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 Общество, За рубежом
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Все про:Великобритания (2090) Путин (24629) химическое оружие (254) письмо (180) Скрипаль (486)

 Сын погибшей при химатаке в Солсбери Дон Стерджесс просит Путина выдать Чепигу и Мишкина: Обращаюсь к вам как к человеку

Британец Эван Хоуп показал письмо, которое он отправил Владимиру Путину, требуя справедливости спустя год после того, как его мать Дон Стерджесс умерла в результате химической атаки в Солсбери.

Об этом пишет Sunday Mirror, передает Цензор.НЕТ.

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20-летний Эван обращается к Путину с просьбой передать Британии двух подозреваемых наемных убийц - российских агентов Чепигу и Мишкина.

В своем письме он говорит: "Британская полиция считает, что по крайней мере два гражданина России были ответственны за ее смерть, но, похоже, они под защитой вашего государства. Я обращаюсь к вам просто как к человеку с просьбой разрешить нашим правоохранителям допросить этих людей касательно убийства моей матери".

Сын погибшей при химатаке в Солсбери Дон Стерджесс просит Путина выдать Чепигу и Мишкина: Обращаюсь к вам как к человеку 01

"Путин должен отказаться от этих убийц, чтобы моя семья наконец-то смогла добиться справедливости. Он должен показать, что способен быть человечным по отношению к нашей семье" - сказал Эван в комментарии изданию.

Как сообщалось, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.

Источник: https://censor.net.ua/n3114639
 
   
 Топ комментарии
 
"Обращаюсь к вам как к человеку"

Как этот мальчик слеп и глуп..
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Наивный британец, обращаясь с челобитной к Хуйлу, видимо считает, что кацапы, применившие химоружие, действовали в свободное от работы время, а не по его приказу?
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Мальчик однозначно наивный даун, просит заказчика выдать исполнителей)) Сын погибшей при химатаке в Солсбери Дон Стерджесс просит Путина выдать Чепигу и Мишкина: Обращаюсь к вам как к человеку - Цензор.НЕТ 9159
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Ничего вы не понимаете.Обратиться к ***** с просьбой отдать его шакалов-прямое признание ,что именно ***** есть заказчиком данного преступления.Это троллинг высшего пилотажа ,потому что откровенный и утончённый.
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а шо там сейчас со Скрыпалями - вже померли, чи живые...этож надо - выжить от дряни, от которой бы даже слон коней двинул...коцапы покайтесь...
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Помню россиянина,который приехал к диспетчеру из за которого погибла по его вине в самолёте вся его семья и зарезал его дома,когда он смотрел телевизор,пусть теперь он повторит подвиг, а Россию только может просить сильный или дурак Син загиблої під час хіматаки в Солсбері Дон Стерджесс просить Путіна видати Чепігу і Мишкова: Звертаюся до вас як до людини - Цензор.НЕТ 539
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Ці західняки чи тупі зовсім, чи не розуміють до кого вони "Обращаюсь к вам как к человеку". Путін будує ( і напевно вже збудував) новий Рейх, в якому він фюрер. Невже подібний британець в 1940 році міг сказати до Гітлера "Обращаюсь к вам как к человеку" знаючи, що той цілі народи не вважав за людей ( і англійців теж). Путін та велика ( а напевно переважна) частина його Рейху вважають себе вищою расою, яка повинна керувати якщо не світом, то в Європі точно. В тому числі і того британця Путін вважає за людину другого сорту і його матір теж. А він йому меле "Обращаюсь к вам как к человеку" . Залишається лише покрутити пальцем біля скроні.
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Не, ну так в лоб нельзя. Надо было Чепигу и Мишкина пригласить на гей-хоровод вокруг Солсберийского шпиля... А уж опосля (с)...
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Выдайте нам кого-небудь. Будьте так добры! )))))))
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у хлопца таки есть шанс добиться справедливости. для начала можно пожертвовать денег украинским волонтерам для ВСУ...
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святая наивность. Они же не по собственному желанию травили а по приказу. Как можно вообще писать письма с подобными просьбами чудовищу, который причастен к гибели твоих родных, пусть даже и случайно.
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да я помню после Боинга показывали интервью с родственниками жертв в Голландии. Они там возмущались что Украина "не принесла извинения".
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Хих, как можно обращаться к ДРУГОМУ и называть его человеком. Для них!!! - это оскорбительно. Людей они считают низшими существами.
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Жалкое, позорное зрелище. Обращающийся с просьбой неадекватен действительности.
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С первого взгляда на его просьбу, возникает ощущение что он непроходимо туп.
Однако, все гораздо хуже.
Он просто типичный представитель Европы, которая не понимает что такое Путин и "русский мир", приглашает его на свадьбу министров практически сразу после химатаки, строит Северный Поток, мечтает снять санкции и не хочет выставлять претензии по Боингу чтобы не "портить отношения".
Тупой - не этот чувак, а сама Европа.
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_Их общество беззубых овечек очень схоже с обществом будущего из фантастического фильма "Разрушитель" со Сталлоне в главной роли. Рекомендую к просмотру. Фильм попал прямо в десятку с психологическим портретом западного обывателя: тепличное, инфантильное существо, неспособное и не желающее защитить ни себя, ни своих близких...
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Так плохо Россия сработала, камеры ведь везде.Приехали на собор посмотреть два разведчика, ***** анекдот.
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ось Ви смієтеся з хлопця, а насправді має бути сумно ... що між нашим і їх суспільством така ментальна прірва ... адже його наївність говорить про рівень віри в людяність - а це результат роботи держави та інституту сім'ї ...
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Його така наївність лише показує, як основна маса суспільства Британії та інших країн відноситься до клятої масковії та її наглядачів....
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСын погибшей при химатаке в Солсбери Дон Стерджесс просит Путина выдать Чепигу и Мишкина: Обращаюсь к вам как к человеку
 
 
 
 
 
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