 Оккупанты собираются к лету открыть в Крыму 460 пляжей

Об этом заявили в так называемом "министерстве курортов и туризма Крыма", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

По словам "главы ведомства" Вадима Волченко, в 2019 году ужесточаются требования к вопросам безопасности. В частности, это касается работы матросов-спасателей на пляжах.

"Будут проинвентаризированы все договоры по благоустройству пляжных территорий, в том числе на эскизные проекты, и с недобросовестными пользователями договоры будут расторгнуты", – цитирует Волченко так называемая "пресс-служба".

Читайте на Цензор.НЕТ: Порошенко: Одесса будет в топе туристической отрасли Восточной Европы. К этому уже идем

Напомним, в октябре 2018 года марионетка Кремля, глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что с начала года полуостров посетили более 6 млн. туристов.

Председатель общественной организации "Курортный Крым" Александр Бурдонов утверждает, что эта статистика – серьезно завышена.

Данных о количестве отдыхающих из независимых источников нет. Также на Цензор.НЕТ: Оккупированный Крым подписал соглашение о взаимном развитии туризма с Чечней