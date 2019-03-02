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Все про:Черновицкая область (314) драка (1708) ПЦУ (260)

 Двое священников подрались из-за перехода общины на Буковине в ПЦУ

Подавляющее большинство членов церковной общины проголосовали за переход в Православную церковь Украины. Но к храму приехали верующие из соседних сел, поддерживающих бывшую УПЦ МП.

Драка произошла в селе Бережонка Вижницкого района, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Верующие прихода церкви Святого Апостола и евангелиста Иоанна Богослова решили перейти из подчинения бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины.

На собрании церковной общины присутствовали 192 жителя Бережонки. 164 из них проголосовали за переход в ПЦУ, 18 – против, 10 воздержались.

Читайте на Цензор.НЕТ: Варфоломей отказался проводить собор глав православных церквей для обсуждения автокефалии ПЦУ: "Будет бесполезным"

К церкви приехали сторонники бывшей УПЦ МП из соседних сел – Замостье, Милиево, Корытное. Они выступили против перехода общины в ПЦУ.

Во время собрания прихода возник конфликт между священником церкви Иоанна Богослова отцом Николаем и благочинным Вижницкого района Ильей Книгницким. Отец Николай обвинил благочинного в том, что он нарочно подстрекает людей и является раскольником. Позже он ударил Илью Книгницкого, в результате чего тот получил травмы лица.

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Нацполиция Черновицкой области сообщает, что информация о споре граждан зафиксирована в Журнале единого учета. Полицейские проверяют информацию, устанавливают участников и обстоятельства инцидента.

Это уже 14-я церковь в Черновицкой области, которая приняла решение о переходе в Православную церковь Украины. Всего в регионе около 400 церквей подчиняются бывшей УПЦ МП.

Источник: https://censor.net.ua/n3114623
 
 
 Топ комментарии
 
московитские сектанты поменяли тактику и возят прихожано-титушек вахтовым методом от одной церкви ко второй ,которые хотят в ПЦУ. Право принимать такое решение имеют только жители ОТГ к которой относится святыня и никто другой. Двое священников подрались из-за перехода прихода на Буковине в ПЦУ - Цензор.НЕТ 4953 Ничего...Понемногу выдавим сектантов гундяевских Двое священников подрались из-за перехода прихода на Буковине в ПЦУ - Цензор.НЕТ 6884 с украинской земли.
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В каталажку этого русського попа. Отсидит положенное, соберёт чемодан и на Московию. Таким пройдохам нечего делать в Украине☹️
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московитские сектанты поменяли тактику и возят прихожано-титушек вахтовым методом от одной церкви ко второй ,которые хотят в ПЦУ. Право принимать такое решение имеют только жители ОТГ к которой относится святыня и никто другой. Двое священников подрались из-за перехода прихода на Буковине в ПЦУ - Цензор.НЕТ 4953 Ничего...Понемногу выдавим сектантов гундяевских Двое священников подрались из-за перехода прихода на Буковине в ПЦУ - Цензор.НЕТ 6884 с украинской земли.
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Попы МП считают иначе - один брехал, что мол только поп может определять, кто относится к его приходу.
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Это они Российские порядки переносят на Украину. Но у нас другие законы, слава Богу.
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Нужно сдавать их в полицию как пособников ФСБ Двоє священиків побилися через перехід парафії на Буковині до ПЦУ - Цензор.НЕТ 8840
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я вот тоже хотел сказать: а где была полиция,почему СБУ бездействует?
получается ФСБ творит беспредел на территории Украины и им все сходит с рук
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Либонь,це фсб й керує як тут,так і на кацапстані.Це ж очевидно.
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Ну и конечно же уголовной ответственности за это "нетъ"!
Да?
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Есть, нанесение увечий и хулиганство в особо крупном размере😄
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.....хулиганство в особо крупном размере....
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Оно называется злостное хулиганство и нанесение телесных средней тяжести
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Так если пошкрести по поповским сусекам, то точно найдётся и особо крупный размер😄
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В каталажку этого русського попа. Отсидит положенное, соберёт чемодан и на Московию. Таким пройдохам нечего делать в Украине☹️
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Ничего не будет, всё должно происходить мирно, не смотря на этих провокаторов, как и обещано, а не как Кремль стращает...
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Капець дайте їм зброю нехай перебють один одного заїпали ці томосні новини на цензорі
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Ви ж по чатах бачите:якщо кацап не має вже своїх брехливих лукавих аргументів,то воно матюкається,ображає і принижує опонента.А поза чатом--ще й б"ється.
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Религиозные войны. Средневековье, ****. Ещё бы сжечь кого-нибудь.
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Кого-нибудь?.. Ну, если вам все равно, тогда сжигать будем русского попа.
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Станом на сьогодні, з дня Обєднавчого собору що відбувся 15 грудня, перейшло 423 парафії. По 5,65 на день. За рік буде понад 2000. Отже за 4-5 років від сатанату тут залишаться лиш окремі уламки. Що таке 4-5 років для Церкви?
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Когда на Лепрозии пойдут волнения, процесс переходов увеличится. К ним еще и добавятся : Таганрогские, Кубанские, Белгородские и Стародубские приходы. Двоє священиків побилися через перехід парафії на Буковині до ПЦУ - Цензор.НЕТ 6153
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А динамику не расскажете? Сначала мало, потом все больше, а потом опять стихать начнет, т.к. "від сатанату тут залишаться лиш окремі уламки"
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15 днів грудня - 35
січень - 150
лютий - 232
сьогодні - 6.
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Ну, так і є. Поки що по нарастаючій.
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Тут есть небольшой нюанс, т е перейти - одно, а зарегистрироваться - другое...напомню, что ПЦУ зарегистрировали как юридическое лицо только в конце февраля
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Бесы помутили разум святой, не всегда с кадилом ходить пора и по кадилу зарядить! И как эти 2-мешка в рясах катались .
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зовите на помощь С14, ПС, нац.дружины.....
Работы много....
Нужно будет отмудохать жителей следующих сел....

