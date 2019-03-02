 Евросоюз выделяет 50 млн евро на поддержку безопасности в Азовском регионе, - Порошенко

Об этом президент Петр Порошенко заявил во время Совета регионального развития в Одессе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Специальный проект: 50 млн евро направляется на Азовское побережье, поддержка Мариуполя, Бердянска, но и на Черноморское побережье тоже хватит", – сказал Порошенко.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Назовите в Европе хоть одного действующего лидера, который сказал, что мы примем Украину в НАТО?", - Кучма. ВИДЕО

По его словам, нет ни одной его встречи с руководством Евросоюза, где бы речь не шла о финансовой помощи.

"Это, к сожалению, в связи с агрессией Российской Федерации в нейтральных водах Черного моря", – подчеркнул Президент.

Порошенко также отметил, что если Украина продолжит двигаться в европейском направлении, количество проектов ЕС для нашей страны будет расти.

Также на Цензор.НЕТ: Евросоюз обновил визовые правила и увеличил сбор до 80 евро

"Если мы не оплошаем, если будем объединены, если мы продолжим наше движение в Европу, количество европейских проектов будет только увеличиваться. И это не только доступ к технической помощи, а доступ к огромным финансовым ресурсам", – подчеркнул глава государства.