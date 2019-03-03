Об этом заявили в так называемом "министерстве курортов и туризма Крыма", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
По словам "главы ведомства" Вадима Волченко, в 2019 году ужесточаются требования к вопросам безопасности. В частности, это касается работы матросов-спасателей на пляжах.
"Будут проинвентаризированы все договоры по благоустройству пляжных территорий, в том числе на эскизные проекты, и с недобросовестными пользователями договоры будут расторгнуты", – цитирует Волченко так называемая "пресс-служба".
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Напомним, в октябре 2018 года марионетка Кремля, глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что с начала года полуостров посетили более 6 млн. туристов.
Председатель общественной организации "Курортный Крым" Александр Бурдонов утверждает, что эта статистика – серьезно завышена.
Данных о количестве отдыхающих из независимых источников нет. Также на Цензор.НЕТ: Оккупированный Крым подписал соглашение о взаимном развитии туризма с Чечней
Каждый год.... И туристов все больше и больше....
Количество пустых пляжей в Крыму, в 2019 году увеличится на 14 штук
Развитие полуострова идет опережающими темпами
Уже к 2025 году количество пустых пляжей увеличится вдвое, до 900 пустых пляжей
Перекрытие фашистами воды, никак не повлияет на развитие пустых пляжей.
Крымчане ежедневно ощущают блага, которые дал референдум.
Они живут и трудятся в атмосфере.спокойной уверенности.
Пятилетие со дня референдума полуостров встречает новыми успехами в развитии экономики и улучшении жизни народа.
Закрыт завод Инкерман, уничтожен винзавод Массандра, Бахчисарайский винно-коньячный завод, обанкротилась птицефабрика имени Фрунзе, Керченский завод ЖБИ разобрали на стройматериалы для керченского моста и ряд других производств.
Крымский народ по руководством партии Гоблина превратит полуостров в могучий и процветающий край.
Ура, дорогие товарищи!