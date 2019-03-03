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Все про:ограбление (1204) Одесса (5360) Одесская область (1700) Нацполиция (9016) убийство (5166)

 Полицейские задержали под Одессой грабителя, застрелившего пенсионерку и ее внука

Преступника удалось отыскать и задержать буквально за несколько часов. Жизнь женщины и ребенка он отнял ради банковской карточки и мобильного телефона.

Об этом сообщил в Facebook начальник регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин, информирует Цензор.НЕТ.

"За считанные часы задержали подонка, который из-за жажды денег, двумя выстрелами в голову отобрал не только банковскую карточку и телефон у пожилой женщины, а и оборвал жизнь ее и жизнь ее внука", – написал Головин.

Также на Цензор.НЕТ: Полицейский, сбивший насмерть человека на пешеходном переходе в Броварах, был пьян. ФОТО (обновлено)

Он выразил благодарность оперативникам за быстрое задержание подозреваемого.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

По некоторым данным, ограбление и убийство совершено молодым мужчиной в селе Крыжановка, граничащим с Суворовским районом Одессы.

Читайте на Цензор.НЕТ: Полиция перебросила на Донбасс подкрепление. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3114626
 
   
 Топ комментарии
 
Во падло какое, таких тварей надо сразу уничтожать, так как толку уже никакого с него не будет.
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А теперь эту мразь будут охранять, кормить, развлекать, одевать и лечить, за наш с вами счет.
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Пожизненное ему светит, но что скажет суд?
Крысину дали всего пять лет...
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а толку? лет 10 отсидит и дальше пойдет грабить и убивать
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Роман Гнатенко 2f7e4fe1 - это вряд ли...

В тюрьме чикнут его... - ребенка убил...
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Не, такого нет уже лет 50. Сейчас у хозяина полный беспредел и никаких понятий, как в ВР
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Наша поліція любить ловити випадкових людей, як у справі Каткрини Гандзюк!
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Была тут недавно новость, когда поймали одного урода за изнасилования несовершеннолетней...так тоже все грозились что его убьют в тюрьме. А потом оказалось что это у него уже будет третий срок за изнасилования.
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Да он по УДО вьійдет через год.
И снова убьет.
А потом нам напишут тут в новостях: «Убийство совершил, ранее судимьій за подобное преступление гражданин Н.»

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Во падло какое, таких тварей надо сразу уничтожать, так как толку уже никакого с него не будет.
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А теперь эту мразь будут охранять, кормить, развлекать, одевать и лечить, за наш с вами счет.
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Пожизненное ему светит, но что скажет суд?
Крысину дали всего пять лет...
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дебил, а пистолетик добыл. а гражданам низзя.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолицейские задержали под Одессой грабителя, застрелившего пенсионерку и ее внука
 
 
 
 
 
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