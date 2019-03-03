 Космический корабль Маска Crew Dragon впервые пристыковался к МКС

Цензор.НЕТ сообщает об успешной стыковке со ссылкой на "Радио Свобода".

Стыковка велась в полностью автоматическом режиме – на борту корабля нет экипажа. Во время стыковки в российском сегменте МКС сработал сигнал тревоги. Предполагалось, что из строя вышла система генерации кислорода. Но выяснилось, что сигнал сработал по ошибке.

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NASA отмечает, что это первый космический корабль, построенный и управляемый частной коммерческой компанией, который пристыковался к МКС. Корабль проведет на орбите около недели, после чего отправится обратно на Землю.

Crew Dragon был запущен с космодрома на мысе Канаверал в субботу. Если миссия пройдет успешно, уже летом на этом же корабле к МКС отправятся астронавты. По планам NASA, Crew Dragon компании Илона Маска и конкурирующий частный корабль Boeing, запуск которого запланирован на этот год, должны заменить для американской космонавтики разработанные в 60-е годы XX века российские корабли "Союз" при доставке астронавтов на МКС.

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