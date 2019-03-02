 Тимошенко обещает вернуть сбережения вкладчиков Сбербанка СССР

Вернуть вклады Тимошенко пообещала на встрече с жителями г. Вишневое Киевской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт партии "Батькивщина".
По словам Тимошенко, во время пребывания в должности премьер-министра она начала возвращать гражданам их сбережения времен СССР, и успела вернуть по 1000 гривен. Кандидат утверждает, что часть людей не получила тогда денег из-за того, что "власть все закрыла". "Они не хотели, чтобы люди почувствовали, что в стране может быть справедливость", – заявила Тимошенко.
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Кроме того, она пообещала, что при рождении ребенка будет выплачиваться помощь, как во времена ее премьерства: при рождении первого ребенка семья будет получать 50 тыс. грн, второго – 100 тыс. грн, а после рождения третьего и более – 150 тыс. грн.
Тимошенко также подчеркнула, что за счет проведения пенсионной реформы вырастут пенсии. И сделать это можно будет, по ее словам, за 2-3 месяца.
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В конце выступления кандидат в президенты возмутилась тем, что ее часто обвиняют в популизме.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/11/28/7089990/?fbclid=IwAR0nDnD8IttcJOtug3jnrX1dDv-cJqivtsgyGNc8BkmcDJH-cRtT0xMd5xU
- Владимир Владимирович! Все! Это катастрофа!
Гипс снимают клиент уезжает а мы пролетаем как фанера над Парижем!
- Юлия Владимировна! Ну вы же в курсе что будет дальше? Мы вложили очень много денег, потратили время ресурсы! Вы же понимаете , куда и кому попадут ..экхе... материалы!
Делайте что хотите, но вы должны пройти во второй тур! Обещайте ВСЕ! Звезды с неба,рай- что угодно!
- да.... ??? Ну я не знаю, вернуть деньги СССР?
- делайте что угодно! В ваших же интересах!
Мільярди доларів заробляють на українцях Петро Порошенко, Рінат Ахметов і Віктор Медведчук завдяки схемі «Роттердам+».
В тариф на електрику закладено ціну вугілля нібито купленого на біржі в Роттердамі,
хоча насправді його поставляють в 4 рази дешевше з «ДНР/ЛНР», тим самим фінансуючи війну в Україні.
https://www.volynnews.com/news/economics/poroshenko-akhmetov-medvedchuk-iak-**********-miliardy-na-ukrayintsiakh-ta-/
https://www.youtube.com/watch?v=DWJnvXDCUVE
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Или всен должны были хранить и передавать по наследству сберкнижки советские?
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А вообще.. сейчас очень легко очистить страну от идиотов. Стой на выходе с голосования, узнавай кто голосовал за юли - и его можно сразу в дурдом.
взять под контроль важнейшие промышленные отрасли Украины, в том числе две стратегические.
На данный момент российский магнат, несмотря на пребывание в санкционных списках, по-прежнему контролирует критические важные для Украины объекты.
Об этом заявил бывший советский разведчик, а теперь американский аналитик Юрий Швец.
http://ua24ua.net/shel-pyatiy-god-voyni-bligayshiy-soratnik-putina-kontroliruet-strategicheskie-otrasli-v-ukraine/
не только финансировала убийство украинских патриотов, военных и мирных
гражадн но и помогала доставлять боеприпасы боевикам так называемой ЛДНР
для убийства мирных граждан, патриотов Украины и солдат ВСУ.
https://elise.com.ua/2017/02/05/shok-ukrzaliznytsya-podvozit-*********/
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Украина не приняла от США военные корабли из-за завода Порошенко
https://comments.ua/politics/645216-ukraina-prinyala-ssha-*******.html?fbclid=*************************************************************
50, 150 000 за ребёнка. Здравое предложение. В РФ уже лет 15 за второго и последующего детей дают "материнский капитал" В данный момент размер выплаты - около 8 - 9 000$. Рождаемость заметно повышает.
Формула получить квартиру для молодей семьи в России: живя хоть где то рожаешь троих детей. Два материнских капитала = дешёвая квартира. При том не ипотекой - а сразу, наличкой. Одна знакомая в 40 с чем то лет второго ребёнка родила, специально чтоб получить эти деньги и доложив, купить квартиру для первого.
Детдом, который опекает Марина Порошенко, заказал сгущенку с тройной переплатой
http://uainfo.org/blognews/1516557794-detdom-kotoryy-opekaet-marina-poroshenko-zakazal-sgushchenku.html
Люди, якобы перечислившие большие взносы, не знали об этом.
Миллионы гривен, которые в течение второго полугодия 2018 поступали на счета партии "Батькивщина" в качестве благотворительных взносов, были сделаны через подставных лиц. Об этом сообщает программа "Наші гроші".
Журналисты решили проверить обязательный отчет партии относительно финансирования, в частности, взносы, уплаченные физическими и юридическими лицами. Оказалось, что во втором полугодии 2018 года, когда стартовала активная фаза предвыборной агитации лидера "Батькивщины" и кандидата в президенты Юлии Тимошенко, взносы на счет ее партии резко возросли. В отчете указано, что десятки украинцев из небольших городов и поселков жертвовали политсиле Тимошенко по 150 и более тысяч гривен.
https://www.youtube.com/watch?v=zLriF1vWHsA
Большинство опрошенных "доноров" впервые слышали о своих пожертвованиях, что указывает на использование партией персональных данных украинцев с целью легализации средств, полученных неизвестным путем.
Одна из жертвователей из Кировоградщины, которая работает мастером маникюра и якобы внесла на счет "Батькивщины" почти 150 тыс гривен призналась, что сделать это ее попросил человек из местного отделения партии, который в свое время помог женщине с лечением дочери.
Напомним, в 2017 году "Наші гроші" уже фиксировали использование персональных данных украинцев при отправке платежей на счета "Батькивщины". Тогда партия использовала в основном пенсионеров, которые на бумаге жертвовали политической силе тысячи гривен.
Гарна казочка перед сном.
Всім надобранич!