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Все про:Крым (21179) Симферополь (588) архиепископ Климент (8) ПЦУ (263)

 Оккупанты говорят, что задержали архиепископа Климента в Симферополе из-за кражи в его церкви

Полицейские в оккупированном Крыму утверждают, что им поступил звонок о краже в храме, настоятелем которого является владыка Климент. По словам архиепископа, они выдумали эту версию через полчаса после того, как доставили его в отделение.

Об этом задержанный в оккупированном Симферополе архиепископ Симферопольский и Крымский Климент рассказал украинской службе "Би-би-си", сообщает Цензор.НЕТ.

"Во вторник, учитывая, что есть решение суда о том, что я могу посетить Павла Гриба в СИЗО, причастить его и исповедовать. Но после того, как я сел в автобус, подошли полицейские из дежурной части автовокзала, попросили меня выйти из автобуса. В автобусе обыскали мои вещи", – сообщил владыка.

Читайте на Цензор.НЕТ: У Православной церкви Украины отбирают храм в оккупированном Симферополе, если это случится, епархия прекратит существование на полуострове, - архиепископ ПЦУ Климент

Уже в дежурной части автовокзала начали выяснять его личность, вызвали наряд полиции и отправили в центральный райотдел.

"Минут через 20 вышел дежурный райотдела и сказал, чтобы я ждал следователя, так как поступил звонок от неизвестного мужчины, который сказал, что обокрали церковь в Симферополе на улице Севастопольской. То есть, по их логике, кто-то позвонил и сказал, что обокрали мою церковь", – добавил архиепископ.

Сейчас владыка Климент находится в отделении полиции. К нему прибыл адвокат, сообщают в Православной церкви Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты отбирают кафедральный собор УПЦ КП в Симферополе. Это политическая месть, - архиепископ Климент

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что пытается связаться со своей российской коллегой Татьяной Москальковой, информирует "Центр журналистских расследований".

"Позвонила Москальковой, пока она не на связи. Написала ей сообщение! Буду стараться с ней связаться. Работаем", – сказала Денисова.

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент был задержан сегодня на автовокзале в оккупированном Симферополе. Владыка собирался отправиться в Ростов-на-Дону, чтобы посетить в СИЗО украинского политзаключенного Павла Гриба.

Источник: https://censor.net.ua/n3114659
 
 
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У терориста ***** яйца есть. У парашенки ни яиц, ни хрена. Пустой холодильник...
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Яйца, как и хромосомы, нечётные, конечно
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То вони винного знайшли ?
"геніальний хід" ... Оккупанты говорят, что задержали архиепископа Климента в Симферополе из-за кражи в его церкви - Цензор.НЕТ 3589
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Имущество церкви принадлежит приходу, и прихожанам. Священник всего лишь наемный служитель культа.
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В Украине шастает уйма кацапов, некоторые, вполне состоятельные люди.
Можно выловить с десяток, отметелить и подержать в тюрьме недели две.
А то уже просто достало все это.
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Хороший повод выгнать московских попов из нашей Лавры.
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А де "дзеркальні" відповіді? Попів московского сатанату - за порєбрік, а отця Климента в Київ та дати йому в намісництво Києво-Печерську Лавру! (ІМХО)
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Есть факты кражи в кацапском пархате так задержите хоть одного.
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Уроди козлорилі провокують нас на відповідні дії у відповідь... Не впевнений, що саме зараз слід відповідати... Мабуть краще після президентських і парламентських виборів.
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не задержали а называя вещи своими именами взяли заложника.Это орда,для нее это считается нормально как ссать.Пока это латканое образование не порвется и орду не обнесут колючей проволокой как лепрозорий разбой и захваты заложников не прекратятся
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Ну, тут рельно вони дійсно показують, що все українське для них вороже. Підриває руські скрєпи, так би мовити.
З іншого боку - якщо сусід усрався - не значить, що і ти маєш обісратися.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупанты говорят, что задержали архиепископа Климента в Симферополе из-за кражи в его церкви
 
 
 
 
 
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