 Компания Илона Маска SpaceX отправила на МКС корабль Crew Dragon

Космический корабль Crew Dragon был выведен на околоземную орбиту ракетой-носителем Falcon 9, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Пилотируемая капсула корабля способна транспортировать до семи астронавтов.
Во время испытательного полета в ней находится только манекен, названный в честь героини фильма "Чужой" Эллен Рипли. Голова, плечи и спина манекена покрыты датчиками, позволяющими собрать все необходимые для полета человека параметры.
Капсула Crew Dragon проведет ряд маневров на орбите и пристыкуется к МКС. Она доставит на станцию около 100 кг полезного груза и вернет около 50 кг груза со станции. Возвращение капсулы на Землю запланировано на 8 марта.
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После удачного испытательного полета от путешествий настоящих астронавтов SpaceX отделяет только одно испытание – аварийной эвакуации при максимальном аэродинамическом давления. В случае его успеха, NASA впервые с 2011 года будет иметь возможность запускать людей в космос. Первый пилотируемый полет предварительно запланирован на июнь 2019 года.
Вместе с первым запуском с реальными людьми на борту, США будут в состоянии запускать на МКС американских астронавтов с территории США и на американском космическом корабле, то есть без участия россиян.
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Нынешний запуск миссии Crew Dragon состоялся с исторического "Стартового комплекса-39" на территории космического центра Кеннеди на острове Мерритт в округе Бревард штата Флорида. С него с 1968 года стартовали миссии "Аполло", а с 1981 по 2011 год запускались Спейс шаттлы. Всего с этой площадки были запущены 12 "Аполло" и 82 шаттла.
Пусть все получится!
Ну, то хай бог допоможе - голосуватиму за нього))) Ви ж запропонували, а я така довірлива...
Дай Боже каждому по его вере!!!
За все время трансляции, процедуры шли штатно и в том порядке, который был изначально анонсирован. Если вся миссия пройдет в таком же ключе, спокойно и по плану, то следующий полет Дракона уже будет с экипажем на борту. Сегодня внутри корабля присутствовал один скафандр и видно было, что в невесомости плавает мягкая игрушка - дракон.
Это значит, что уже летом НАСА начинает свою пилотируемую программу. По сравнению с «Союзом», который сегодня является единственным пассажирским средством доставки людей в на орбиту, Дракон имеет просто огромное внутреннее пространство и рассчитан на экипаж из 7 человек. Насколько можно понимать, НАСА считает это количество людей минимальным для лунных и марсианских экспедиций. То есть, Дракон - это не замена Союзу, это совершенно новый уровень возможности пилотируемых программ. Впервые с 60-х годов именно такие системы перешли на качественно новый уровень.
Чуть позже точно такой же пробный полет будет осуществлен и корпорацией Боинг, и тогда Штаты будут иметь сразу две системы космических лифтов, что позволит не просто отказаться от древних российских Союзов, а начать двигать космическую программу так, как она и должна была развиваться изначально. В любом случае, в ближайшие годы начнется коммерческое освоение космоса. Теперь для этого есть все необходимое.
А ведь на подходе и вовсе огромная система межпланетных перелетов от Илона Маска, которая должна уйти в космос в 2022 году. Прямо сейчас мы становимся свидетелями качественно новой ситуации, когда Штаты широко и размашисто выходят в космос. Между прочим, при определенных обстоятельствах, в космос выйдут военные и в том количестве, которое требуется.
В этой связи, довольно забавно вспоминать слова ублюдка Рогозина, который грозил американцам устроить так, что те будут запускать своих астронавтов с помощью батутов. Ну вот сегодня они запустили первый такой батут. Предсказания Рогозина сбылись. Московия начала свой неизбежный путь на переферию космической эпопеи.
Через пару лет возможности роскосмоса будут интересны только любителям антиквариата и винтажа, и контора имени Рогозина перейдет на доставку картошки и помидоров для жителей Бурятии и других отдаленных мест, куда обычно падают их ракеты.
С другой стороны, россиянам не стоит особенно переживать, поскольку дырявить небесную твердь безбожными ракетами, запускаемыми с плоскости Земли, не исконно и не скрепно. Так что это безобразие им просто можно отменить и забыть.
Тем временем, передовое и вменяемое человечество сделало очень решительный шаг в настоящую, космическую эру.
DL
Ето ж развитие космических технологий.
День космонавтики
12 апреля 1961 - 03 марта 2019
Помним, любим, не скорбим...
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