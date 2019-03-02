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 Политика Украины
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Все про:Азовское море (1110) Бердянск (154) Мариуполь (3616) Порошенко (16474) Евросоюз (12322)

 Евросоюз выделяет 50 млн евро на поддержку безопасности в Азовском регионе, - Порошенко

50 млн евро от ЕС пойдет на поддержку Мариуполя, Бердянска и других городов на Азовском побережье. Черноморскому побережью денег тоже должно хватить.

Об этом президент Петр Порошенко заявил во время Совета регионального развития в Одессе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Специальный проект: 50 млн евро направляется на Азовское побережье, поддержка Мариуполя, Бердянска, но и на Черноморское побережье тоже хватит", – сказал Порошенко.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Назовите в Европе хоть одного действующего лидера, который сказал, что мы примем Украину в НАТО?", - Кучма. ВИДЕО

По его словам, нет ни одной его встречи с руководством Евросоюза, где бы речь не шла о финансовой помощи.

"Это, к сожалению, в связи с агрессией Российской Федерации в нейтральных водах Черного моря", – подчеркнул Президент.

Порошенко также отметил, что если Украина продолжит двигаться в европейском направлении, количество проектов ЕС для нашей страны будет расти.

Также на Цензор.НЕТ: Евросоюз обновил визовые правила и увеличил сбор до 80 евро

"Если мы не оплошаем, если будем объединены, если мы продолжим наше движение в Европу, количество европейских проектов будет только увеличиваться. И это не только доступ к технической помощи, а доступ к огромным финансовым ресурсам", – подчеркнул глава государства.

Источник: https://censor.net.ua/n3114617
 
 
 Топ комментарии
 
да хоть миллиард... - ты же все равно стыришь ...
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можно склепать ещё пару тройку катеров класса ручей-речка..
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Этих денег хватит только на корм бердянского бычка и мариупольской тюльки Евросоюз выделяет 50 млн евро на поддержку безопасности в Азовском регионе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4769
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не говорите,Послал Бог соседей европейцев,за евро удавятся
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Для винницкого мародёра(рыба такая) и это сойдёт.
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да хоть миллиард... - ты же все равно стыришь ...
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можно склепать ещё пару тройку катеров класса ручей-речка..
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Для безопасности Азова надо ещё 3 корыта из ленкузни, и безопастность повышена и бабло освоено
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Ленкузню уже Тигипку подарили. Больше оттуда ни единой исправной боевой еденицы не выедет.
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да он из тойже махалы, и корыто у них общее. Вот ПОП выцыганил полтос, переведет Тигипко за катера, тот ему отслюнявит откат и оборона Азова в безопасности
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Этот вопрос нужно задать молодой тройке!
Они мастаки в таких делах...
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За пять лет наши три еврея результативнее всего себя проявили в выпрашивании бабла.
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В одессе сейчас. Все что смогли свезти на автобусах... не густо...

Евросоюз выделяет 50 млн евро на поддержку безопасности в Азовском регионе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9525
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Вообще никого не подпускают со стороны. Там активисты хотели задать вопрсы пр Гандзюк, куда там....
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Это неправильные активисты ,они шатают будку и Путин может напасть.
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У тебя путин с заглавной,а не куйло со строчной?)) Во палишься лаптеногий)
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Эта ваша песня уже устарела и никому не интересна. Придумайте уже что нибудь пооригинальнее
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О ,очередной великий разоблачитель.Где ваши доказательства ?Поц ты шоколадный ,я с Одесской области.
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бойко шуфрич и медведедчук тоже из Украины.Не оправдывайся.
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Ты перечислил партнеров Петра Алексеевича по Партии регионов .Могут наказать ,шо вы тупые такие.
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Какая партия регионов,лапоть рязанский.Их давно в Украине нет,больше в лес-больше палишься "украинец" ты куйловский)
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То что они поменяли флажки и лозунги , не означает что они перестали быть партнерами.Смотри тебя точно барин на конюшне отхлестает ,нельзя упоминать партнеров Петра Алексеевича.
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"барин" это у вас в левиафании, опять козломордое палишься) где вас тупых берут...
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Ну тупее тебя сложно представить.Давай еще выдай пару перлов.
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Я за Кошулинского. А вы чего влезли за лаптеногого? вы вонализ и гриценкосос*
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Тогда ваша рефлексия как у соевого деге...
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США «отказали в жесткой форме» Порошенко, возжелавшему снова послать корабли в Керченский пролив.

