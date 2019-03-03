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 Шендерович написал пьесу, в которой "пара влюбленных" Чепига и Мишкин приезжают в Солсбери ради шпилей

Британская продюсерская компания StageRC анонсировала постановку пьесы российского публициста и драматурга Виктора Шендеровича "Увидеть Солсбери", созданной по мотивам дерзкой химатаки российских агентов.

В компании подчеркивают, что это не документальная драма и фамилии главных героев – Петров и Боширов – не должны вводить зрителей в заблуждение, передает Цензор.НЕТ.

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Так, в пьесе главные персонажи не подозревают, что они – убийцы. Они потрясены слухами и своими фото в СМИ. Они же ничего не сделали! Они просто пара влюбленных мужчин, которые отправились в Великобританию втайне от своих семей, чтобы провести время вместе.

"Пьеса "Увидеть Солсбери" началась с моего смелого предположения, что эти люди (Петров и Баширов) говорили правду. Это пара, которая любит друг друга, и втайне от семей они просто свалили в Лондон. Один из них помимо прочего еще любит готику. И я предположил, что это правда. И это предположение показалось мне таким трогательным," - рассказал Шендерович в своем блоге.

Следуя произведению Шендеровича, спектакль будет балансировать на грани театра абсурда и балагана. Премьера состоится на русском и английском языках 30 и 31 марта соответственно.

Как сообщалось, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.

Источник: https://censor.net.ua/n3114653
 
 
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Поменяйте название на "Шпили-вили"
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Чепига и Мишкин шли по улице в обнимку.
"Обнимка" была самым известным гей-клубом Солсбери
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Чепига стоял на своём.
Это была излюбленная BDSM-игра Мишкина.
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А какова роль в пьесе Симоньян?
Похабная извращенка, которая наслаждалась рассказами, как гомики смотрели на "шпили"?
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Дідько... Я ж каву п'ю!
Так заіржав, що ледве не вдавився.

Шендерович поставил пьесу, в которой "пара влюбленных" Чепига и Мишкин приезжают в Солсбери ради шпилей - Цензор.НЕТ 7769
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Весь прикол, що суфлер в п'єсі *****? Шендерович написал пьесу, в которой "пара влюбленных" Чепига и Мишкин приезжают в Солсбери ради шпилей - Цензор.НЕТ 3970
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У мене подібне було вчора вранці (правда, з іншого приводу, хоч і подібного). Прийшлось брать салфетку і протирать монітор...
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Я сподіваюся, п'єса для порносайтів? Бо лише там можна "шпилятися" без цензури двом фсбшникам-ідіотам. Тепер кацапи будуть дрочити ни Солсберійські шпилі при перегляді порносайтів.
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Мене все більше і більше радуют пости кацапів,
де вони обговорюють курс срубля на весну Шендерович написав п'єсу, в якій "пара закоханих" Чепіга і Мишкін приїжджають у Солсбері заради шпилів - Цензор.НЕТ 4369

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Штирлиц,мне тут принесли интересное кино,о разведке будущего Московии.Не хотите ли
взглянуть?
-Жанр фэнтези?
-Нет Штирлиц.Скорее сурового реалиазма.
Шендерович написав п'єсу, в якій "пара закоханих" Чепіга і Мишкін приїжджають у Солсбері заради шпилів - Цензор.НЕТ 2201
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомШендерович написал пьесу, в которой "пара влюбленных" Чепига и Мишкин приезжают в Солсбери ради шпилей
 
 
 
 
 
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