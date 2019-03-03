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 Общество, Фоторепортаж
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 "Свинарчуків Порошенка за ґрати!" - Нацкорпус приехал к Гладковскому и поставил ультиматум. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Представители Национального корпуса и Национальных дружин провели акцию под домом заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, которого журналисты называют причастным к масштабной коррупции в оборонной сфере.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Смотрите также: "#СвинарчуківПорошенка за ґрати", - активисты Нацкорпуса развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, Национальный корпус требует:

- взять под стражу и арестовать счета и имущество первого заместителя Секретаря СНБО Олега Гладковского, участников схемы: Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогоза, руководства ГК "Укроборонпром", а также директоров всех государственных предприятий, которые были участниками схемы, за совершенные ими преступления (как минимум, ст. 191, 364, 368, 369, 369-2 УК Украины);

- назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией принадлежащего им имущества;

- обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета в части, которая не касается информации с ограниченным доступом;

- Генеральному прокурору - еженедельно отчитываться о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета.

Смотрите также: В Facebook появились рекламные посты с дискредитацией расследования Бигуса. Дешево и бездарно, - Борислав Береза. ФОТО

По словам участников акции, если их требования не выполнят, то 9 марта они выйдут на майдан и приступят к "акции прямого действия".

Свинарчуків Порошенка за ґрати! - Нацкорпус приехал к Гладковскому и поставил ультиматум 01
Свинарчуків Порошенка за ґрати! - Нацкорпус приехал к Гладковскому и поставил ультиматум 02
Свинарчуків Порошенка за ґрати! - Нацкорпус приехал к Гладковскому и поставил ультиматум 03
Свинарчуків Порошенка за ґрати! - Нацкорпус приехал к Гладковскому и поставил ультиматум 04
Свинарчуків Порошенка за ґрати! - Нацкорпус приехал к Гладковскому и поставил ультиматум 05
Свинарчуків Порошенка за ґрати! - Нацкорпус приехал к Гладковскому и поставил ультиматум 06

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Свинарчуків Порошенка за ґрати! - Нацкорпус приехал к Гладковскому и поставил ультиматум 07
Свинарчуків Порошенка за ґрати! - Нацкорпус приехал к Гладковскому и поставил ультиматум 08
Свинарчуків Порошенка за ґрати! - Нацкорпус приехал к Гладковскому и поставил ультиматум 09
Свинарчуків Порошенка за ґрати! - Нацкорпус приехал к Гладковскому и поставил ультиматум 10
Свинарчуків Порошенка за ґрати! - Нацкорпус приехал к Гладковскому и поставил ультиматум 11
Свинарчуків Порошенка за ґрати! - Нацкорпус приехал к Гладковскому и поставил ультиматум 12
Свинарчуків Порошенка за ґрати! - Нацкорпус приехал к Гладковскому и поставил ультиматум 13
Свинарчуків Порошенка за ґрати! - Нацкорпус приехал к Гладковскому и поставил ультиматум 14
Свинарчуків Порошенка за ґрати! - Нацкорпус приехал к Гладковскому и поставил ультиматум 15
Свинарчуків Порошенка за ґрати! - Нацкорпус приехал к Гладковскому и поставил ультиматум 16Свинарчуків Порошенка за ґрати! - Нацкорпус приехал к Гладковскому и поставил ультиматум 17
Свинарчуків Порошенка за ґрати! - Нацкорпус приехал к Гладковскому и поставил ультиматум 18
Свинарчуків Порошенка за ґрати! - Нацкорпус приехал к Гладковскому и поставил ультиматум 19

Фото, видео - Олег Богачук

Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Читайте: Рада поручила ВСК провести расследование о хищениях в оборонном секторе. ВИДЕО

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.

