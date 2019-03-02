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 Политика Украины
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Все про:выборы (21234) Сбербанк (195) СССР (689) Тимошенко (24176) популизм (70)

 Тимошенко обещает вернуть сбережения вкладчиков Сбербанка СССР

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко пообещала, что в случае ее победы гражданам Украины за следующие 5 лет будут проиндексированы и возвращены их сбережения в Сбербанке СССР.

Вернуть вклады Тимошенко пообещала на встрече с жителями г. Вишневое Киевской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт партии "Батькивщина".

По словам Тимошенко, во время пребывания в должности премьер-министра она начала возвращать гражданам их сбережения времен СССР, и успела вернуть по 1000 гривен. Кандидат утверждает, что часть людей не получила тогда денег из-за того, что "власть все закрыла". "Они не хотели, чтобы люди почувствовали, что в стране может быть справедливость", – заявила Тимошенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Почти 50% обещаний кандидатов в президенты не касаются полномочий главы государства, - КИУ

Кроме того, она пообещала, что при рождении ребенка будет выплачиваться помощь, как во времена ее премьерства: при рождении первого ребенка семья будет получать 50 тыс. грн, второго – 100 тыс. грн, а после рождения третьего и более – 150 тыс. грн.

Тимошенко также подчеркнула, что за счет проведения пенсионной реформы вырастут пенсии. И сделать это можно будет, по ее словам, за 2-3 месяца.

Также на Цензор.НЕТ: "Популисты приведут страну не в Брюссель, а в Каракас", - Порошенко

В конце выступления кандидат в президенты возмутилась тем, что ее часто обвиняют в популизме.

Источник: https://censor.net.ua/n3114616
 
   
 Топ комментарии
 
У нее истерика уже просто. Нужно что-то плебсу предложить, а нечего. Тимошенко обещает вернуть сбережения вкладчиков Сбербанка СССР - Цензор.НЕТ 5342
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Йуля совкодрочерам пообіцяє взад в срср, дітЯм - морожено пА ГОСТУ, пастухам - овець, вівцям - сіна, вовкам - овець. уфологам - живих марсіан, і так далі.Невже все це для того, щоб всіх ощасливити? Ви справді вірите, що всього на всіх стане? І навіть, чякщо знаєте, що в Україні всього - мало, а всіх - багато? Тоді ви не вийшли з дитячого віку, або у вас стареча деменція, або ви - невиправний фантазер.
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Вже не знає чим ще звабити лохторат. Есесерією поманила,на пенсіонерів розраховує.Мож 1-2 % додадуть голосів. От же ж підла бабця. Розкидається грошима, яких нема.
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У парламенті Британії закликали розслідувати зв'язки Порошенка з Медведчуком
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/11/28/7089990/?fbclid=IwAR0nDnD8IttcJOtug3jnrX1dDv-cJqivtsgyGNc8BkmcDJH-cRtT0xMd5xU
Тимошенко обіцяє повернути заощадження вкладників "Ощадбанку" СРСР - Цензор.НЕТ 4655

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Сегодня пьяный Порох выступал итанцевал на гастроли в Одессе перед толпой дворников и работников ЖЕК-ов, которых свозили автобусами со всей области, вместе с ним выступал мэр Труханов, который каждый год, вместе с местными сепарами, организовывает в Одессе "Бессмертный полк".

Тимошенко обіцяє повернути заощадження вкладників "Ощадбанку" СРСР - Цензор.НЕТ 5870
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Здравия всем! Я так предполагаю произошел примерно такой разговор
- Владимир Владимирович! Все! Это катастрофа!
Гипс снимают клиент уезжает а мы пролетаем как фанера над Парижем!
- Юлия Владимировна! Ну вы же в курсе что будет дальше? Мы вложили очень много денег, потратили время ресурсы! Вы же понимаете , куда и кому попадут ..экхе... материалы!
Делайте что хотите, но вы должны пройти во второй тур! Обещайте ВСЕ! Звезды с неба,рай- что угодно!
- да.... ??? Ну я не знаю, вернуть деньги СССР?
- делайте что угодно! В ваших же интересах!
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Медведчук,Ахметов і Порошенко
Мільярди доларів заробляють на українцях Петро Порошенко, Рінат Ахметов і Віктор Медведчук завдяки схемі «Роттердам+».
В тариф на електрику закладено ціну вугілля нібито купленого на біржі в Роттердамі,
хоча насправді його поставляють в 4 рази дешевше з «ДНР/ЛНР», тим самим фінансуючи війну в Україні.
https://www.volynnews.com/news/economics/poroshenko-akhmetov-medvedchuk-iak-**********-miliardy-na-ukrayintsiakh-ta-/

