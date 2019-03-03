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 Дело моего сына из лживых фактов продано за 30 cеребренников, - Гладковский

Временно отстраненный от должности первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский выступил с заявление в защиту своего сына Игоря Гладковского.

Олег Гладковский назвал дело о хищениях в "Укроборонпроме" компиляцией из провокационных фактов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Дело, в котором фигурирует мой сын, которое, очевидно, было искусственно скомпилировано из лживых провокационных фактов и продано за 30 сребреников, пытаются использовать в избирательной кампании", – заявил Гладковский.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Есть факты - в тюрьму. Нет фактов - прекратите раскачивать ситуацию в армии и в государстве", - Порошенко. ВИДЕО

Первый замглавы СНБО считает, что его оппонентам неинтересно расследование НАБУ, и потому они привлекают посылают "атаковать дом его сына" представителей радикальных организаций.

"Я написал заявление об отстранении от должности на время следствия, а мой сын полностью сотрудничает с правоохранительными органами для расследования обнародованной информации. Мы просим прекратить силовое давление на нашу семью и на следствие", – подытожил Гладковский.

Смотрите также: "#СвинарчуківПорошенка за ґрати", - активисты Нацкорпуса развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Facebook появились рекламные посты с дискредитацией расследования Бигуса. Дешево и бездарно, - Борислав Береза. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3114652
 
   
 Топ комментарии
 
именно за столько свинарчуки Порошенко продавали свою страну
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продажные журналисты взяли мальчика в трусиках,маленького 22 годика и предали его
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шо ты несеш???
обеспечивать - это не продавать в 3 раза дороже
украсть на складе и продать на склад - это тоже обеспечение????
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'Олег Гладковский назвал дело о хищениях в "Укроборонпроме" компиляцией из провокационных фактов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Помнится, когда Навальный снял свой фильм про Медведева и его виллы с дворцами, тот назвал этот фильм компотом. У свинарчука - компиляция. Совпадение? Не думаю.
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30 серебрянников? то есть свинарчук назвал младшего богом-сыном, а себя богом-отцом?
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Есть ещё и бог-дух - творец этого беспредела...
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...порошенко наверное ночью плохо спит. Со страху с толчка золотого не слазит.
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Толя-тепловизор конечно молодец. Два года назад продал это дело Свинарчуку-старшему, и клялся , что дело похоронено. А в этим году продал его же Юльке. Учитесь.
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Судья:: Подсудимый Иванов, вы признаетесь что украли велосипед, изнасиловали соседку и продавали наркотики как обо всем этом свидетельствуют имеющаяся у суда видеосьемка и показания нескольких свидетелей?
Иванов: Нет! Это все компиляция провокационных фактов.
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Радикально демократически реформированный украинский судья: "ну, на нет и суда нет".
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Судья: потерпевший,так вы настаиваете ,что обвиняемый незаконно проник в ваш дом с целью ограбления?
Потерпевший: после выступления адвоката я не могу ответить имею ли я дом...
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Да. Классный троллинг Гладковского. Но, , через неделю-две он закончится. И Все забудут о Гладковском. Будет новый вброс и троллить будут например окружение Тимошенко. И вновь народ будет писать гневные посты на ресурсах... А по существу ни фига не изменится. Хайп оно и есть хайп. Покричали- разошлись. А гражданского общества и не предвидется. Махновщина одна. И звиздеж. А на этом страну не построишь.
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На выборах три фамилии Зеленский Порошенко и Тимошенко. Как по мне один другого хуже. Другие фамилии во 2 тур не прходят. Дальше что? Безнадега одним словом.
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букмекери дають хорошу "димаку росту" для Полковника:

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Пётр Порошенко 1.55
Владимир Зеленский 2.70

