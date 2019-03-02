 Тимошенко обещает вернуть сбережения вкладчиков Сбербанка СССР

Вернуть вклады Тимошенко пообещала на встрече с жителями г. Вишневое Киевской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт партии "Батькивщина".

По словам Тимошенко, во время пребывания в должности премьер-министра она начала возвращать гражданам их сбережения времен СССР, и успела вернуть по 1000 гривен. Кандидат утверждает, что часть людей не получила тогда денег из-за того, что "власть все закрыла". "Они не хотели, чтобы люди почувствовали, что в стране может быть справедливость", – заявила Тимошенко.

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Кроме того, она пообещала, что при рождении ребенка будет выплачиваться помощь, как во времена ее премьерства: при рождении первого ребенка семья будет получать 50 тыс. грн, второго – 100 тыс. грн, а после рождения третьего и более – 150 тыс. грн.

Тимошенко также подчеркнула, что за счет проведения пенсионной реформы вырастут пенсии. И сделать это можно будет, по ее словам, за 2-3 месяца.

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В конце выступления кандидат в президенты возмутилась тем, что ее часто обвиняют в популизме.