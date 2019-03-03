 "Свинарчуків Порошенка за ґрати!" - Нацкорпус приехал к Гладковскому и поставил ультиматум. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Напомним, Национальный корпус требует:
- взять под стражу и арестовать счета и имущество первого заместителя Секретаря СНБО Олега Гладковского, участников схемы: Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогоза, руководства ГК "Укроборонпром", а также директоров всех государственных предприятий, которые были участниками схемы, за совершенные ими преступления (как минимум, ст. 191, 364, 368, 369, 369-2 УК Украины);
- назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией принадлежащего им имущества;
- обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета в части, которая не касается информации с ограниченным доступом;
- Генеральному прокурору - еженедельно отчитываться о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета.
По словам участников акции, если их требования не выполнят, то 9 марта они выйдут на майдан и приступят к "акции прямого действия".
Фото, видео - Олег Богачук
Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.
Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.
Спецназ вроде как бревна получается
https://ru.tsn.ua/politika/zhurnalisty-nashli-roskoshnye-doma-semi-turchinova-na-cennye-zemli-pod-kievom-783239.html
-Армія, Мова, Віра!🤑
Нет? Странно, а где же тогда, ребята, ваша объективность и непредвзятость?
А.....понял. Не за то нынче базар. Просто хозяин не велит...
Тевтонский террор
Back to the frontlines… back to the night
Возвращаемся на линию фронта… Возвращаемся в ночь.
Medieval marauders… under the lights
Средневековые мародеры… в лучах света.
Back for the plunder… the thrill of the flames
Возвращаемся к разбою… дрожь пламени.
The roar of the thunder… back in the game
Рев грома… Возвращаемся в игру!
Storming the castles… swords In the air
Штурмуем замки… Мечи в воздухе.
Killing the monsters in their own lair
Убиваем монстров в их собственном логове.
Lighting the torches… setting the stage
Зажигаем факелы… Подготавливаем сцену.
You get what you ask for… right in the face
Ты получаешь то, что просишь - прямо в лицо!
Six string sabres… screams in the night
Шестиструнные сабли… Крики в ночи!
War clubs pounding… living just for the fight
Боевые булавы стучат… Живем только ради сражения!
So we drive… through the night
И мы едем… сквозь ночь,
With the howling wind at our backs
С воющим ветром за нашими спинами,
Riding on Teutonic terror
Скача на тевтонском терроре,
We will… Give em' the axe
Мы… дадим им отведать топора!
We will… Give em' the axe
Мы… дадим им отведать топора!
String up the razors… sharpen the blades
Готовим бритвы, точим клинки,
Tighten the skins up… no one escapes
Натягиваем кожу… Никто не уйдет!
Crank up the grindstone… load up the sleds
Вращаем точильный камень… Нагружаем сани!
Saddle the horses… Off with their Heads!
Седлаем лошадей… Рубим их головы!
Six string sabres… screams in the night
Шестиструнные сабли… Крики в ночи!
War clubs pounding… living just for the fight
Боевые булавы стучат… Живем только ради сражения!
So we drive… through the night
И мы едем… сквозь ночь,
With the howling wind at our backs
С воющим ветром за нашими спинами,
Riding on Teutonic terror
Скача на тевтонском терроре,
We will… Give em' the axe
Мы… дадим им отведать топора!
We will… Give em' the axe
Мы… дадим им отведать топора!
For the roar… of the crowd
Ради рева… толпы,
For the raging frontal attack
Ради яростной лобовой атаки!
Delivering the Teutonic terror
Принося тевтонский террор,
We will… Give em' the axe
Мы… дадим им отведать топора!
We will… Give em' the axe
Мы… дадим им отведать топора!
слились вы по полной.рейтинг в попке
Но СБУ-ГПУ выдворило Саакашвили с пакетом на голове из Украины, а тех кто говорил про мародерство Порошенко назвало "агентами ФСБ"
https://vidos.top/v/1805697?fbclid=IwAR3xzjdT_UtlmiI7hyDAxAKfR2m3o9dj_TjHpA5HDS9nOuw4HBM2oYQWPuM
- За кого будите голосовать?
- За Порошенко, - не за клоуна же ж голосовать!..
Обнялись. Долго плакали...