 Украина - энергетическая страна, она может добывать больше собственного газа, - Гройсман

Об этом глава правительства Владимир Гройсман написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Украина – энергетическая страна. Я уверен, что мы можем добывать больше собственного газа и потреблять его эффективнее. Для нас абсолютно реально в будущем не зависеть от каких-либо поставок газа из-за рубежа", – считает Гройсман.
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Премьер рассказал о стратегии правительства в области энергоэффективности.
"Мы разрушили закрытый клуб в энергетике. Открыли геоданные, вводим прозрачные аукционы и конкурсы. Ввели мораторий на 5 лет относительно пересмотра ставок рентных платежей. Уменьшили рентные платежи на новые скважины. Благодаря изменению системы работы "Госгеонедр" можем до 2023-2025 годов значительно увеличить добычу газа. Внедряем энергоэффективность. 5-й год работает правительственная программа "Теплые кредиты", которой воспользовались около полумиллиона украинских семей. Запускаем фонд энергоэффективности, который будет предоставлять средства на энергосберегающее оборудование", – отметил Гройсман.
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По словам премьер-министра, основной задачей, стоящей перед правительством, является обеспечение Украины собственным газом.
"Главная цель этой энергетической стратегии – обеспечить Украину собственным газом и со временем стать страной-экспортером" – подытожил глава правительства.
Ранее президент Петр Порошенко рассказал, что Украина каждый год снижает потребление газа. По его словам, в 2017 году страна потребила 14 млрд куб м, а в 2018 году - 10,5 млрд куб м.
...а ещё -- если Волга продолжит впадать в Каспийское море, то это и дальше позволит лошадям есть овёс и сено!
Польша с населением 38 миллионов человек и ВВП на уровне 550 миллиардов долларов за год схигает около 15 млрд кубометров газа. И так уже лет двадцять, если не больше...
Украина с неопределенным (но вполне сравнимым) количеством населения и ВВП на уровне 125 миллиардов USD только своего газа ежегодно добывает околи 20 млрд кубометров. И пацанам все равно не хватает...
Все остальное єто для бизнеса.
Нам просто по ушам 5 лет ездят.
Раньше цена для населения и бизнеса бьіли разньіми и все бьіло нормально.
В Украине колоссальные запасы сланцевого газа.
Все, что для добычи этого газа нужно это американские технологии добычи и американское оборудование.
Эти технологии также позволяют извлекать нефть.
Ту самую нефть , о которой говорили тут, что такой не существует.
Значит что-то варится в правительстве.
Гройсман не обманщик.
Он человек дела.
НАН предлагал таку добьічу, еще тогда, когда она вам еще не снилась
Но опять дело в распиле, когда договорятся покупать наши техногии у нас по цене американских, тогда дело пойдет
Если он будет идти по мировой цене - то тогда да.