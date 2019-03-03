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 Умер народный артист Украины, герой фильмов "Роксолана" и "Черная Рада" Сергей Романюк

В Ивано-Франковске в возрасте 65 лет умер народный артист Украины, актер Ивано-Франковского академического областного музыкально-драматическом театра имени Ивана Франко Сергей Романюк.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Несмотря на возраст, он был полон энергии и планов. Готовился к выступлениям с Новым театром и мог дать фору любому молодому. От него шел невероятный позитив и такая душевная, ненавязчивая мудрость. Мало что в этом скромном, простом человеке выдавало звезду экранов, народного артиста", - отметил Марцинкив.

Сергей Романюк родился 21 июля 1953 года в украинском городе Кривом Роге Днепропетровской области. Начиная с 1972 года — актер Ивано-Франковского академического областного музыкально-драматического театра имени Ивана Франко.

Он снялся в более чем 40 фильмах. Наиболее известные фильмы: "Роксолана", "Черная Рада", "День рождения буржуя 2", "Мамай", "Возвращение Мухтара 2" ,"Иван Сила". Также он сыграл роль Митрополита Андрея Шептицкого в фильме "Владыка Андрей".

Умер народный артист Украины, герой фильмов Роксолана и Черная Рада Сергей Романюк 01

Источник: https://censor.net.ua/n3114661
 
 
 Топ комментарии
 
Жаль...очень жаль,замечательный актёр.
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Земля пухом.Хороший был актёр.
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Горе...Як же так?! Ще ж не старий?! Прекрасний актор...Вічна пам"ять
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Горе...Як же так?! Ще ж не старий?! Прекрасний актор...Вічна пам"ять
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жалко , хороший был актер, играл правдиво......
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Та що ж коїться? Вчора режисер Василь Портяк помер, сьогодні Романюк... І обом ще 1 70 не було...
Вічна Пам'ять...
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Пусть земля ему будет пухом, царство небесное. Добрый человек был!
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Співчуття рідним та близьким. Велика людина, великий актор помер.
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Господи чому ти забираєш до себе людей, які ще тут на грішній землі потрібні багатьом???
Видатний актор, його роль Андрея Шептицького справила на мене особисто незабутнє враження, ніби він особисто знав Митрополита.
Вічна пам'ять Актору і Людині й співчуття всім українцям, бо втратила наша українська земля в його особі дуже багато.
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Світла людина. Потрібна ще тут. Навіть дуже. Але у Господа свої плани, раз покликав до Себе. Спочивай з Богом, Артисте від Бога. Нехай подякою тобі будуть наші аплодисменти.
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Очень жаль!!! Очень! Отличный артист. Хороший человек.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУмер народный артист Украины, герой фильмов "Роксолана" и "Черная Рада" Сергей Романюк
 
 
 
 
 
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