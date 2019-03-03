 Умер народный артист Украины, герой фильмов "Роксолана" и "Черная Рада" Сергей Романюк

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Несмотря на возраст, он был полон энергии и планов. Готовился к выступлениям с Новым театром и мог дать фору любому молодому. От него шел невероятный позитив и такая душевная, ненавязчивая мудрость. Мало что в этом скромном, простом человеке выдавало звезду экранов, народного артиста", - отметил Марцинкив.

Сергей Романюк родился 21 июля 1953 года в украинском городе Кривом Роге Днепропетровской области. Начиная с 1972 года — актер Ивано-Франковского академического областного музыкально-драматического театра имени Ивана Франко.



Он снялся в более чем 40 фильмах. Наиболее известные фильмы: "Роксолана", "Черная Рада", "День рождения буржуя 2", "Мамай", "Возвращение Мухтара 2" ,"Иван Сила". Также он сыграл роль Митрополита Андрея Шептицкого в фильме "Владыка Андрей".