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Все про:Денисова (403) Крым (21185) Симферополь (588) архиепископ Климент (8) ПЦУ (263)

 Оккупанты обвиняют Климента в краже из церкви, но истинная причина задержания - поездка к Грибу, - Денисова

Омбудсмен Людмила Денисова смогла связаться с задержанным в оккупированном Симферополе архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом.

Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Только что мне удалось связаться с архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом (Кущем), который был незаконно задержан оккупационными полицией на автовокзале города Симферополя. По словам Климента, сейчас он находится в одном из райотделов полиции Симферополя", - написала она.

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Денисова подчеркнула, что Климента обвиняют в якобы краже вещей из церкви.

"Климент заверил меня, что в полиции только через полчаса после задержания узнали, кем он является, а само дело сфабриковали почти сразу", - добавила она.

Омбудсмен считает, что истинной причиной для задержания Климента является его запланирована поездка в СИЗО города Ростов-на-Дону для посещения там украинского политзаключенного Павла Гриба, на что ростовским судом предварительно было дано разрешение.

"РФ боится, что всему миру станет известна правда о состоянии здоровья Павла. Им есть, что скрывать!" - написала она, отметив, что держит вопрос на контроле.

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент был задержан сегодня на автовокзале в оккупированном Симферополе. Владыка собирался отправиться в Ростов-на-Дону, чтобы посетить в СИЗО украинского политзаключенного Павла Гриба.

Оккупанты обвиняют Климента в краже из церкви, но истинная причина задержания - поездка к Грибу, - Денисова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3114664
 
   
 Топ комментарии
 
обнадіює.
тримаю наконтролі.
ніфіга ти не тримаєш на контролі.
максимум- МОНІТОРИШ
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Теперь будем Московских Попов на своих менять. У нас их пруд пруди
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БЕСЫ И ЧЕРТИ А НЕ РПЦ БЕСЯТСЯ ТВАРИ
11 МАРТА НАЧИНАЕТСЯ ВЕЛИКИЙ ПОСТ ПРЕДПАСХАЛЬНЫЙ
всегда бесов и слуг дьявола в одном месте сербило...
они ищут (они РПЦ Путин) повод религиозный для военной провокации с Украиной.. у насс московитами попами как то утю-тю хотя там реально кражи вон сегодня тут на Цензоре новость о титушках противопоставления громаде о переходе в ПЦУ почему и где лять Аваков и его орлы полицаи АУ!!!!!
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https://censor.net.ua/news/3114629/sotnya_storonnikov_upts_mp_priehala_na_rivnenschinu_chtoby_ne_dat_obschine_pereyiti_v_ptsu_videofotoreportaj
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обнадіює.
тримаю наконтролі.
ніфіга ти не тримаєш на контролі.
максимум- МОНІТОРИШ
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Что сделала Денисова реально?
Получала зряплату, больше ничего.
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так она и не будет ничё делать..- это рыговка прыгающая туда, где сытнее, ну и понты говорящая...
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Кацапоїдна мерзота навіть тут показала своє дно...
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Теперь будем Московских Попов на своих менять. У нас их пруд пруди
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Росіяни звинувачують Климента в крадіжці з церкви, але справжня причина затримання - поїздка до Гриба, якого, власне, викрали самі росіяни.
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маскавітськи виродки казяться... щоб їм повилазило!!!!
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Щось ця новина з окупованого кацапо-рашистами Криму мене зовсім не здивувала..."Черного козла не отмоешь добела.." 😕😕😕

До речі, до звільнення України від мокшанської сатанинської секти ФСБ - РПЦ залишилося 45 днів.

Так що пильнуйте люди тих сектантів-гундяєвцев, аби до їх там лап нічого не прилипло по дорозі в їхні рідні гнилі мокшанські болота.. Добре пильнуйте.

Все буде Україна.
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Вера в бога должна быть без посредников
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