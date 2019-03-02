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 Гнап снимает кандидатуру в пользу Гриценко

Съезд партии "Сила людей" поддержал решение партийного кандидата Дмитрия Гнапа прекратить участие в президентской гонке. При этом политсила пока не поддержала Гриценко и заявила о выходе из избирательной кампании.

Решение было принято во время 11-го Всеукраинского съезда партии "Сила людей" в Днепре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Отозвать кандидата от политической партии "Сила людей" на должность Президента Украины и дать ему возможность добровольно отказаться от дальнейшего баллотирования на пост Президента Украины и снять свою кандидатуру в срок до 7 марта", – говорится в решении съезда.

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Гнап, выступая на съезде, отметил, что должно быть выполнено решение 10-го съезда, согласно которому при появлении единого кандидата от демократических сил, кандидатура от партии снимается. "Сейчас мы должны выполнить это решение съезда и поддержать Анатолия Гриценко, который стал кандидатом от демократических сил", – отметил Гнап. Также он высказался о возможном выходе из партии в случае, если та не поддержит единого кандидата.

Съезд после долгих дебатов решил официально объявить о выходе политической партии "Сила людей" из избирательной кампании.

Поддерживать ли единого кандидата от демократических сил, в партии пока не определились. Члены "Силы людей" мотивируя это тем, что, кроме Гриценко, кандидатом от демократических сил является еще и Роман Безсмертный. Станет ли партия поддерживать кого-то из них на президентских выборах, будет известно после того, как рассмотрят предложения о сотрудничестве от этих кандидатов.

Кроме того, однопартийцы поставили Гнапу в вину историю о передаче бойцам на фронт средств от международной премии, которую проект "Слідство.Інфо" получил в 2015 году.

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Как известно, к премии прилагалось денежное вознаграждение в размере 15 тыс. евро, которое журналисты проекта решили передать на нужды бойцов на фронте. Оказалось, что на момент выплаты суммы премии "Слідство.Інфо" не имело своего отдельного банковского счета, а потому средства поступили на счет Гнапа, и часть этих денег находится у него до сих пор.

Гнап признал, что это его ошибка, которую он технически не исправил вовремя.

"Я понимаю, что доверие ко мне среди партийцев может быть подорвано. Но я готов его завоевать", – отметил Гнап, подчеркнув, что подал заявление о баллотировании по результатам праймериз "Силы людей", где его кандидатура набрала больше всего голосов.

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На съезде присутствовали 106 делегатов из разных областей Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3114612
 
   
 Топ комментарии
 
Будка вапаснасте! Путин нападет!
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Гриценко стає єдиним кандидатом від демократів та патріотів. Тепер чекаємо хто ще підтримає Гриценка і зніме свою кандидатуру, Безмертний, Добродомов, Деревянко, Кошулинський, Чекаємо на підтримку кандидатури Гриценка від діячів культури та мистецтва, в першу чергу Святослава Вакарчука, який також готується до політичної кар'єри і Президент Гриценко, стане хорошою підготовкою перед Президентом Вакарчуком!
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Я хочу, щоб люди зрозуміли одну просту річ - не потрібно боятися авторитарного режиму. Це не диктатура, яка масово пригнічує права і свободи людей. Авторитаризм має однокореневе слово - авторитет. Освічений авторитаризм виводить країну на новий, більш високий рівень і економіки, і на її основі - демократії»
Гриценко Анатолій Степанович

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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а какой счет будет если до этих нулей добавить еще два Воны и Зе ? ПОПа побеждает или в ПОПа попе?
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Сьогодні, п"ята річниця жахливих подій 1 березня 2014 р. Саме в цей день після штурму ОДА відбулось криваве побиття українських патріотів. Не жаліли навіть жінок і дівчат. До цих двох виродків під москальськими тряпками тупо нема доказів... Сумно
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Не треба поправляти, я цитував "мовою оригіналу" так би мовити)
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да вы шавки пока нападать не будете, бздите санкций)))
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да вы шавки пока нападать не будете - просто бздите Гнап снимает кандидатуру в пользу Гриценко - Цензор.НЕТ 9216 ...))
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мы на вас и не собирались нападать, это вам все земельки мало)))
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звичайно не збиралися - "вас там нет" , так кацапа ?
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Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес отметил, что Украина имеет огромную поддержку в Конгрессе США.
Во время первой международной конференции «Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров» в Одессе американец рассказал об угрозах через разоблачение многолетних схем отмывания денег из «оборонки».
«Сейчас у вас есть огромная поддержка в Конгрессе США. Конгресс сейчас более антироссийский, чем я видел за последние 30 лет. Но это не продлится навсегда.
Скандал с хищениями в оборонном комплексе Украины грозит серьезными последствиями для отношений Украины с партнерами. США могут усомниться в целесообразности поддержки государства.»
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ух ты как)))) а конгрес убедил поддержать нас наверно юля или зеленский?)))) геополитика и воровство 10 млн грн это небо и земля. идиоты
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Так деньги он отдал уже, но осадочек остался Гнап снимает кандидатуру в пользу Гриценко - Цензор.НЕТ 9181
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ну когда кипишь подняли то отдал, а так бы всё и затихло..
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партия сдыхалась кандидатика, наконец))))
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я слышал что и порошенко снимает тоже свою кандидатуру в пользу богословской... Гнап снимает кандидатуру в пользу Гриценко - Цензор.НЕТ 3117
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У Богословської така алергія на Тимошенко, що скажи 1 квітня - я б тобі повірив!
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, а та, в свою очередь в пользу Насирова, тот в пользу Порошенко, он соответственно всё это монетизирует и переводит в офшор....следы теряются, занавес.
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Ну а реально, что будет, если Грыц во втором туре будет ?
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Президентом станет.И шо? Михо премьер,лалита(в лучшем случае)лет 15 первого срока....Я ЗА!!!!
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гарні коменти від прихильників порошенка, європейські такі і доброзичливі.
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Вообще если выбирать между Гриценко и Зеленским, то лучше уже Гриценко.
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На думку експерта, набагато легше маніпулювати думкою електорату через креативну рекламу, серіал або якісь комедійні формати, але, якщо ви покажете публіці справжнього Зеленського, це буде смерть його рейтингам. Ті, хто смикають там десь за ниточки, добре це розуміють.