США отказались пообещать Петру Порошенко поддержку, если он снова направит военные корабли в Керченский пролив.

Об этом сегодня сообщило издание «Страна» со ссылкой на информированный источник в американских экспертных кругах.

«Белый дом не уверен, что повторную акцию Украины поддержит Евросоюз.

А это вызовет раскол в позиции Запада в отношении России.

Поэтому Порошенко отказали в довольно жесткой форме.

И на встрече с вице-президентом Пенсом в Мюнхене и по другим каналам«, - рассказал собеседник издания.

В качестве компенсации США направили в Одессу эсминец «Дональд Кук» с ракетами «Томагавк», который вчера покинул украинский берег.

В тему - Эсминец США с 56 ракетами «Томагавк» прибыл в Одессу
По словам источника, этой демонстративной акцией Порошенко «подсластили пилюлю» и дали повод заявлять об американской поддержке на море.

При этом в Белом доме не исключают, что украинский президент без оглядки на Вашингтон может пойти на риск и отдаст приказ идти в Азовское море - надеясь, что американцы в любом случае займут проукраинскую позицию.

«Но Госдепу это точно не понравится, что будет сказано. возможно, даже публично», - говорит источник.

***

Конечно же, в США понимают, с какой целью на самом деле Порошенко может хотеть похода украинских кораблей в Керченский пролив накануне выборов…

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Напомню, 21 февраля глава МИД России Лавров заявил, что украинские власти готовятся послать новые корабли в Керченский пролив.

В тему:

- Порошенко готовит «новую провокацию» в Керченском проливе для срыва выборов?

- Новый прорыв в Керченском проливе: чего ждать от Кремля
https://goo.gl/BZ2LSG
🤔
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хоть и не уважаю вальцмана но воспринимать такую информацию по типу бабка которая семечки продаёт сказала...
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Президент України Петро Олексійович Порошенко етнічний УКРАЇНЕЦЬ.
«Першоджерелом фейка " Вальцман "- є сайт ФСБ, ari.ru (" Агентство Русской Информации"). Вперше, згадка про П.О.Порошенко, як про «Вальцмана», було на blog.yandex.ru, датованим 9 вересня 2005 р.
Петро Олексійович Порошенко етнічний УКРАЇНЕЦЬ, у нього:
- батько: Олексій ІВАНОВИЧ Порошенко - українець.
- мати: Євгенія СЕРГІЇВНА Григорчук (в заміжжі - Порошенко) - українка.
А ось якби його батько взяв прізвище його матері, то в такому випадку він був би Петро Олексійович Григорчук. »
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Ну, не знаю.
Ясно тільки одне, - що хтось один із двох бреше, - або головний рабин Києва Дов Блайх, або Порошенко.
Главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх : Порошенко - еврей

А ви що з цього приводу думаєте, - хто з них брехун?
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Может стоит построить канал? А остров Крым в свободное плаванье ?
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Еще Лукашенка забыл. Уж очень он с Петей последнее время породичался. Украина-Рашка-Беларашка будет правиться тремя вечными диктаторами.
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Ниочем, типа нате вам мелочишку только отстаньте, про санкции против 8 феэсбешников тоже ничего хорошего сказать нельзя.
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По его словам, нет ни одной его встречи с руководством Евросоюза, где бы речь не шла о финансовой помощи.Источник: https://censor.net.ua/n3114617

