EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Происшествия
  650  49
Все про:задержание (5298) МИД (4909) архиепископ Климент (8)

 МИД обеспокоен задержанием архиепископа Климента в оккупированном Крыму

Министерство иностранных дел обеспокоено сообщениями о задержании на оккупированном полуострове архиепископа Симферопольского и Крымского Климента и заявляет о религиозных притеснениях.

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь министерства Екатерина Зеленко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы обеспокоены сообщениями о задержании в оккупированном Россией Крыма архиепископа Православной Церкви Украины Климента. Российские оккупанты продолжают планомерное наступление на украинское православие в Крыму", – сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Задержав архиепископа Климента, российский режим "пробил дно", - муфтий Саид Исмагилов

"Настоящие притеснения религиозных свобод и прав верующих происходят на оккупированных Россией территориях. Привлечем внимание к задержанию владыки Климента в ООН, СЕ и ОБСЕ", – пообещала Зеленко.

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент был задержан сегодня на автовокзале в оккупированном Симферополе. Владыка собирался отправиться в Ростов-на-Дону, чтобы посетить в СИЗО украинского политзаключенного Павла Гриба.

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что оккупационные власти обвиняют владыку в краже из храма. Дело было сфабриковано буквально в течение получаса после того, как архиепископа Климента доставили в отделение.

Читайте на Цензор.НЕТ: Буду просить о введении персональных санкций в случае ликвидации оккупантами украинской церкви в Крыму, - архиепископ Климент.

Источник: https://censor.net.ua/n3114667
 
 
 Топ комментарии
 
Даже если на лоскуты его порежут..Шо последует ?
 показать весь комментарий
 
Так, реально, пустили страну на самотек.
Свои неудачи списывают на войну, а чужие удачи приписывают себе.
 показать весь комментарий
 
Все на что вы способны, это выражать обеспокоенность.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Даже если на лоскуты его порежут..Шо последует ?
 показать весь комментарий
 
 
За руки возьмутся. Журавликов запустят. Можно самый большой флаг пошить. Свечки зажечь. Короче, есть чем надавить.
 показать весь комментарий
 
 
По суті, бо ваше запитання є насмішкою над людиною, яку схопили кацапи.
 показать весь комментарий
 
 
Мои замечания циничные,но это не делает их антиукраинскими.А лишь подчеркивает несуразность действий власти.
 показать весь комментарий
 
 
По суті ви відсторонилися від співчуття до людини, яку переслідують і стали десь зверху. Тому це і є антиукраїнська позиція.
 показать весь комментарий
 
 
На самом деле в основе моих высказываниях спивчуття до людини является основополагающей. Но порохоботы это не поймут по причине службы.
 показать весь комментарий
 
Такого у вас нема. Є лише насмішка над тим, що реально витягнути на волю цю людину важко.
 показать весь комментарий
 
 
Хочешь есть ,не мучай жопу. Если не можешь - иди нахер.
 показать весь комментарий
 
 
Все на что вы способны, это выражать обеспокоенность.
 показать весь комментарий
 
 
Так, реально, пустили страну на самотек.
Свои неудачи списывают на войну, а чужие удачи приписывают себе.
 показать весь комментарий
 
 
та в стране бардак полный. Мог бы написать о проблемах родителей с горгазом, но это долго, но поверь, там такое, шо на здоровую голову не натянешь
 показать весь комментарий
 
 
Згідний з Вами. Тут пасувало б паралельно зробити брифінг МВД з заявою про затримання агента ФСБ а по сумісництву "архієпископа" безтомосної РПЦ в Україні, "настоятеля" Києво-Печерської лаври Павла. Чому МВД, а не СБУ? Щоб не політизувати справу. Просто затримати у справі тих десяти святинь, що пропали з Лаври.
 показать весь комментарий
 
 
Наши тоже уже научились "обеспокаиваться".
 показать весь комментарий
 
 
Шо, просто обеспокоен? Даже не глубоко? И не озабочен? Лентяи!
 показать весь комментарий
 
 
От слова "обеспокоены" ужп воротит
 показать весь комментарий
 
 
Справжні порохоботи зараз в астралі, шоколадне повидло в голові бурчить. То їм чхати на Климента, поки повидляний правитель бабло з них косить.
 показать весь комментарий
 
 
Давайте, может, не сами обеспокаивайтесь а мировую общественность озабочивайте?
Обеспокоенность похоже передается воздушно-капельнім путем. как корь.
 показать весь комментарий
 
