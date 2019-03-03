 Дело моего сына продано за 30 сребреников, - Гладковский

Олег Гладковский назвал дело о хищениях в "Укроборонпроме" компиляцией из провокационных фактов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Дело, в котором фигурирует мой сын, которое, очевидно, было искусственно скомпилировано из лживых провокационных фактов и продано за 30 сребреников, пытаются использовать в избирательной кампании", – заявил Гладковский.
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Первый замглавы СНБО считает, что его оппонентам неинтересно расследование НАБУ, и потому они привлекают посылают "атаковать дом его сына" представителей радикальных организаций.
"Я написал заявление об отстранении от должности на время следствия, а мой сын полностью сотрудничает с правоохранительными органами для расследования обнародованной информации. Мы просим прекратить силовое давление на нашу семью и на следствие", – подытожил Гладковский.
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Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.
Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.
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Гладковський сам у себе закупав приціли до танків, гладковський займався контрабандою запчастин з країни агресора. Де зараз гладковський?. На всіх ТБ каналах роздає інтерв'ю, і сцить нам всім мижиочі.
Народ быстро учится
Яке ж воно мерзотне. (Из твита)
Не вяжется оно с логикой. Потому и бьются в падучей зрадоботы - логики нет приходится брать "на горло")
ИЛИ ПРИНЦИП - ты ВОРУЙ, А мы ВСЁ ЗНАЕМ ??????? 😂😅😂
"У випадку компаній "Оптімумспецдеталь" та "Ренал", які стала об'єктом журналістських розслідувань, військова прокуратура в ході податкової перевірки вже встановила завдані збиткидержбюджету на 22 млн грн. ДФС найближчим часом має завершити перевірку решти 20 фірм-контрагентів", - написав Луценко.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3114046
а коли ще 20 фірм-контрагентів ДФС перевірить... а-а-а-!!! Роман Михайлович Насіров вже виліз з кокона та видужав й реабілітація як БОРЦЯ з уклоністами від сплат податків, йому дуже потрібна!
Божеволіють, конають,
- Нам своє робить:
Всіх СВИНІВ до 'дної ями,
СВИНАРЧУКІВ за СВИНАРЧУКАМИ
Будем, будем бить! Будем, будем бить!
Джерело: http://ukrclassic.com.ua/katalog/t/tichina-pavlo/858-pavlo-tichina-partiya-vede Бібліотека української літератури © ukrclassic.com.ua
https://www.facebook.com/NatCorpsUA/videos/258350021770028/
https://gazeta.ua/articles/np/_sotni-aktivistiv-piketuyut-budinok-gladkovskogo/888980
ЯКЩО ТАКИ ДЕРЖСЛУЖБОВЕЦЬ ТО ЯКЕ ПРАВО ВІН МАВ ЧИ МАЄ ЗАЙМАТИСЯ БІЗНЕСОМ????? ТА ВОЛОДІТИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ??????? 😂😅😂