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Все про:безопасность (674) Россия (72182) Черное море (515) Климкин (2092)

 Черное море - пространство взаимодействия, а не "лужа" российских ВМС, - Климкин

Черноморская безопасность является неотъемлемой частью эффективной трансатлантического сотрудничества и евроатлантической интеграции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин по итогам Одесского форума #OdesaDebate.

"За последние несколько дней Одесса стала центром дискуссий по черноморской безопасности, и так должно быть и дальше. Черное море должно стать пространством взаимодействия, ценностей и права, а не "лужей" для дерзких маневров российских ВМС", - отметил Климкин.

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Он добавил, что на форуме Украина "собрала друзей и единомышленников, готовых говорить об общих вызовах и совместно им противодействовать, потому что только так можно строить планы на будущее, мир и безопасность в котором нужны всем".

Черное море - пространство взаимодействия, а не лужа российских ВМС, - Климкин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3114643
 
   
 Топ комментарии
 
Так их дерзские манёвры пока успешно пресекают боевые бараны. Стоит ли так переживать?
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Черное море это акватория Украины. Точка. Возражения не принимаются.
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В 2021 году спустят на воду первую лань/веспу наведут шороху... все по бизнес плану.
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"Егошнему", "внутриМКАДовскому" "факту"... У них "факты" - отличные от всемирных...
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Якщо кацапське - тоді калюжа. Кацапи інакше не вміють. І не просто калюжа - а брудна калюжа. Чим більше акваторії їм віддати - тим більше вони його засеруть. І хана тоді не лише українським кримським пляжам, а й болгарським "Золотим піскам", турецькій Антальї та всьому побережжю. Країни Чорноморського басейну повинні це олись усвідомити.
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Так их дерзские манёвры пока успешно пресекают боевые бараны. Стоит ли так переживать?
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Черное море это акватория Украины. Точка. Возражения не принимаются.
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дайош анексію прибережних територій Румунії, Болгарії, Туреччини, Грузії та кацастана
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Флот , дело дорогое.Ну Украина справится с этим.А пока Россия рулит.Я думаю когда в НАТО будете там всё решится.
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От наче й текст правильний , посада підходяща , та змоги нема чути подібне від латентних
колаборантів . Клімкін , Ложкін ,Палкін ...
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Балтийское море забрало подлодку Курск,Черное заберет всю РАБссию...карма такая Чорне море - простір взаємодії, а не "калюжа" російських ВМС, - Клімкін - Цензор.НЕТ 5101
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧерное море - пространство взаимодействия, а не "лужа" российских ВМС, - Климкин
 
 
 
 
 
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