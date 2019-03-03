 Оккупанты обвиняют Климента в краже из церкви, но истинная причина задержания - поездка к Грибу, - Денисова

Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Только что мне удалось связаться с архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом (Кущем), который был незаконно задержан оккупационными полицией на автовокзале города Симферополя. По словам Климента, сейчас он находится в одном из райотделов полиции Симферополя", - написала она.

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Денисова подчеркнула, что Климента обвиняют в якобы краже вещей из церкви.

"Климент заверил меня, что в полиции только через полчаса после задержания узнали, кем он является, а само дело сфабриковали почти сразу", - добавила она.

Омбудсмен считает, что истинной причиной для задержания Климента является его запланирована поездка в СИЗО города Ростов-на-Дону для посещения там украинского политзаключенного Павла Гриба, на что ростовским судом предварительно было дано разрешение.

"РФ боится, что всему миру станет известна правда о состоянии здоровья Павла. Им есть, что скрывать!" - написала она, отметив, что держит вопрос на контроле.

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент был задержан сегодня на автовокзале в оккупированном Симферополе. Владыка собирался отправиться в Ростов-на-Дону, чтобы посетить в СИЗО украинского политзаключенного Павла Гриба.