 РФ хочет обсудить с США ситуацию в Венесуэле

Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил по телефону главу Госдепартамента США Майку Помпео, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу российского дипломатического ведомства.

"В связи с предложением Вашингтона о проведении двусторонних консультаций по венесуэльской тематике указано, что мы к этому готовы, но необходимо неукоснительно руководствоваться принципами Устава ООН, поскольку только венесуэльцы вправе определять свое будущее", – утверждают в МИД РФ.

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Ранее правительство США ввело санкции против шести высокопоставленных руководителей Нацгвардии и полиции Венесуэлы, которые продолжают выполнять преступные приказы режима президента Николаса Мадуро.

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Ограничение США введены после того, как силовые ведомства режима Мадуро заблокировали доступ в Венесуэлу международной гуманитарной помощи.