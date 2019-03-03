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 Общество, За рубежом
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Все про:Польша (4699) украинцы (2936) язык (3367)

 Добрий день!: в польском Люблине появились билборды, обучающие украинскому. ФОТО

В польском городе Люблин, где проживает много украинцев, началась компания по поощрению местных жителей запоминать слова и выражения на украинском языке.

Об этом со ссылкой на Еспресо.TV сообщае Цензор.НЕТ.

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В частности, на городском сайте есть раздел ukrainski.lublin.pl, а на улицах города можно увидеть рекламные щиты с написанными латиницей фразами на украинском.

Первой из них стала "Добрый день".

Добрий день!: в польском Люблине появились билборды, обучающие украинскому 01

"Люблин становится городом, который вдохновляет, принимает, становится новым домом для все больших групп людей из Польши, Европы и мира. Наибольшую группу составляют украинки и украинцы. Они учатся и работают тут. Мы встречаемся с ними каждый день на работе, в школе, в кафе и магазинах", - отмечают инициаторы проекта по правозащитной организации Homo Faber.

Источник: https://censor.net.ua/n3114642
 
   
 Топ комментарии
 
Поляки швидше вивчать мову ніж українці в Україні )))))
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Український Харків
Мер Харкова Геннадій Кернес в інтрев'ю російському пропагандиському каналу запевняє, що "бандеровци нє будут топтать нашу зємлю". Дякуємо Гарнату, СБУ і ГПУ за те що не посадили, "на благо города і всєх харькавчан"!
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Українці природнім способом повертаються на етнічні території. Добрий день!: у Польщі з'явилися білборди, що навчають українській - Цензор.НЕТ 6617

