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Все про:задержание (5298) Исмагилов (19) архиепископ Климент (8)

 Задержав архиепископа Климента, российский режим "пробил дно", - муфтий Саид Исмагилов

Муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов прокомментировал задержание в оккупированном Симферополе архиепископа Климента.

Муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов назвал "очередным пробиванием дна безнравственности российского режима" задержание российскими силовиками в Крыму архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ) Климента. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Задержание в Симферополе Архиепископа ПЦУ Климента – это очередное "пробивание дна" безнравственности российского режима. Не могут напугать из-за отбирания храма, решили запугивать лично", – отметил Исмагилов.

Читайте на Цензор.НЕТ: У Православной церкви Украины отбирают храм в оккупированном Симферополе, если это случится, епархия прекратит существование на полуострове, - архиепископ ПЦУ Климент

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент был задержан сегодня на автовокзале в оккупированном Симферополе. Владыка собирался отправиться в Ростов-на-Дону, чтобы посетить в СИЗО украинского политзаключенного Павла Гриба.

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что оккупационные власти обвиняют владыку в краже из храма. Дело было сфабриковано буквально в течение получаса после того, как архиепископа Климента доставили в отделение.

Также на Цензор.НЕТ: Буду просить о введении персональных санкций в случае ликвидации оккупантами украинской церкви в Крыму, - архиепископ Климент

Источник: https://censor.net.ua/n3114665
 
   
 Топ комментарии
 
да нет там дна в этой выгребной яме....
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кремлевские нквдшники хуже уголовников-у них вообще никаких законов и дна не существует
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кремлевские нквдшники хуже уголовников-у них вообще никаких законов и дна не существует
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у расеи нет дна, у параши нет границ - В.В. *****
Задержав архиепископа Климента, российский режим "пробил дно", - муфтий Саид Исмагилов - Цензор.НЕТ 5589
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Бат воз ит тру энд финал боттом броукен? Ноу, ай донт синк соу.
Лет ми спик фром май харт: эвритайм ит симс ту би зе вери боттом, итс джаст э нью дипер левел энд сомбади из кнокинг фром белоу. Бикоз ин факт, раша из рили ********.
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Abysmal (бездонный) - только не в правильном английском прочтении "эби́смал", а с русской спецификой Затримавши архієпископа Климента, російський режим "пробив дно", - муфтій Саїд Ісмагілов - Цензор.НЕТ 4867
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То, что перепробила шоколадно-соевая свинокоманда - ни одна раша не пробьет
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Треба оставляти Порошенка, а то буде капець.
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Они злодеи и логичны в своём злодействе.И,надо признать,довольно эффективны в своих действиях.Это мы пробиваем очередное дно.
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Досадный инцидент конечно, но надеюсь, это никак не помешает торговым отношениям Пэтра Олэксийовыча с "агрессором и оккупантом", слова в кавычках (с) Пэтра Олэксийовыча.
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Там нет дна! Нужно быть готовым всё к новым и новым пробитиям.
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где дно у паразитного набора молекул ?
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Мля
Дерево в трусиках довели до эпилепсии и расчленили
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«Что же касается России, то ее можно упомянуть лишь как владелицу громадного количества украденной собственности, которую ей придется отдать назад в день расплаты». - Фридрих Энгельс

«Я требую исключить из числа европейских народов кельтов и русских, поскольку кельтская и русская нации, презирающие труд и порядок, стоят на низшей ступени человеческого развития». -- Рональд Нокс, английский писатель (1888 - 1957 гг.)

«Он [русский народ] совершенно предан невежеству, не имеет никакой образованности ни в гражданских, ни в церковных делах» - Коллинз С. Нынешнее состояние России, изложенное в письме к другу, живущему в Лондоне. М., 1846

«Когда русский говорит о Боге, он всегда чешет задницу». - В. Г. Белинский, литературный критик (1811 - 1848 гг.)
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Вопрос, почему Паша-Мерседес еще не вкусил сухарей и лукьяновской похлебки?)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержав архиепископа Климента, российский режим "пробил дно", - муфтий Саид Исмагилов
 
 
 
 
 
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