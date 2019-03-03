 Спецслужбы РФ готовят к выборам кампанию по распространению ложных экзитполов, чтобы потом объявить выборы нелегитимными, - ИС

Об этом заявили экс-сотрудник Главного управления разведки Украины капитан первого ранга Юрий Смищук и экс-сотрудник Управления специальных операций Генштаба ВСУ Сергей Литвиненко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информационное сопротивление".
"По нашим данным, политтехнологи из "Центра политической конъюнктуры" Чеснакова разработали для Кремля и пророссийских сил в Украине рекомендации по распространению фейковых данных экзитполов во время президентских выборов. Предусматривается использование фальсифицированных данных соцопросов на избирательных участках в ходе голосования, которые будут обнародованы вечером 31 марта с целью хаотизации избирательного процесса и создания оснований для заявления Кремля о якобы нелегитимности выборов президента Украины", – отмечает Смищук.
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По его словам, для распространения ложных данных планируется задействование т.н. "консалтинговых альянсов" – "ситуативных и коррумпированных объединений мелких консалтинговых групп, которые для создания впечатления авторитетности будут использовать англоязычные названия и аббревиатуры, максимально похожие на бренды известных консалтинговых компаний, пользующихся доверием".
В свою очередь, Литвиненко рассказал, что вбрасывание "фейковых" данных экзит-поллов планируется осуществить в украинских, российских и западных СМИ в три этапа. "Первые ложные данные должны появиться 31 марта в неофициальных источниках – социальных сетях, Telegram-каналах и т.д. – около 13:00. Эта информация будет представлена, как результаты опроса избирателей проголосовавших с 8:00-12:00 и должна продемонстрировать якобы критически низкий рейтинг действующего президента на уровне 4-6%. Второй этап начнется около 17:00. Также через неофициальные каналы будет распространяться вторая волна фейковых данных, где рейтинг нынешнего президента уже будет выше, но он будет оставаться на 3-4 месте в рейтинге и обязательно после пророссийского кандидата", – сообщил он.
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"После 20:00 стартует третий этап – на пророссийских телеканалах и сайтах, уже как инфографика, будут опубликованы фальшивые данные экзит-поллов, где разница в рейтингах первых 3-4 кандидатов будет представлена, как минимальная, но с высоким рейтингом пророссийского кандидата. Будет сделан акцент на якобы препятствиях в работе таких экзит-поллов на избирательных участках", – добавил Литвиненко.
такі реалії..
Бєня своїм клованом реально "спутав усі карти"
До речі,єдиний,хто, на мою думку ,може обійти Порошенка у другому турі-це Гриценко.З "рейтингових".
Чомусь впевненість,що воююча з росією Україна не вибере прокремлівьких Зе!,Ю чи Бойка замісь Порошенка..яким Баригою б він не був, і наскільки б не "обхезався" своєю..лядською "кадровою політикою"
Там максиум 2-3%.
ФСБ явно работает на кондитера.
54% було на минулих виборах )
Цього разу можливо 15(20)-12 у двох прохідних і 7-10 у 3-го місця.
Клоун,Барига і Брехуха...
Я был свидетелем, как политтехнолог одного из кандидатов учил группу поддержки, которая не агитировала, а приглашала на выборы в день выборов. Эта политтехнолог учила - называйте первым нашего кандидата, когда будут спрашивать за кого голосовать или за кого голосуют...
Посол России в Лондоне Александр Яковенко был агентом советских спецслужб, когда работал в советском постпредстве при ООН в 80-х годах. Об этом пишет газета The Mail on Sunday, которая провела соответствующее расследование. По сведениям издания, два депутата Палаты общин британского парламента - Боб Сили и Иэн Остин - потребовали от главы МИД объединенного королевства Джереми Ханта тщательно изучить связи Яковенко с КГБ и ГРУ.
Проросійський кандидат(зе! або Ю.) у другому турі "в прольоті"
Если эти экзиты на полу покажут, что опять перемогло свиное рыло - это и будет означать, что выборы сорваны. Что впрочем на руку пукенду.
Максимум 8-10%.
Рейтинг Стюардеси ще впаде(заговорить Фірташ),а Гриценко не встигає...набрати більше Кондитера
https://realist.online/news/poroshenko-ne-dostoin-vtorogo-sroka-ekspert-atlantic-council
"Others say Poroshenko is the lesser of evils compared with front-runners, producer and satirist Volodymyr Zelenskiy or former Prime Minister Yulia Tymoshenko. That assumption is also wrong. Zelenskiy is an experienced and successful businessman whose hit "Servant of the People" provided viewers with an impressive guide to Ukraine's corrupt overlords as well as a playbook for reform. Tymoshenko, on the other hand, is an experienced politician, but failed to move the dial on corruption. "
Для их менталитета Зеленский это как раз успешный бизнесмэн, а Петручо не бизнесмэн вообще.
до 7 березня кандидати можуть знятись.
тому зарано для замовлення
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