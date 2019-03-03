 Трамп пообещал тоталитарной Северной Корее "невероятное, прекрасное экономическое будущее"

Об этом Дональд Трамп заявил, выступая на Конференции консервативного политического действия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"У Северной Кореи будет невероятное, прекрасное экономическое будущее, если она заключит с нами договор, и не будет его вообще, если она сохранит ядерное оружие", – сказал президент США.

Он добавил, что отношения с КНДР кажутся ему "очень, очень прочными".

Читайте на Цензор.НЕТ: Северная Корея продолжает тайно развивать ракетно-ядерную программу, - спецкомиссия ООН

По данным издания, Северная Корея сейчас владеет ядерными боеголовками в количестве от 20 до 60 штук. В случае размещения на межконтинентальных баллистических ракетах они могут представлять угрозу для США.

Ранее Трамп после досрочного завершения саммита сказал, что лидер КНДР Ким Чен Ын предложил демонтировать весь научно-исследовательский и производственный ядерный комплекс в Йонбене. За это лидер Северной Кореи хотел отмены всех американских санкций. Но США пока не готовы на такой шаг.

Также на Цензор.НЕТ: Если НАТО откажется от ядерного оружия, а Россия и Китай сохранят арсенал, мир не станет более безопасным местом, - Столтенберг

Напомним, 27-28 февраля в Ханое прошел второй саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Во время переговоров стороны обсудили трансформацию двусторонних отношений, поддержание мира и безопасности в регионе, а также денуклеаризацию Северной Кореи.

Ожидалось, что они подпишут совместное соглашение, однако Трамп и Ким Чен Ын не смогли достичь согласия.