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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1325) Сбербанк (196) СССР (690) Тимошенко (24178)

 Почему только вклады СССР? Давайте тогда уже и сам СССР вернем, - Геращенко прокомментировала заявление Тимошенко

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко прокомментировала обещание кандидата в президенты Юлии Тимошенко в случае победы вернуть и проиндексировать украинцам средства, которые те хранили в Сбербанке СССР.

Комментарий Ирина Геращенко разместила в Facebookу, сообщает Цензор.НЕТ.

"А почему пообещала вернуть только вклады СССР? Давайте и СССР вернем, чего уж там... Р.S. Как хорошо все начиналось – блокчейны всякие, инновации. Заканчивается – как всегда – тарифы и вклады СССР", – написала Геращенко.

Также на Цензор.НЕТ: "Базарные тетки", представляющие ОРДЛО, грубо сорвали переговоры в Минске об обмене заложниками, - Ирина Геращенко

Почему только вклады СССР? Давайте тогда уже и сам СССР вернем, - Геращенко прокомментировала заявление Тимошенко 01

Напомним, накануне, 2 марта, кандидат в президенты Юлия Тимошенко пообещала, что в течение следующих пяти лет гражданам Украины проиндексируют и вернут их сбережения в Сбербанке СССР. В конце выступления Тимошенко возмутилась тем, что ее часто обвиняют в популизме.

Источник: https://censor.net.ua/n3114663
 
   
 Топ комментарии
 
Геращенко заздрить Тимошенко, бо порошенківці просто не додумалися підняти тему заощаджень часів СРСР... Тупиці!!!
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Юля конечно гонит, а порохоботы на говно исходят!
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Прошлый раз Юля взяда кредит у МВФ под проценты и раздала их части населения как компенсацию за сбережения. Теперь весь народ Украины отдаёт этот долг. Ну а кто будет отдавать? Не Юля же. Теперь она хочет дорваться до власти и опять набрать кредитов, громко вопя и стеня, как она это умеет. Да только у нас нет уже времени на эти её пафосные игры! Россия собирается поглотить Украину, и будет предпринимать все возможные меры в ближайшее время. И судя по российской пропаганде, они хотят, чтобы победили на выборах Юля или Зеленский. В Кремле уже всё порешали, и не скрывают, что их устраивает эти оба, но только не Порошенко.
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Вона заявила це цілком логічно, бо вона ініціювала таку виплату більш ніж 10 років тому. Тоді було актуально. А зараз несерйозно, можна було й не згадувати.
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9 травня 1920 року, столицею УНР пройшла спільна хода польсько-українських військ, що знаменувала звільнення міста від російського окупанта. - с празднікам дарагіі таваріщі!
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Капець.В коменти совкодрочери набігли.Симоненко партактів напріг ?
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Порохоботы в агонии пусть эта овчарка Геращенко еще по гавкает осталось им не долго у нас в Полтаве больше половины против Мольдивского
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без лоха - жизнь плоха!
во первых - россия является правоприемницей дохлого ссср, с какого перепугу Украина должна их выплачивать? разве что выплатить и на эту сумму арестовать активы россии за рубежем!

во вторых - все эти подачки работают только в странах, с беднейшим населением - ппосто сделайте единоразово зарплаты не ниже чем в европейских странах получают люди за аналогичный труд! Товары ж вы, с*ки продаете по европейским рыночным ценам?

в третих - ни один популист не имел бы шансов если б суды все-таки были разогнаны а на их место взяты судьи из той же америки, польши - в правовом государстве за слова надо отвечать!

