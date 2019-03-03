 Трамп пообещал тоталитарной Северной Корее "невероятное, прекрасное экономическое будущее"

Об этом Дональд Трамп заявил, выступая на Конференции консервативного политического действия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"У Северной Кореи будет невероятное, прекрасное экономическое будущее, если она заключит с нами договор, и не будет его вообще, если она сохранит ядерное оружие", – сказал президент США.
Он добавил, что отношения с КНДР кажутся ему "очень, очень прочными".
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По данным издания, Северная Корея сейчас владеет ядерными боеголовками в количестве от 20 до 60 штук. В случае размещения на межконтинентальных баллистических ракетах они могут представлять угрозу для США.
Ранее Трамп после досрочного завершения саммита сказал, что лидер КНДР Ким Чен Ын предложил демонтировать весь научно-исследовательский и производственный ядерный комплекс в Йонбене. За это лидер Северной Кореи хотел отмены всех американских санкций. Но США пока не готовы на такой шаг.
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Напомним, 27-28 февраля в Ханое прошел второй саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Во время переговоров стороны обсудили трансформацию двусторонних отношений, поддержание мира и безопасности в регионе, а также денуклеаризацию Северной Кореи.
Ожидалось, что они подпишут совместное соглашение, однако Трамп и Ким Чен Ын не смогли достичь согласия.
Трампыч сказал Чынчычу: утром ракеты, в обед ракеты, вечером ракеты -- а денежки потом.
...я за -- денежки потом!
Полностью одобряю и поддерживаю мудрую политику Вождя всех свободных рабов Капитализма, великого и рыжего Президента Страны Зелёных Рваных Бумажек, нашего, очень дорогого миллиардера, товарища мистера Трампа!
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одни уже согласились, теперь уже как 5 лет воюют.
-- кому оно там надо? -- они и так в Светлом Будущем уже давно живут...
Демократия лишь укрепляет
Наш родной крепостнический строй! (с)
Чтобы от него была польза, его перед использованием нужно тщательно растирать, чтобы смягчить.
Леонид Макарович Кравчук
Президенты Литвы, Польши и Украины посетили штаб LITPOLUKRBRIG
з.ы. Если честно?То я думаю, что это первые ростки военного Союза.Нет не ВКЛ.Но у нас очень много, чтобы Действительно заключить Военный Союз.Понятно что не завтра.Ох не прост Алексеевич, ох не прост...