Короче своим - Дайте денег задолбали всех, решили таки дать лишь бы отстал.))
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Один чиновник из Европы прямо сказал - никакую помощь деньгами мы не даем, мы всегда даем в долг! может быть поэтому такие сумы и не большие...
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Прям перед выборами? Чтобы Петя еще закупил у Рашки б/у-шных поломанных запчастей для армии а деньги потратил на подкуп избирателей? Такое ощущение что Европа уже издевается на украинцами.
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Откупись от нового "похода" найсладчайшего вымогателя через Керченский пролив...
😎
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50млн. Евро хватило бы чтобы закупить 15 новых современных танков. В реальности Петя с Пашинским и Рюкзаковым закупят 15 новых рюкзаков или миномьетов.
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Евросоюз выделяет 50 млн евро на поддержку безопасности в Азовском регионе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3505Роман Рябчук‏ @ryabtchuk_roman 4 ч.4 часа назад
Тоже зрадо-б петяботы? Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Ходжес: Скандал в отношении сына первого замсекретаря СНБО очень затрудняет поддержку со стороны ваших друзей. Когда такое происходит, сразу думаешь о сотнях миллионов долларов, которые мы все предоставляем.

Евросоюз выделяет 50 млн евро на поддержку безопасности в Азовском регионе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7998
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Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Ходжес: Скандал в отношении сына первого замсекретаря СНБО очень затрудняет поддержку со стороны ваших друзей.
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Це кляті журналісти своїми розслідуваннями підривають обороноздатність країни!. Євросоюз виділяє 50 млн євро на підтримку безпеки в Азовському регіоні, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1996
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прекрасно!!!свинарчук грабковский с ними разберется...
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Как дружно все зрадники повылазили.Уже и тут зраду обнаружили. Вы что все под одним одеялом строчите?.))
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Украина считается нищей страной с самым богатым президентом, который ходит по миру с протянутой рукой, статки которого, несмотря на войну, за год при этом увеличились в 82 раза.

Слава "Рошен"!
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Cвинарчук молодший


сук ,мене нині на гіфки потягнуло
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то запчастина ,просто пиляє на двоє ,бо дали тільки половину відкату
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свечные заводики оказались для него важнее чем Слава....и желание остаться в Истории великим Гетманом....
Лавочник короче...

Євросоюз виділяє 50 млн євро на підтримку безпеки в Азовському регіоні, - Порошенко - Цензор.НЕТ 850 Д'Артаньян‏ @DArtagnanFR 5 ч.5 часов назад
А ведь казалось бы: просто выполни то что обещал на майдане и когда шёл в президенты и не было бы никаких проблем с рейтингами, не пришлось бы отгораживаться от людей, имел бы уважение и любовь народа. Но нет, деньги оказались важнее совести и общечеловеческих ценностей...
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Курочка по зернышку клюёт (( а потом бац и в топах списка Форбс !((
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не давайте деньгами...
лучше гильотинами и электрическими стульями...
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одни подлецы-лицемеры дают бабки,заранее зная, что их разворуют, другие с томными ******* их берут, притворяясь голубыми нищебродами..."мы тут Европу захищаемо", третьи делают вид что борятся с корупцией...и все в горячем шоколаде...а пацаны-то за што должны в грязных окопах лежать и молиться? ****, шоб вас всех подняло та гэпнуло!
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Нечего перекладывать свою работу на Всевышнего.
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Судячи з репостів ватної біомаси тут стає зрозумілим, що Порошенко робить все правильно. Читайте козломразі руського міра і завидуйте.
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Петро Олексійович на вибори себе любимого витрачає в день 10 млн.гривен. Для цього потрібно, при пенсії в 1700 грн. 490 років!! А тут Європа зі своїми копійками...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕвросоюз выделяет 50 млн евро на поддержку безопасности в Азовском регионе, - Порошенко
 
 
 
 
 
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