 Шендерович написал пьесу, в которой "пара влюбленных" Чепига и Мишкин приезжают в Солсбери ради шпилей

В компании подчеркивают, что это не документальная драма и фамилии главных героев – Петров и Боширов – не должны вводить зрителей в заблуждение, передает Цензор.НЕТ.

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Так, в пьесе главные персонажи не подозревают, что они – убийцы. Они потрясены слухами и своими фото в СМИ. Они же ничего не сделали! Они просто пара влюбленных мужчин, которые отправились в Великобританию втайне от своих семей, чтобы провести время вместе.

"Пьеса "Увидеть Солсбери" началась с моего смелого предположения, что эти люди (Петров и Баширов) говорили правду. Это пара, которая любит друг друга, и втайне от семей они просто свалили в Лондон. Один из них помимо прочего еще любит готику. И я предположил, что это правда. И это предположение показалось мне таким трогательным," - рассказал Шендерович в своем блоге.

Следуя произведению Шендеровича, спектакль будет балансировать на грани театра абсурда и балагана. Премьера состоится на русском и английском языках 30 и 31 марта соответственно.

Как сообщалось, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.