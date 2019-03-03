 Украина - энергетическая страна, она может добывать больше собственного газа, - Гройсман

Об этом глава правительства Владимир Гройсман написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина – энергетическая страна. Я уверен, что мы можем добывать больше собственного газа и потреблять его эффективнее. Для нас абсолютно реально в будущем не зависеть от каких-либо поставок газа из-за рубежа", – считает Гройсман.

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Премьер рассказал о стратегии правительства в области энергоэффективности.

"Мы разрушили закрытый клуб в энергетике. Открыли геоданные, вводим прозрачные аукционы и конкурсы. Ввели мораторий на 5 лет относительно пересмотра ставок рентных платежей. Уменьшили рентные платежи на новые скважины. Благодаря изменению системы работы "Госгеонедр" можем до 2023-2025 годов значительно увеличить добычу газа. Внедряем энергоэффективность. 5-й год работает правительственная программа "Теплые кредиты", которой воспользовались около полумиллиона украинских семей. Запускаем фонд энергоэффективности, который будет предоставлять средства на энергосберегающее оборудование", – отметил Гройсман.

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По словам премьер-министра, основной задачей, стоящей перед правительством, является обеспечение Украины собственным газом.

"Главная цель этой энергетической стратегии – обеспечить Украину собственным газом и со временем стать страной-экспортером" – подытожил глава правительства.

Ранее президент Петр Порошенко рассказал, что Украина каждый год снижает потребление газа. По его словам, в 2017 году страна потребила 14 млрд куб м, а в 2018 году - 10,5 млрд куб м.