Источник: https://censor.net.ua/n3114658
 
   
 Топ комментарии
 
Ничо так свинарник соевый мародер себе отгрохал
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Не судите президента! Он вынужден красть! Очень много красть, чтобы путинские информационные войска не напали.
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Ну так давній партнер по бізнесу і друг Петра...
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Почему всё?только ворованное и воровское,со мной у тебя не получится хитрить.
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ты -дефективный зрадобот
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Твоё мнение о моей персоне никого не интересует,и не забывай что путин *****.
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Да-да. Шариковы именно так и говорят. Это у нас все украли проклятые буржуи...
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Да мы в курсе про мечты зрадошариковых. Чтобы отнять и поделить, что бы не было судов а только революционные тройки, как в из золотое время лет так 80 назад.
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Гладковский зам Турчинова, вашего любимого пастора вора)))
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Так пастор же одобрил белапуские лесовозы пашинского как броневики для спецназа.
Спецназ вроде как бревна получается
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Где ракеты чучело? Методичку он вспомнить решил
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А мы думали вашего оленевода Кужугетовича...
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Пора гнать этих сук с нашей земли и в придачу хай заберут с собой сруских пропагандонов именуемых ПОРОХОБОТАМИ! "Свинарчуків Порошенка за ґрати!" - Нацкорпус приїхав до Гладковського і поставив ультиматум - Цензор.НЕТ 8053
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Подобные зрадогниды уже 100 лет назад потеряли страну...
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Ну раз карлики повторяют, то надо делать всё наоборот, назло карликам, да? Удобная отмазка, делай что хочешь, главное чтоб карлики что-то вякали при этом и ты со статуса вора, преображаешься в патриота-противоборца карликовой агрессии. А может Медведчук для того и катается по ночам к Порошенко, чтоб курировать такие вопросы?.. Да и карликам тоже удобно, выдумывать ничего не надо, достаточно озвучить существующую проблему в стране, со словами "мы же говорили". Ну а кого им ещё критиковать, не оппозицию ведь? Не оппозиция принимает решения в управлении страной и её денежными потоками. По этому хватит уже заглядывать что там скажут у карликов, это глупо.
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Не,не заберут.Шваль,шестёрки и мусор никому не нужен.Они как памперс-попользовался и выбросил....
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Все что делает зам обычно известно шефу новость за (внимание), 17 год
https://ru.tsn.ua/politika/zhurnalisty-nashli-roskoshnye-doma-semi-turchinova-na-cennye-zemli-pod-kievom-783239.html
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Он же обнес Родовид Банк по показаниям Шепелева, а по свидетельству Гриценко принял решение не посылать в крым спецназ для разблокировки украинских правительственных учреждений, после чего собственно зеленные человечки гру поняли что крым им отдали.
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Мне никогда не нравился Садовой, а тем более Гриценко... поддержит авторитетный человек соглашусь, а так пока одна банда делящая корыто. Но интересно наблюдать как отбеливают турча путем замеса на петрушку) посмотрим
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Эдак вы к атамнщине скатитесь. Что значит авторитетный человек ? Авторитетной может быть точная передача информации и безошибочные аргументы. Все.
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Если так рассуждать, я на выборы пойду только чтоб поставить один большой крестик. Нету там достойных, есть только те за которых некоторым людям надо сказать "под мою ответственность".
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Ну это законный вариант против всех. Твое неотъемлимое право.
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А нужны ли вообще президенты? От них одна коррупция и узурпация власти. Мы забыли, что у нас республика, а не самодержавие???
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-Джерела ваших основних доходів??
-Армія, Мова, Віра!🤑
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молодцы, так держать, а то война никогда е кончится, для этих свиней это бизнес , а гибнут наши дети, свинарчук своего мажорного свина с автоматом на передовую не послал
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А ты послала.с учка кацапская.В каком полку служит?
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Ага. Это конечно случайно с тезисами кацапов совпадение. Ну что в войне виноваты не кацапы и рашка - а киев.
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Молодцы, так держать, скоро уважать начнут.
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Уууу, какие хоромы жидяра настроил. Там улица вся блатная такая, я погляжу...
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Не передергивай о соевый зять сосульки Они ничего с сокорытником офшорника делить не собираются и нетребуют ОНи требуют призвать к ответу отпетого мародера и его сына а так же диабетического венского танцора Нормальные люди ничего с мародерами не делят а они по всему видно нормальные
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О, кацапские тезисы продолжаются. Когда будет про "референдум" и крым сам ушел?
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анекдотов мир.ru ??? Ви вата, зовсім не палитесь "Свинарчуків Порошенка за ґрати!" - Нацкорпус приїхав до Гладковського і поставив ультиматум - Цензор.НЕТ 7075
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Чинуши -гребанные ублюдки ,еще не поняли, что шутки с народом и страной, в наше время уже не прокатывают!!!﻿
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полная еще кастрация, чтоб такие свиньи не плодились
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Я так понял, что в деле по рюкзакам уже все понесли наказание?
Нет? Странно, а где же тогда, ребята, ваша объективность и непредвзятость?
А.....понял. Не за то нынче базар. Просто хозяин не велит...

