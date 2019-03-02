 Евросоюз выделяет 50 млн евро на поддержку безопасности в Азовском регионе, - Порошенко

Об этом президент Петр Порошенко заявил во время Совета регионального развития в Одессе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Специальный проект: 50 млн евро направляется на Азовское побережье, поддержка Мариуполя, Бердянска, но и на Черноморское побережье тоже хватит", – сказал Порошенко.
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По его словам, нет ни одной его встречи с руководством Евросоюза, где бы речь не шла о финансовой помощи.
"Это, к сожалению, в связи с агрессией Российской Федерации в нейтральных водах Черного моря", – подчеркнул Президент.
Порошенко также отметил, что если Украина продолжит двигаться в европейском направлении, количество проектов ЕС для нашей страны будет расти.
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"Если мы не оплошаем, если будем объединены, если мы продолжим наше движение в Европу, количество европейских проектов будет только увеличиваться. И это не только доступ к технической помощи, а доступ к огромным финансовым ресурсам", – подчеркнул глава государства.
Они мастаки в таких делах...
США отказались пообещать Петру Порошенко поддержку, если он снова направит военные корабли в Керченский пролив.
Об этом сегодня сообщило издание «Страна» со ссылкой на информированный источник в американских экспертных кругах.
«Белый дом не уверен, что повторную акцию Украины поддержит Евросоюз.
А это вызовет раскол в позиции Запада в отношении России.
Поэтому Порошенко отказали в довольно жесткой форме.
И на встрече с вице-президентом Пенсом в Мюнхене и по другим каналам«, - рассказал собеседник издания.
В качестве компенсации США направили в Одессу эсминец «Дональд Кук» с ракетами «Томагавк», который вчера покинул украинский берег.
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По словам источника, этой демонстративной акцией Порошенко «подсластили пилюлю» и дали повод заявлять об американской поддержке на море.
При этом в Белом доме не исключают, что украинский президент без оглядки на Вашингтон может пойти на риск и отдаст приказ идти в Азовское море - надеясь, что американцы в любом случае займут проукраинскую позицию.
«Но Госдепу это точно не понравится, что будет сказано. возможно, даже публично», - говорит источник.
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Конечно же, в США понимают, с какой целью на самом деле Порошенко может хотеть похода украинских кораблей в Керченский пролив накануне выборов…
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Напомню, 21 февраля глава МИД России Лавров заявил, что украинские власти готовятся послать новые корабли в Керченский пролив.
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https://goo.gl/BZ2LSG
🤔
«Першоджерелом фейка " Вальцман "- є сайт ФСБ, ari.ru (" Агентство Русской Информации"). Вперше, згадка про П.О.Порошенко, як про «Вальцмана», було на blog.yandex.ru, датованим 9 вересня 2005 р.
Петро Олексійович Порошенко етнічний УКРАЇНЕЦЬ, у нього:
- батько: Олексій ІВАНОВИЧ Порошенко - українець.
- мати: Євгенія СЕРГІЇВНА Григорчук (в заміжжі - Порошенко) - українка.
А ось якби його батько взяв прізвище його матері, то в такому випадку він був би Петро Олексійович Григорчук. »
Ясно тільки одне, - що хтось один із двох бреше, - або головний рабин Києва Дов Блайх, або Порошенко.
Главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх : Порошенко - еврей
А ви що з цього приводу думаєте, - хто з них брехун?
Тонко)
Короче своим - Дайте денег задолбали всех, решили таки дать лишь бы отстал.))
😎
Тоже зрадо-б петяботы? Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Ходжес: Скандал в отношении сына первого замсекретаря СНБО очень затрудняет поддержку со стороны ваших друзей. Когда такое происходит, сразу думаешь о сотнях миллионов долларов, которые мы все предоставляем.
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Це кляті журналісти своїми розслідуваннями підривають обороноздатність країни!.
Слава "Рошен"!
😇
сук ,мене нині на гіфки потягнуло
Лавочник короче...
Д'Артаньян @DArtagnanFR 5 ч.5 часов назад
А ведь казалось бы: просто выполни то что обещал на майдане и когда шёл в президенты и не было бы никаких проблем с рейтингами, не пришлось бы отгораживаться от людей, имел бы уважение и любовь народа. Но нет, деньги оказались важнее совести и общечеловеческих ценностей...
лучше гильотинами и электрическими стульями...