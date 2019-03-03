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Все про:космос (590) Маск Илон (13) SpaceX (10)

 Компания Илона Маска SpaceX отправила на МКС корабль Crew Dragon

Рассчитывают, что на таком корабле США смогут запускать астронавтов на МКС с американской территории и без участия россиян.

Космический корабль Crew Dragon был выведен на околоземную орбиту ракетой-носителем Falcon 9, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Пилотируемая капсула корабля способна транспортировать до семи астронавтов.

Во время испытательного полета в ней находится только манекен, названный в честь героини фильма "Чужой" Эллен Рипли. Голова, плечи и спина манекена покрыты датчиками, позволяющими собрать все необходимые для полета человека параметры.

Капсула Crew Dragon проведет ряд маневров на орбите и пристыкуется к МКС. Она доставит на станцию около 100 кг полезного груза и вернет около 50 кг груза со станции. Возвращение капсулы на Землю запланировано на 8 марта.

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После удачного испытательного полета от путешествий настоящих астронавтов SpaceX отделяет только одно испытание – аварийной эвакуации при максимальном аэродинамическом давления. В случае его успеха, NASA впервые с 2011 года будет иметь возможность запускать людей в космос. Первый пилотируемый полет предварительно запланирован на июнь 2019 года.

Вместе с первым запуском с реальными людьми на борту, США будут в состоянии запускать на МКС американских астронавтов с территории США и на американском космическом корабле, то есть без участия россиян.

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Нынешний запуск миссии Crew Dragon состоялся с исторического "Стартового комплекса-39" на территории космического центра Кеннеди на острове Мерритт в округе Бревард штата Флорида. С него с 1968 года стартовали миссии "Аполло", а с 1981 по 2011 год запускались Спейс шаттлы. Всего с этой площадки были запущены 12 "Аполло" и 82 шаттла.

Источник: https://censor.net.ua/n3114633
 
   
 Топ комментарии
 
Только что, со стартовой площадки «39A (LC-39A)» космического центра имени Джона Кнеди, мыс Канаверал, Флорида, США, силами компании «SpaceX » Илона Маска, был осуществлен демонстрационный запуск пилотируемой капсулы «Дракон», пока еще без экипажа. Она должна осуществить весь комплекс процедур, положенный такому аппарату на орбите и потом - вернуться на Землю. Все прошло штатно, включая и возврат ускорителя первой ступени на платформу в океане. Визуально, она приземлилась в метре от центра круга, обозначающего место посадки.
За все время трансляции, процедуры шли штатно и в том порядке, который был изначально анонсирован. Если вся миссия пройдет в таком же ключе, спокойно и по плану, то следующий полет Дракона уже будет с экипажем на борту. Сегодня внутри корабля присутствовал один скафандр и видно было, что в невесомости плавает мягкая игрушка - дракон.
Это значит, что уже летом НАСА начинает свою пилотируемую программу. По сравнению с «Союзом», который сегодня является единственным пассажирским средством доставки людей в на орбиту, Дракон имеет просто огромное внутреннее пространство и рассчитан на экипаж из 7 человек. Насколько можно понимать, НАСА считает это количество людей минимальным для лунных и марсианских экспедиций. То есть, Дракон - это не замена Союзу, это совершенно новый уровень возможности пилотируемых программ. Впервые с 60-х годов именно такие системы перешли на качественно новый уровень.
Чуть позже точно такой же пробный полет будет осуществлен и корпорацией Боинг, и тогда Штаты будут иметь сразу две системы космических лифтов, что позволит не просто отказаться от древних российских Союзов, а начать двигать космическую программу так, как она и должна была развиваться изначально. В любом случае, в ближайшие годы начнется коммерческое освоение космоса. Теперь для этого есть все необходимое.
А ведь на подходе и вовсе огромная система межпланетных перелетов от Илона Маска, которая должна уйти в космос в 2022 году. Прямо сейчас мы становимся свидетелями качественно новой ситуации, когда Штаты широко и размашисто выходят в космос. Между прочим, при определенных обстоятельствах, в космос выйдут военные и в том количестве, которое требуется.
В этой связи, довольно забавно вспоминать слова ублюдка Рогозина, который грозил американцам устроить так, что те будут запускать своих астронавтов с помощью батутов. Ну вот сегодня они запустили первый такой батут. Предсказания Рогозина сбылись. Московия начала свой неизбежный путь на переферию космической эпопеи.
Через пару лет возможности роскосмоса будут интересны только любителям антиквариата и винтажа, и контора имени Рогозина перейдет на доставку картошки и помидоров для жителей Бурятии и других отдаленных мест, куда обычно падают их ракеты.
С другой стороны, россиянам не стоит особенно переживать, поскольку дырявить небесную твердь безбожными ракетами, запускаемыми с плоскости Земли, не исконно и не скрепно. Так что это безобразие им просто можно отменить и забыть.
Тем временем, передовое и вменяемое человечество сделало очень решительный шаг в настоящую, космическую эру.
DL
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На росії зможуть відправити всіх росіян у космос. Таким чином вони доженуть і переженуть США. 😀
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Это получится только в случае, если торт станет во второй раз президентом. Второго не дано Компания Илона Маска SpaceX отправила на МКС корабль Crew Dragon - Цензор.НЕТ 9782
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Т.е. только в таком случае Америка сможет летать в космос без участия росиси?!
Ну, то хай бог допоможе - голосуватиму за нього))) Ви ж запропонували, а я така довірлива...
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Голосуй не голосуй все одно получишь...... Компания Илона Маска SpaceX отправила на МКС корабль Crew Dragon - Цензор.НЕТ 2470
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Не, не. Мне етого не надо.
Дай Боже каждому по его вере!!!

