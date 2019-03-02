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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Афины (15) ГПУ (9040) Греция (529) МВД (7755) Курченко (454)

 Подельника беглого олигарха Курченко, россиянина Калинина, задержали в Греции по запросу Украины, - росСМИ

В аэропорту Афин задержан россиянин Евгений Калинин, бывший исполнительный директор ВЕТЭК олигарха Сергея Курченко. До получения запроса на экстрадицию в Украину Калинина отправили в греческую тюрьму.

О задержании россиянина РИА Новости сообщили со ссылкой на адвоката Калинина Янниса Рахиотиса, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Рахиотиса, его клиента задержали в афинском аэропорту 28 февраля. В то время Калинин находился в Греции в командировке.

Слушание по делу подельника беглого олигарха Курченко состоялось в пятницу.

"По решению прокурора Калинин отправлен в тюрьму до тех пор, пока в Грецию не доставят украинский запрос на экстрадицию", – рассказал Рахиотис.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Курченко руководит экономикой "ДНР-ЛНР" и все управленческие структуры этих образований беcправны перед его хотелками", - Матиос. ВИДЕО

"Это дело является политическим. Калинин находится в списке известного сайта "Миротворец". Его преследуют за то, что он поддерживал бывшего президента Украины Виктора Януковича", — подчеркнул адвокат. По словам Рахиотиса, он уже проинформировал прокурора о включении россиянина в список "Миротворца".

Информация о Евгении Калинине действительно есть в базе "Миротворца". На сайте указано, что он находится в розыске МВД.

Подельника беглого олигарха Курченко, россиянина Калинина, задержали в Греции по запросу Украины, - росСМИ 01

Согласно списку разыскиваемых лиц на сайте МВД, Калинина обвиняют в по ст. 255 (создание преступной организации), ст. 366 (служебная подделка) и ст. 212 (уклонение от уплаты налогов).

Подельника беглого олигарха Курченко, россиянина Калинина, задержали в Греции по запросу Украины, - росСМИ 02

Также на Цензор.НЕТ: Бывшие автомобили Курченко "Астон Мартин" и бронированный БМВ 7 переданы Нацагентству по возвращению активов, - Енин. ФОТО

Евгений Калинин – бывший исполнительный директор "Восточноевропейской топливно-энергетической компании" (ВЕТЭК). На Сергея Курченко он работал с 2011 года. В марте 2014, когда беглый олигарх был по запросу Генпрокуратуры Украины объявлен в международный розыск, Калинин уволился из ВЕТЭК.