в четвертых... если предыдушие пункты не выполнены - голосуем за клоунов, олигархов, ******сов и другие "оппозиционные" сорты говна. Результат выборов уже известен. Полиграфкомбинат Украина напечатает 60 млн 359 тыс. 600 бюллетеней за наши с вами деньги, тоесть на каждого жителя Украины один бюлетень на попытку и второй - за правильного кандидата, если попытку использовали неверно Расслабтесь!
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.....дэбильный у моей БАБУШКИ была пенсия 15 р. !!!! а у деда ИНВАЛИДА ВОЙНЫ 2 группы 60 руб. !!!!!! иди СДОХНИ , кому ты ПАРИШЬ МОЗГ про пенсию в 180 баксов по 0.68 коп. за рупь !!!! за БАКСЫ в тюрьму САЖАЛИ , воша !!!!
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nebylo nekix tam dolarov.Duxi francuzkije 50 rublej stojili,da i to nekupis.Severnaja koreja ili sssr ocen poxozeje
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А откуда брать деньги на пенсии, ты не подумал? Пенсионные налоги, которые мы при СССР платили в казну нигде не откладывались, а тратились на содержание тех пенсов. А дальше что? Кто будет содержать нынешних пенсов? Молодёжь? Так их уже меньше чем пенсов. А ОРДЛО вообще налогов не платит, а стреляет в нас, у них пенсии - по 40 тысяч шахтёрские. Надо было раньше пенсионную реформу проводить, а кучмы, и твоя любимая юлька проскакали, и хер знает чем занимались, никакие реформы не проводили. Вот и результат.
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Глупенький, ты проедь в Кончу Заспу и осмотри свинаргники нынешних воров (хотя бы того же Свинарчука-Гладковского). И твой пропагандистский вопрос "А откуда брать деньги на пенсии" решится сам собой.
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.....это ты ГОВНЮК называешь правдой ????? (((((( я тебе ТВОЮ правду засуну в клапан малого желудочка СЕРДЦА !!!
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Один вопрос. Сколько продолжалось сие благополучие? Отвечу -10 лет из 70и. С 1969 по 1979й и ВСЁ. А до того ленинский переворот и террор, сталинские репресии, репресии, хрущевский поход к коммунизму, брежневская тишина, андроповская ловля гуляющих по улице, сопливый год черненко, горбатая перестройка, крах. Всё. А! ДА! Забыл! КОЛБАСА ПО 2,20!
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кажется все республики ссср рассчитались со своими гражданами по тех вкладах...только у нас не чешутся...
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На агитпалатках Юли написано "Новый курс краины". Народ, у меня к вам вопрос. Известно, что Украина на данный момент взяла курс на ЕС и НАТО. На какой новый курс намекает Тимошенко? Назад, к России? В ОДКБ?
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Навіть не сподівайтесь. Краще давайте вже зараз в Ростов, бо потім буде складніше, коли Юля прийде
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У конституционного суда спроси, он теперь решает куда Украине идти.
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А куда еще? Не на юг же,к арабам и туркам! На север и восток только РФ.
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Вклады ссср, мечтают вернуть многие пенсы и их желания вполне обоснованы, но я лично тоже не вижу объективных причин возвращать эти вклады - много уже воды утекло и шансов это сделать маловато. Но смешно читать и эту мадам гЕру, после того, как они кинули миллионы вкладчиков .
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Банда ПП пробила дно такими примитивными по сути заявами.Обокрали народ,ограбили,нажили на ограблении украинцев миллиарды.И кричат: м ы антипопулисты,у вас последние трусы и лифчик снимем,Только оберите нас.Гидота от Революции Достоинства.Пивная Пена.
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Іноді жувати краще, ніж говорити.
Жуйте, Іринко, жуйте...
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Это шо, Жуля деньги с моих налогов решила раздать? У меня вкладов в банке СССР не было.
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А если Жулю потрясти у нее будка хоть выпадет?
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а як свинарчуків потрясти панамський офшор вивалиться
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Нет ну все таки странно, что у нефте-газовой принцессы 90-х, даже будка не выпадет.
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Ты из деддома или из партхозактива ?
У всех нормальных совейских граждан кроме сирот и партейцев были вклады и накопления , бо люди работали всю жизнь . А партейцы просто скупали золото и брулики . Да и валюту имели в кубышках . Часть предупредили , что грядёт афера с инфляцией и они вовремя сняли все сбережения .
Государство , которое ограбило миллионы граждан раз и не признаёт грабёж не может и на миллиграм гарантировать , что будет грабить и грабить всегда .
И не важно, что тебя не ограбили тогда - ограбят в будущем !
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є різниця.
Україна тоді була колонією Москви.

втім,частина населення України досі скучає за ярмом..
що видно з сумарного рейтингу Юлєчки,бойків-мураєвих-вілкулів.
частина "приколістів" за Зе і Ляшка-просто з придурків-АнтиСистемників,Чий вибір нав'язав зомбоящик..
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У моих родителей на книжке осталось на новый автомобиль. Жалко, что автомобилей в свободной продаже не было. Когда Жуля давала тысячу, они даже не пошли за этой подачкой.
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А откуда еще? И газ дотировать тоже из твоего кармана!
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НОВОСТИ ДНЯ.