Люблін, було втрачено вже після смерті князя Лева Даниловича (бл. 1228-бл. 1201) у 1302 р., тобто русини безперервно володіли Люблінською землею, за словами М. Стрийковського, 57 років. З княжих часів у Любліні і досі збереглась кругла кам'яна вежа. З автохтонного руського (українського) населення тепер майже нікого не залишилося.
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Совершенно верно ,нужно вернуть Люблин и сделать из него украинский город,как Житомир
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Це не з доброго серця поляки роблять. Вони просто знають, хто їх годує і тягне їхню економіку. За деякими даними у польській промисловості задіяно понад 2 мільйони українців. Тепер заберіть цей ресурс і побачите, де буде та Польща.
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Все это сказки. Если "прибрати" украинцев, то полякам придется поднимать зарплату своим и тогда сами поляки не будут ездить в Германию и будут счастливо жить у себя дома.
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Ви самі в це вірите, що на місце 2 мільйонів українців з Європи повернуться 2 мільйони поляків? А якою тоді стане собівартість польської продукції? Я як підняття цін відіб'ється на її конкурентоздатності на європейському ринку? А як щодо економічного зростання завдяки низькій собівартості?Це зростання збережеться на тому рівні, на якому зараз є? Тому про казки не требе. Ми всі вміємо рахувати.
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Поляки швидше вивчать мову ніж українці в Україні )))))
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To be conscious that you are ignorant is a great step to knowledge.
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Зачем употреблять редко используемые и не полтавские диалекты,когда есть простые синонимы - невихованість, неввічливість ?
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невігластво - це зовсім інше)) невихованість та неввічливість не є синонимами до невігластва.
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Невігластво - дефіцит знань, неосвіченість, відсталість. Відповідно до словника Ушакова - відсутність знань, некультурність, відсталість; в іншому, розмовному значенні - невихованість, неввічливість.
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знания и воспитание - не одно и то же. можно быть шибко умным, но сильно невоспитанным. как и наоборот.
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Може ти ще забажаєш бразильскою? У твоїй голові все можливо.
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Забажаю вопросительным знаком ,шо у тебя ))
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ти до нього заргаєш ? ідея сподобалась ?
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Це точно. Ватняки шпарять або тупим суржиком, або кацапською.
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не в защиту кацапского языка, а к размышлению. я из Днепра. русскоязычные регионы есть, и с этим никто ничего не сделает. это просто надо принять как факт. так уж исторически сложилось.
українізація йде своїм шляхом, але потрібен час, багато часу. швидко не буде, якщо ми хочемо результату, а не опору. людина може любити свою країну, і при цьому розмовляти вона може так, як звикла. не треба за тільки мовною ознакою відносити людину до ватняків. приймайте все як воно є. на фронті багато хто розмовляє кацапською, але... вони пішли туди захищати рідну країну, навіть якщо ціною власного життя.
українці... поважайте одне одного. просто поважайте, намагайтеся зрозуміти. а час розложить мовне питання на свої місця. когда я впервые оказалась во Львове, я испытывала страх. спасибо львовянам за их терпение и мудрость, это они меня украинизировали)) я дуже люблю Львів та львів'ян.
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Недавний пример с калаборанскими сестричками , ярко показал , что владение украинским языком еще не делает человека патриотом Украины и на оборот , ВСУ у нас на 70% русскоязычное , а там служат сей час в основном конечно , патриоты Украины.
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Покажіть офіційні результати опитування у ВСУ, де 70% сказали, що їх рідна мова - російська?
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В Україні теж повно курсів польської мови. Її вивчають, а потім їдуть працювати і вчитися до Польщі.
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в отношении языков я счастливый человек. Зная португальский, немецкий, Украинский могу общаться с половиной мира.
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Мені раніше приходилося спілкуватися вживу з різними націями і тому іноді вчити різні слова, терміни, цитати...
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Гарний приклад.
«Скільки мов ти знаєш - стільки разів ти людина». Йоганн Вольфганг фон Ґете
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Украина должна стать сетью европейских городов. Комфортной для туризма и жизни.
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Это как если бы в москве поощряли учить таджикский?
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Лавров володіє фарсі, а своєї рідної мови не знає.
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а какой у него родной язык? лошадиный? )
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Вірменський, хоча конячий теж його...
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ЛюблінЕ - кличний відмінок ніхто не відміняв. Заголовку статті незалік
А напис, до речі, українською латинкою: Dobryi deń
Тільки правильніше Dobrý deń, або Dobryj deń.
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Добрый день это по Украински?
доброго дня Любліне?
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добрий день і доброго дня обидва варіанти можливі, але другий це скоріше побажання ніж привітання.
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город-красавец! вообще от Польши приятные воспоминания - прекрасная страна с счастливыми людьми...
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Нууу... у мене взагалі такий принцип: "якщо приїхав у гості, вивчи мову тих, хто тебе прийняв".
А вони, у свою чергу, можуть вивчити мову гостя (якщо буде бажання та цікавість).
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Зачем если есть английский и русский язык?
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Тому, що мадяри практично не знають англійської та російської мови.
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Неправда знають і англійську і російську. Звичайно що не всі але з сотні буде пару з англійською і пару з російською. Це кажу вам я свідок бо тут працюю.
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Повтори те саме на івриті. Або йди геть, тролятино.
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Нехай поляеи учать український. Стане пусткою Україна, потрібно ж щоб хтось в нас жив.
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У ордло ще люди живуть, а Ви кажете що Україна пусткою стане))
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Читав недавно - в Опольському воєводстві 36% ПІДПРИЄМЦІВ - українці... Як каже "наступний президент України", на прізвисько "Блазень", "Зуб даю!". "Зуб даю..." в тому, що в Польщі скоро розвернеться рух - "Польща - для поляків!", з лозунгами типу "Кабани"(презирлива кличка українців у середовищі польських шовіністів) захоплюють "Польску"!" А "вушка стирчать" будуть з-за зубців "стін з червоної цегли"...
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Та ото ж, уезжают из Украины лучшие - умелые, талантливые, предприимчивые и т. Д. С кем останемся, Ярик? С пенсами, ватниками, лодырями, барыгами и т.д.!? Украина теряет генофонд, самое ценное, что имеет. А поляки, чехи, словаки таки молодцы, берут у нас лучшее, тем более родственное.
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"Всё и сразу..." никогда к хорошему не приводит... Подтверждено 1917-м... Понемногу и у нас придут к пониманию...Проблема "построения коммунизма" была не в том, что экономических силёнок" не хватало, а в насильственном уничтожении "крепкого хозяина", и пестовании "охлоса"... Как говорили "Основа построения - материально-техническая база и создание "нового человека". Вот с "новым человеком" у них "жопа" и получилась... Человек - не пирожок, его за несколько часов не выпечешь...
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Это все теория, а на практике - жизнь одна, границы открыты, 21 век на дворе... Вот народ и едет, кто заработать, кто смутные времена пережить, кто навсегда. Еще несколько лет и наступит точка невозврата для страны. Что тогда? И никакой рашки не надо, сами себя добьем. Я это к чему? Выборы на носу, думайте, молодежь, вам жить.
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Ополє,Вроцлав заселені українцями в ході операції "Вісла", а тепер до тих виселенців приїхали родичі. трішки пішло не так)))
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Так що, починать плакать? Кажи, коли саме, і чому...
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При нормальной власти,заткнем за пояс и Любин и даже Германию. Править должны созидатели ! А не воры и кацапские холуи.
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некому у нас выбрать нормальную власть. избиратели у нас не те...
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Саша, какие избиратели, такие и кандидаты. Увы.
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вже населення на жаль зіпсоване кримінальною психологією, відсутністью цивілізованного складу розуму, варварсьтвом, азіатщиною. Мільйони людей вже ніколи не зміняться. Навіть в США таких багато але система їх стримує. Так то яка система.
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поляки молодцы...я вот по истории помню, шо до наступа кацапской оккупацыи Украины, они там долгое время исполняли роль менеджеров по труду...платили продуктами и предметами культурного назначения...слава Богу эти традицыи возвратились...
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Український Харків
Мер Харкова Геннадій Кернес в інтрев'ю російському пропагандиському каналу запевняє, що "бандеровци нє будут топтать нашу зємлю". Дякуємо Гарнату, СБУ і ГПУ за те що не посадили, "на благо города і всєх харькавчан"!
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так его вроде никто и не пытался посадить))
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Зараз інструктором у Нацгвардії працює хлопчина. Втратив ногу у війні з РФ. Починав він свій бойовий шлях у рядах ДНР (для цього повернувся з Білорусі, де працював круп'є). Після відвідування Слов'янська у нього помінялись погляди. Кардинально. І він зрозумів, від кого дійсно потрібно боронити країну.

Я не кажу, що Кернес став патріотом, ні, проте обставини міняються, міняються погляди. І інколи потрібно йти на домовленості, хоч як це огидно.
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Да какая разница кто на каком языке разговаривает?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДобрий день!: в польском Люблине появились билборды, обучающие украинскому. ФОТО
 
 
 
 
 
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