"Свинарчуків Порошенка за ґрати!" - Нацкорпус приїхав до Гладковського і поставив ультиматум - Цензор.НЕТ 5280
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ACCEPT/Teutonic Terror
Тевтонский террор
Back to the frontlines… back to the night
Возвращаемся на линию фронта… Возвращаемся в ночь.
Medieval marauders… under the lights
Средневековые мародеры… в лучах света.
Back for the plunder… the thrill of the flames
Возвращаемся к разбою… дрожь пламени.
The roar of the thunder… back in the game
Рев грома… Возвращаемся в игру!
Storming the castles… swords In the air
Штурмуем замки… Мечи в воздухе.
Killing the monsters in their own lair
Убиваем монстров в их собственном логове.
Lighting the torches… setting the stage
Зажигаем факелы… Подготавливаем сцену.
You get what you ask for… right in the face
Ты получаешь то, что просишь - прямо в лицо!
Six string sabres… screams in the night
Шестиструнные сабли… Крики в ночи!
War clubs pounding… living just for the fight
Боевые булавы стучат… Живем только ради сражения!
So we drive… through the night
И мы едем… сквозь ночь,
With the howling wind at our backs
С воющим ветром за нашими спинами,
Riding on Teutonic terror
Скача на тевтонском терроре,
We will… Give em' the axe
Мы… дадим им отведать топора!
We will… Give em' the axe
Мы… дадим им отведать топора!
String up the razors… sharpen the blades
Готовим бритвы, точим клинки,
Tighten the skins up… no one escapes
Натягиваем кожу… Никто не уйдет!
Crank up the grindstone… load up the sleds
Вращаем точильный камень… Нагружаем сани!
Saddle the horses… Off with their Heads!
Седлаем лошадей… Рубим их головы!
Six string sabres… screams in the night
Шестиструнные сабли… Крики в ночи!
War clubs pounding… living just for the fight
Боевые булавы стучат… Живем только ради сражения!
So we drive… through the night
И мы едем… сквозь ночь,
With the howling wind at our backs
С воющим ветром за нашими спинами,
Riding on Teutonic terror
Скача на тевтонском терроре,
We will… Give em' the axe
Мы… дадим им отведать топора!
We will… Give em' the axe
Мы… дадим им отведать топора!
For the roar… of the crowd
Ради рева… толпы,
For the raging frontal attack
Ради яростной лобовой атаки!
Delivering the Teutonic terror
Принося тевтонский террор,
We will… Give em' the axe
Мы… дадим им отведать топора!
We will… Give em' the axe
Мы… дадим им отведать топора!
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у Авакова вместе с юлькой агония...
слились вы по полной.рейтинг в попке
"Свинарчуків Порошенка за ґрати!" - Нацкорпус приїхав до Гладковського і поставив ультиматум - Цензор.НЕТ 3720
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Саакашвили ТРИ ГОДА(!) назад говорил про мародерство ОПГ Свинарчука-Гладковского-Пороше нко в ВСУ на миллиарды.
Но СБУ-ГПУ выдворило Саакашвили с пакетом на голове из Украины, а тех кто говорил про мародерство Порошенко назвало "агентами ФСБ"
https://vidos.top/v/1805697?fbclid=IwAR3xzjdT_UtlmiI7hyDAxAKfR2m3o9dj_TjHpA5HDS9nOuw4HBM2oYQWPuM
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Ось це "будка" злодія свинарчука а нижче "хороми" українського воїна який і цього покидька в тому числі захищає від ворога і якого цей злодюга разом зі своїм підсвинком пограбував!!!
"Свинарчуків Порошенка за ґрати!" - Нацкорпус приїхав до Гладковського і поставив ультиматум - Цензор.НЕТ 9905
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А ось ці "будки" в Марбельї одному з найдорожчих районів Іспанії належать мародерам свинарчуку порошенку і кононенку де вони збираються провести свій час за награбовані в Україні гроші після того як тут стане "гаряче".

