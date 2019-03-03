 Компания Илона Маска SpaceX отправила на МКС корабль Crew Dragon

Космический корабль Crew Dragon был выведен на околоземную орбиту ракетой-носителем Falcon 9, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Пилотируемая капсула корабля способна транспортировать до семи астронавтов.

Во время испытательного полета в ней находится только манекен, названный в честь героини фильма "Чужой" Эллен Рипли. Голова, плечи и спина манекена покрыты датчиками, позволяющими собрать все необходимые для полета человека параметры.

Капсула Crew Dragon проведет ряд маневров на орбите и пристыкуется к МКС. Она доставит на станцию около 100 кг полезного груза и вернет около 50 кг груза со станции. Возвращение капсулы на Землю запланировано на 8 марта.

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После удачного испытательного полета от путешествий настоящих астронавтов SpaceX отделяет только одно испытание – аварийной эвакуации при максимальном аэродинамическом давления. В случае его успеха, NASA впервые с 2011 года будет иметь возможность запускать людей в космос. Первый пилотируемый полет предварительно запланирован на июнь 2019 года.

Вместе с первым запуском с реальными людьми на борту, США будут в состоянии запускать на МКС американских астронавтов с территории США и на американском космическом корабле, то есть без участия россиян.

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Нынешний запуск миссии Crew Dragon состоялся с исторического "Стартового комплекса-39" на территории космического центра Кеннеди на острове Мерритт в округе Бревард штата Флорида. С него с 1968 года стартовали миссии "Аполло", а с 1981 по 2011 год запускались Спейс шаттлы. Всего с этой площадки были запущены 12 "Аполло" и 82 шаттла.