EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Происшествия
  2544  142
Материалы по теме:
Все про:выборы (21238) провокация (1221) Россия (72188) спецслужбы (374) экзитпол (139)

 Спецслужбы РФ готовят к выборам кампанию по распространению ложных экзитполов, чтобы потом объявить выборы нелегитимными, - ИС

Российские спецслужбы при поддержке местных групп влияния готовят кампанию по распространению в Украине ложных данных экзитполов. Цель – объявить состоявшиеся выборы нелегитимными, а их результаты – ложными.

Об этом заявили экс-сотрудник Главного управления разведки Украины капитан первого ранга Юрий Смищук и экс-сотрудник Управления специальных операций Генштаба ВСУ Сергей Литвиненко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информационное сопротивление".

"По нашим данным, политтехнологи из "Центра политической конъюнктуры" Чеснакова разработали для Кремля и пророссийских сил в Украине рекомендации по распространению фейковых данных экзитполов во время президентских выборов. Предусматривается использование фальсифицированных данных соцопросов на избирательных участках в ходе голосования, которые будут обнародованы вечером 31 марта с целью хаотизации избирательного процесса и создания оснований для заявления Кремля о якобы нелегитимности выборов президента Украины", – отмечает Смищук.

Читайте на Цензор.НЕТ: СБУ задержала Моринца (Белую Балаклаву) за подготовку по указанию из Москвы госпереворота в день выборов

По его словам, для распространения ложных данных планируется задействование т.н. "консалтинговых альянсов" – "ситуативных и коррумпированных объединений мелких консалтинговых групп, которые для создания впечатления авторитетности будут использовать англоязычные названия и аббревиатуры, максимально похожие на бренды известных консалтинговых компаний, пользующихся доверием".

В свою очередь, Литвиненко рассказал, что вбрасывание "фейковых" данных экзит-поллов планируется осуществить в украинских, российских и западных СМИ в три этапа. "Первые ложные данные должны появиться 31 марта в неофициальных источниках – социальных сетях, Telegram-каналах и т.д. – около 13:00. Эта информация будет представлена, как результаты опроса избирателей проголосовавших с 8:00-12:00 и должна продемонстрировать якобы критически низкий рейтинг действующего президента на уровне 4-6%. Второй этап начнется около 17:00. Также через неофициальные каналы будет распространяться вторая волна фейковых данных, где рейтинг нынешнего президента уже будет выше, но он будет оставаться на 3-4 месте в рейтинге и обязательно после пророссийского кандидата", – сообщил он.

Также на Цензор.НЕТ: Аваков обвинил штабы кандидатов в президенты в разжигании ненависти в обществе: "Это не политика и не избирательная кампания - это бл#дство"

"После 20:00 стартует третий этап – на пророссийских телеканалах и сайтах, уже как инфографика, будут опубликованы фальшивые данные экзит-поллов, где разница в рейтингах первых 3-4 кандидатов будет представлена, как минимальная, но с высоким рейтингом пророссийского кандидата. Будет сделан акцент на якобы препятствиях в работе таких экзит-поллов на избирательных участках", – добавил Литвиненко.

Источник: https://censor.net.ua/n3114660
 
 
 Топ комментарии
 
я так понимаю что на всякий случай готовится любой отмаз у ливера нации ….
 показать весь комментарий
 
Огенды крембля готовят массовые фальсификации опросов, в которых будкостроитель набирает всего 4-6%, в то время как очередной пидрахуй нарисует ему "честные" 54.7%
 показать весь комментарий
 
Тобто, такими, що не відбулися, і оголосити дона Педро довічним. Який хитрий план.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Может орки по Крещатику маршируют? Выгляни в окно. И что там? Не Крещатик, а Лахта-2?
 показать весь комментарий
 
 
Если ***** будет в пролёте,а он уже почти там,то ясен пень выборы будут нелегитимными.
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко балансує на межі прохідності разом з Тимошенко.
такі реалії..
Бєня своїм клованом реально "спутав усі карти" Спецслужби РФ готують до виборів кампанію щодо поширення неправдивих екзитполів, щоб потім оголосити вибори нелегітимними, - ІО - Цензор.НЕТ 9771

До речі,єдиний,хто, на мою думку ,може обійти Порошенка у другому турі-це Гриценко.З "рейтингових".
Чомусь впевненість,що воююча з росією Україна не вибере прокремлівьких Зе!,Ю чи Бойка замісь Порошенка..яким Баригою б він не був, і наскільки б не "обхезався" своєю..лядською "кадровою політикою" Спецслужби РФ готують до виборів кампанію щодо поширення неправдивих екзитполів, щоб потім оголосити вибори нелегітимними, - ІО - Цензор.НЕТ 6054
 показать весь комментарий
 
Одно удивляет, про это рассказывают два бывших сотрудника, один - разведки, а второй из Генштаба! В настоящий момент они в отставке и дальше своей комнаты с компьютером, никаких связей они не имеют!
 показать весь комментарий
 
 
А кто про российский кандидат? Ну, что бы не повестись на эти фейки?
 показать весь комментарий
 
 
Ты так и не повторил за своим Лукашенко, что Крым Украине не нужен т.к. она его не защищала. Чего же ты тут так не говоришь, если в Беларуси вы, лукашисты, это произносите?
 показать весь комментарий
 
 
Была ветка вчера, мог говорить что угодно, а сейчас не "засоряй эфир".
 показать весь комментарий
 
 
Э!! Це дуже вигідна штука для ЦВК.Малюй що хочеш,любе замовлення. А проценти екзитів ворожі прояви які дескридитують "правильні" вибори.
 показать весь комментарий
 
 
А как там может быть 4-6% в первом туре среди кучи кандидатов?
Там максиум 2-3%.
ФСБ явно работает на кондитера.
 показать весь комментарий
 
 
ПРОСТО.