"Свинарчуків Порошенка за ґрати!" - Нацкорпус приїхав до Гладковського і поставив ультиматум - Цензор.НЕТ 2116
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Гладковських багато у одного президента... Клиентов много, през - один!
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Палками ублюдков,палками. Закидать камнями как гнид,недостойных принять человеческую смерть. Повесить их тушки на фонарях возле их свинарника трехэтажного,пусть воняют. Пусть гниды рядом живующие нюхают,что бы знали тоже прийдем. Националистическую ячейку в каждый детсад,школу, институт,в офис. Методы Степана Бандеры в жизнь. Своих гнид и чужих убивающих Украину к ответу,на фонарь.
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Нацкорпус, викликав раніше повагу..., зараз бачу, що в керівництва немає ні розумного, ні стратегічного мислення, напевне ще недоросли..., а чи взагалі, доростуть? зато з ролью корисних ідіотів справляються гарно... в кремлі їм дуже раді... скоро представлять до медалі...
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Нажаль крім гніву та пікетів активістів гнидам ніщо не загрожує.
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ось у тому і біда!!!! і здається так буде вічно.
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Да не только Свинарчуков...Порося и всю свиноту,включая весь руководящий состав РНБО,мин. Обороны.военной прокуратуры,руководство СБУ-ПОД СЛЕДСТВИЕ!!!!...Вот только нельзя сейчас благородными народными бунтами сорвать выборы или дать повод для подключения воен. силовых структур.Нельзя сейчас "майданить".Нужно заставить Раду создать следственную комиссию ИЗ НЕЧЛЕНОВ БПП,НФ и других партий,из которых фигуранты расследования.Сейчас ещё нужно отстранить Ю.Луценко от должности генпрокурвора (ух ты,хорошая опечатка.. ) и ВСЕМ ЭТИМ ЛИЦАМ ЗАПРЕТИТЬ ВЫЕЗД на время следствия и ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ БАНКОВСКИЕ СЧЕТА,передав их гос. уполномоченным.
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Четыре года молчали ,ничего никто не замечал. Вдруг,за месяц до выборов " прозрели" . Как это старо и как чувствуется накатанная колея. Коррупция и все воруют - любимые лозунги зрадоботов . Других аргументов ведь нет.Достижений -ноль. Только обсерать остаётся.
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Нацкорпус викликав повагу..., зараз бачу, що в керівництва немає ні розумного, ні стратегічного мислення, напевне ще недоросли..., а чи взагалі, доростуть? на ролью корисних ідіотів підходять добре... в кремлі радіють... скоро до медалі представлять...
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Вой зрадоботов понятен ,мацковия проигрывает в Украине .
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креативнее надо, креативнее.. денег не дадут "Свинарчуків Порошенка за ґрати!" - Нацкорпус приїхав до Гладковського і поставив ультиматум - Цензор.НЕТ 7728
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Приехали судебные исполнители квартиру у пенсионеров отбирать. За долги по коммуналке. А пенсионеры возьми и спроси:
- За кого будите голосовать?
- За Порошенко, - не за клоуна же ж голосовать!..
Обнялись. Долго плакали...
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А чому там стільки поліції? Вони присягу мають їх кому дають народу України чи цим мародерам??????
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А нахера титушне Авакова суд, следствие....Пусть ваших детей судят "правильные посоны" с соседнего двора, - с ноги в рыло.
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захисник ОЗУ Свинарчуків-Прошенків за сумісництвом генеральний прокурор без профільної освіти прибув на канал прямий до тонкого дуполіза влади Ганапольського щоб лепити горбатого та відмазувати Свинарчуків-Порошенків..Він буде нести несинитницю, розказувати про що завгідно, щоб відволікти увагу суспільства та увести її в інший бік.
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А хто наймає цих "активістів" ? "Протести за гроші---це найтяжчий злочин. Тільки суд визначить вину. Псувати майно --це також злочин. Неадеквати .
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коли не має суду ..під час війни...мародерів розстрілюють на місці...якщо не вдалось на місці..то тре сажати на паля (російською на кол)))
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Всіх свинярчуків та їх кришу на палю)))) або на шибенецю...бо саме так робили в країнах сталої демократії, зокрема в США у 18-19 ст. коли народ не довіряв продажним судам та продажній владі
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Ники разные ,а новый тренд " свинарчук" в каждом высере .Совпадение, не думаю.Какие вы недалёкие , зрадоботы.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Свинарчуків Порошенка за ґрати!" - Нацкорпус приехал к Гладковскому и поставил ультиматум. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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