Тимошенко обіцяє повернути заощадження вкладників "Ощадбанку" СРСР - Цензор.НЕТ 9874
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Тимошенко, щоб отримати додатковий електорат, треба запропонувати реальні речі, які подобаються людям. Наприклад, закони, як в Сінгапурі. І їх неухильне виконання. Нахамив, порка+штрав 5 тис. доларів, ще й громадські роботи. Бо ввічливість - основа існування суспільства. Вкрав - вишка. Плюнув на тротуар - штраф 1000 доларів. Після 18.00 щоб в машині їздили не менше 2-х людей. Саме з цього треба починати всі реформи.
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Що це ви таке кажете! Тоді народ повстане! Тимошенко обіцяє повернути заощадження вкладників "Ощадбанку" СРСР - Цензор.НЕТ 5158
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А ще в Сингапурі, за те що обдурив трішки - довічне. А дуже - вишка. Там би всіх наших кандидатів в президенти постріляли б в перший же день. А ще, Сингапур - найліберальніша країна в світі в сфері економіки. Найдинамічніша. Неоліберальна. Якщо хочеш ліберальної економіки, яка стрімко розвивається, доведеться по струнці ходити. Ось така фігня, малята.
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Автомобиль в Сингапуре стоит в разы дороже чем в Украине... Про лицензию на вождение я скромно промолчу.
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Не ідеалізуйте Сінгапур.Там свого гавна навалом. А високі зарплати через надзвисайно високу ватрість життя. Там якщо дохід менше 2000 баксів на місяць просто опинишся під мостом.
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порохоботи мовчкі про себе пишайтесь!!!
https://www.youtube.com/watch?v=DWJnvXDCUVE

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А вот интересно, откуда эта сумасшедшая старушка Юля узнает у кого сколько было денег?
Или всен должны были хранить и передавать по наследству сберкнижки советские?
.
А вообще.. сейчас очень легко очистить страну от идиотов. Стой на выходе с голосования, узнавай кто голосовал за юли - и его можно сразу в дурдом.
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Российский олигарх Олег Дерипаска сумел, начиная с 2002 года,
взять под контроль важнейшие промышленные отрасли Украины, в том числе две стратегические.
На данный момент российский магнат, несмотря на пребывание в санкционных списках, по-прежнему контролирует критические важные для Украины объекты.
Об этом заявил бывший советский разведчик, а теперь американский аналитик Юрий Швец.
http://ua24ua.net/shel-pyatiy-god-voyni-bligayshiy-soratnik-putina-kontroliruet-strategicheskie-otrasli-v-ukraine/
Тимошенко обіцяє повернути заощадження вкладників "Ощадбанку" СРСР - Цензор.НЕТ 1224
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Мдяя..это уже дно или ещё есть куда копать?? На такую дешовку уже наверно даже последние лохи не поведуца..Бабка щас напоминает утопающего который судоржно хватаеца за соломинку, газ в 2 раза дешевле явно не сработал - рейтинг падает, бабка явно не ожидала такого расклада. Она растеряна, сбита с толку, не знает что делать, отсюда и весь этот откровенных бред. Уже мелет явно популиские , заведомо невыполнимые обещания. Тем более шо мы уже видели как Вона "выплачивала" ту тыщу 10 лет назад..
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3 года!!! Войны украинская олигархическая группа преступников во власти
не только финансировала убийство украинских патриотов, военных и мирных
гражадн но и помогала доставлять боеприпасы боевикам так называемой ЛДНР
для убийства мирных граждан, патриотов Украины и солдат ВСУ.
https://elise.com.ua/2017/02/05/shok-ukrzaliznytsya-podvozit-*********/
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Тимошенко обіцяє повернути заощадження вкладників "Ощадбанку" СРСР - Цензор.НЕТ 7728
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Нам система пропонує голосувати за "кандидатів" які змінять одну сраку на золотому унітазі на іншу, за ті рила які будуть контролювати потоки які не змінилися з часів кучми. Не будьте дурнями, нам не потрібні царьки, ми люди самі повинні змінити щось без допомоги брехливих упирів які рвуться до корита !
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популисты Европы и двух Америк нервно курят в сторонке глядя на мастер-класс Йули-бесподобной, нищей голодранки, спасительницы зубожилых всех стран
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О@уїтельнs проНАТІВСКІ євроінтеграторb!!!!

