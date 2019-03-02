 Подельника беглого олигарха Курченко, россиянина Калинина, задержали в Греции по запросу Украины, - росСМИ

О задержании россиянина РИА Новости сообщили со ссылкой на адвоката Калинина Янниса Рахиотиса, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Рахиотиса, его клиента задержали в афинском аэропорту 28 февраля. В то время Калинин находился в Греции в командировке.

Слушание по делу подельника беглого олигарха Курченко состоялось в пятницу.

"По решению прокурора Калинин отправлен в тюрьму до тех пор, пока в Грецию не доставят украинский запрос на экстрадицию", – рассказал Рахиотис.

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"Это дело является политическим. Калинин находится в списке известного сайта "Миротворец". Его преследуют за то, что он поддерживал бывшего президента Украины Виктора Януковича", — подчеркнул адвокат. По словам Рахиотиса, он уже проинформировал прокурора о включении россиянина в список "Миротворца".

Информация о Евгении Калинине действительно есть в базе "Миротворца". На сайте указано, что он находится в розыске МВД.

Согласно списку разыскиваемых лиц на сайте МВД, Калинина обвиняют в по ст. 255 (создание преступной организации), ст. 366 (служебная подделка) и ст. 212 (уклонение от уплаты налогов).

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Евгений Калинин – бывший исполнительный директор "Восточноевропейской топливно-энергетической компании" (ВЕТЭК). На Сергея Курченко он работал с 2011 года. В марте 2014, когда беглый олигарх был по запросу Генпрокуратуры Украины объявлен в международный розыск, Калинин уволился из ВЕТЭК.