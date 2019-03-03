 Полицейские задержали под Одессой грабителя, застрелившего пенсионерку и ее внука

Об этом сообщил в Facebook начальник регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин, информирует Цензор.НЕТ.

"За считанные часы задержали подонка, который из-за жажды денег, двумя выстрелами в голову отобрал не только банковскую карточку и телефон у пожилой женщины, а и оборвал жизнь ее и жизнь ее внука", – написал Головин.

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Он выразил благодарность оперативникам за быстрое задержание подозреваемого.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

По некоторым данным, ограбление и убийство совершено молодым мужчиной в селе Крыжановка, граничащим с Суворовским районом Одессы.

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