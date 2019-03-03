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Все про:космос (591) МКС (12) SpaceX (11)

 Космический корабль Маска Crew Dragon впервые пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon американской частной корпорации SpaceX впервые пристыковался в воскресенье к Международной космической станции. Если испытания продолжатся успешно, США смогут запускать астронавтов на МКС без участия России.

Цензор.НЕТ сообщает об успешной стыковке со ссылкой на "Радио Свобода".

Стыковка велась в полностью автоматическом режиме – на борту корабля нет экипажа. Во время стыковки в российском сегменте МКС сработал сигнал тревоги. Предполагалось, что из строя вышла система генерации кислорода. Но выяснилось, что сигнал сработал по ошибке.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Миссия марсохода Opportunity официально завершилась: он работал 15 лет вместо запланированных трех месяцев. ВИДЕО

NASA отмечает, что это первый космический корабль, построенный и управляемый частной коммерческой компанией, который пристыковался к МКС. Корабль проведет на орбите около недели, после чего отправится обратно на Землю.

Crew Dragon был запущен с космодрома на мысе Канаверал в субботу. Если миссия пройдет успешно, уже летом на этом же корабле к МКС отправятся астронавты. По планам NASA, Crew Dragon компании Илона Маска и конкурирующий частный корабль Boeing, запуск которого запланирован на этот год, должны заменить для американской космонавтики разработанные в 60-е годы XX века российские корабли "Союз" при доставке астронавтов на МКС.

Также на Цензор.НЕТ: РФ использует свои обслуживающие спутники для выведения из строя космических аппаратов других стран, - разведка США

Источник: https://censor.net.ua/n3114666
 
   
 Топ комментарии
 
Америка - авангард человеческой мысли.
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Во время стыковки в российском сегменте МКС сработал сигнал тревоги. Предполагалось, что из строя вышла система генерации кислорода. Но выяснилось, что сигнал сработал по ошибке.

...
Орнул.
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Просто зазвенели колокола по "Союзу", "Протону", "Ангаре" и т.д.
Можно и перепутать с сигналом тревоги.
Космический корабль Маска Crew Dragon впервые пристыковался к МКС - Цензор.НЕТ 8211
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#корабль_Маска #crew_dragon #рогозин_в_печали #роскосмос_вперде
Космічний корабель Маска Crew Dragon вперше пристикувався до МКС - Цензор.НЕТ 2080

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Пля, да ты и сам натуральная вата. Забери у тебя все то, что реализовано в США, ты будешь, как старуха у разбитого корыта.
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примитивный кацапский ум "думает", что Америка это айфон и виндовус. Бери выше, дурик. Сотовая связь и Интернет. А вы даже простейшую мобилку не научились делать до сих пор.
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Пылесос с холодильником, электрокофеварку, безпасную (и электробритву), и сам переменный ток... Достаточно, неуч?
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если у человека забрать все то, что сделала Америка, то этот..."человек" окажится обычным росиянином
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Читать такое в интернете - это бесценно
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На МКС успешно доставлен макет-манекен Рогозина.
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Во время стыковки в российском сегменте МКС сработал сигнал тревоги. Предполагалось, что из строя вышла система генерации кислорода. Но выяснилось, что сигнал сработал по ошибке.

...
Орнул.
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Просто зазвенели колокола по "Союзу", "Протону", "Ангаре" и т.д.
Можно и перепутать с сигналом тревоги.

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даже не удивило... опять с какого-то шва жвачка в российском отсеке отвалилась...
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конечно кислорода меньше стало... пердаки разом скрепнули у представителей мокшандии
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Какой там смехдержавы? Это космический корабль покойного Совка, спроектированный 50 лет назад по технологиям того времени. Смехдержава его просто ******** и выдает за свое личное достижение, хотя от Рашки там только толстая жопа Рогозина.
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Луна - отстой, там уже были американцы. Северные корейцы, под руководством своего Великого Руководителя Кима, высаживались на Солнце (причем делали это ночью, чтоб не сгореть). У Рогозина остался только один вариант чтоб заткнуть всех за пояс - ему нужно высадиться на черную дыру.
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Да, ближайшая черная дыра именно там - между галактиками Левая Булка и Правая Булка.
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Если черная дыра -- это то, что я думаю, то он давно уже там. В дыре. В черной.
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Есть инфа что Маск будет в Киеве 16 апреля. Его пригласила ICC на Международную ярмарку инвестиций.
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о Київ в цей час буде вже зелененький та симпатичний, бо на нас насувається невпинно рання весна.
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Головне, щоб на той час у нас, випадково, не з"явився "зелененький та симпатичний"... А для ярмарку різниці нема - мороз і сніг, чи дощ, чи спека...
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Космический корабль Crew Dragon американской частной корпорации!!!
Расися сдулась, хотя после союза забрала все - активы, сбережения граждан, техническую и научную базу, и...сдалась даже не государству - ЧАСТНИКУ Космический корабль Маска Crew Dragon впервые пристыковался к МКС - Цензор.НЕТ 5083
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NASA отмечает, что это первый космический корабль, построенный и управляемый частной коммерческой компанией, который пристыковался к МКС. Корабль проведет на орбите около недели, после чего отправится обратно на Землю.Источник: https://censor.net.ua/n3114666

А грузовые версии Dragon, которые несколько раз возили грузы на МКС, не считаются?
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Они не пристыковывались. Захватывались манипулятором.

