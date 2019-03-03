 Архиепископ ПЦУ Климент задержан российскими силовиками в оккупированном Симферополе, - журналист

О задержании Климента сообщил в Facebook директор "Национального газетно-журнального издательства" Андрей Щекун, информирует Цензор.НЕТ. По словам Щекуна, информацию ему предоставил сам архиепископ.

"Архиепископа Климента задержали и везут в Киевской райотдел полиции города Симферополя. Сегодня он должен был выехать на встречу с украинским пленным Павлом Грибом в Ростов-на Дону. Задержали его прямо в автобусе на центральном автовокзале Симферополя (улица Киевская, 4), где он находился и планировал уехать к пленнику", – написал Щекун.

Читайте на Цензор.НЕТ: Архиепископ Климент опасается "мести за Томос" в оккупированном Крыму

Оккупационные власти полуострова пока не комментируют информацию о задержании архиепископа Климента, сообщают "Крым.Реалии".

Подтверждения информации о задержании священника из других источников пока нет.

Также на Цензор.НЕТ: Кабмин не выполняет поручения Порошенко по крымской епархии УПЦ КП, - архиепископ Климент