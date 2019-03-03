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Все про:Венесуэла (144) Госдепартамент США (911) Лавров (1608) МИД РФ (1204) Помпео (97)

 РФ хочет обсудить с США ситуацию в Венесуэле

Россия готова принять участие в предложенных Соединенными Штатами двусторонних консультациях о кризисе в Венесуэле.

Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил по телефону главу Госдепартамента США Майку Помпео, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу российского дипломатического ведомства.

"В связи с предложением Вашингтона о проведении двусторонних консультаций по венесуэльской тематике указано, что мы к этому готовы, но необходимо неукоснительно руководствоваться принципами Устава ООН, поскольку только венесуэльцы вправе определять свое будущее", – утверждают в МИД РФ.

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Ранее правительство США ввело санкции против шести высокопоставленных руководителей Нацгвардии и полиции Венесуэлы, которые продолжают выполнять преступные приказы режима президента Николаса Мадуро.

Также на Цензор.НЕТ: Представитель США Абрамс на Совбезе ООН: Ощущение, что напротив нас сидит представитель СССР, а не России

Ограничение США введены после того, как силовые ведомства режима Мадуро заблокировали доступ в Венесуэлу международной гуманитарной помощи.

Источник: https://censor.net.ua/n3114631
 
 
 Топ комментарии
 
Как шлюха старая---которую уже никто не снимает. Ну хоть в рот насрите и даром.
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Да, что вы понимаете?! В МИД РФ ломка просто - сорваны все поставки кокса!😁
Просить будут разрешения у Штатов.
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загнанных лошадей пристреливают не правда ли РФ хочет обсудить с США ситуацию в Венесуэле - Цензор.НЕТ 1850
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- Сонечка, вам нравятся клоуны? - Вокруг? Или в цирке?


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Только не в политике
Тем более - не в политическом поле моей страны
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. - Прикинь, а я таки иду в "президенты"...)))
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Отсыпьте коню жменьку кокса. Пропадает без дури сивый мерин .😁
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Как шлюха старая---которую уже никто не снимает. Ну хоть в рот насрите и даром.
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Цікаво, хто кацапа уповноважив говорити від імені народу Венесуели? Мадура? І взагалі, яким боком цапи до міжнародних відносин після того, як наплювали на них у випадку з Кримом, Донбасом, Керченською протокою, Газпромівським боргом і тд, і т.д., і т.д.
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пока наши моряки в плену, госдеп на переговоры не пойдет. так было заявлено. может у лошади со слухом туго, но это уже к другому доктору.
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Да, что вы понимаете?! В МИД РФ ломка просто - сорваны все поставки кокса!😁
Просить будут разрешения у Штатов.
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а кто с мордвой будет о чем то переговариваться? разве что эрзяне и удмурты. Для остального мира это псевдогоссударство нароися изгойка 404 просто место обитания североазистских монголоидных свинособак. Ведь никто даже не думает переговариваться с тараканами или блохами в шерсти продячей собачки. а русня почему то считает что с ней ктото будет о чем то переговариваться.
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Зеленский в Юрмале назвал Украину проституткой,но у нас демократия, и этот баран может баллотироваться даже в президенты...,кокаин Мадуры для РАБссии тоже самое....
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не назвал а сравнил, знаешь что интересно, даже ватники Латвии его начали ругать, мол за свою страну никогда такое нельзя говорить - выдишь, ватники тоже поддаётса с годами дресировке, правда на это уходит много лет.
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Ну, видимо ваши ватники с русскими корнями, а у нас - со специфическими. Наши дрессируются у тех, кто больше платит.
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хрен его знает, есть ли у отприсков красных окупантов корни вообше, может там одни скрепы и скрепы выпрямить легче.
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Корни ? - Нет, но кореша за поребриком всегда найдутся.
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Трамп ( со стороны морды):фофка, ты меня видишь ? Ху"ло (со стороны зада):нет, Дональд. Значит, РФ хочет обсудить с США ситуацию в Венесуэле - Цензор.НЕТ 684 заворот кишок !
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРФ хочет обсудить с США ситуацию в Венесуэле
 
 
 
 
 
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