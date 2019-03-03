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Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
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 На печать избирательных бюллетеней потратят более 160 млн гривен

ЦИК потратит 166 360 гривен на изготовление избирательных бюллетеней. Печатать будет полиграфкомбинат "Украина" – единственное предприятие, у которого есть для этого мощности и материально-техническая база.

Данные о тендере на печать бюллетеней обнародованы в системе ProZorro, сообщает Цензор.НЕТ.

Избирательные бюллетени – это документы строгой отчетности. "Полиграфический комбинат "Украина" – единственное предприятие, обладающее материально-технической базой и производственными мощностями, необходимыми для изготовления избирательных бюллетеней.

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"Решение об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Центральная избирательная комиссия принимает не позднее чем за 22 дня до дня выборов, то есть до 8 марта 2019 года включительно. Учитывая требования закона Украины "О выборах президента Украины", комиссия должна обеспечить изготовление избирательных бюллетеней в течение 16 календарных дней", – сказано в сообщении о тендере в системе ProZorro.

Победитель тендера "Полиграфический комбинат "Украина" должен изготовить 60 млн 359 тыс. 600 бюллетеней.

Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года. Центризбирком зарегистрировал 44 кандидата.

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Источник: https://censor.net.ua/n3114646
 
 
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Напечатаю. за пятьдесят штук. Остальное в офшоры ?
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Да не только. Молодым талантливым менеджерам Свинарчукам-Гладковским тоже можно. Главное - чтобы отстегивали регулярно и в полном объеме с распиленного.
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а сколько украдут?
ну там откаты подкаты - гросе заносы На печать избирательных бюллетеней потратят более 160 млн гривен - Цензор.НЕТ 165
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Ну и что такое залог 2.5 млн., даже на бумагу не хватает.
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Сколько краски и деревьев переведут на эту херню(
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должен изготовить 60 млн 359 тыс. 600 бюллетеней. Источник: https://censor.net.ua/n3114646

не многовато будет..?
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то на вбросы и голосование мертвых душ
нафига двойная масса а? На печать избирательных бюллетеней потратят более 160 млн гривен - Цензор.НЕТ 8456
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А что там с ЭДАПСом и ублюдками корупционерами Грицаками?Что ,тоже не в тюрьме?
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они пошли на повышения
встретятся с пролетевшим мародером на мальдивах На печать избирательных бюллетеней потратят более 160 млн гривен - Цензор.НЕТ 8384
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Суд арестовал в принадлежащем Порошенко «Международном инвестиционном банке»
выведенные деньги Януковича, - сообщили сегодня украинские СМИ.
Дико извиняюсь, всего один вопрос. А зачем Порошенко так долго и тихо хранил у себя в банке деньги Януковича?
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а он их приватизировал - пролетит и заберет с собой
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Деньги в банке Януковича были арестованы после Евромайдана. Но в 2016-2017 годах Печерский районный суд Киева начал снимать арест с части этих счетов, объясняя это "отсутствием оснований для его продолжения"
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Печать 160 миллионов, перелеты 89,5 миллионов ….. = больше ДЕВЯТИ ЛЯМОВ БАКСОВ или МИНИМАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ примерно для 150 000 граждан Украины ...
Это только две цифры из сегодняшних новостей на Цензоре. Кучеряво живем ...
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На 30 млн избирателей? По 5 гривень за штуку? Мне месяц назад тираж 5 тысяч 16-ти страничных цветных буклетов обошелся в 12700 грн. Это 2,54 за штуку. И набу молчит и всех все устраивает. Распил по-новому продолжается. Суки ..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа печать избирательных бюллетеней потратят более 160 млн гривен
 
 
 
 
 
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