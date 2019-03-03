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 Политика Украины
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 Дело моего сына продано за 30 сребреников, - Гладковский

Временно отстраненный от должности первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский выступил с заявление в защиту своего сына Игоря Гладковского.

Олег Гладковский назвал дело о хищениях в "Укроборонпроме" компиляцией из провокационных фактов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Дело, в котором фигурирует мой сын, которое, очевидно, было искусственно скомпилировано из лживых провокационных фактов и продано за 30 сребреников, пытаются использовать в избирательной кампании", – заявил Гладковский.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Есть факты - в тюрьму. Нет фактов - прекратите раскачивать ситуацию в армии и в государстве", - Порошенко. ВИДЕО

Первый замглавы СНБО считает, что его оппонентам неинтересно расследование НАБУ, и потому они привлекают посылают "атаковать дом его сына" представителей радикальных организаций.

"Я написал заявление об отстранении от должности на время следствия, а мой сын полностью сотрудничает с правоохранительными органами для расследования обнародованной информации. Мы просим прекратить силовое давление на нашу семью и на следствие", – подытожил Гладковский.

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Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Facebook появились рекламные посты с дискредитацией расследования Бигуса. Дешево и бездарно, - Борислав Береза. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3114652
 
   
 Топ комментарии
 
именно за столько свинарчуки Порошенко продавали свою страну
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жди до завтра, мразина. Завтра третья серия
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"они просто обязаны воровать, шоб путен не напал"
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Ні ну взагалі ці Свінарчуки знахабніли! Всім зрозуміло, що "справа", яку начебто розслідує ГПУ вже цілих 2 роки, всупереч вимогам КПК це справа по конвертаційні центри , тобто фактова справа по обнальщикам, напевне за ст.ст.212, 205 КК...і прокуратура забрала цю справу собі, щоб нічого по ній не робити і не дати можливості іншим "правоохоронним" органам доїти та брити контрагентів конвертаторів в т.ч. і Свінарчуків з їх "оборонпромом".. Але часто буває, що один "правоохоронний" орган побривші і видоївши контрагентів продає інфу про них іншим "правоохоронним" органам ..і до контрагентів по черзі приходять прокуратура районна потім міська, поліція, податкова міліція, СБУ..і так по колу..а зараз ще й ДБР)) І саме щоб цього не було ГПУ забрала цю справу собі і два роки її нікому не дає і інфу не зливає...щоб не заважали "працювати" Свінарчукам та Ко..під прикриттям войною..та продовжувати красти...І, напевне хтось із патріотично налаштованих слідчих чи прокурорів , бачучи що нічого не роблять а Свінарчукипорошенки розкрадають та наживаються на війні, злив всю інформації по справі журналістам....може й продав журналістам (бо перед виборами є кон*юктура)..це не важливо як. Важливо що інфа про злочинну організацію Свинарчуків та Ко що паразитують на війні, шляхи від якої ведуть аж до Порошенка, стала відома ЗМІ і суспільству ..і вимушені реагувати на це НАБУ , ДБР ...і суспільство буде примушувати їх реагувати
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Колян.‏ @kolian37