" Кандидат в президенты Украины Тимошенко Ю.В. посетила городской продуктовый рынок, где пообщалась с продавцами и покупателями. Продавцы получили твёрдые гарантии того, что их товары при её президентстве будут стоить в три раза дороже, а покупатели были обрадованы заверениями, что смогут покупать продукты в три раза дешевле."
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вам что зарплату урезали.. где креатив как раньше?
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А що там сталось в Олександрії? Інтернет гудить, що Порошенко якійсь дівчинці ляпаса вліпив за незручне запитання.
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Пусть скажет спасибо, что Пэтро ее с прогибом не бросанул. Она там что то про Шарика лепетала...
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У тебя в методичке разве не написано, что Пэтро мастер спорта?
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Попроси новую методичку у своего куратора.
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ляпас одним пальцем? Треба було їй копняка під ватну дупу, шльондра шарія.
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тобі б поліз в мордяку пальцями - може вже лазив, що ти такий задоволений?
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Ти чув що ця ватна хвойда питала" за що пресуєте Шарія?". Тобі б мордяку тицьнути.
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Ти ба куди не поїдб потрусити своїм діаьетичним тілом Так там і ватники густо притрушені огентами кримля Хоч щапки з них збивай Хоч в морду дулі тич а не дають насолодитися повною мірою ні томосом ні ротердамлюванням ні навіть офшорами Ставлять кляті лохи незручні запитання Ну шо візьмеш з огентів а їх судячи по всьому повнісінька Александрія тих відротердамленіх ватніков Шо робить ? На Мальльдіви спердолить чи на віденьский бал
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Відео навіть є. Не дав, а так як пан челядь свою похлопав.
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На России компенсаций по вкладам, размещённым до 1991 года Гражданами РФ в Сберегательном банке РФ давно идёт с разными коэффициентами в зависимости от даты вклада. Идёт постепенно, вначале пожилым вкладчикам. Теперь вот приступили к выплатам Российским гражданам Крыма. Я слышал, что там возникли проблемы, связанные с нежеланием Украины предоставлять банковские справки бэушным гражданам Украины.
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Дык бабло вкладчиков таки на россиию и вывели. А теперь выдают подачки холопам чтобы не бунтовали подольше.
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Во всех республиках говорят одно и тоже, что их СССРовское бабло куда товывели. И россияне, тоже самое говорят, обвиняя республики. А мне кажется СССР распался при пустой казне. И нечего там уже было делить.
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.....москали СУЧ.......ЫЕ , запомните : вам ГАДАМ в УКРАИНЕ жизни НЕ БУДЕТ !!! МНОГО ЖИЗНЕЙ МОЛОДЫХ росия ЗАГУБИЛА ((((!!!! ехайте на росию , пока живы !!!
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А кто такая геращенко?
достаточно посмотреть её биографию...фиииииии..:)
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В СССР пенсии были маленькие, но все же намного выще чем сейчас при Порошенко. Пенсии начинались со 100 рублей. Но это было 190 долларов (1$=0.55 рубля СССР ) по покупательной способности, плюс дешевый транспорт, бесплатная медицина и образование. А сегодня для значительной части населения пенсия 1400 гривен. Это 50$, т е 1.5$ в день. Это ужасно, это преступление, если уровень нищеты в мире 3.50-5.50$ в день, а уровень крайней нищеты 1.5$!
Т е наши пенсионеры находятся в состоянии крайней нищеты. Порошенко раздает своим холуям зарплаты. от 100 тысяч до нескольких миллионов грн в месяц
Я не призываю к возврату в СССР, но правда есть правда. А суть в том, что нами правят преступники.

