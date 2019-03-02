 Двое священников подрались из-за перехода общины на Буковине в ПЦУ

Драка произошла в селе Бережонка Вижницкого района, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Верующие прихода церкви Святого Апостола и евангелиста Иоанна Богослова решили перейти из подчинения бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины.
На собрании церковной общины присутствовали 192 жителя Бережонки. 164 из них проголосовали за переход в ПЦУ, 18 – против, 10 воздержались.
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К церкви приехали сторонники бывшей УПЦ МП из соседних сел – Замостье, Милиево, Корытное. Они выступили против перехода общины в ПЦУ.
Во время собрания прихода возник конфликт между священником церкви Иоанна Богослова отцом Николаем и благочинным Вижницкого района Ильей Книгницким. Отец Николай обвинил благочинного в том, что он нарочно подстрекает людей и является раскольником. Позже он ударил Илью Книгницкого, в результате чего тот получил травмы лица.
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Нацполиция Черновицкой области сообщает, что информация о споре граждан зафиксирована в Журнале единого учета. Полицейские проверяют информацию, устанавливают участников и обстоятельства инцидента.
Это уже 14-я церковь в Черновицкой области, которая приняла решение о переходе в Православную церковь Украины. Всего в регионе около 400 церквей подчиняются бывшей УПЦ МП.
получается ФСБ творит беспредел на территории Украины и им все сходит с рук
Да?
січень - 150
лютий - 232
сьогодні - 6.
Работы много....
Нужно будет отмудохать жителей следующих сел....
К церкви приехали сторонники бывшей УПЦ МП из соседних сел - Замостье, Милиево, Корытное.Источник: https://censor.net.ua/n3114623
По другому уже не получится...
- Херачьте всех подряд. Господь своих разберёт (с)
Но наши лучше пускай затихорятся на время...
Пускай нарисуют крестики на своих воротах...., что бы не перепутали...
Драки за прибыльные точки по продаже и обслуживанию верующих, что может быть более духовным?
Есть такое выражение, его приписывают Будде:
- Я учу вас одному и только одному - как освободиться от страдания. Знайте, что главное - внутри вас.
Пожежникам.
- алле! пожарка? понимаю что не по адресу...но у нас во дворе скорая дерется с ментами...а я не знаю куда еще можно позвонить...не газовщикам же?
Это смотря по какой версии - WBC, WBA или IBF.
или беса выбивает?
Местная громада может билеты на зрелище продавать
Когда дали по правой щеке, подставь левую...
Любите врагов ваших...
Кто-то додумался почитать святое писание? Бить по щекам православных, проверяя их веру - правильное занятие. Если дал в дыню, а тот не подставил другую щеку, он не верующий, по словам Главы Православной Церкви - Иешуа Иосифовича....
сегодня видел, как поп подрался со Свидетелями Иеговы...
победил, конечно, поп… кадило это, скажу я вам, вам не брошюрки!
Он им аки кистенем отмахивается. )))