Гладковський сам у себе закупав приціли до танків, гладковський займався контрабандою запчастин з країни агресора. Де зараз гладковський?. На всіх ТБ каналах роздає інтерв'ю, і сцить нам всім мижиочі.
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Офигеть это шакал-мародёр ещё рассуждает кто за сколько инфу слил о своей семейки! Да во время войны таких тварей расстреливали а не отстраняли !
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Много сребренников здесь...https://www.youtube.com/watch?v=V3RW6bv1mMM Продолжение следует.. Справу мого сина продано за 30 срібняків, - Гладковський - Цензор.НЕТ 1332
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Теперь согласно методички ,Свинарчука младшего надо называть не иначе как Исус.
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значит или вальцман или зяма зеенский или юля
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що значит розібратись??? Вже 2 роки ГПУ типа "розбірається". Стаття 208 КПК - затримати всю банду та в СІЗО без застави! А потім розбіратися ! І кваліфікувати не по який несплаті податків, яка надає можливость відкупитися, а по ст. 191 ч.5 розкрадання в особливо великих, стю 209 -легалізація та по ч.3 ст. 258-5 КК - ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРОРИЗМА!! Бо, сплачуючі кошти оборонпрому країни агресора, Свінарчуки та Ко, окрім того що наживались і розкрадали бюджетні кошти, ще й фінансували тероризм!!
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як факти підтвердяться, то ні звання ні посади не врятують.
Справу мого сина продано за 30 срібняків, - Гладковський - Цензор.НЕТ 7287 Справу мого сина продано за 30 срібняків, - Гладковський - Цензор.НЕТ 7287 Справу мого сина продано за 30 срібняків, - Гладковський - Цензор.НЕТ 7287 Справу мого сина продано за 30 срібняків, - Гладковський - Цензор.НЕТ 7287 Справу мого сина продано за 30 срібняків, - Гладковський - Цензор.НЕТ 7287 Справу мого сина продано за 30 срібняків, - Гладковський - Цензор.НЕТ 7287 Справу мого сина продано за 30 срібняків, - Гладковський - Цензор.НЕТ 7287 Справу мого сина продано за 30 срібняків, - Гладковський - Цензор.НЕТ 7287 Справу мого сина продано за 30 срібняків, - Гладковський - Цензор.НЕТ 7287 Справу мого сина продано за 30 срібняків, - Гладковський - Цензор.НЕТ 7287 Справу мого сина продано за 30 срібняків, - Гладковський - Цензор.НЕТ 7287 Справу мого сина продано за 30 срібняків, - Гладковський - Цензор.НЕТ 7287 Справу мого сина продано за 30 срібняків, - Гладковський - Цензор.НЕТ 7287 Справу мого сина продано за 30 срібняків, - Гладковський - Цензор.НЕТ 7287 Справу мого сина продано за 30 срібняків, - Гладковський - Цензор.НЕТ 7287 Справу мого сина продано за 30 срібняків, - Гладковський - Цензор.НЕТ 7287 Справу мого сина продано за 30 срібняків, - Гладковський - Цензор.НЕТ 7287 Справу мого сина продано за 30 срібняків, - Гладковський - Цензор.НЕТ 7287 Справу мого сина продано за 30 срібняків, - Гладковський - Цензор.НЕТ 7287 Справу мого сина продано за 30 срібняків, - Гладковський - Цензор.НЕТ 7287 Справу мого сина продано за 30 срібняків, - Гладковський - Цензор.НЕТ 7287 Справу мого сина продано за 30 срібняків, - Гладковський - Цензор.НЕТ 7287 Справу мого сина продано за 30 срібняків, - Гладковський - Цензор.НЕТ 7287 Справу мого сина продано за 30 срібняків, - Гладковський - Цензор.НЕТ 7287


