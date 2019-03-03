 "Петрова" и "Боширова" пригласили в МГУ на научную конференцию "Скрипальские чтения"

О планах провести конференцию радиостанции "Говорит Москва" сообщил член Научного совета при Совете безопасности РФ и профессор МГУ Андрей Манойло, информирует Цензор.НЕТ.
На конференцию приглашают профессоров, преподавателей, студентов и аспирантов. Ее цель – обсуждение и систематизация "опыта западных спецслужб в части организации информационно-психологической интервенции на территорию Российской Федерации".
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Приглашения "Боширову" и "Петрову" отправили с помощью курьеров.
"Было бы очень здорово, чтобы они приняли участие в работе конференции. Мы отправили им приглашения напрямую курьером на их адрес. Я убежден, что до этих людей доходит информация из внешнего мира. Просто это канал односторонний по целому ряду причин", – сказал Манойло.
"У них есть физические адреса, у них есть адреса работы, которые ими же задекларированы. Они же в интервью Симоньян дали полную информацию о том, кем они работают и где. Мы отправили три письма. Никаких детективных историй здесь не было. Я убежден, что информация до них дойдет", – добавил профессор.
Манойло отметил, что в университете уже планируют проведение через год следующих слушаний. Их постараются организовать в Солсберийском соборе.
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"Здесь нужна поддержка со стороны наших структур. Если будет возможность в соборе провести – почему нет? Тогда это было бы резонансно. Англиканская церковь – это же протестантская церковь. В основе их церкви лежит очень рациональный подход. В том числе, и к зданиям, к их использованию", – отметил сотрудник МГУ.
Как сообщалось, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
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5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.
В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.
Сенс есть - там их встретят)
Если раньше, в мгу, не проведут практические занятия по применению "новичка"
Администрация.
В партии "Сумасшедшая Россия" пополнение...
Минздрав РФ назвал самые распространенные психические заболевания у россиян. Об этом сообщает RT.
Выяснилось, что 2 000 647 человек в стране страдают расстройствами непсихотического характера. «Это общее название для невротических, личностных и расстройств, протекающих без психоза, когда человек вообще уже не осознает, что с ним происходит, нуждается в госпитализации», - пояснил руководитель отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени Сербского Борис Казаковцев.
https://lenta.ru/news/2019/03/03/psycho/
По его словам, такие заболевания могут быть вызваны любыми факторами, например, проблемами в семейной жизни, безработицей или пьянством.
Главпсих Казанцев забыл упомянуть главный фактор, провоцирующий "приболевших" на голову - телевизор. Именно он вызывает мании величия и преследования (ученые называют их бредом) у большинства клинических патриотов. Одним скрепоносцам кажется, что они великие, другим чудится, что весь мир хочет отобрать у них недра, почки и мочевой пузырь. Третьи ухитряются "отлавливать" и то, что в избытке у первых, и то, чего так не хватает вторым. В общем, как говорил Виленин, "Лечиться, лечиться и еще раз лечиться в случае рецидивов!"
вбивство людей у них є інформаційною війною!
Так у них и адрес один?
цивілізований захід очікує на визнання провини у використанні хімічної зброї на території Бритів і вибачення за це.
а надцивілізована раша каже: а це не провина взаналі, робили і будемо.
і шо ти зробиш дурню з ядерною зброєю?
Когда то совок приглашал африканских диктаторов-людоедов и террористов вроде Арафата, которые тоже встречались с студентами.
Теперь, в виду недостатка "друзей россии" за границей, довольствуются своими мразями.
- Скільки часу сплило, коли був написаний цей вірш. Але нічого на Рашці не змінилося і до сьогоднішнього дня.. Країна вбивць і баранів..😕😕😕
Сын отравленной вблизи Солсбери гражданки Великобритании Дон Стерджес обратился к Путину с просьбой выдать подозреваемых в убийстве матери.
Выдержки из письма приводит газета Sunday Mirror.
«Ивэн Хоуп сегодня обнародовал письмо, которое он направил Владимиру Путину, требуя справедливости через год после того, как его мать умерла вследствие применения "Новичка" в нападении в Солсбери. 20-летний Ивэн требует от Путина выдать двух подозреваемых в совершении преступления», - говорится в сообщении.
«Британская полиция считает, что за ее смерть ответствены по крайней мере двое граждан РФ, но, кажется, они защищены вашим государством. Я обращаюсь к вам как человек, чтобы вы разрешили нашим офицерам допросить этих людей относительно убийства моей матери ... Наименьшее, на что она заслуживает - это справедливость", - написал Хоуп.
Он обвиняет британское правительство в том, что оно не оказывает семье никакой поддержки, говорит, что его семья даже должна была обратиться в благотворительную организацию, чтобы оплатить похороны матери.
Дон умерла после распыления российского отравляющего вещества "Новичок" - замаскированного под духи - на ее запястье.