 Почему только вклады СССР? Давайте тогда уже и сам СССР вернем, - Геращенко прокомментировала заявление Тимошенко

Комментарий Ирина Геращенко разместила в Facebookу, сообщает Цензор.НЕТ.
"А почему пообещала вернуть только вклады СССР? Давайте и СССР вернем, чего уж там... Р.S. Как хорошо все начиналось – блокчейны всякие, инновации. Заканчивается – как всегда – тарифы и вклады СССР", – написала Геращенко.
Также на Цензор.НЕТ: "Базарные тетки", представляющие ОРДЛО, грубо сорвали переговоры в Минске об обмене заложниками, - Ирина Геращенко
Напомним, накануне, 2 марта, кандидат в президенты Юлия Тимошенко пообещала, что в течение следующих пяти лет гражданам Украины проиндексируют и вернут их сбережения в Сбербанке СССР. В конце выступления Тимошенко возмутилась тем, что ее часто обвиняют в популизме.
во первых - россия является правоприемницей дохлого ссср, с какого перепугу Украина должна их выплачивать? разве что выплатить и на эту сумму арестовать активы россии за рубежем!
во вторых - все эти подачки работают только в странах, с беднейшим населением - ппосто сделайте единоразово зарплаты не ниже чем в европейских странах получают люди за аналогичный труд! Товары ж вы, с*ки продаете по европейским рыночным ценам?
в третих - ни один популист не имел бы шансов если б суды все-таки были разогнаны а на их место взяты судьи из той же америки, польши - в правовом государстве за слова надо отвечать!
в четвертых... если предыдушие пункты не выполнены - голосуем за клоунов, олигархов, ******сов и другие "оппозиционные" сорты говна. Результат выборов уже известен. Полиграфкомбинат Украина напечатает 60 млн 359 тыс. 600 бюллетеней за наши с вами деньги, тоесть на каждого жителя Украины один бюлетень на попытку и второй - за правильного кандидата, если попытку использовали неверно Расслабтесь!
Жуйте, Іринко, жуйте...
У всех нормальных совейских граждан кроме сирот и партейцев были вклады и накопления , бо люди работали всю жизнь . А партейцы просто скупали золото и брулики . Да и валюту имели в кубышках . Часть предупредили , что грядёт афера с инфляцией и они вовремя сняли все сбережения .
Государство , которое ограбило миллионы граждан раз и не признаёт грабёж не может и на миллиграм гарантировать , что будет грабить и грабить всегда .
И не важно, что тебя не ограбили тогда - ограбят в будущем !
Україна тоді була колонією Москви.
втім,частина населення України досі скучає за ярмом..
що видно з сумарного рейтингу Юлєчки,бойків-мураєвих-вілкулів.
частина "приколістів" за Зе і Ляшка-просто з придурків-АнтиСистемників,Чий вибір нав'язав зомбоящик..
" Кандидат в президенты Украины Тимошенко Ю.В. посетила городской продуктовый рынок, где пообщалась с продавцами и покупателями. Продавцы получили твёрдые гарантии того, что их товары при её президентстве будут стоить в три раза дороже, а покупатели были обрадованы заверениями, что смогут покупать продукты в три раза дешевле."
достаточно посмотреть её биографию...фиииииии..:)
Т е наши пенсионеры находятся в состоянии крайней нищеты. Порошенко раздает своим холуям зарплаты. от 100 тысяч до нескольких миллионов грн в месяц
Я не призываю к возврату в СССР, но правда есть правда. А суть в том, что нами правят преступники.
Кстати в разное время были разные пенсии в абсолютном исчислении и деньги были разные. и в 50-е годы и в 80-е. И сегодня некоторые пенсионеры получают по 600-700 грн. Не все получают даже 1400 грн. А расчет в переводе на доллары единственно возможный метод сравнения. Давайте посчитаем на буханку хлеба. Тогда окажется что пенсионеры Украины еще беднее, чем в СССР.
попрацювала і на знищення Армії,привівши касапа міністром оборони,урізавши бюджет ,роздерибанивши майно -наскільки встигла..(
#TanyaAdams
Сегодня ровно пять лет с нашего первого митинга в Донецке.
Мы собрались тогда за сутки, просто через соц.сети. Без организаторов, без подгонял, без раздачи флагов и заранее нарисованных плакатов.
У меня как раз была очень тяжелая кошка, две работы и никуда не хотелось идти. Всегда находятся причины не вылазить из раковинки своих каких-то забот и дел...
Но идти надо было.
Хотя бы просто для того, чтобы нас увидели.
Уже давно все новостные ленты были забиты крикливой тусовкой под ОГА с триколорами, бабульками-невменяшками, хмурого вида пациками, прячущими глаза от камер.
Мы шли, чтобы показать ДРУГОЙ Донецк.
Молодой, умный, энергичный, весёлый, улыбчивый, европейский.
Украинский Донецк. Мирный.
Мы тогда еще не боялись.
Мы не знали, что нас могут убить. Просто так. На площади. Рядом с ментами убить просто потому, что мы не того цвета.
Мы тогда ещё не знали, что они победят в Донецке.
Голожопые пинатели ****. Поедатели телевизионного говна, которые устроились на работу и на этом точка. Эволюция закончилась. Дальше только бутылёк после смены и игровые автоматы после зп.
Мы тогда ещё не знали, что нам придётся уехать.
Во Львов, в Одессу, в Киев, в Мариуполь.
Не потому, что там лучше, а потому что тут невозможно.
Уехать, оставив все.
Знаете, ничего не страшно, пока оно где-то там. Страшно только то, что увидел перед собой. То, что прям сейчас может расфигачить тебя на тыщу кровавых клочков.
Мы ведь тоже были бесстрашными. В сотый раз наверное пишу и не устану.
Иногда тоже посещают мысли. Уж простите.
Мыли о том, как ****** где-то рядом с вами. Просто рядом. Всего лишь миномёт. Хоть один раз. Просто для просветления. Просто, чтоб обосрались.
Просто, чтоб перестали воспринимать МИР условием по умолчанию.
Тут же тормозишь себя.
Потому что , не правильно- такие мысли.
Люди, настоящие живые люди там, на фронте, стоят именно для того, чтобы «материковые» не знали. Не слышали. Не чувствовали костями как дрожат стены и осколками рвётся фундамент всей твоей жизни.
Тормозишь только потому, что это перебор- желать кому-то ТАКОГО понимания.
Пять лет назад мы сделали очень мало.
Пять лет назад нам никто не помог сделать больше.
Пять лет назад для нас закончилась одна жизнь и началась совсем другая.
Но я, наверное, навсегда запомню жёлто-голубой Донецк марта 14-го.
Толпы молодых, красивых людей, поющих про Степь Донецкую и про Червону Руту.
Улыбающихся.
Вспомнивших, что они украинцы.
Слишком поздно вспомнивших.
А сегодня вы хотя бы попытайтесь научиться на наших ошибках.
На своих очень дорого. И больно.
Всегда тянулись и бежали на Запад поодиночке,только с 2014 поползли всей страной.
А ты все в зад хочеш?!