.
Вчера и сегодня не нашел ни одного нового.
Страшно подумать, что настанет день, когда найду последний. А может уже и наступил...
Невозможно понять, что все в прошлом.

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Как и прежде, каждый день ​фотографирую Тебя.
Но здесь ничего не меняется, только цветы и небо.
У Тебя теперь все постоянно.
И самолет на Киев, что взлетает каждый день где-то в семнадцать и пролетает прямо над нами. Мы им летали с тобой, Катя, помнишь?

Трудно без тебя, Катя, очень трудно.
Говорят, что время лечит.
Нет, не лечит, время лишь углубляет чувство утраты.
Посоветуй, как научиться жить без тебя, Катя. Ты у меня такая умница.
Ведь что-то не получается...
Молчишь...

Воскресенье.
Весна".

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Время не лечит, а лишь углубляет чувство утраты, - отец херсонской активистки Гандзюк о дочери 01

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Время не лечит, а лишь углубляет чувство утраты, - отец херсонской активистки Гандзюк о дочери 02
Время не лечит, а лишь углубляет чувство утраты, - отец херсонской активистки Гандзюк о дочери 03
Время не лечит, а лишь углубляет чувство утраты, - отец херсонской активистки Гандзюк о дочери 04
Время не лечит, а лишь углубляет чувство утраты, - отец херсонской активистки Гандзюк о дочери 05
Время не лечит, а лишь углубляет чувство утраты, - отец херсонской активистки Гандзюк о дочери 06

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Время не лечит, а лишь углубляет чувство утраты, - отец херсонской активистки Гандзюк о дочери 07

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

Читайте: Дело Екатерины Гандзюк: Генпрокурор Луценко отчитался в Раде по расследованию убийства. ВИДЕО

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. 15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3114673
 