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*******, вы вообще охренели от счастья? Выглядите ещё более мерзко чем свинарчуки, которых вы оправдываете!
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Они мне напоминают этих надоедал, которые звонят по телефону и предлагают чего либо купить или оформить. После пятого звонка иногда наорешь на них, но что толку - барышни спокойны как удавы, они ж на работе
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той факт що Свінарчуки та Ко до цього часу не затримані і не в СІЗО (вже не кажу про відрубання їхніх брудних лап)..а замість цього включені всі медіаресурси по їх відмазуванню від ідіотських виступів Луценка до тонкого відволікання уваги дуполізами влади на прямому каналі, свідчить про те, і будь який об*єктивний спостерігач це бачить... що президент в темі та в долі т
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Цей сивий жлобисько після свого виступу у Запоріжжі навіть траву в рулони гарно скатав в забрав з собою.
Яке ж воно мерзотне. (Из твита)
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Так и есть, - взяли реальние факты давно открытых уголовных дел сложили с выдумками и продали дебилам как опупенний скандал. Только ни один вопящий зрада идиот так и не ответил - если Порошенко такая крыша и "зарабатывает на крови" то почему ж были открыты уголовные дела по тем фактам его кумом Луценком. Задолго до бигусов.
Не вяжется оно с логикой. Потому и бьются в падучей зрадоботы - логики нет приходится брать "на горло")
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ЕСЛИ ,,ДЕЛА ДАВНО ОТКРЫТЫ" - ПОЧЕМУ СВИНАРЧУК СТАРШИЙ НЕБЫЛ ДАВНО ОТСТРАНЁН ??????? 😂😅😂
ИЛИ ПРИНЦИП - ты ВОРУЙ, А мы ВСЁ ЗНАЕМ ??????? 😂😅😂
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От не понимаю. Шановный Петро Алексеич и армию с нуля создал. Одну из самых сильных в Европе. И аки голубь в клюве томос принес, который триста рокив никому до него в руки не давался. И сам противостоит ***** и по его же словам никто не может кроме него зберегтв дэржаву...А такую мелочь как наладить производство рычагов подвески и коленвалов на старые кацапские чертопхайки, то зась. Замудренно для него Справу мого сина продано за 30 срібняків, - Гладковський - Цензор.НЕТ 8162
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ну так шурупы и томос, на шурупах заработать свой процент можно
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Кто знает, сколько времени уйдет на изготовление такого баннера, который Нацкорпус вывешивал вчера на Майдане?
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https://www.facebook.com/yakovlev.danylo/videos/819885318372737/?comment_id=819899105038025&notif_id=1551612918405278&notif_t=feedback_reaction_generic
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батько запіздал Справу мого сина продано за 30 срібняків, - Гладковський - Цензор.НЕТ 5977 із заявою. генпрок вже його зливає:

"У випадку компаній "Оптімумспецдеталь" та "Ренал", які стала об'єктом журналістських розслідувань, військова прокуратура в ході податкової перевірки вже встановила завдані збиткидержбюджету на 22 млн грн. ДФС найближчим часом має завершити перевірку решти 20 фірм-контрагентів", - написав Луценко.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3114046

а коли ще 20 фірм-контрагентів ДФС перевірить... а-а-а-!!! Роман Михайлович Насіров вже виліз з кокона та видужав й реабілітація як БОРЦЯ з уклоністами від сплат податків, йому дуже потрібна!


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Сколько картин завезли себе через консульство в Сешелах, через оффшоры, без уплаты налогов, порошенко с гладковским (свинарчуком)? Тоже - поклёп? Всё для родины, всё для фронта... Прочие художества - тщательно расследуют, при другой власти.
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Та нехай собі як знають
Божеволіють, конають,
- Нам своє робить:
Всіх СВИНІВ до 'дної ями,
СВИНАРЧУКІВ за СВИНАРЧУКАМИ
Будем, будем бить! Будем, будем бить!
Джерело: http://ukrclassic.com.ua/katalog/t/tichina-pavlo/858-pavlo-tichina-partiya-vede Бібліотека української літератури © ukrclassic.com.ua
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В Запоре местная власть особо никогда не отличалась усердием в благоустройстве города. И, да, это обычное синтетическое покрытие, чтоб по грязи не лазили. Высосано из пальца.
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ РНБО ЦЕ ДЕРЖСЛУЖБОВЕЦЬ????? ЧИ НІ???????

ЯКЩО ТАКИ ДЕРЖСЛУЖБОВЕЦЬ ТО ЯКЕ ПРАВО ВІН МАВ ЧИ МАЄ ЗАЙМАТИСЯ БІЗНЕСОМ????? ТА ВОЛОДІТИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ??????? 😂😅😂
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Все вопросы к Петру Алексеевичу ,тот тоже все продал .
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Готовимся праздновать новый церковный праздник "второе пришествие Христа "
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДело моего сына продано за 30 сребреников, - Гладковский
 
 
 
 
 
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