 
Когда вашу бандитскую власть будут сажать, украинцы тоже будут выражать только обеспокоенность.
 показать весь комментарий
 
 
с чего это? меня вряд ли этим обеспокоишь МЗС стурбоване затриманням архієпископа Климента в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1733
скорее потужну радисть буду выражать. Это да МЗС стурбоване затриманням архієпископа Климента в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5405
 показать весь комментарий
 
 
Государство Украина в ответ арестовала всех мацковских попов.Но у нас вера мова и тд. и т.п.
 показать весь комментарий
 
 
Тобто арештувати не за злочини, а просто так?
 показать весь комментарий
 
 
т.е. ты считаешь что Климент таки за злочын? МЗС стурбоване затриманням архієпископа Климента в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5113
 показать весь комментарий
 
 
Для чого ви влізли у розмову та реально все перекрутили?
 показать весь комментарий
 
Форум. Тому за перекручення вас у спам.
 показать весь комментарий
 
 
Саме так вони і пропонують.
Провокатори.
 показать весь комментарий
 
 
В данном случае обеспокоен только МИД Украины , как только кацапского попа возьмут, то обеспокоятся и Европа и США
 показать весь комментарий
 
 
пока русня бегает за ветряными мельницами, по настоящему братский народ готовится к плану "А" МИД обеспокоен задержанием архиепископа Климента в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 7744

 показать весь комментарий
 
 
"МИД обеспокоен задержанием архиепископа Климента в оккупированном Крыму" - на сегодняшний день, Кацапстан уже не имеет лица, одним больше, одним меньше задержат, рыло кремлёвского Мясника не покраснеет, там не осталось человеческих признаков, осталась сплошная ж.па.
 показать весь комментарий
 
Те кто там живет в том Крыму, кого каждый день называют "гражданами"Украины , даже ничего не возразили по этому поводу. Другое дело на референдум сходить и сорвать Украинский флаг и повесить чужой оккупационный. Политику по отношению к живущим там массам , нужно менять и не в пользу их.
 показать весь комментарий
 
Я тоже обеспокоен, но только ужасными дорогами...
 показать весь комментарий
 
 
Рано чи пізно, це сталось би так чи інакше.
Все до того йшло.
 показать весь комментарий
 
 
Але для західних країн релігійне переслідування є найважчим та резонансним злочином.
 показать весь комментарий
 
 
Будемо сподіватися...
Тут пропонують зробити те саме, якщо не гірше, забуваючи, що ми не рашка і зовсім не враховуючи реакцію заходу.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо зробити як рашка, то вони легко доведуть наші переслідування невинних. А далі ми позбудемося права "жертви" і кацапи виграють. Деяким зрадоботам дуже важко це зрозуміти🤔
 показать весь комментарий
 
 
Обеспокоенность уже не канает, нужно что-то делать.
 показать весь комментарий
 
 
Те саме що й москалі,брати заручників по надуманим справам та обмінювати на наших,якщо яйця є,якщо нема то ми стурбовані та занепокоєні,станем раком щоб ***** не напало
 показать весь комментарий
 
 
А ось тут є проблема, бо з надуманими справами ми станемо кацапами. Треба брати лише тих, на кого є реальні справи.
 показать весь комментарий
 
 
Не станемо,москаль розуміє тільки силу,добро вони вважають за слабкість.
 показать весь комментарий
 
Сила в тому, що завжди треба судити по ділах. Якщо людина нічого не зробила, а її схопили, то це не сила.
 показать весь комментарий
 
"Об этом в Twitter написала пресс-секретарь министерства Екатерина Зеленко, сообщаетЦензор.НЕТ.Источник:https://censor.net.ua/n3114667"
це добре, а у фейсбуці), є заява?! це здається дно!
 показать весь комментарий
 
 
Левит. Глава 24. Ещё ни кто не отменял.
Арест пашки - мерседеса и опечаленного козломордого генерала фсб отца онуфрия будет хорошим ответом. НО, наврядли на это решаться.
 показать весь комментарий
 
Интересно а почему не арестовывают никого из кацапской церкви?Ведь Киевско-Печерской лавре были выданы из музеев Украины культовые исторические принадлежности которые куда то исчезли,разве это не воровство?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД обеспокоен задержанием архиепископа Климента в оккупированном Крыму
 
 
 
 
 
 вверх