Украина не приняла от США военные корабли из-за завода Порошенко
https://comments.ua/politics/645216-ukraina-prinyala-ssha-*******.html?fbclid=*************************************************************
Тимошенко обіцяє повернути заощадження вкладників "Ощадбанку" СРСР - Цензор.НЕТ 9807
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Прямо всё вернуть?! Тимошенко обіцяє повернути заощадження вкладників "Ощадбанку" СРСР - Цензор.НЕТ 8480 Мои родители успели квартиру купить до того как сбережения сгорели. А брат отца не успел снять собранное на квартиру. Сгорело. И сколько таких людей... Деньги там БОЛЬШИЕ. Тимошенко обіцяє повернути заощадження вкладників "Ощадбанку" СРСР - Цензор.НЕТ 8037

50, 150 000 за ребёнка. Здравое предложение. В РФ уже лет 15 за второго и последующего детей дают "материнский капитал" В данный момент размер выплаты - около 8 - 9 000$. Рождаемость заметно повышает.
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только уточни, кто в раше сейчас рожает как "из пушки".
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У меня в цехе на участке 5 женщин менее 40 лет у двух по три ребёнка, у двух - два. Одна в июле уйдёт в декрет с первым. В моём подьезде у одной женщины - 4 ребёнка, и ей нет 40 лет.

Формула получить квартиру для молодей семьи в России: живя хоть где то рожаешь троих детей. Два материнских капитала = дешёвая квартира. При том не ипотекой - а сразу, наличкой. Одна знакомая в 40 с чем то лет второго ребёнка родила, специально чтоб получить эти деньги и доложив, купить квартиру для первого.
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да,да порохоботи Юля если говорит ,то она выполняет...а не крадёт деньги у детей и у армии.

Детдом, который опекает Марина Порошенко, заказал сгущенку с тройной переплатой
http://uainfo.org/blognews/1516557794-detdom-kotoryy-opekaet-marina-poroshenko-zakazal-sgushchenku.html
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Ну что, есть сомнения, что основной электорат Воны - маразматичные пенсы и люмпены?
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"Наши гроші" обвинили "Батькивщину" в использовании подставных доноров.
Люди, якобы перечислившие большие взносы, не знали об этом.
Миллионы гривен, которые в течение второго полугодия 2018 поступали на счета партии "Батькивщина" в качестве благотворительных взносов, были сделаны через подставных лиц. Об этом сообщает программа "Наші гроші".
Журналисты решили проверить обязательный отчет партии относительно финансирования, в частности, взносы, уплаченные физическими и юридическими лицами. Оказалось, что во втором полугодии 2018 года, когда стартовала активная фаза предвыборной агитации лидера "Батькивщины" и кандидата в президенты Юлии Тимошенко, взносы на счет ее партии резко возросли. В отчете указано, что десятки украинцев из небольших городов и поселков жертвовали политсиле Тимошенко по 150 и более тысяч гривен.
https://www.youtube.com/watch?v=zLriF1vWHsA

Большинство опрошенных "доноров" впервые слышали о своих пожертвованиях, что указывает на использование партией персональных данных украинцев с целью легализации средств, полученных неизвестным путем.
Одна из жертвователей из Кировоградщины, которая работает мастером маникюра и якобы внесла на счет "Батькивщины" почти 150 тыс гривен призналась, что сделать это ее попросил человек из местного отделения партии, который в свое время помог женщине с лечением дочери.
Напомним, в 2017 году "Наші гроші" уже фиксировали использование персональных данных украинцев при отправке платежей на счета "Батькивщины". Тогда партия использовала в основном пенсионеров, которые на бумаге жертвовали политической силе тысячи гривен.
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Бедные, бедные кацапы, бедная тюля и тюлькины-кроме истеричного бреда, вам больше уже нечего предоставить...
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Без сумніву, Юля буде краща, ніж Порошенко, чи Зеленський. Але брехня її просто дістає. Гидко від того, що вона людей тримає за ідіотів так само, як порошенко-зеленський. Так, український народ на повагу не заслуговує. Але ж не такий вже й дуркуватий. Найбільшу радість українець отримує тоді, коли когось обдурить. За це в Сингапурі - вишка.
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Куда 5 рублей перевести? Молодец, заработал!
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Кто крайний к волшебному окошечку бабы Юли?
Гарна казочка перед сном.
Всім надобранич!
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Шо, газ і імпічмент не працює ? Баба геть розум втрачає. Цікаво по якому курсу буде повертати? 60 клпійок = 27 гривень)))?
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Аж дыхание перехватило.. Малый и средний бизнес - полный шухер. Чума идет!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимошенко обещает вернуть сбережения вкладчиков Сбербанка СССР
 
 
 
 
 
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