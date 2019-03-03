 Сын погибшей при химатаке в Солсбери Дон Стерджесс просит Путина выдать Чепигу и Мишкина: Обращаюсь к вам как к человеку

Об этом пишет Sunday Mirror, передает Цензор.НЕТ.

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20-летний Эван обращается к Путину с просьбой передать Британии двух подозреваемых наемных убийц - российских агентов Чепигу и Мишкина.

В своем письме он говорит: "Британская полиция считает, что по крайней мере два гражданина России были ответственны за ее смерть, но, похоже, они под защитой вашего государства. Я обращаюсь к вам просто как к человеку с просьбой разрешить нашим правоохранителям допросить этих людей касательно убийства моей матери".

"Путин должен отказаться от этих убийц, чтобы моя семья наконец-то смогла добиться справедливости. Он должен показать, что способен быть человечным по отношению к нашей семье" - сказал Эван в комментарии изданию.

Как сообщалось, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.