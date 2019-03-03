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Все про:КНДР (499) ядерное оружие (590) Трамп (2186)

 Трамп пообещал тоталитарной Северной Корее "невероятное, прекрасное экономическое будущее"

По словам президента США, прекрасное будущее для Пхеньяна наступит после заключения договора с Вашингтоном. Если же договора не будет, то и будущего у Северной Кореи – тоже.

Об этом Дональд Трамп заявил, выступая на Конференции консервативного политического действия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"У Северной Кореи будет невероятное, прекрасное экономическое будущее, если она заключит с нами договор, и не будет его вообще, если она сохранит ядерное оружие", – сказал президент США.

Он добавил, что отношения с КНДР кажутся ему "очень, очень прочными".

Читайте на Цензор.НЕТ: Северная Корея продолжает тайно развивать ракетно-ядерную программу, - спецкомиссия ООН

По данным издания, Северная Корея сейчас владеет ядерными боеголовками в количестве от 20 до 60 штук. В случае размещения на межконтинентальных баллистических ракетах они могут представлять угрозу для США.

Ранее Трамп после досрочного завершения саммита сказал, что лидер КНДР Ким Чен Ын предложил демонтировать весь научно-исследовательский и производственный ядерный комплекс в Йонбене. За это лидер Северной Кореи хотел отмены всех американских санкций. Но США пока не готовы на такой шаг.

Также на Цензор.НЕТ: Если НАТО откажется от ядерного оружия, а Россия и Китай сохранят арсенал, мир не станет более безопасным местом, - Столтенберг

Напомним, 27-28 февраля в Ханое прошел второй саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Во время переговоров стороны обсудили трансформацию двусторонних отношений, поддержание мира и безопасности в регионе, а также денуклеаризацию Северной Кореи.

Ожидалось, что они подпишут совместное соглашение, однако Трамп и Ким Чен Ын не смогли достичь согласия.

Источник: https://censor.net.ua/n3114632
 
 
 Топ комментарии
 
И обязательно Будапештский меморандум предложите корейцам. С Украиной ето проканало.
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Трампу надо посмотреть фильм Белое солнце пустыни. Восток - дело тонкое Трамп пообещал тоталитарной Северной Корее "невероятное, прекрасное экономическое будущее" - Цензор.НЕТ 5355
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где-то мы уже это слышали: откажитесь от ядерного оружия и будете жить как в америке...
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Трамп, возьми себе помошника, глупенький, но по бумажке отлично хрипит:

Трамп пообещал тоталитарной Северной Корее "невероятное, прекрасное экономическое будущее" - Цензор.НЕТ 7994
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Вообще парень простой. Утром деньги---вечером стулья. А можно и наоборот---но деньги вперёд! Выбирай---пуздро!
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Трампу надо посмотреть фильм Белое солнце пустыни. Восток - дело тонкое Трамп пообещал тоталитарной Северной Корее "невероятное, прекрасное экономическое будущее" - Цензор.НЕТ 5355
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Трампу не помешало бы посмотреть фильм " В лучах солнца ". Они там и без будущего счастливы до невозможности. Им солнца не надо - им чучхе светит .
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где-то мы уже это слышали: откажитесь от ядерного оружия и будете жить как в америке...
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И обязательно Будапештский меморандум предложите корейцам. С Украиной ето проканало.
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Чыныч сказал Трампычу: утром деньги, а вечером ракеты!
Трампыч сказал Чынчычу: утром ракеты, в обед ракеты, вечером ракеты -- а денежки потом.
...я за -- денежки потом!

Полностью одобряю и поддерживаю мудрую политику Вождя всех свободных рабов Капитализма, великого и рыжего Президента Страны Зелёных Рваных Бумажек, нашего, очень дорогого миллиардера, товарища мистера Трампа!
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США та Південна Корея припинять спільні військові навчання
Сполучені Штати і Республіка Корея прийняли рішення про припинення спільних командно-штабних навчань Key Resolve і польових маневрів Foal Eagle з метою прискорення процесу денуклеаризації Корейського півострова...

Людоеды наступают, Запад пятится.
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лучше не соглашаться как по мне а искать компромис.
одни уже согласились, теперь уже как 5 лет воюют.
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Если точнее, то проводят операции - 4 года АТО, потом - ООС!
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Українсько-литовське військо прогнало татар ще до Куликовської битви. "Монгольське іго" в Україні закінчилося перемогою на Синіх Водах у 1362-му - Велике Князівство Литовське і Руське утвердило свою владу на Правобережжі та Чернігівщині.
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Вот если бы коммунист Кравчук не отдал ядерное оружие,то украинцы сейчас бы жили при американском коммунизме. Трамп пообещал тоталитарной Северной Корее "невероятное, прекрасное экономическое будущее" - Цензор.НЕТ 2494
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Трамп пообещал тоталитарной Северной Корее "невероятное, прекрасное экономическое будущее"
-- кому оно там надо? -- они и так в Светлом Будущем уже давно живут...

Демократия лишь укрепляет
Наш родной крепостнический строй! (с)
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ГДР Вальтера Ульбрихта тоже обещало западным немцам Канцлера Конрада Адэнауэра процветание Трамп пообещал тоталитарной Северной Корее "невероятное, прекрасное экономическое будущее" - Цензор.НЕТ 4917до Небес
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Кстати дед Трампа ,Фредерик Трамп беженец из Германии и получил гражданство США в 1892 году
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Если точнее, то мигрант! Там раньше заселялись для освоения земель целыми колониями - из Германии, Швеции, Голландии...некоторые города до сих пор сохранили старые названия на немецкий лад!
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Трамп предложил Пончику отказаться от ядерного оружия взамен на несколько листов бумаги формата А4
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Судя по кислому виду Трамп не особо верит в то, о чем говорит.
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Ну, учитывая тот факт, что "эффективное сотрудничество" сев-кореи и запоребья на столько хорошо повлияло на экономику страны, что ким-че-пух даже сено импортирует, то полагаю Трамп мог просто подарить ему пару вёдер пальчиковых батареек и фсьооо - ким поплыл...
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Тот, кто говорит, что Будапештский Меморандум бесполезный - ничего в этом не понимает.
Чтобы от него была польза, его перед использованием нужно тщательно растирать, чтобы смягчить.
Леонид Макарович Кравчук
Трамп пообещал тоталитарной Северной Корее "невероятное, прекрасное экономическое будущее" - Цензор.НЕТ 3502
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Нахер вам та йуля и слуга урода?.Смотрите яка краса!
Президенты Литвы, Польши и Украины посетили штаб LITPOLUKRBRIG
з.ы. Если честно?То я думаю, что это первые ростки военного Союза.Нет не ВКЛ.Но у нас очень много, чтобы Действительно заключить Военный Союз.Понятно что не завтра.Ох не прост Алексеевич, ох не прост...Трамп пообещал тоталитарной Северной Корее "невероятное, прекрасное экономическое будущее" - Цензор.НЕТ 6110
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп пообещал тоталитарной Северной Корее "невероятное, прекрасное экономическое будущее"
 
 
 
 
 
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