Юлия Тимошенко 6.00
Анатолий Гриценко 20.00

а ще пару днів тому у Гриценко було 30
а у Юлєчки 5,5
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Якщо ми за других проголосуємо,то і пройдуть
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Дійсно, як посміли холопи причипитися до родини свинарчуків?! П-жити по-новому - то не для всіх. А для Сонцеликого і Його Любих Друзів.
Що незрозуміло?
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Я одного не понимаю - они пи-ли деньги или нет?
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Крали свинарчуки гроші, чи не крали? А вони що втричі дорожче продавали Рошенові? А потім порошенко безкоштовно відправляв на фронт? Ц падлюки за 5 років розпиляли моїх 6 з гаком тисяч військового податку. Я не свинарчукам цей податок платив.
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....ответом может служить недвижимость в Испании,Англии и где-то еще на островах..
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а зачем тебе, если ты ни*уя не понимаешь?
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Сейчас уже не осталось иллюзий: власть в Украине захватила примитивная, жадная, барыжная сволочь, которая генетически неспособна НЕ воровать. У стариков, у детей, у больных, у воюющей армии. Нет у этих людей никаких тормозов когда есть возможность плотно набить карман. И наверно самое противное в том что порошенковская свора ворует одевшись в вышиванки, обернувшись в украинские флаги , выкрикивая патриотические лозунги в каждый удобный и неудобный момент. Януковощ и то честнее был.
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предатель , пять лет по 16 часов в сутки перепечатывающий сайты ДНР и РФ , начал догадываться что его ждёт.
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він не зрадник.
він збоченець .
у нього оргазм "диванного революцонера"на його злітаючі у спам картинки
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Какая стоимость свинарчуковского дворца?
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Треба бути святішим за Папу Римського, то і тридцяти срібняків не буде!
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Денежные и со связями папаши мажоров всегда действуют одинаково. Обычно это происходит не на людях. А тут приходится пытаться вытащить своего сынулю под светом юпитеров.

Вот же лицемеры. Все завалено документами, аудио записями, а оно все туда же. Не виноватая я.
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Мразь, пытается сравнить своего сынка с сыном Бога.
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Они не только мародеры но еще и переместились в паралельную реальность в своем вображении или боги отобрали у них разум чтобы наказать На кого расчитаны эти 30 серебряников, стягивания шапок, амнистия барыг, а может все проще у них паника Как говорится напугай дурака а глупостей он и сам наделает
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так ти більше і не стоїш в базарний день ...
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Не говорите так.
Если это 30 серебренников то на аукционе они неплохо пойдут.
А если докажешь что за них Иисуса продали - то цена до небес взлетит.
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Обоих,вместе с рукиотрубателем баланду хлебать.
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"Справу, в якій фігурує мій син, було штучно складено з брехливих провокаційних фактів

Брехливих і провокаційних фактів не буває.


