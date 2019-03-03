 Дело моего сына из лживых фактов продано за 30 cеребренников, - Гладковский

Олег Гладковский назвал дело о хищениях в "Укроборонпроме" компиляцией из провокационных фактов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Дело, в котором фигурирует мой сын, которое, очевидно, было искусственно скомпилировано из лживых провокационных фактов и продано за 30 сребреников, пытаются использовать в избирательной кампании", – заявил Гладковский.
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Первый замглавы СНБО считает, что его оппонентам неинтересно расследование НАБУ, и потому они привлекают посылают "атаковать дом его сына" представителей радикальных организаций.
"Я написал заявление об отстранении от должности на время следствия, а мой сын полностью сотрудничает с правоохранительными органами для расследования обнародованной информации. Мы просим прекратить силовое давление на нашу семью и на следствие", – подытожил Гладковский.
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Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.
Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.
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Помнится, когда Навальный снял свой фильм про Медведева и его виллы с дворцами, тот назвал этот фильм компотом. У свинарчука - компиляция. Совпадение? Не думаю.
Приветствую)
Иванов: Нет! Это все компиляция провокационных фактов.
Потерпевший: после выступления адвоката я не могу ответить имею ли я дом...
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Пётр Порошенко 1.55
Владимир Зеленский 2.70
Юлия Тимошенко 6.00
Анатолий Гриценко 20.00
а ще пару днів тому у Гриценко було 30
а у Юлєчки 5,5
Що незрозуміло?
він збоченець .
у нього оргазм "диванного революцонера"на його злітаючі у спам картинки
Вот же лицемеры. Все завалено документами, аудио записями, а оно все туда же. Не виноватая я.
Если это 30 серебренников то на аукционе они неплохо пойдут.
А если докажешь что за них Иисуса продали - то цена до небес взлетит.
Брехливих і провокаційних фактів не буває.
тому лише вони є доказом в Суді
Как раз институт заканчивал.
Какие дворцы.... Какие острова.... Тут бы на девушку хватило.
юГик разденет свинарчуков до гола!
А дальше выступит клоун луцик - факты не подтвердились. Мальчики не виноваты. Они в это время хорошо учились и кушали кашку.
И результаты "расследования" в исполнении вертикали ПЭдро будут те же: никакие.
Вывод: не будь лохом, думай головой, избиратель,