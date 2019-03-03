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Все про:Исламское государство (538) Трамп (2186)

 Боевики ИГИЛ будут полностью побеждены "сегодня или завтра", - Трамп

Президент США признался, что генералы ожидают победы над ИГИЛ не раньше, чем через 2 года, но сам он считает этот срок "слишком долгим".

Об этом Дональд Трамп заявил во время выступления на конференции консервативных политиков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Cегодня или завтра 100% халифата будут побеждены", – сказал президент США.

По словам Трампа, его генералы считают, что для победы над ИГИЛ необходимо 2 года. Но глава государства с ними не согласен.

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Трамп заявил, что в ходе своего визита в Ирак он пообщался с военнослужащими, которые рассказали, что "Исламское государство" можно уничтожить быстрее, если провести несколько атак с множества точек.

CNN отмечает, что всего несколько дней назад, 28 февраля во время визита на Аляску Трамп говорил, что американские военные уже победили 100% "Исламского государства".

Также на Цензор.НЕТ: Трамп пообещал тоталитарной Северной Корее "невероятное, прекрасное экономическое будущее"

2 марта поддерживаемые США "Сирийские демократические силы" (SDF) заявили о начале операцию по освобождению последнего подконтрольного боевикам ИГИЛ города Багуз в Сирии. Как отметил представитель SDF Мустафа Бали, падение Багуза станет важной вехой в глобальной кампании против "Исламского государства", однако боевики ИГИЛ продолжают сопротивление, используя партизанскую тактику и удерживая некоторые пустынные земли.

В Пентагоне считают, что без постоянного военного давления ИГИЛ сможет за полгода-год отвоевать территории в Сирии.

Источник: https://censor.net.ua/n3114657
 
 
 Топ комментарии
 
Эх, Трампушка, уничтожать надо не ИГИЛ, а того, кто его создал. Сам догадаешься или подсказать?
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а если его кумир путин послезавтра новых завезёт ?
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Так, як жирний Ин? Боевики ИГИЛ будут полностью побеждены "сегодня или завтра", - Трамп - Цензор.НЕТ 2808 Дядьку, ви нікого не переможете. Бо нічого не робите для цього. Хіба що Ина зацілуєте до смерті, кацапів засиплете "бомагами" з дикою стурбованістю, а ІДІЛ засиплете гуманітарною допомогою дак, щоб вони задихнулися під нею.
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а если его кумир путин послезавтра новых завезёт ?
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Так може в Мінську нараду провести по Сирії?
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Пукин уже три раза победил ИГИЛ, правда в Сирии.....
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Трамп уже не меньше.
Это заявление ни о чём. ИГИЛ это сетевая террористическая организация.
То что они добили этих 2к боевиков мало что значит. В сети по всему миру их десятки тысяч и постоянно вербуются новые.
Но Трампу надо ж как-то гасить волну о том, что Ким его тупо послал.
Трамп просто не понимает с кем имеет дело. Переговоры с гопниками типа х-ло или ким , они воспринимают как слабость и наглеют. Гопнику сначала нужно начистить рыло, а потом можно провести "переговоры". Правда договорённости он выполнять не будет и придется чистить ему рыло регулярно.
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Times: саммит в Ханое завершился досрочно из-за отказа Северной Кореи выполнить требования США - закрыть секретный ядерный завод. Вскоре после этого президент США Дональд Трамп был вынужден вылеть в США, а Ким Чен Ын продолжил визит во Вьетнам.

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Вот что ЯО животворящее делает.
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Не любит Трампыч ***** -- не бережёт, родного и главного свидетеля...*)
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То то и сдриснул по быстрому из Вьетнама, а то напалм ему быстро припомнят. Бойовиків ІДІЛ буде повністю переможено "сьогодні або завтра", - Трамп - Цензор.НЕТ 6711
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Так, як жирний Ин? Боевики ИГИЛ будут полностью побеждены "сегодня или завтра", - Трамп - Цензор.НЕТ 2808 Дядьку, ви нікого не переможете. Бо нічого не робите для цього. Хіба що Ина зацілуєте до смерті, кацапів засиплете "бомагами" з дикою стурбованістю, а ІДІЛ засиплете гуманітарною допомогою дак, щоб вони задихнулися під нею.
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Шрек, ты это ..чего. ? Так Дональда обнулить с такими причинными делами дедушки ?
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старик Дональд, всерьёз пытается копировать Пукина и Ким Чен Ына, и только развитая система американской власти уравновешивает глупость и амбиции Трампа..
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Таки да. Послали коммуняки Трампа с порога -- очень мелкими шагами, в очень дальнюю даль...
Вообще тупо! Так подставиться, как буд-то заранее повестка дня не обсуждалась?
...похоже, шо свои же Трампа сливают из политика в шоуманы...*)
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Эх, Трампушка, уничтожать надо не ИГИЛ, а того, кто его создал. Сам догадаешься или подсказать?
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Як це Трамп, собрался уложить 2 года в сегодня или завтра?Изогнёт время? Боевики ИГИЛ будут полностью побеждены "сегодня или завтра", - Трамп - Цензор.НЕТ 9631
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Та всё просто! -- ИГИЛ будут уничтожать в Сирии, а не в Кремле... -- кажный день по 10 штабов и тыще террористов!
У ***** ж получается, а чем Трамп не ******? *)
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В 2011 году США завершили программу Space Transportation System, и многоразовые космические челноки Shuttle, используемые в рамках программы, были списаны. После этого доставка американских астронавтов и грузов на МКС происходила только при помощи российских ракет "Союз". Договор с Россией истекает в ноябре 2019 года, после этого задачу будут осуществлять SpaceX и Boeing.

https://www.facenews.ua/news/2019/440069/
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невже фуйло вмовили розпустити створену їм організацію ?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБоевики ИГИЛ будут полностью побеждены "сегодня или завтра", - Трамп
 
 
 
 
 
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