 Россиянин вывесил на своем доме в Тверской области флаг Украины. ВИДЕО

Фото развевающегося над деревенским домом флага Владимир Егоров вывесил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Россияне! Протестовать против путинской военщины не просто, а очень просто! Поместите флаг Украины на фасаде своего дома(квартиры). Требуйте от кремлевской ОПГ вывода войск России из Украины, освобождения всех украинских военнопленных!!! Освобождения захваченных территорий чужой страны!!!" - написал он.
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Позже Владимир Егоров разместил на своей странице видео, на котором спрашивает встречных людей об отношении к флагу Украины на его доме.
"Ответа не получил, лишь ребятки лет 7-8 сказали, что красиво, мозги им еще не засрали юнармией. Бабушки завопили что их не надо снимать, а то им пенсии не прибавят. Ну да ладно, не стану их размещать", – написал мужчина.
"Да всем тут все пох. Безвольные существа. До Киева дойдут?)))хаахааа. Они свою жопу, что бы подтереть в сортире, полдня ищут. Если буду президентом, заставлю их скушать колорадские ленты, в каждой машине у них будет украинский флаг и у каждого колокольчик в носу. И будут носить будут.!", – делает вывод Егоров.
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5 год
Угадайте страну по фотографии. Нет. Не Украина. Это Россия. Тверская область. Владимир Егоров, экстремист, вывесил у себя на доме, который ему пытались поджечь, бросив в окно канистру с бензином, когда там спала его жена и двое детей, украинский флаг. Владимир - тот самый человек, который бежал в Украину, прожил тут неделю, успел даже устроиться на работу, а потом ему без объяснения причин люди в масках вручили запрет на въезд, вывезли на границу и вытурили за погранпункт. Месяц он жил на нейтральной полосе между Украиной и Беларусью. В автомобиле. Потом вынужден был вернутся в Мордор. Его взяло КГБ Беларуси. Передало в Россию. Он отсидел в СИЗО в Брянске. Был выпущен под подписку. Сейчас сидит в этом самом своем недосоженном доме, вывешивает в поддержку Олега Сенцова тризуб, и ждет ареста.
Вы меня, конечно, извините, но такую миграционную политику я не понимаю и не пойму.
Нельзя так.