Кстати в разное время были разные пенсии в абсолютном исчислении и деньги были разные. и в 50-е годы и в 80-е. И сегодня некоторые пенсионеры получают по 600-700 грн. Не все получают даже 1400 грн. А расчет в переводе на доллары единственно возможный метод сравнения. Давайте посчитаем на буханку хлеба. Тогда окажется что пенсионеры Украины еще беднее, чем в СССР.
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......тебя ж удалили , что ты все ВЫЛАЗИШЬ ???? АДМИНЫ ЗАБАНЬТЕ этого максима максимова !!!! ВРЕТ , ВСЁ !!!
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Бред сивой кобылы. Или Лаврова,или Тимошенко.
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что значит ещё беднее!? да ни одна страна из постсовецкого пространства не достигла того уровня социальной защиты и в удовлетворении первичных потребностей человека. Другое дело,что после этого,человеку становится нужно еще много чего другого..
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гроші таке ж приватне майно як і усе інше що було в срср а потім стало українським або державним або приватним, заводи, будинки, тощо. Справа в репутації банку ощадбанку. Якщо банк є треба борги повернути вкладнику.
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Бабло Сбербанка спионерили в москву, если кто забыл или еще не родился когда это произошло.
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банк відповідає усім майном перед вкладником, а відділення залишились тут в Україні і усе інше.
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У ВОНЫ никаких новых идей за последние 15 лет не появилось. Все то же старье - поймать биомассу (С) на обещания шары и сбагрить ***** по базарной цене.
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Знаю дві "знатні" іри у владі,і обидві--готові гімно після ***** жерти.З чого б це?
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Так жерти лайно Мародера - дуже вигідна професія. А коли вже втягнувсь, то вже і нормально Чому тільки вклади СРСР? Давайте тоді вже і сам СРСР повернемо, - Геращенко прокоментувала заяву Тимошенко - Цензор.НЕТ 5176
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У абинеюлєк - підрив пуканів. Двічі абинеюльки кинули країну спочатку до прірви Зека, потім до прірви Мародера. Тепер абинеюльки сичать, але проти Правди не попреш: Юля всі свої обіцянки виконує і перевиконує.
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зокрема обіцянку в Криму "жоден танк не повинен вийти з казарми.."-виконала Чому тільки вклади СРСР? Давайте тоді вже і сам СРСР повернемо, - Геращенко прокоментувала заяву Тимошенко - Цензор.НЕТ 5446
попрацювала і на знищення Армії,привівши касапа міністром оборони,урізавши бюджет ,роздерибанивши майно -наскільки встигла..(

