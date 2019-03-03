 Дело моего сына из лживых фактов продано за 30 cеребренников, - Гладковский

Олег Гладковский назвал дело о хищениях в "Укроборонпроме" компиляцией из провокационных фактов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Дело, в котором фигурирует мой сын, которое, очевидно, было искусственно скомпилировано из лживых провокационных фактов и продано за 30 сребреников, пытаются использовать в избирательной кампании", – заявил Гладковский.

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Первый замглавы СНБО считает, что его оппонентам неинтересно расследование НАБУ, и потому они привлекают посылают "атаковать дом его сына" представителей радикальных организаций.

"Я написал заявление об отстранении от должности на время следствия, а мой сын полностью сотрудничает с правоохранительными органами для расследования обнародованной информации. Мы просим прекратить силовое давление на нашу семью и на следствие", – подытожил Гладковский.

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Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.

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