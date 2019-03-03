 Добрий день!: в польском Люблине появились билборды, обучающие украинскому. ФОТО

Об этом со ссылкой на Еспресо.TV сообщае Цензор.НЕТ.
В частности, на городском сайте есть раздел ukrainski.lublin.pl, а на улицах города можно увидеть рекламные щиты с написанными латиницей фразами на украинском.
Первой из них стала "Добрый день".
"Люблин становится городом, который вдохновляет, принимает, становится новым домом для все больших групп людей из Польши, Европы и мира. Наибольшую группу составляют украинки и украинцы. Они учатся и работают тут. Мы встречаемся с ними каждый день на работе, в школе, в кафе и магазинах", - отмечают инициаторы проекта по правозащитной организации Homo Faber.
Люблін, було втрачено вже після смерті князя Лева Даниловича (бл. 1228-бл. 1201) у 1302 р., тобто русини безперервно володіли Люблінською землею, за словами М. Стрийковського, 57 років. З княжих часів у Любліні і досі збереглась кругла кам'яна вежа. З автохтонного руського (українського) населення тепер майже нікого не залишилося.
українізація йде своїм шляхом, але потрібен час, багато часу. швидко не буде, якщо ми хочемо результату, а не опору. людина може любити свою країну, і при цьому розмовляти вона може так, як звикла. не треба за тільки мовною ознакою відносити людину до ватняків. приймайте все як воно є. на фронті багато хто розмовляє кацапською, але... вони пішли туди захищати рідну країну, навіть якщо ціною власного життя.
українці... поважайте одне одного. просто поважайте, намагайтеся зрозуміти. а час розложить мовне питання на свої місця. когда я впервые оказалась во Львове, я испытывала страх. спасибо львовянам за их терпение и мудрость, это они меня украинизировали)) я дуже люблю Львів та львів'ян.
«Скільки мов ти знаєш - стільки разів ти людина». Йоганн Вольфганг фон Ґете
А напис, до речі, українською латинкою: Dobryi deń
Тільки правильніше Dobrý deń, або Dobryj deń.
доброго дня Любліне?
А вони, у свою чергу, можуть вивчити мову гостя (якщо буде бажання та цікавість).
Мер Харкова Геннадій Кернес в інтрев'ю російському пропагандиському каналу запевняє, що "бандеровци нє будут топтать нашу зємлю". Дякуємо Гарнату, СБУ і ГПУ за те що не посадили, "на благо города і всєх харькавчан"!
Я не кажу, що Кернес став патріотом, ні, проте обставини міняються, міняються погляди. І інколи потрібно йти на домовленості, хоч як це огидно.