#TanyaAdams
Сегодня ровно пять лет с нашего первого митинга в Донецке.
Мы собрались тогда за сутки, просто через соц.сети. Без организаторов, без подгонял, без раздачи флагов и заранее нарисованных плакатов.
У меня как раз была очень тяжелая кошка, две работы и никуда не хотелось идти. Всегда находятся причины не вылазить из раковинки своих каких-то забот и дел...
Но идти надо было.
Хотя бы просто для того, чтобы нас увидели.
Уже давно все новостные ленты были забиты крикливой тусовкой под ОГА с триколорами, бабульками-невменяшками, хмурого вида пациками, прячущими глаза от камер.
Мы шли, чтобы показать ДРУГОЙ Донецк.
Молодой, умный, энергичный, весёлый, улыбчивый, европейский.
Украинский Донецк. Мирный.
Мы тогда еще не боялись.
Мы не знали, что нас могут убить. Просто так. На площади. Рядом с ментами убить просто потому, что мы не того цвета.
Мы тогда ещё не знали, что они победят в Донецке.
Голожопые пинатели ****. Поедатели телевизионного говна, которые устроились на работу и на этом точка. Эволюция закончилась. Дальше только бутылёк после смены и игровые автоматы после зп.
Мы тогда ещё не знали, что нам придётся уехать.
Во Львов, в Одессу, в Киев, в Мариуполь.
Не потому, что там лучше, а потому что тут невозможно.
Уехать, оставив все.
Знаете, ничего не страшно, пока оно где-то там. Страшно только то, что увидел перед собой. То, что прям сейчас может расфигачить тебя на тыщу кровавых клочков.
Мы ведь тоже были бесстрашными. В сотый раз наверное пишу и не устану.
Иногда тоже посещают мысли. Уж простите.
Мыли о том, как ****** где-то рядом с вами. Просто рядом. Всего лишь миномёт. Хоть один раз. Просто для просветления. Просто, чтоб обосрались.
Просто, чтоб перестали воспринимать МИР условием по умолчанию.
Тут же тормозишь себя.
Потому что , не правильно- такие мысли.
Люди, настоящие живые люди там, на фронте, стоят именно для того, чтобы «материковые» не знали. Не слышали. Не чувствовали костями как дрожат стены и осколками рвётся фундамент всей твоей жизни.
Тормозишь только потому, что это перебор- желать кому-то ТАКОГО понимания.
Пять лет назад мы сделали очень мало.
Пять лет назад нам никто не помог сделать больше.
Пять лет назад для нас закончилась одна жизнь и началась совсем другая.
Но я, наверное, навсегда запомню жёлто-голубой Донецк марта 14-го.
Толпы молодых, красивых людей, поющих про Степь Донецкую и про Червону Руту.
Улыбающихся.
Вспомнивших, что они украинцы.
Слишком поздно вспомнивших.
А сегодня вы хотя бы попытайтесь научиться на наших ошибках.
На своих очень дорого. И больно.
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Тепер стало зрозуміло, де беруться гроші вам, стецькам, на оплату брехні - з мародерських на війні. Хм. Гроші не пахнуть?
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...я с Одесы никуда не поиду !!!! БУДУ БЫТЫСЬ за УКРАИНУ -ДОКИНЬЦЯ любого москаля !!!
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БУДЕТ ЖЕСТОКАЯ БИТВА в УКРАИНЕ и УКРАИНА - ПОБЕДИТ !!!!
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Не фанат юли, но на лицо явная манипуляция..из серии- сегодня грязь под ногтями, а завтра родину продашь..
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Юля говорит о возвращении вкладов СССР? А курс какой? 1:1? Смешно.
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.....курс ???? вовращать будет только БАКСАХ с коофицентом 3 !!!!
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Раджу Вам відмовитись від грошей по вкладам. Курс не відповідний. Не беріть гроші. З принципу не беріть. Ви ж порядна, так?
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Если посчитать украденное за 5 лет кликой Порошенко, то будет как раз ровно столько сколько нужно вернуть по вкладам СССР. Есть единственное НО...! Россия прихватизировала вклады Сбербанка СССР граждан Украины по договоренности и взаимозачету с правительством незалежной Украины в 1992 г. От этого выиграли олигархи Украины. Они обогатились. Вот они и должны вернуть народу то что награбили. Хотя бы частично. Но я не уверен что это физически возможно.
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Достаточно одной последней рекламной компании ЮВТ,чтоб вернуть все вклады в $!
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то хто ж переможе у другому.. Зеленський чи Тимошенко?
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МЕДВЕДЧУК тоже деятель ))))) ОБЕЩАЛ что все ДОЛГИ по жкх ПРОСТИТ ))))) а тем кто ИСПРАВНО платил --- ВЕРНЕТ ДЕНЬГИ !!!! ну ЛОШАРА безрогая , за кого они НАС имеют ????? (((((
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Ніхто не намагається повернути СССР, мова йде виключно про виплати.
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Роздавала б уже по свинячій нозі, на холодець. О, відразу б рейтинги підскочили б до небес. І трималися б до останньої ... тарілки холодцю. )))
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Деньги Сбербанка СССР украли у людей живших 30-40 лет назад. Но сегодня бюджет наполняют в значительной степени люди родившиеся после 1991 г. Это надо как-то учитывать
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Все активьі, которьіми вьі пользуетесь, бьіли построеньі теми людьми. Ничего нового создано не бьіло. Учитьівайте єто, если вьі не свиньи немлагодарньіе
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Все чесно, вона ж не сказала коли. Головне - ви вірте.
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Та отож. Замісь, щоб давати гроші перед виборами, як Порошенко, Юля відразу почала давати Тисячу у 2005му. А у совка пам'ять куряча. Тисячу він схомячив і забув. А у 2010му голоснув за Овоча, бо той перед другим туром з помпою тицьнув пєнсам по сотнє.
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Потому что Украина взяла на себя обязательства по пассивам УССР как и по активам. По поводу активов у єтой крашеной сучки вопросов нет. Потому что их раздерибанили нужньіе люди. А деньги тех, кто строил єту страну, бьіли украденьі и типа не просите вернуть.
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Даже если Юля хоть что-то вернет, пусть даже и не полностью, частично. Но вернет, а не заберет, как делает Порошенко!. То это намного лучше, чем открытый и циничный грабеж народа, проводимый шоколадной мафией.
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Непомниш как этой мафией с 1917 года грабеж проводился?
Всегда тянулись и бежали на Запад поодиночке,только с 2014 поползли всей страной.
А ты все в зад хочеш?!
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Если ВОНА станет президентом , то обещает что у тех у кого не стоит , будет стоять как в 18 лет !!)) Чому тільки вклади СРСР? Давайте тоді вже і сам СРСР повернемо, - Геращенко прокоментувала заяву Тимошенко - Цензор.НЕТ 6733
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Ну если у вас на Петю, стоит, то у нас на Юлю тем более станет
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПочему только вклады СССР? Давайте тогда уже и сам СССР вернем, - Геращенко прокомментировала заявление Тимошенко
 
 
 
 
 
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