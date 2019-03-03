 Космический корабль Маска Crew Dragon впервые пристыковался к МКС

Цензор.НЕТ сообщает об успешной стыковке со ссылкой на "Радио Свобода".
Стыковка велась в полностью автоматическом режиме – на борту корабля нет экипажа. Во время стыковки в российском сегменте МКС сработал сигнал тревоги. Предполагалось, что из строя вышла система генерации кислорода. Но выяснилось, что сигнал сработал по ошибке.
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NASA отмечает, что это первый космический корабль, построенный и управляемый частной коммерческой компанией, который пристыковался к МКС. Корабль проведет на орбите около недели, после чего отправится обратно на Землю.
Crew Dragon был запущен с космодрома на мысе Канаверал в субботу. Если миссия пройдет успешно, уже летом на этом же корабле к МКС отправятся астронавты. По планам NASA, Crew Dragon компании Илона Маска и конкурирующий частный корабль Boeing, запуск которого запланирован на этот год, должны заменить для американской космонавтики разработанные в 60-е годы XX века российские корабли "Союз" при доставке астронавтов на МКС.
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Орнул.
Можно и перепутать с сигналом тревоги.
Расися сдулась, хотя после союза забрала все - активы, сбережения граждан, техническую и научную базу, и...сдалась даже не государству - ЧАСТНИКУ
А грузовые версии Dragon, которые несколько раз возили грузы на МКС, не считаются?
Конечно, для стыковки без манипулятора, мастерства надо побольше, но все таки, разница небольшая.
🤣🤣
Ну, ясен пень. Если косяк - тут и гадать нечего - и так понятно, откуда ноги.
А это уже конец.
А другой язык какой-нибудь знаешь?
И продлевать его никто не будет ...
Двери закрываются ...
В средние века, кацапы, в средневековье ...
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Корабль многоразового использования Crew Dragon для пилотируемых полетов в воскресенье, 3 марта, успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС).
https://www.youtube.com/watch?v=GlIaIrffcGg
Перед стыковкой в 05.51 по североамериканскому восточному времени, корабль выполнил серию маневров.
Разработанный частной американской компанией SpaceX, корабль Crew Dragon был запущен в испытательный полет с мыса Канаверал во Флориде в ночь на 2 марта.
Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн расценил запуск как "революционный шаг на пути к полетам человечества на Луну, Марс и за их пределы".
"Тихая ночь на МКС перед наступлением новой эры космических полетов", - написала американский астронавт, участница 57-й и 58-й долговременных экспедиций станции Энн Макклейн в своем микроблоге Twitter.
В специальной капсуле для астронавтов на борту Crew Dragon находится облаченный в скафандр манекен, которого основатель SpaceX Илон Маск назвал Рипли (по имени персонажа фильма "Чужой" британского режиссера Ридли Скотта). Датчики на манекене позволят измерить перегрузки, ожидающие будущих астронавтов
Пилотируемые запуски ожидаются летом.
Crew Dragon является усовершенствованной версией многоразового космического корабля Dragon производства компании SpaceX, с помощью которого на МКС неоднократно доставлялись грузы. Уже в 2019 году NASA планирует осуществлять запуски аппарата Crew Dragon с экипажем. Первый из них ожидается в июле.
SpaceX, наряду с американской корпорацией Boeing, принимает участие в программе NASA Commercial Crew Program, цель которой - доставка астронавтов в космос.
В 2011 году, США завершили программу Space Transportation System, и многоразовые космические челноки Shuttle, используемые в рамках программы, были списаны.
После этого, доставка американских астронавтов и грузов на МКС происходила только при помощи российских ракет "Союз".
Договор с Рашкой истекает в ноябре 2019 года; после этого, задачу будут осуществлять SpaceX и Boeing..
Итак, над штрафным (т.е. априори несвободным) населением красной империи "пращур скорость искушает". Пращур - это Гагарин, ясен пень: вспоминаем комиксы "привет, потомки...", и он тогда официально как бы побил рекорд достигнутой человеком скорости. Но в СССР подвиг отчуждён от населения - между скоростью (фактом полёта) и "советским народом" лысо реет какой-то "свиновереск". Для украинца ясно, что "вереск" - это визг, растение тут никаким боком. Кто же этот "лысый свиновизг"? Истерично орущий Хрущёв, покорный косной (материалистической) мумии в мавзолее - т.е. преемственно связанный с трупом Членина идеологическими, некроэнергетическими и эзотерическими узами.
Но самое главное - прошло 30 лет, и однажды в полночь рухнуло кредо, рухнул СССР... а нынешняя смеходержава - в общем, её космонавтика всё. Выпьем. Не чокаясь.
Звезду Героя Украины Илону Маску!!!!