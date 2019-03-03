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 Архиепископ ПЦУ Климент задержан российскими силовиками в оккупированном Симферополе, - журналист

Архиепископа Климента везут в Киевской райотдел полиции Симферополя. Сегодня священник должен был выехать в Ростов-на-Дону для встречи с украинским политзаключенным Павлом Грибом.

О задержании Климента сообщил в Facebook директор "Национального газетно-журнального издательства" Андрей Щекун, информирует Цензор.НЕТ. По словам Щекуна, информацию ему предоставил сам архиепископ.

"Архиепископа Климента задержали и везут в Киевской райотдел полиции города Симферополя. Сегодня он должен был выехать на встречу с украинским пленным Павлом Грибом в Ростов-на Дону. Задержали его прямо в автобусе на центральном автовокзале Симферополя (улица Киевская, 4), где он находился и планировал уехать к пленнику", – написал Щекун.

Читайте на Цензор.НЕТ: Архиепископ Климент опасается "мести за Томос" в оккупированном Крыму

Оккупационные власти полуострова пока не комментируют информацию о задержании архиепископа Климента, сообщают "Крым.Реалии".

Подтверждения информации о задержании священника из других источников пока нет.

Также на Цензор.НЕТ: Кабмин не выполняет поручения Порошенко по крымской епархии УПЦ КП, - архиепископ Климент

Источник: https://censor.net.ua/n3114650
 
 
 Топ комментарии
 
Задержать в Киеве пару московитских попов их там валом....только для этого нужны не шоколадные яйца
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Важкий путь у Вас, Отче. Бережи Вас Господь
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Задержать в Киеве пару московитских попов их там валом....только для этого нужны не шоколадные яйца
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тисячууууу! сотні тисяч!!!!!!!!!
Толку??? ***** скаже мені пох - що далі????
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Ничого,Украину очыстымо тришкы! Корысть всэ ривно буде.
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якби хто тобі мізки прочистив......
Ми їх відпустимо на протязі суток інакше нас перестануть підтримувати як мінімум
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у московских попов в Украине столько оружия и наркотиков, что там каждого можно сажать лет на 20
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До виборів їх ніхто затримувати не буде. Хіба Свобода зараз розбушується по вказівці з кремля. Архієпископ ПЦУ Климент затриманий російськими силовиками в окупованому Сімферополі, - журналіст - Цензор.НЕТ 1477
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Так на Москве только и ждут этого. Сейчас по всем Евроньюсам поднимется гвалт о притеснении РПЦ в Украине. Плюсующие этого хотят?
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А що там паша-мерседес? Топче ще святу Київську землю?
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Это было делом времени. Климент давно должен был выехать в Украину из оккупированных территорий.
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Шо, уже придумали, по какой статье его судить?
Терроризм или незаконній переход через границу?
Сволочи.

А после єтого главній расейский пуй рассказівает, что они любят украинцев.
а гуня ему подгавкивает, как именно их надо любить.

не, ребята, я понимаю, что путе с гуней назад в цивилизованное общество ходу нет, но должен же біть предел єтого беспредела.
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Ну так пусть обменяют его на какого-нить отца Онуфрия...
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А "настоятель" Києво-Печерської лаври, фсбшний аґент Павєл затриманий? Терміново потрібно це зробити для обміну на Климента.
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Даже если русский человек совершает злодейства всемирного масштаба, в душе он всё равно остаётся мелким пакостником... Нагадить на лестничной площадке, в лифте, подъезде, потоптать клумбу, разбить витрину... И всё это не имеет реальной причины, а "просто так...", "по приколу...", чтобы заявить о своём "Я".(Умишка-ведь, на что-то, достойное уважения, не хватает...). Задашь вопрос : "Зачем?" В ответ - бессмысленный взгляд и недоумённое пожимание плечами...".(наблюдения из жизни в России).
Священник был задержан, чтобы показать, "кто в доме хозяин"... Знали прекрасно, куда, зачем едет, но "пакостная натура" дала свои плоды...
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Важкий путь у Вас, Отче. Бережи Вас Господь
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А почету Паша МЕРСЕДЕС до сих пор не в рай отделе НП?
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Відповідно треба затримати Новінського (Малхасяна).
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Шо......апять амянская мафія?

Ты кто такой?
Обычно самый щекотливый вопрос для фигурантов наших публикаций - это как они сделали свой первый миллион (долларов). Однако биография этого протагониста подкидывает загадки бувально с момента его рождения. Почему родным отцом Вадима Владиславовича Новинского является Рудольф Ервандович Малхасян, его родным братом - Ашот Рудольфович, а сам украинский олигарх воспитывался в другой семье? При этом сегодня все эти люди сохраняют тесные семейные связи между собой - именно на структуры своего брата Малхасяна Новинский перерегистрировал Балаклавское рудоуправление в оккупированном Крыму.
Сразу оговоримся, что покуда Новинский был бизнесменом (даже крупным), он имел моральное право на неприкосновенность секрета своего непростого происхождения. Но с того момента, как очертя голову летом 2012 года Вадим Владиславович вступил в отечественную политику, ни о какой тайне личной жизни речи уже быть не может. Избиратели должны понимать, за кого голосуют. Тем паче что в нашей политике сегодня уже подобралось знатное армянское землячество, начиная от Юлии Григян и заканчивая Арсеном Аваковым, - неплохая почва для кумовства и непотизма.
http://sled.net.ua/node/40346
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Зато мы боимся выгнать разейских попов-КГБшников из Украины потому что мы терпилы-либерасты.
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Здається до того рашка і **********, а потім будуть якись масові заворушення на релігійному грунті в середині України, що розв'яже руки путлеру для втручання у відкриту війну.
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На Пашу киевского вместе с его мерсом обменять.
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Обміняти на онуфрія з павліком та й крапка.
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Задержать Павла, с Киеао- Печерской лавры и обменять!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАрхиепископ ПЦУ Климент задержан российскими силовиками в оккупированном Симферополе, - журналист
 
 
 
 
 
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