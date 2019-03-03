 Задержав архиепископа Климента, российский режим "пробил дно", - муфтий Саид Исмагилов

Муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов назвал "очередным пробиванием дна безнравственности российского режима" задержание российскими силовиками в Крыму архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ) Климента. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Задержание в Симферополе Архиепископа ПЦУ Климента – это очередное "пробивание дна" безнравственности российского режима. Не могут напугать из-за отбирания храма, решили запугивать лично", – отметил Исмагилов.
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Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент был задержан сегодня на автовокзале в оккупированном Симферополе. Владыка собирался отправиться в Ростов-на-Дону, чтобы посетить в СИЗО украинского политзаключенного Павла Гриба.
Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что оккупационные власти обвиняют владыку в краже из храма. Дело было сфабриковано буквально в течение получаса после того, как архиепископа Климента доставили в отделение.
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«Я требую исключить из числа европейских народов кельтов и русских, поскольку кельтская и русская нации, презирающие труд и порядок, стоят на низшей ступени человеческого развития». -- Рональд Нокс, английский писатель (1888 - 1957 гг.)
«Он [русский народ] совершенно предан невежеству, не имеет никакой образованности ни в гражданских, ни в церковных делах» - Коллинз С. Нынешнее состояние России, изложенное в письме к другу, живущему в Лондоне. М., 1846
«Когда русский говорит о Боге, он всегда чешет задницу». - В. Г. Белинский, литературный критик (1811 - 1848 гг.)