 Гнап снимает кандидатуру в пользу Гриценко

Решение было принято во время 11-го Всеукраинского съезда партии "Сила людей" в Днепре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Отозвать кандидата от политической партии "Сила людей" на должность Президента Украины и дать ему возможность добровольно отказаться от дальнейшего баллотирования на пост Президента Украины и снять свою кандидатуру в срок до 7 марта", – говорится в решении съезда.
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Гнап, выступая на съезде, отметил, что должно быть выполнено решение 10-го съезда, согласно которому при появлении единого кандидата от демократических сил, кандидатура от партии снимается. "Сейчас мы должны выполнить это решение съезда и поддержать Анатолия Гриценко, который стал кандидатом от демократических сил", – отметил Гнап. Также он высказался о возможном выходе из партии в случае, если та не поддержит единого кандидата.
Съезд после долгих дебатов решил официально объявить о выходе политической партии "Сила людей" из избирательной кампании.
Поддерживать ли единого кандидата от демократических сил, в партии пока не определились. Члены "Силы людей" мотивируя это тем, что, кроме Гриценко, кандидатом от демократических сил является еще и Роман Безсмертный. Станет ли партия поддерживать кого-то из них на президентских выборах, будет известно после того, как рассмотрят предложения о сотрудничестве от этих кандидатов.
Кроме того, однопартийцы поставили Гнапу в вину историю о передаче бойцам на фронт средств от международной премии, которую проект "Слідство.Інфо" получил в 2015 году.
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Как известно, к премии прилагалось денежное вознаграждение в размере 15 тыс. евро, которое журналисты проекта решили передать на нужды бойцов на фронте. Оказалось, что на момент выплаты суммы премии "Слідство.Інфо" не имело своего отдельного банковского счета, а потому средства поступили на счет Гнапа, и часть этих денег находится у него до сих пор.
Гнап признал, что это его ошибка, которую он технически не исправил вовремя.
"Я понимаю, что доверие ко мне среди партийцев может быть подорвано. Но я готов его завоевать", – отметил Гнап, подчеркнув, что подал заявление о баллотировании по результатам праймериз "Силы людей", где его кандидатура набрала больше всего голосов.
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На съезде присутствовали 106 делегатов из разных областей Украины.
Гриценко Анатолій Степанович
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Во время первой международной конференции «Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров» в Одессе американец рассказал об угрозах через разоблачение многолетних схем отмывания денег из «оборонки».
«Сейчас у вас есть огромная поддержка в Конгрессе США. Конгресс сейчас более антироссийский, чем я видел за последние 30 лет. Но это не продлится навсегда.
Скандал с хищениями в оборонном комплексе Украины грозит серьезными последствиями для отношений Украины с партнерами. США могут усомниться в целесообразности поддержки государства.»
І Зеро зіллється даю 100%
Коломойський маючи один канал може назначити президента???
Щоби не одын танк та бтр тне выйшов с гаражыв 2014 год
Донбасас треба колючим дротом изнасиливать...1996 год
Юля ..ты ******** или дебилка?
Скандал с хищениями в оборонной сфере Украины может повлиять на поддержку США - американский генерал Ходжес
Чим корисним для держави і суспільства займався Гриценко з 2014 року? Звідки гроші на виборчу кампанію? Чому Гриценко не пішов в армію? Назвіть причину, з якої треба голосувати за кандидата Гриценка. (про чесних не треба, в нас як послухати, то кожного кандидата хоч до рани прикладай)
100 гриновый Президент Украины -- с первого же тура!Странно, шо этого с ваших мест не видно? -- так приезжайте к нам за Бугор -- расслабитесть, проветритесь и образумитесь ...*)
Это же не дешевый "гнап"...
в поезде,гляди в случай победы на скамеечке запасных пристроят.
ольгой РЕШИЛи ОБОСРАТЬ РЮССКИХ хомутов Плешивого МУДАКА ПА САМЫЕ сКРЕпоносЫ