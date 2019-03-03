 Архиепископ ПЦУ Климент задержан российскими силовиками в оккупированном Симферополе, - журналист

О задержании Климента сообщил в Facebook директор "Национального газетно-журнального издательства" Андрей Щекун, информирует Цензор.НЕТ. По словам Щекуна, информацию ему предоставил сам архиепископ.
"Архиепископа Климента задержали и везут в Киевской райотдел полиции города Симферополя. Сегодня он должен был выехать на встречу с украинским пленным Павлом Грибом в Ростов-на Дону. Задержали его прямо в автобусе на центральном автовокзале Симферополя (улица Киевская, 4), где он находился и планировал уехать к пленнику", – написал Щекун.
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Оккупационные власти полуострова пока не комментируют информацию о задержании архиепископа Климента, сообщают "Крым.Реалии".
Подтверждения информации о задержании священника из других источников пока нет.
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Толку??? ***** скаже мені пох - що далі????
Ми їх відпустимо на протязі суток інакше нас перестануть підтримувати як мінімум
Терроризм или незаконній переход через границу?
Сволочи.
А после єтого главній расейский пуй рассказівает, что они любят украинцев.
а гуня ему подгавкивает, как именно их надо любить.
не, ребята, я понимаю, что путе с гуней назад в цивилизованное общество ходу нет, но должен же біть предел єтого беспредела.
Священник был задержан, чтобы показать, "кто в доме хозяин"... Знали прекрасно, куда, зачем едет, но "пакостная натура" дала свои плоды...
Ты кто такой?
Обычно самый щекотливый вопрос для фигурантов наших публикаций - это как они сделали свой первый миллион (долларов). Однако биография этого протагониста подкидывает загадки бувально с момента его рождения. Почему родным отцом Вадима Владиславовича Новинского является Рудольф Ервандович Малхасян, его родным братом - Ашот Рудольфович, а сам украинский олигарх воспитывался в другой семье? При этом сегодня все эти люди сохраняют тесные семейные связи между собой - именно на структуры своего брата Малхасяна Новинский перерегистрировал Балаклавское рудоуправление в оккупированном Крыму.
Сразу оговоримся, что покуда Новинский был бизнесменом (даже крупным), он имел моральное право на неприкосновенность секрета своего непростого происхождения. Но с того момента, как очертя голову летом 2012 года Вадим Владиславович вступил в отечественную политику, ни о какой тайне личной жизни речи уже быть не может. Избиратели должны понимать, за кого голосуют. Тем паче что в нашей политике сегодня уже подобралось знатное армянское землячество, начиная от Юлии Григян и заканчивая Арсеном Аваковым, - неплохая почва для кумовства и непотизма.
http://sled.net.ua/node/40346