тому лише вони є доказом в Суді
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да ладно там. трагедию нашёл. нет такого свынарчука, шоб поросят себе ещё не нарожал ))
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Он ****, расценки знает...а вот корефан его Пэдро Мальдивьери, демпингует тварь, по 29 страной торгует.
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Не тебе свинья, про 30 сребреников хрюкать. Иуда стал предателем продав Христа за 30 сребреников. ты продал страну дороже, но от этого не перестаешь быть иудой, предателем для Украины!
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Иуда не смог вынести эту ношу и повесился, ибо совесть...в отличии от этой бессовестной свиньи.
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Ага... Я тоже вспомнил свои 22.
Как раз институт заканчивал.
Какие дворцы.... Какие острова.... Тут бы на девушку хватило.
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Обьясни бабки твоего чада! Он что в шахте их заработал,заводы построил,брокер,играет в гослоторею? Вы мразье,рассказываете что вас содержат друзья( когда к вам приходят компетентные органы) и выдают деньги на ваши шикарные жилища,авто,подкидывают золотые батоны вам в сейфы. Вы что там ********* поговно что вас содержат "друзья"? Но поскольку у вас есть сыновья то эта версия отпадает,значит вы просто безобразная алчная саранча ворующуя там где нормальный человек наоборот дает денег( на армию,защиту государства). Для вас нет НИЧЕГО святого,вы люди вообще?
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Согласно решению КС оно объяснять уже ничего не должно.
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Такие как ты и ХРЯК продали Родину за 30 серебряников .....ВЫРОДКИ.всё ещё впереди,ответите за всё перед народом!
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Так я не понял ? Что это дом сына хрюшкина где был Нацкорпус или его самого ?
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К стати во всех своих комментах повторял и повторяю - будет Порох президентом не будет никакой борьбы с коррупцией и события каждого дня это подтверждают !
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Сам Гладковский за такую смешную сумму ничего бы не продал.
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Злодійня кончена! Нічого святого в виродків!
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Вчора--він Свинарчук.Сьогодні--Гладковський.А завтра виявиться таким собі Айсбергом з громадянством невидавної країни.Нам потрібна служба,яка виловлюватиме таких по всьому світові й тягтиме до буцегарні.
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Не,Оксаночка,таких падлюк вообще не должно быть ни в ОДНОЙ госструктуре,зачем их ловить уж лучше не пускать. А ОНО в ВЫСШЕМ ОРГАНЕ ГОСВЛАСТИ Украины. Украина реально сильна только своими гражданами,а "живут"эта прогнившая падаль ,которая ДОЛЖНА принимать ГОСУДАРСТВЕННЫЕ решения, воришки,именно жалкие ничтожные воришки. Они воруют на беде,на нужде на горе. У этих ЧМО даже не хватает ума украсть на миллиардах $ заказов,которые можна иметь. Имея потенциал в десятке экспортеров оружия можно воровать на миллиардах. Спутники,ракеты,РЛС( которые многие хотят но их нет на рынке ,если дать деньги частным военным компаниям то на них тоже можно заработать. А эти чмошники ворую на б/у запчастях как базарные барыги,уровень!!!!! И ЭТО нами управляет. Фу мерзость,и кто мы.
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"Я написал заявление об отстранении от должности на время следствия, а мой сын полностью сотрудничает с правоохранительными органами для расследования обнародованной информации...-башляент,башляет,башляет..... Справу мого сина продано за 30 срібняків, - Гладковський - Цензор.НЕТ 6797

юГик разденет свинарчуков до гола! Справу мого сина продано за 30 срібняків, - Гладковський - Цензор.НЕТ 1640
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А Хде мои любимые соевые швали???? Почему не слышно визгов пальмомасловых проституток?Им на эту тему кожанок не выделили?
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вот так сопливый мажор спалил и себя и своего батю)))
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Гнида настільки вірить у безнаказаність, що замість того щоб чкурнути десь в кацапстан осмілюється випендрюватись вЗМІ.
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Оно надеется на 2 срок порохни.
А дальше выступит клоун луцик - факты не подтвердились. Мальчики не виноваты. Они в это время хорошо учились и кушали кашку.
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Та дійсно "замовлення" та продаж за "30 ***********"... Звідки гроші на палаци та віллі за кордоном взяв, "чесний правдолюб"?! Ти, свинарчук, ще не збагнув, що час вашого грабунку України та її Народу добігає кінця і що дуже скоро доведеться відповідати за все те, що наробили?! Ні? Ну то дарма! Запам'ятай, "ображений", що твоєму другу петрусю та його "команді" на "тронах" вже не всидіти аж ніяк! А якщо будете "махлювати" з голосами виборців, то не те що "всидіти на тронах" не зможете, а і пережити квітень х@й у вас вийде! Це я тобі як ветеран "відповідних органів" кажу... У мерзотників нічого святого немає, - окрім "святого бабла", звичайно... Потвори... вашу мати!!!
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Захрюкали захрюкали свинарчуки хряка.
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Михо , не зря пытался сфокусировать народ на мародеров от войны( Свинарчуков . Порошенок . Кононенок и тд ) . но народ тупой , не понял .
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Маленький мальчик 22 годика, как Иисуса Христа распяли...
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Арестович на днях заявил, что раз детали покупали у оккупанта, то значит обороноспособность оккупанта стала ниже, поэтому свинарчуков нужно наградить.
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Один-в-один повторение истории с Семечко (а сколько их было ранее).
И результаты "расследования" в исполнении вертикали ПЭдро будут те же: никакие.
Вывод: не будь лохом, думай головой, избиратель,
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДело моего сына из лживых фактов продано за 30 cеребренников, - Гладковский
 
 
 
 
 
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