 МИД обеспокоен задержанием архиепископа Климента в оккупированном Крыму

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь министерства Екатерина Зеленко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы обеспокоены сообщениями о задержании в оккупированном Россией Крыма архиепископа Православной Церкви Украины Климента. Российские оккупанты продолжают планомерное наступление на украинское православие в Крыму", – сказано в сообщении.
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"Настоящие притеснения религиозных свобод и прав верующих происходят на оккупированных Россией территориях. Привлечем внимание к задержанию владыки Климента в ООН, СЕ и ОБСЕ", – пообещала Зеленко.
Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент был задержан сегодня на автовокзале в оккупированном Симферополе. Владыка собирался отправиться в Ростов-на-Дону, чтобы посетить в СИЗО украинского политзаключенного Павла Гриба.
Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что оккупационные власти обвиняют владыку в краже из храма. Дело было сфабриковано буквально в течение получаса после того, как архиепископа Климента доставили в отделение.
Читайте на Цензор.НЕТ: Буду просить о введении персональных санкций в случае ликвидации оккупантами украинской церкви в Крыму, - архиепископ Климент.
Свои неудачи списывают на войну, а чужие удачи приписывают себе.
Обеспокоенность похоже передается воздушно-капельнім путем. как корь.
скорее потужну радисть буду выражать. Это да
Провокатори.
Все до того йшло.
Тут пропонують зробити те саме, якщо не гірше, забуваючи, що ми не рашка і зовсім не враховуючи реакцію заходу.
це добре, а у фейсбуці), є заява?! це здається дно!
Арест пашки - мерседеса и опечаленного козломордого генерала фсб отца онуфрия будет хорошим ответом. НО, наврядли на это решаться.