Космічний корабель Маска Crew Dragon вперше пристикувався до МКС - Цензор.НЕТ 8271
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Честно говоря, разница очень небольшая.
Конечно, для стыковки без манипулятора, мастерства надо побольше, но все таки, разница небольшая.
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У капсулы Crew солнечные батареи не на панелях а на обшивке.
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Неправда.Стыковка - полный автомат,причем управлялась от "Дракона".Манипулятор не использовался.Был прямой эфир НАСА видно было четко.
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Енто не сигнализиция срасрасработала а пуканы...
🤣🤣
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взрыв пуканов испортил кислород, сигнализация норм сработала)
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Во время стыковки в российском сегменте МКС сработал сигнал тревоги. Предполагалось, что из строя вышла система генерации кислорода. Но выяснилось, что сигнал сработал по ошибке.

Ну, ясен пень. Если косяк - тут и гадать нечего - и так понятно, откуда ноги.
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может кислорода и действительно меньше стало.. так как пятые "форсунки" акурат сработали у мокшанцев
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Де 108 хвилин документального відео польоту Гагаріна? Камери на борту не було? А як же ми побачили історичні кадри з "ну, паєхалі!"?
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Начало конца было, когда грузовики Dragon летать начали.
А это уже конец.
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Чергова перемоха? Кацапcькі ракети як літали так і літатимуть на орбіту, лише менше ніж раніше
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Кацапcькі ракети лучше падают чем летают.
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Рынок космических запусков, здорово поменялся.
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Частный бизнес делает чудеса! А роскосмос и государственная экономика россии хромает на все четыре ноги и передаёт привет коммунисту туПину.
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Вот и всё, можно переплавлять дырявый союз
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Все что нужно человеку, свободная страна, нормальные законы и любимая работа органиченная только фантазией. Тогда будут фантастические результаты.
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Кацапы уже освоили технологию сверления дыр в обшивке, ждите подставы
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Просто фантастичне відео... А в Козлоляндії сьогодні мабуть ще досі лунає канонада від розірваних пердаків козлорожих 🐐🐐🐐 - " Космос уже не НАШ.."...😁😁😁
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россия с ее уйлом все просрала - мировое уважение, достижения дедов и прадедов, науку, культуру, соседей, союзников... для россии итог уже известен - развал на отдельные государства и задрыпанная московия
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Цей процес розпаду почався не сьогодні і не вчора, а мабуть ще в далекому жовтні 1917 року з захоплення влади в Росії терористами-більшовиками і знищення еліти країни. Просто те ***** і вся його ОПГ в силу своєї патологічної ненажерливості та обмеженості інтелекту пришвидчили цей розпад... Головне зараз, аби цей процес пройшов контрольовано і не завдав людській цивілізації значних збитків... А те, що має статися з Росією - обов'язково станеться.
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Трохи раніше - процес почався у 1914 році. Величезний відсоток офіцерського корпусу (себто аристократії) було вибито на фронтах, не в останню чергу через зкріпне командування та небажання перебудовувати тактику відповідно до нових умов війни. А простого народу загинули взагалі мільйони. А вже потім - багатоступеневий фільтр винищення: громадянська війна, потім сталінський терор, ще більш м'ясорубне ділдовоювання 1941-45 etc.
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В Союзмультфильме напряглись. Теперь есть материал для новых космических достижений России. Еще немного и Северную Корею догонят с их высадкой космонавта на Солнце. Космічний корабель Маска Crew Dragon вперше пристикувався до МКС - Цензор.НЕТ 2936
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а у рагозина за то есть батут и единственный успех и радость рассеян будет, если вдруг у американцов что то поидёт не , большое землетресение с потопом Ейловстонскаго парка не предлогать.
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меня мало волнует язык рабов, команды могу отдавать - достаточно, давай проверим - давай ответь.
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Это видно.
А другой язык какой-нибудь знаешь?
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Я отвечу за "Федю", ему мешает излишняя эмоциональность: "Милостивый государь! Соблаговолите двинуться бодрым спортивным шагом прямо в начало Вашего жизненного пути, в "райские кущи"... ("В .....", или "на ..." - на Ваш выбор...").
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Предполагалось, что из строя вышла система генерации кислорода. Но выяснилось, что сигнал сработал из за повышенного уровня сероводорода от мокшанских космонавтов. Космічний корабель Маска Crew Dragon вперше пристикувався до МКС - Цензор.НЕТ 5958
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В ноябре истекает срок договора с Рашкой о полетах транспортных ракет.
И продлевать его никто не будет ...
Двери закрываются ...
В средние века, кацапы, в средневековье ...
____________________
Корабль многоразового использования Crew Dragon для пилотируемых полетов в воскресенье, 3 марта, успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС).
https://www.youtube.com/watch?v=GlIaIrffcGg
Перед стыковкой в 05.51 по североамериканскому восточному времени, корабль выполнил серию маневров.
Разработанный частной американской компанией SpaceX, корабль Crew Dragon был запущен в испытательный полет с мыса Канаверал во Флориде в ночь на 2 марта.
Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн расценил запуск как "революционный шаг на пути к полетам человечества на Луну, Марс и за их пределы".

