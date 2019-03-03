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 Оккупанты собираются к лету открыть в Крыму 460 пляжей

Так называемые "власти" полуострова утверждают, что откроют 460 пляжей – это на 14 больше, чем в прошлом году. И обещают ужесточить требования к вопросам безопасности.

Об этом заявили в так называемом "министерстве курортов и туризма Крыма", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

По словам "главы ведомства" Вадима Волченко, в 2019 году ужесточаются требования к вопросам безопасности. В частности, это касается работы матросов-спасателей на пляжах.

"Будут проинвентаризированы все договоры по благоустройству пляжных территорий, в том числе на эскизные проекты, и с недобросовестными пользователями договоры будут расторгнуты", – цитирует Волченко так называемая "пресс-служба".

Читайте на Цензор.НЕТ: Порошенко: Одесса будет в топе туристической отрасли Восточной Европы. К этому уже идем

Напомним, в октябре 2018 года марионетка Кремля, глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что с начала года полуостров посетили более 6 млн. туристов.

Председатель общественной организации "Курортный Крым" Александр Бурдонов утверждает, что эта статистика – серьезно завышена.

Данных о количестве отдыхающих из независимых источников нет. Также на Цензор.НЕТ: Оккупированный Крым подписал соглашение о взаимном развитии туризма с Чечней

Источник: https://censor.net.ua/n3114628
 
 
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Да... Да....
Каждый год.... И туристов все больше и больше....
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Можна відкрити 6 мільйонів пляжів, тобто по одному пляжу на кожного туриста.
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Скоро засраха начнет на эти пиляжи зеков присылать для массовки
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В єтом году купального сезона в Криму не будет
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Когда же они поймут-то, что проблема даже не в пляжах и наличии их отсутствия. Туда перестали ехать отдыхать даже те, у кого там живут родители. Знаю таких мАсквичей, которые каждый год и почти все лето жили в Севастополе . После аннексии рыдали от счастья - крымнаш, но, в прошлом году даже они не поехали в родную говень. На мой вопрос: а почему? Честно ответили, что отдыхать без воды, света и продуктов - они непривыкшие .
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Дорогие товарищи и друзья!
Количество пустых пляжей в Крыму, в 2019 году увеличится на 14 штук
Развитие полуострова идет опережающими темпами
Уже к 2025 году количество пустых пляжей увеличится вдвое, до 900 пустых пляжей
Перекрытие фашистами воды, никак не повлияет на развитие пустых пляжей.
Крымчане ежедневно ощущают блага, которые дал референдум.
Они живут и трудятся в атмосфере.спокойной уверенности.
Пятилетие со дня референдума полуостров встречает новыми успехами в развитии экономики и улучшении жизни народа.
Закрыт завод Инкерман, уничтожен винзавод Массандра, Бахчисарайский винно-коньячный завод, обанкротилась птицефабрика имени Фрунзе, Керченский завод ЖБИ разобрали на стройматериалы для керченского моста и ряд других производств.

Крымский народ по руководством партии Гоблина превратит полуостров в могучий и процветающий край.
Ура, дорогие товарищи!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОккупанты собираются к лету открыть в Крыму 460 пляжей
 
 
 
 
 
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