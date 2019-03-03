 Россиянин вывесил на своем доме в Тверской области флаг Украины. ВИДЕО

Фото развевающегося над деревенским домом флага Владимир Егоров вывесил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россияне! Протестовать против путинской военщины не просто, а очень просто! Поместите флаг Украины на фасаде своего дома(квартиры). Требуйте от кремлевской ОПГ вывода войск России из Украины, освобождения всех украинских военнопленных!!! Освобождения захваченных территорий чужой страны!!!" - написал он.

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Позже Владимир Егоров разместил на своей странице видео, на котором спрашивает встречных людей об отношении к флагу Украины на его доме.

"Ответа не получил, лишь ребятки лет 7-8 сказали, что красиво, мозги им еще не засрали юнармией. Бабушки завопили что их не надо снимать, а то им пенсии не прибавят. Ну да ладно, не стану их размещать", – написал мужчина.

"Да всем тут все пох. Безвольные существа. До Киева дойдут?)))хаахааа. Они свою жопу, что бы подтереть в сортире, полдня ищут. Если буду президентом, заставлю их скушать колорадские ленты, в каждой машине у них будет украинский флаг и у каждого колокольчик в носу. И будут носить будут.!", – делает вывод Егоров.

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