К церкви приехали сторонники бывшей УПЦ МП из соседних сел - Замостье, Милиево, Корытное.Источник: https://censor.net.ua/n3114623

По другому уже не получится... Двое священников подрались из-за перехода прихода на Буковине в ПЦУ - Цензор.НЕТ 315
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- Так там же и наши есть
- Херачьте всех подряд. Господь своих разберёт (с)
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belge - это да.....

Но наши лучше пускай затихорятся на время...
Пускай нарисуют крестики на своих воротах...., что бы не перепутали...
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Даже не знаю что сказать.... фото победителя есть?
Драки за прибыльные точки по продаже и обслуживанию верующих, что может быть более духовным?
Есть такое выражение, его приписывают Будде:
- Я учу вас одному и только одному - как освободиться от страдания. Знайте, что главное - внутри вас.
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***
- алле! пожарка? понимаю что не по адресу...но у нас во дворе скорая дерется с ментами...а я не знаю куда еще можно позвонить...не газовщикам же?
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Я так понял, пояс достался отцу николаю?
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Мдя...бить друг друга никто не может ибо ситуация патовая...Будет хороший повод обвинить оппонентов в агрессии и роздуть до международного масштаба. Это ни тем ни нам не надо.и самая большая ганьба для ордынских адептов это то что громада за день оставляет попа ни с чем.В рясе пришел-в рясе пошел.В момент лишаются доходов поганцы. Двое священников подрались из-за перехода прихода на Буковине в ПЦУ - Цензор.НЕТ 1223
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Видево надо объязательно снимать! Это же самое интересное! Потом сериал выпустить-"Религиозные войны" Двоє священиків побилися через перехід парафії на Буковині до ПЦУ - Цензор.НЕТ 8574
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Деньги,деньги-деньги.А где деньги там и власть.
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не будет рпц в Украине, это не возможно.
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Просто из бородатой сучки давно бесов не изгоняли.
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поп знайєт свайєго пріхожаніна как облуплєного
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Так бы давно. Попам по кадилу в руки и на арену !
Местная громада может билеты на зрелище продавать
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Молитесь за гонящих и преследующих вас...
Когда дали по правой щеке, подставь левую...
Любите врагов ваших...

Кто-то додумался почитать святое писание? Бить по щекам православных, проверяя их веру - правильное занятие. Если дал в дыню, а тот не подставил другую щеку, он не верующий, по словам Главы Православной Церкви - Иешуа Иосифовича....
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Московиту присмалити тавром писок і закрити років на 15 . І всі діла .
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***
сегодня видел, как поп подрался со Свидетелями Иеговы...
победил, конечно, поп… кадило это, скажу я вам, вам не брошюрки!
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Москворепцы охренели. Прихвостни отца Звездония.
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Бывшая упц мп действует волчьей тактикой - набрасываться стаей. На Буковине они явно в меньшинстве, так собирают себе подобных из соседних сел. Надеюсь, прихожане научаться противостоять этому. Кто знает, чем все закончилось?
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А у Бога спросить - чей приход не догадались? И правда: при чём тут Бог?..
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Грабят, - шепотом сказал незнакомец, еще крепче держась за стул. ... М-м-м... Так, может быть, вы, святой отец, партийный? ... Руки коротки, - ответил батюшка.
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о класс это шорошо что большинство прихожан проголосовало за переход в ПЦУ, значит на одну церковь больше. так по тихонько все перейдут со временем.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое священников подрались из-за перехода общины на Буковине в ПЦУ
 
 
 
 
 
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