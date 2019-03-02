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 Экономика, За рубежом
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Все про:Турция (2065) Чавушоглу (46) ЗСТ (502)

 Зона свободной торговли с Турцией: переговоры вышли на завершающий этап

Переговоры Киева и Анкары о создании зоны свободной торговли вышли на финишную прямую. Украина находится в перечне из 17 стран, с которыми Анкара готовится заключить соглашения о ЗСТ.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"Соглашение о свободной торговле с Украиной, возможно, будет подписано в ближайшее время. С Японией соглашение будет подписано в июне", – сказал Чавушоглу.

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По его словам, продолжаются переговоры по этому вопросу с 17 странами, в том числе с Эквадором, Таиландом и Индонезией.

На сегодняшний день Турция подписала соглашения о свободной торговле с 20 странами.

Турецкий президент Реджеп Эрдоган в ноябре 2018 года говорил, что Украина и Турция планируют подписать соглашение о ЗСТ до конца 2018 года, однако этого не произошло.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 23 января призвал поскорее завершить переговоры. По словам премьера, с Турцией есть политическая договоренность, но нужно технически доработать соглашение.

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По данным МИД Украины, товарооборот между странами сейчас составляет $4 млрд, соглашение о ЗСТ позволит его увеличить.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 21 января Украина заключила договор о зоне свободной торговли с Израилем.

Источник: https://censor.net.ua/n3114620
 
   
 Топ комментарии
 
та що - турки будуть сплавляти Україні барахло й техніку, яких у них валом. А Україна метал може, зерно й насіння всіляке й горіхи, які турки будуть переробляти на солодке й продавати Україні. Надавимо на українську легку й харчову промисловість, щоб їм тяжче жилось. Інтереси олігархів перед усе.

Хто б оті Богдани купляв, які держава Україна штампує. Мало того, що на будку собачу схоже, так же й сидіння калічні, для інопланетян. На них хіба діабет лікувати. За ту техніку треба штрафи виписувати за недотримання стандартів, а не дотації платити, тим більше замовляти.
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у вас не подешевеет - из Китая к вам ближе везти. Носите китайское.
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у турков экономика в ж*пе, им надо срочно куда-то свой ширпотреб сбывать.. Гройсман то в накладе не останется, это нас завалят еще больше неликвидом.
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Интересно, что вы собрались туркам продавать?
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Заводи вже порізали на брухт і вивезли в Турцію ще в 90-х.
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как что продовать, вату, посмотри вокруг, ваты столько что ужас.
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вижу, ватан, вижу. Тебя и твоих порохососов-ватников приехавших из кремля на самолете Медведчука и Зубкова на Петину порохоферму издалека видать.
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Может думал хоть турецкая одежда подешевеет у нас. Но потом вспомнил что Украина- страна абсурда. Цены растут вопреки здравому смыслу. Так же как американский уголь с $85 превращается в 5000-7000грн для украинского потребителя.
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у вас не подешевеет - из Китая к вам ближе везти. Носите китайское.
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Хорошо. Китайское покачественнее будет, чем турецкое.
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та що - турки будуть сплавляти Україні барахло й техніку, яких у них валом. А Україна метал може, зерно й насіння всіляке й горіхи, які турки будуть переробляти на солодке й продавати Україні. Надавимо на українську легку й харчову промисловість, щоб їм тяжче жилось. Інтереси олігархів перед усе.

Хто б оті Богдани купляв, які держава Україна штампує. Мало того, що на будку собачу схоже, так же й сидіння калічні, для інопланетян. На них хіба діабет лікувати. За ту техніку треба штрафи виписувати за недотримання стандартів, а не дотації платити, тим більше замовляти.
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-- ну, теперь за приличным турецким контрафактом можно будет и в Украину ездить -- токо без Средиземного Моря впридачу.

...а шо там Египет? -- с другого берега, того же Моря? -- там тоже ширпотреб -- от настоящего не отличишь: Гучи в куче! *)
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Все очень просто у Турции уже давно свободная торговля с ЕС, теперь Украина имея свободную торговлю с ЕС подтягивает и турков, все логично...
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Украинских чиновники-придурки в очередной раз подпишут невыгодный договор и будет как с шельфом Чёрного моря который сдали Румынии, как со вступлением в СОТ, где просрали всё что могли. Ну и вообще главное вступить, а куда и во что, дело десятое. Не обходить же "это" если оно лежит на дороге такое свежее поле прохода стада коров!
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