54% було на минулих виборах )

Цього разу можливо 15(20)-12 у двох прохідних і 7-10 у 3-го місця.
Клоун,Барига і Брехуха...
 показать весь комментарий
 
Кто это проросийский кандидат ? Если верить панамским патриотам ,то все кроме сейшелского живописца ,рука Москвы.
 показать весь комментарий
 
 
О соевое вылезло, иди буду Свинарчука защищай ,ему там на заборах рисуют.
 показать весь комментарий
 
"... которые для создания впечатления авторитетности будут использовать англоязычные названия и аббревиатуры, максимально похожие на бренды известных консалтинговых компаний, пользующихся доверием"

Спецслужбы РФ готовят к выборам кампанию по распространению ложных экзитполов, чтобы потом объявить выборы нелегитимными, - ИС - Цензор.НЕТ 8024
 показать весь комментарий
 
 
Я так понял, что результаты любого экзит-полла, в котором соевому мародеру не нарисуют первое или второе место, будут обьявлены проплаченными ******, будь они сто раз правдивыми?
 показать весь комментарий
 
 
А у нас вибори визнаються дійсними по екзитполам?
 показать весь комментарий
 
 
Можно манипулировать и по-другому.
Я был свидетелем, как политтехнолог одного из кандидатов учил группу поддержки, которая не агитировала, а приглашала на выборы в день выборов. Эта политтехнолог учила - называйте первым нашего кандидата, когда будут спрашивать за кого голосовать или за кого голосуют...
 показать весь комментарий
 
 
офф топ
Посол России в Лондоне Александр Яковенко был агентом советских спецслужб, когда работал в советском постпредстве при ООН в 80-х годах. Об этом пишет газета The Mail on Sunday, которая провела соответствующее расследование. По сведениям издания, два депутата Палаты общин британского парламента - Боб Сили и Иэн Остин - потребовали от главы МИД объединенного королевства Джереми Ханта тщательно изучить связи Яковенко с КГБ и ГРУ.
 показать весь комментарий
 
 
Блок панамских патриотов заранее готовит отмазки
 показать весь комментарий
 
 
Це не допоможе бідним кацапам і їх місцевим пополічникам.
 показать весь комментарий
 
 
DON'T PANIC!
Проросійський кандидат(зе! або Ю.) у другому турі "в прольоті"
 показать весь комментарий
 
 
На ветке собралось много подковерных борцов, которые при отсутствии аргументов втихаря спамят. По этой причине повторяю свое мнение
Если эти экзиты на полу покажут, что опять перемогло свиное рыло - это и будет означать, что выборы сорваны. Что впрочем на руку пукенду.
 показать весь комментарий
 
 
согласен! украинцы конечно больны, но не на всю голову!
 показать весь комментарий
 
Так это и есть реальный рейтинг Порошенко.
Максимум 8-10%.
 показать весь комментарий
 
може вистачити для проходу у другий тур.
Рейтинг Стюардеси ще впаде(заговорить Фірташ),а Гриценко не встигає...набрати більше Кондитера
 показать весь комментарий
 
 
Это понятно. Просто у Порошенко выбор или второй срок или первый. А если он получит первый то все отжатое непосильным трудом раздебанят. То есть он сейчас и устроил атракцион невиданной щедрости в попытке откупится от первого срока.
 показать весь комментарий
 
 
Замечательный "эксперт"

"Others say Poroshenko is the lesser of evils compared with front-runners, producer and satirist Volodymyr Zelenskiy or former Prime Minister Yulia Tymoshenko. That assumption is also wrong. Zelenskiy is an experienced and successful businessman whose hit "Servant of the People" provided viewers with an impressive guide to Ukraine's corrupt overlords as well as a playbook for reform. Tymoshenko, on the other hand, is an experienced politician, but failed to move the dial on corruption. "


 показать весь комментарий
 
 
А что не так там написано? вообщем то неплохо подано для англоязычной публики.
Для их менталитета Зеленский это как раз успешный бизнесмэн, а Петручо не бизнесмэн вообще.
 показать весь комментарий
 
так это от спецслужб рф поступил приказ и Центральная избирательная комиссия обнародовала информацию о намерении заключить договор с госпредприятием "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" на изготовление избирательных бюллетеней для голосования за кандидатов на пост президента в размере аж 60 млн 359 тысяч 600 штук.
 показать весь комментарий
 
 
фейк.

до 7 березня кандидати можуть знятись.
тому зарано для замовлення
 показать весь комментарий
 
 
Вид предмету закупівлі: Послуги
Послуги з виготовлення та пакування виборчих бюлетенівОпис окремої частини або частин предмета закупівлі60359600 штукиПослуги з виготовлення та пакування виборчих бюлетенівМісце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Відповідно до документаціїСтрок поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 21 квітня 2019ДК 021:2015: 22821000-1 - Виборчі бюлетені
 показать весь комментарий
 
я знову ж, в 2652-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
 показать весь комментарий
 
 
Значит это и есть настоящие рейтинги. Похоже экс сотрудникт поосто красиво слили информацию о реальных рейтингах.
 показать весь комментарий
 
У Пеци истерика. Чует собака чье мясо сїела
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСпецслужбы РФ готовят к выборам кампанию по распространению ложных экзитполов, чтобы потом объявить выборы нелегитимными, - ИС
 
 
 
 
 
 вверх