 
 Топ комментарии
 
За что....жить только начала..Деньги,власть вот её убийцы.Жаль девочку. Время не лечит, а лишь углубляет чувство утраты, - отец херсонской активистки Гандзюк о дочери - Цензор.НЕТ 2505
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А замовники досі на волі... Власне як і вбивці Небесної сотні.
Печаль.
Сили і мужності близьким. Українцям - розуму.
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Він затятий порохобот. Лавочник його бох.
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А замовники досі на волі... Власне як і вбивці Небесної сотні.
Печаль.
Сили і мужності близьким. Українцям - розуму.
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Недоразвитому лекарю все везде юлька мерещится. На рыло свое брехливое в зеркало посмотри....
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Він затятий порохобот. Лавочник його бох.
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І його підтримали ще й таджики, кацапи та бєларуси.
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А тепер скажи мені, коли ти брехав: 2 роки тому, чи зараз.Час не лікує, а лише поглиблює відчуття втрати, - батько херсонської активістки Гандзюк про дочку - Цензор.НЕТ 973
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Тогда звезды Зеленского небыло на политическом небосклоне!
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кацапский клоун будет голосовать за клоуна)))
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віпей заленки, попустит от Зеленского Час не лікує, а лише поглиблює відчуття втрати, - батько херсонської активістки Гандзюк про дочку - Цензор.НЕТ 4816
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не, Валентин, пятак має собі муху в носі. Час не лікує, а лише поглиблює відчуття втрати, - батько херсонської активістки Гандзюк про дочку - Цензор.НЕТ 257
Сам себе на уме...
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вот в уме ли он... очень сильно барыге вылизывал последние полгода..
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Ну как не Жулькин кореш? А в какой он партии состоит? А состоит он в партии ботоксной кремлёвской воровки "Родина"
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Кацапоїд, на твою думку, "Родина" і "Батьківщина" - це одне й теж саме?
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Нет не обно и тоже но влучае партии которую возглавляет Жулька правильно её называть Блок Юлии Тимошенко "Родина"
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Немає нічого страшнішого в житті, ніж ховати своїх дітей.
Співчуття і підтримка батькам.
Катерина загинула на війні, на нашій внутрішній війні за ВОЛЮ
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довести справу Катерини до кінця та покарати винуватців її смерті - справа кожного із нас, а не якихось там комісій та прокуратур
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За что....жить только начала..Деньги,власть вот её убийцы.Жаль девочку. Время не лечит, а лишь углубляет чувство утраты, - отец херсонской активистки Гандзюк о дочери - Цензор.НЕТ 2505
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Жертва нинішнього режиму.
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Без отмашки власти,тут вряд-ли обошлось и пока власть не сменится ,всё так и останется на нуле !
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ну, для "Батькивщины" это не первая жертва.. будет еще много.. увы!
ведь после проигрыша в первом туре баба Йуля попытается вывести народ на улицы и устроить "перевыборы" с назначением себя любимой на пожизненные канцлеры Малоросского Федерального округа..
поэтому, нужно быть готовыми дать отпор бабе Йуле и её преступным однопартийцам!
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Був такий поп Гапон. Мені зараз юля нагадує цього провокатора. Вона просто виключила вбивцю із своєї партії і на цьому все. Сьогодні схопили архієпіскопа в Симфєрополі, а юля мовчить...
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Вы смешные какие то ...Ну , если ПА , будучи презом и руководит всеми силовыми и информационными блоками не может просто физически на всё реагировать, то как ЮВ имея пару десятков неверных соратников проследит за всеми прилипалами? Чисто по человечески, без политики! Сколько у нас областей и районов , чтобы можно было контролировать всех барыг? Или она должна была приехать и собственноручно расстрелять Магера?
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Но за Надькой наводчицей, Жулька могла бы проследить...
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У Тимошенко завжди є свій некуплений контингент, які за, не те, що у інших. За що її можна обирати вже. Некуплена народна підтримка є лише в неї. Ніхто не може похвастатись таким в Україні.
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чудова агітація за ту, чий пес замовив вбивство Каті.
ви хоч би посоромились робити це саме тут.
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Тільки остоточний имбицил може повірити в передвиборче "прозріння" садиста-вбивці ніби він щось знає про замовника (через 4 місяців утримання під вартою). Будь який слідак, який розуміють, що таке психологічний портрет вбивці , організатора і замовника буде гомерично сміятися (хоча який сміх , коли жертва померла через 3 місяця) на такою "картиною злочину" .
Мангер такий же "замовник", як Вітя Уколов (колишній бютівець, а нині піарник Кондитера) педофіл .
Й про це знають як слідчі, так й прокурори та суддя . Бо якщо б було б інакше - на Мангера спочатку за 3 години суддя підписав санкціі на арешт на 2 доби , а вже потім його затримали б , й тільки після цього спробували б взяти санціі на 2 місяця . Так було з Савченко . Бо було відео .
Вся ця щуряча метушня не є нічим, крім відсутністю будь-якої моралі у СБУніков, склепали ці тупорилі "докази" .
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Піди і розкажи це батькові Каті... він краще знає що там було і хто на що спроможний.
І не треба тут своїх відмазувати
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не впевнений, що то її пес. Той пес більше працював з Порошенко, ніж з Тимошенко.
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Звісно, вам аби на когось перекинути.
Батьківщина його відстоювала чомусь...
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Дуже шкода Катерину..
Нелюди познущались, їм немає пробачення.
Щирі співчуття рідним, нехай Господь забере їхню біль та смуток..
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Стучится этот бедный отец лобом об стенку, а результат нулевой...
И не будет никакого результата. Не будет никакого наказания виновным. Не будет никакой справедливости...
В нашей стране барыги, политики и урки сплелись в один клубок. Уже и не различишь хто есть хто... Они и похоронили закон и справедливость. А так же - все наши надежды...
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Ото ж бо і воно, що буржуйські ідеологи зі шкіри лізуть, аби відвернути народ від усвідомлення поділу суспільства на класи, від усвідомлення необхідності класового згуртування та класової боротьби із шакалами 1-2% населення, які керують країною через свої мільярди...
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Власть не хочет расследовать это дело до конца ибо очевидно , что всё это организованно тем , чей помощник доставлял бабло . А это точно не Мангер .
Поддонки решили поиграть на чуствах отца , чувствах общества переведя стрелки на представителя опозиционной партии .

Но даже сама Катя в последнем своём интервью говорила , что к покушению на неё она видит погоны в высоких кабинетах за пределами Херсона . Что никто из местных не стал бы такое заказывать .
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Возможно убийство Гандзюк связано с этим - херсонскую власть обвинить в убийстве Гандзюк и под шумок разгон сепарский настроений в Херсоне, бо так уже руцня в Украине делала - https://www.youtube.com/watch?v=s-Hy4n81HzU&lc=z23dfjlrruuxf135004t1aokghd2u4fzn25set3igw1zrk0h00410.1551568309301947
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сивочолий ніжками тупотів, що за 2 тижні все розслідується... і за Шеремета тупотів. Більшого брехуна в Україні не знаю.
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1. Вилкул в Кривом Роге
2. Труханов в Одессе
3. Медведчук в Минске
4. Рабинович на 112-ом канале
Но агенты кремля всё равно Бигус и Саакашвили, а Петька у нас святой..он нам Томос принёс

Час не лікує, а лише поглиблює відчуття втрати, - батько херсонської активістки Гандзюк про дочку - Цензор.НЕТ 6210
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВремя не лечит, а лишь углубляет чувство утраты, - отец херсонской активистки Гандзюк о дочери. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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