Источник: https://censor.net.ua/n3114615
 
   
 Топ комментарии
 
и этого отпустят. потрусят на выборы и на офшоры немного и отпустят.
шоколадная совесть такая....
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зараз два заступники Луцика злітають у відрядження в Грецію і все "порішають"..... Ставицький ж відкупився.... відкупиться і цей
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Він політіческий. А крав із ідєйних убєжєній. Тому у нас випустять під особисте зобовязання, а електронного браслету не знайдуть.
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Нужно добиваться его экстрадиции в Украину для честного суда
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не время для смайликов,разве можно коррумпированным грекам доверять такое важное дело?В Украине,этому проходимцу не отвертеться
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и этого отпустят. потрусят на выборы и на офшоры немного и отпустят.
шоколадная совесть такая....
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Задержали это плохо и каким Порох к этому?
И кто ваш кандидат фантазёр,который всё порешает и войну с лаптеногими выиграть способен, не секрет?
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у нас есть я считаю что плохой и песимистичный, а большинство считают что хороший Гимн Украины. там есть слова: душу й тіло ми положим за нашу свободу. Поют эти слова все 45 милионов, а отдуваются 100 тыс человек в АТО, или сколько их там... Хотя еще в 2014-м все 45 млн человек должны были или умереть или победить. Бо ж козацького роду. Правда не с шоколадным гетьманом. я с таким никуда не пойду.
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По первой части вопросов нет.Но ИМЯ с кем пойдёте так и не назвали,вильнули как все зрадники.Вопрос-тупик.И с лаптями воюют не за Порошенко,а за Украину.Его задача Армия накормлена,одета,обута,вооружена.Все забывают быстро,что было в 2014-15.И сейчас каждый день видео как козломордых месят.А "з украиною в серци" и бойко с медведчуками и шуфричами постоянно говорят.
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задержали и отпустят. это плохо. всех отпустили. петя трус танкистов заблудившихся в 2014-м отпустил, а ***** моряков судит. у кого из них двоих яйца есть?
из нынешних кандидатов ни с кем не пойду.
все сдают Украину или росие, или западу.
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Ну не понимаете для чего сегодня именно Порох нужен,отдайте смело голос за Руслана Кошулинского.Оцените,что человек с майдана раненых выносил под пулями,из кресла вице-спикера выскочил и на фронт.Это небывалый поступок.Все наоборот делают.Всё просто ведь.
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Наш кандидат струсить з нього "податок на пограбування країни" , та відпустить на всі чотири сторони через "неконституційність" відповідної статті закону.
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У нас воровать это законно,благодаря бухарю из гпу.Так,что мы уже воровской рай.
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дааа... как у вас там в германии все сложно и неоднозначно
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Когда ж у вас уже цифры закончатся на цензоре))))
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зараз два заступники Луцика злітають у відрядження в Грецію і все "порішають"..... Ставицький ж відкупився.... відкупиться і цей
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взяв картинку у соєвих . і трошки домалював правди (внизу)
Подельника беглого олигарха Курченко, россиянина Калинина, задержали в Греции по запросу Украины, - росСМИ - Цензор.НЕТ 7957
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і тепер це картинка не "соєвих", а "кацапових"?)
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та нє мейд ін Юкрейн
просто я ПРОТИ УСІХ теперішніх кандидатів
пасав і пишу ,шо в списку 44 клоуни
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...але ж мабуть президентсво деяких з цих клоунів лякає Вас більше, ніж інших, воно може призвести до катастроф, реваншу вати і прорусні і т.д.?

Чи не вважаєте, що треба піти і проголосувати за того, хто все ж дещо виконав і кого ненавидять кацапи?
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кацапи ненавидять мого знайомого , в Щасті їх мочив , але нажаль він не балатується.......тож......сорі
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А че... Ахметку к пете стрелочкой. Да и медведка партнёр для чая и бизнеса.
Мало у пети стрелочек. Мало.
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Был бы он с куйло ,давно бы договорился утилизовать вместе лугандонов и Патриотов на полях даунбасских сражений.Остальных хатаскрайников за гречку по старой традиции.У вас голова есть думать?Чтобы очевидного не видеть голова нужна только рыбу глушить.
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від перестановки , доданки не міняються
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або краще так : від перестановки торгових партнерів , Свинарчуки не поміняються
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Він політіческий. А крав із ідєйних убєжєній. Тому у нас випустять під особисте зобовязання, а електронного браслету не знайдуть.
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московского поддатого Україні гречаки не віддадут
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ты кроме тетриса и цензора на пк ничего не открываешь*
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Він повинен довести свою невинуватість пройшовши крізь "горнило українського правосуддя" щоб відчути себе спустошеним та щасливим!
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Никто нам его не выдаст, прокуратура Украины "забудет" передать грекам нужные документы. , как обычно
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Калинина отправили в греческую тюрьму.
-- шо б его забрать из греческой тюрьмы, денег надо дать больше, чем у всём киевском казначействе!

Греция, даже не Украина... -- заподорого, но отпустят без проблем...
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судя по комментам "икспeрдов" цензора опять-таки "зрада"...или еще нет? а вот в ссср было жить понятно: раз взяли - значит виноват, раз виноват - значит посадят.
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Будет как с Каськивым ……. которому за границей было сложнее решить вопрос , чем в своей стране где он числился преступником.
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Лучше бы его судили в Греции, чем Украинским продажным судом где все свои и дело закончится не начавшись.
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По этому вопросу кацапня уже пишет, что Греция прислужница США, а этого мудилу задержали потому Шо он во времена Майдана поддерживал хряка бєглАВА Спільника олігарха-втікача Курченка, росіянина Калініна, затримали в Греції за запитом України, - російські ЗМІ - Цензор.НЕТ 2731
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодельника беглого олигарха Курченко, россиянина Калинина, задержали в Греции по запросу Украины, - росСМИ
 
 
 
 
 
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