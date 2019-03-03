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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газ (9031) Гройсман (4603) энергоэффективность (89)

 Украина - энергетическая страна, она может добывать больше собственного газа, - Гройсман

По мнению премьер-министра, если добывать больше газа и потреблять его эффективнее, в будущем Украина сможет не зависеть от поставок голубого топлива из-за рубежа.

Об этом глава правительства Владимир Гройсман написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина – энергетическая страна. Я уверен, что мы можем добывать больше собственного газа и потреблять его эффективнее. Для нас абсолютно реально в будущем не зависеть от каких-либо поставок газа из-за рубежа", – считает Гройсман.

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Премьер рассказал о стратегии правительства в области энергоэффективности.

"Мы разрушили закрытый клуб в энергетике. Открыли геоданные, вводим прозрачные аукционы и конкурсы. Ввели мораторий на 5 лет относительно пересмотра ставок рентных платежей. Уменьшили рентные платежи на новые скважины. Благодаря изменению системы работы "Госгеонедр" можем до 2023-2025 годов значительно увеличить добычу газа. Внедряем энергоэффективность. 5-й год работает правительственная программа "Теплые кредиты", которой воспользовались около полумиллиона украинских семей. Запускаем фонд энергоэффективности, который будет предоставлять средства на энергосберегающее оборудование", – отметил Гройсман.

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По словам премьер-министра, основной задачей, стоящей перед правительством, является обеспечение Украины собственным газом.

"Главная цель этой энергетической стратегии – обеспечить Украину собственным газом и со временем стать страной-экспортером" – подытожил глава правительства.

Ранее президент Петр Порошенко рассказал, что Украина каждый год снижает потребление газа. По его словам, в 2017 году страна потребила 14 млрд куб м, а в 2018 году - 10,5 млрд куб м.

Источник: https://censor.net.ua/n3114627
 
 
 Топ комментарии
 
угу...и для этого отдали все месторождения газа олигархам которые их тупо законсервировали и лоббируют закупки газа в кацапстане ....Грося - где логика твоего выхлопа?! Украина - энергетическая страна, она может добывать больше собственного газа, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9935
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Дежавю? Почти речь Яйценюка за 2013 год. Я бы сказал куда тебе пойти с твоими рехвормами и куда засунуть твои *теплыекредиты*, благодаря которым ты ограбил миллионы украинцев.
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Может добывать больше, принадлежащего украинцам газа и продавать его Европе, как собственный, а народу впаривать Роттердам
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угу...и для этого отдали все месторождения газа олигархам которые их тупо законсервировали и лоббируют закупки газа в кацапстане ....Грося - где логика твоего выхлопа?! Украина - энергетическая страна, она может добывать больше собственного газа, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9935
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Ой, Вовка точно читает Цензор - именно это я постоянно пишу последнее время. Может, нам местами поменяться? Правда, я красть не мастак и слова "откат" не знаю.
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Может добывать больше, принадлежащего украинцам газа и продавать его Европе, как собственный, а народу впаривать Роттердам
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У меня одного такое чуство, что весь кокс для кацапии, возят через Украину?
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По мнению премьер-министра, если добывать больше газа и потреблять его эффективнее, в будущем Украина сможет не зависеть от поставок голубого топлива из-за рубежа.

