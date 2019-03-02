 Зона свободной торговли с Турцией: переговоры вышли на завершающий этап

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".
"Соглашение о свободной торговле с Украиной, возможно, будет подписано в ближайшее время. С Японией соглашение будет подписано в июне", – сказал Чавушоглу.
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По его словам, продолжаются переговоры по этому вопросу с 17 странами, в том числе с Эквадором, Таиландом и Индонезией.
На сегодняшний день Турция подписала соглашения о свободной торговле с 20 странами.
Турецкий президент Реджеп Эрдоган в ноябре 2018 года говорил, что Украина и Турция планируют подписать соглашение о ЗСТ до конца 2018 года, однако этого не произошло.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 23 января призвал поскорее завершить переговоры. По словам премьера, с Турцией есть политическая договоренность, но нужно технически доработать соглашение.
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По данным МИД Украины, товарооборот между странами сейчас составляет $4 млрд, соглашение о ЗСТ позволит его увеличить.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 21 января Украина заключила договор о зоне свободной торговли с Израилем.
Хто б оті Богдани купляв, які держава Україна штампує. Мало того, що на будку собачу схоже, так же й сидіння калічні, для інопланетян. На них хіба діабет лікувати. За ту техніку треба штрафи виписувати за недотримання стандартів, а не дотації платити, тим більше замовляти.
...а шо там Египет? -- с другого берега, того же Моря? -- там тоже ширпотреб -- от настоящего не отличишь: Гучи в куче! *)