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Маск батуты изобрел))) Ну все теперь лошадка должна застрелится
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Рогозину это очень не понравится . Маск опять со своими мансами 😁
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Только что, со стартовой площадки «39A (LC-39A)» космического центра имени Джона Кнеди, мыс Канаверал, Флорида, США, силами компании «SpaceX » Илона Маска, был осуществлен демонстрационный запуск пилотируемой капсулы «Дракон», пока еще без экипажа. Она должна осуществить весь комплекс процедур, положенный такому аппарату на орбите и потом - вернуться на Землю. Все прошло штатно, включая и возврат ускорителя первой ступени на платформу в океане. Визуально, она приземлилась в метре от центра круга, обозначающего место посадки.
За все время трансляции, процедуры шли штатно и в том порядке, который был изначально анонсирован. Если вся миссия пройдет в таком же ключе, спокойно и по плану, то следующий полет Дракона уже будет с экипажем на борту. Сегодня внутри корабля присутствовал один скафандр и видно было, что в невесомости плавает мягкая игрушка - дракон.
Это значит, что уже летом НАСА начинает свою пилотируемую программу. По сравнению с «Союзом», который сегодня является единственным пассажирским средством доставки людей в на орбиту, Дракон имеет просто огромное внутреннее пространство и рассчитан на экипаж из 7 человек. Насколько можно понимать, НАСА считает это количество людей минимальным для лунных и марсианских экспедиций. То есть, Дракон - это не замена Союзу, это совершенно новый уровень возможности пилотируемых программ. Впервые с 60-х годов именно такие системы перешли на качественно новый уровень.
Чуть позже точно такой же пробный полет будет осуществлен и корпорацией Боинг, и тогда Штаты будут иметь сразу две системы космических лифтов, что позволит не просто отказаться от древних российских Союзов, а начать двигать космическую программу так, как она и должна была развиваться изначально. В любом случае, в ближайшие годы начнется коммерческое освоение космоса. Теперь для этого есть все необходимое.
А ведь на подходе и вовсе огромная система межпланетных перелетов от Илона Маска, которая должна уйти в космос в 2022 году. Прямо сейчас мы становимся свидетелями качественно новой ситуации, когда Штаты широко и размашисто выходят в космос. Между прочим, при определенных обстоятельствах, в космос выйдут военные и в том количестве, которое требуется.
В этой связи, довольно забавно вспоминать слова ублюдка Рогозина, который грозил американцам устроить так, что те будут запускать своих астронавтов с помощью батутов. Ну вот сегодня они запустили первый такой батут. Предсказания Рогозина сбылись. Московия начала свой неизбежный путь на переферию космической эпопеи.
Через пару лет возможности роскосмоса будут интересны только любителям антиквариата и винтажа, и контора имени Рогозина перейдет на доставку картошки и помидоров для жителей Бурятии и других отдаленных мест, куда обычно падают их ракеты.
С другой стороны, россиянам не стоит особенно переживать, поскольку дырявить небесную твердь безбожными ракетами, запускаемыми с плоскости Земли, не исконно и не скрепно. Так что это безобразие им просто можно отменить и забыть.
Тем временем, передовое и вменяемое человечество сделало очень решительный шаг в настоящую, космическую эру.
DL
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Согласен, только насчет межпланетных перелетов Маск приврал. Нет никакого смысла отправлять людей на Марс, потратив на это десятки миллиардов долларов.
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Ну на Луну, потратили. Слетали.
Ето ж развитие космических технологий.
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Это они так с коммунистами боролись, доказывали, что демократия прогрессивнее. Сейчас избиратели такого не поймут. Китайцы могли бы ради пиара полететь на Марс, но технологий пока нет.
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Кацапы уже забеспокоились: американцы платят очень солидные деньги за доставку их астронавтов к МКС. Только за последние три года выплачен без малого миллиард долларов. https://el-murid.livejournal.com/4074181.html
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Россия
День космонавтики
12 апреля 1961 - 03 марта 2019

Помним, любим, не скорбим...
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какой всетаки бездуховный этот госдеп. так прокинуть мордовских братушек....
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Братушки просто как всегда оборзели, абонемент за один миллиард, на три года, им показалось мало.
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Херня,кацапи зробили це уже давноКомпания Илона Маска SpaceX отправила на МКС корабль Crew Dragon - Цензор.НЕТ 2632
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На росії зможуть відправити всіх росіян у космос. Таким чином вони доженуть і переженуть США. 😀
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Цензор нарешті прокинувся. Через добу. Коли вже весь світ «поздоровив » мокшан, з фактичним фіаско їх космічної галузі.
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Андрей Данилко официально опроверг присутствие таких слов в песне и опубликовал официальный текст, в котором фраза звучала как «Lasha Tumbai». Эти странные слова, включённые позднее в название песни, по утверждению автора, являются монгольскими и означают «Взбитые сливки»
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Такса утопленная Рогозиным, погибла зря.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКомпания Илона Маска SpaceX отправила на МКС корабль Crew Dragon
 
 
 
 
 
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