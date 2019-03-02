 Гнап снимает кандидатуру в пользу Гриценко

Решение было принято во время 11-го Всеукраинского съезда партии "Сила людей" в Днепре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Отозвать кандидата от политической партии "Сила людей" на должность Президента Украины и дать ему возможность добровольно отказаться от дальнейшего баллотирования на пост Президента Украины и снять свою кандидатуру в срок до 7 марта", – говорится в решении съезда.

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Гнап, выступая на съезде, отметил, что должно быть выполнено решение 10-го съезда, согласно которому при появлении единого кандидата от демократических сил, кандидатура от партии снимается. "Сейчас мы должны выполнить это решение съезда и поддержать Анатолия Гриценко, который стал кандидатом от демократических сил", – отметил Гнап. Также он высказался о возможном выходе из партии в случае, если та не поддержит единого кандидата.

Съезд после долгих дебатов решил официально объявить о выходе политической партии "Сила людей" из избирательной кампании.

Поддерживать ли единого кандидата от демократических сил, в партии пока не определились. Члены "Силы людей" мотивируя это тем, что, кроме Гриценко, кандидатом от демократических сил является еще и Роман Безсмертный. Станет ли партия поддерживать кого-то из них на президентских выборах, будет известно после того, как рассмотрят предложения о сотрудничестве от этих кандидатов.

Кроме того, однопартийцы поставили Гнапу в вину историю о передаче бойцам на фронт средств от международной премии, которую проект "Слідство.Інфо" получил в 2015 году.

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Как известно, к премии прилагалось денежное вознаграждение в размере 15 тыс. евро, которое журналисты проекта решили передать на нужды бойцов на фронте. Оказалось, что на момент выплаты суммы премии "Слідство.Інфо" не имело своего отдельного банковского счета, а потому средства поступили на счет Гнапа, и часть этих денег находится у него до сих пор.

Гнап признал, что это его ошибка, которую он технически не исправил вовремя.

"Я понимаю, что доверие ко мне среди партийцев может быть подорвано. Но я готов его завоевать", – отметил Гнап, подчеркнув, что подал заявление о баллотировании по результатам праймериз "Силы людей", где его кандидатура набрала больше всего голосов.

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На съезде присутствовали 106 делегатов из разных областей Украины.