...а ещё -- если Волга продолжит впадать в Каспийское море, то это и дальше позволит лошадям есть овёс и сено!
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Дежавю? Почти речь Яйценюка за 2013 год. Я бы сказал куда тебе пойти с твоими рехвормами и куда засунуть твои *теплыекредиты*, благодаря которым ты ограбил миллионы украинцев.
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На его лице вероятно был ужас, когда он такое говорил.
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В том же светлом вечнозавтрашнем будущем в котором наша экономика догонит польскую? Украина - энергетическая страна, она может добывать больше собственного газа, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9137
Польша с населением 38 миллионов человек и ВВП на уровне 550 миллиардов долларов за год схигает около 15 млрд кубометров газа. И так уже лет двадцять, если не больше...
Украина с неопределенным (но вполне сравнимым) количеством населения и ВВП на уровне 125 миллиардов USD только своего газа ежегодно добывает околи 20 млрд кубометров. И пацанам все равно не хватает...
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Для населения, школ и больниц нужно 12млрд.
Все остальное єто для бизнеса.
Нам просто по ушам 5 лет ездят.
Раньше цена для населения и бизнеса бьіли разньіми и все бьіло нормально.
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POlsa s 1998 neplatiat liudiam subsidyji za otoplenyje .U nix renovacija domov s togo goda nacialos.Gde to 40% posle renovaciji kak minimum mense nado energiji.Konecno i liudi posle renovaciji platiat mense toze minimum 30%.Renovacija domov umensila by potrebnost gaza,no dlia togo nuzno imet dengi
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Вся енергоефективность Гнойсмана свелась к тому что благодаря безумным ценамприровненым к европейским на украинский газ, половина украинцев перешла на дрова и уголь. Если вспомнить речь Яйценюка, который с пеной у рта рассказывал Азарову, что Украина добывает газа больше (20млрд.куб.) чем требуется населению(18млрд.куб.) то возникает вопрос куда Гнойсман с Петей девают 10млрд.куб. украинского газа? Уже не говорю о том что кроме етого из Ротердама+ закупается газ из-за рубежа.
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Да не столько страна может добывать, сколько - ИЗ НЕЁ пиявки животярно-грудастые, к бюдждету державному по самое нихочу присосанные намертво.
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Ваш премьер прав.
В Украине колоссальные запасы сланцевого газа.
Все, что для добычи этого газа нужно это американские технологии добычи и американское оборудование.
Эти технологии также позволяют извлекать нефть.
Ту самую нефть , о которой говорили тут, что такой не существует.
Значит что-то варится в правительстве.
Гройсман не обманщик.
Он человек дела.
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Ясное дело деловой. Деляга еще с поры винницкого базара
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Natalia Berman Зачем нам сланцевый газ, когда у нас обычного хватает? Чтобы засрать всю воду?
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в Украине колоссальные запасы лохов которые готовы слушать эту пургу каждых пять лет и про "зняття недоторканости" и про порты, и порядки на таможнях и судах, янтарь,... ЧТОБ ХОТЬ ЧТО ТО УКРАИНЦЫ ПОЛУЧИЛИ НУЖНО ДЛЯ НАЧАЛА ПОСАДИТЬ ВСЕХ 450 ГРОСЬ И АП. А ТО СИДЯТ ОНИ СУКИ НА СХЕМАХ И УХОДИТЬ НЕ СОБИРАЮТСЯ.
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Надя надо садить минимум тысяч пятьсот СРАЗУ. Как Саакашвили 300 тысяч посадил 10%!!!! населения Грузии. И нормально живут. А этих надо по столбам развесить на банковой и не снимать что б воняли и гнили перед окнами следующих,которые придут.
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Та Американські компанії ще на кінець 2013 року вже нарили стволів,знайшли на той час в Україні газу більше 7трлн куб,алеж клята расіянська агресія усе поховала, путін-***** не бажає бачити Україну, країною постачальницею газу до Европи..... та ще наші виродки, гніди які звикли красти, тут попрацювали...
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Дела ? Что-то энтузизизма в последнее время у него поубавилось. Раньше были дела, а сейчас бла-бла-бла.
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Дело не в сланцевом газе, а его распиле.
НАН предлагал таку добьічу, еще тогда, когда она вам еще не снилась
Но опять дело в распиле, когда договорятся покупать наши техногии у нас по цене американских, тогда дело пойдет
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Так запустить на ринок Американські компанії і подивимось, коли і скільки газу буде в Україні... але ж ахмет паша не дає, чи не так??
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У Ахмета денег не хватит организовать добычу.
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Цензор с завидным постоянством печатает словестный понос то от одного то от другого политика. Печатайте лучше программы телепередач или электричек, все полезной информации больше.
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Да кто ж вам не даёт, собаки? Я эти мантры слышу ,сколько себя помню! Очередное предвыборное бла-бла-бла.
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Этим должны заниматься специалисты. А то уже до добывались, что год потушить не могли, даже ядерным взрывом не получилось.
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Это уже не "Цензор", а какой-то "Вестник правительства".
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нет смысла добывать больше газа чтобы нахаляву раздавать его люмпенам.
Если он будет идти по мировой цене - то тогда да.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина - энергетическая страна, она может добывать больше собственного газа, - Гройсман
 
 
 
 
 
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