"Тихая ночь на МКС перед наступлением новой эры космических полетов", - написала американский астронавт, участница 57-й и 58-й долговременных экспедиций станции Энн Макклейн в своем микроблоге Twitter.
Космічний корабель Маска Crew Dragon вперше пристикувався до МКС - Цензор.НЕТ 5493
В специальной капсуле для астронавтов на борту Crew Dragon находится облаченный в скафандр манекен, которого основатель SpaceX Илон Маск назвал Рипли (по имени персонажа фильма "Чужой" британского режиссера Ридли Скотта). Датчики на манекене позволят измерить перегрузки, ожидающие будущих астронавтов
Пилотируемые запуски ожидаются летом.
Crew Dragon является усовершенствованной версией многоразового космического корабля Dragon производства компании SpaceX, с помощью которого на МКС неоднократно доставлялись грузы. Уже в 2019 году NASA планирует осуществлять запуски аппарата Crew Dragon с экипажем. Первый из них ожидается в июле.
SpaceX, наряду с американской корпорацией Boeing, принимает участие в программе NASA Commercial Crew Program, цель которой - доставка астронавтов в космос.
В 2011 году, США завершили программу Space Transportation System, и многоразовые космические челноки Shuttle, используемые в рамках программы, были списаны.
После этого, доставка американских астронавтов и грузов на МКС происходила только при помощи российских ракет "Союз".
Договор с Рашкой истекает в ноябре 2019 года; после этого, задачу будут осуществлять SpaceX и Boeing..
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Что-то мне подсказует, что почётное место счущего в модьезде плавно переходит к Илону Маску...
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Сегодняшний уровень параши в космонавтике виден по их собственным "викторинам":

Космічний корабель Маска Crew Dragon вперше пристикувався до МКС - Цензор.НЕТ 5071
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Тогда у Штатов намного уменьшится потребность в этих сговорчивых трампах.
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Интересно, этот сигнал тревоги - таки хана роскосмосу? В любой непонятной ситуации надо обращаться к ИИ - но генератор поэзии до завтра закрыт на технические работы... Тем не менее однажды он выдал генерацию на тему советской космонавтики...
Итак, над штрафным (т.е. априори несвободным) населением красной империи "пращур скорость искушает". Пращур - это Гагарин, ясен пень: вспоминаем комиксы "привет, потомки...", и он тогда официально как бы побил рекорд достигнутой человеком скорости. Но в СССР подвиг отчуждён от населения - между скоростью (фактом полёта) и "советским народом" лысо реет какой-то "свиновереск". Для украинца ясно, что "вереск" - это визг, растение тут никаким боком. Кто же этот "лысый свиновизг"? Истерично орущий Хрущёв, покорный косной (материалистической) мумии в мавзолее - т.е. преемственно связанный с трупом Членина идеологическими, некроэнергетическими и эзотерическими узами.
Но самое главное - прошло 30 лет, и однажды в полночь рухнуло кредо, рухнул СССР... а нынешняя смеходержава - в общем, её космонавтика всё. Выпьем. Не чокаясь.

Космічний корабель Маска Crew Dragon вперше пристикувався до МКС - Цензор.НЕТ 7666
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Илон Маск вдавит лаптеногих в средневековье.

Звезду Героя Украины Илону Маску!!!!
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Договор с Рашкой истекает в ноябре 2019 года; после этого, задачу будут осуществлять SpaceX и Boeing..
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Сначала пропагандоны на московии убедительно доказывали своему стаду, шо сланцевые нефть и газ - развод для лохов и пустые мечтания. Потом с той же непреклонностью в пылающих правдой-маткою взорах рассказывали, шо Маск - шарлатан и жулик. Они уже начали всем доказывать, шо развал московии нвозможен?
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мінус мільярд дол в рік в казну раисии.
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Всё таки как здорово что появился человек с большими идеями, мечтами. И который не просто мечтает, а воплощает свои пректы в жизнь. Браво Маск!!!
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что то мне подсказывает, что сегодня у Рипли тяжелая ночь будет...
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Во время стыковки в российском сегменте МКС сработал сигнал тревоги. Предполагалось, что из строя вышла система генерации кислорода. Но выяснилось, что сигнал сработал по ошибке. Источник: https://censor.net.ua/n3114666 ----- Даже у мокшанской техники пердак горит
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и тут как обычно у мордвы чтото пошло не так. сработал датчик кислорода, это ктото из удмуртов испортиз запах воздуха.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКосмический корабль Маска Crew Dragon впервые пристыковался к МКС
 
 
 
 
 
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