І Зеро зіллється даю 100%
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зєля це зло. Як можна бути такими лохами, щоб головувати за нього?
Коломойський маючи один канал може назначити президента???
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Нехай краще Гриценко розкаже, чого при ньому, як міністрові оборони солдати голодні додому їсти приходили і були вдягнені, як бомжі. Про роздерибанену армію я вже й говорити не хочу. І ось така людина просто преться в президенти. Що він зробить тоді з Україною, якщо з армією не впорався, а навпаки згнобив.
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кароче все за юлю владимировну мостовую...
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Чим корисним для держави і суспільства займався Гриценко з 2014 року? Звідки гроші на виборчу кампанію? Чому Гриценко не пішов в армію? Назвіть причину, з якої треба голосувати за кандидата Гриценка. (про чесних не треба, в нас як послухати, то кожного кандидата хоч до рани прикладай)
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другий тур!!! другий тур необхідний як повітря!!! Гнап снимает кандидатуру в пользу Гриценко - Цензор.НЕТ 8114
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На екскаватор вистачило, не саперною лопаткою окоп рив, так що нічого наїжати на кращого друга сивочолого гетьмана!
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Цікаво, які шанси у Безсмертного, якщо полковник зніме кандидатуру в його користь?
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мож мостовые цены на курево хоть начнут сбивать?
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В питанні вибору поміж посадою Президента чи повернення скрисячених ним 9000 євриків перемогло бабло... Та і проти Сили людей тій крисі слабо якось було виступати.. Одним словом, ще на одну крису в президентських змаганнях стало менше..😃😃😃
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Сняться с выборов - это просто сняться. в чью то пользу сняться невозможно, избиратели сами решат как оценивать, то что их кандидат оказался политической проституткой и за кого теперь им отдать свой голос?
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сколько тебе Параша за коменты платит? Параша - от слово парашенко ))
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Янукович николы не буде президентом УРКАины..2010 год
Щоби не одын танк та бтр тне выйшов с гаражыв 2014 год
Донбасас треба колючим дротом изнасиливать...1996 год
Юля ..ты ******** или дебилка?
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Да хоть все снимитесь в пользу Гриценка, Анатолию это не поможет. ))
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https://twitter.com/dmitry_gordon
Скандал с хищениями в оборонной сфере Украины может повлиять на поддержку США - американский генерал Ходжес
Гнап снимает кандидатуру в пользу Гриценко - Цензор.НЕТ 5873
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Чувак для того и балотировался, чтобы за пару фублей слиться.
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якщо Порошенка патріот України - він також повинен зняти свою кандидатуру на користь Гриценка !
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Нехай краще Гриценко розкаже, чого при ньому, як міністрові оборони солдати голодні додому їсти приходили і були вдягнені, як бомжі. Про роздерибанену армію я вже й говорити не хочу. І ось така людина просто преться в президенти. Що він зробить тоді з Україною, якщо з армією не впорався, а навпаки згнобив.

Чим корисним для держави і суспільства займався Гриценко з 2014 року? Звідки гроші на виборчу кампанію? Чому Гриценко не пішов в армію? Назвіть причину, з якої треба голосувати за кандидата Гриценка. (про чесних не треба, в нас як послухати, то кожного кандидата хоч до рани прикладай)
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Грицацуєв, як ніхто інший приуспів в знекровлені обороноздатності нашої армії, з такими міністрами, як він був, для ворога роботи не залишиться...... такі ж "успіхи" чекають і всю Україну в випадку коли цей дятел стане презом...
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Это, кажется, тоже было свежее лицо...
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А вы,друзья,как не садитесь,все в президенты не годитесь...майже цитата...
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хартія то ще вчора писала. Цензор, такий цензор
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Министр распродаж армии теперь шо побьедит в первом туре с огромным отрывом??
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Ну и скотина)))Петя в опасности,а тут такая подстава)))
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брехливый люлябот уже раздувает зраду со всего, скажи ещё избил ногими, пену задул в причинное место..сколько брехать ещё будете так нагло люляботы??
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Где ударил? Звиздун сказочник. Просто похлопал по щеке!
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Та там клініка 100 відсоткова. Це на повному серйозі. У нього їде дах.йому б в психлікарню, а не в президенти.
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Снимаю свою кандидатуру в пользу... бедных...
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Абсолютна величина і перспектива цього гнапа даже не попадає в статистичну погрішність... можна порівняти з нулем, і то зі сторони знака мінус... дуже "багато" такий лузер додасть голосів грицацуєву...
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-- да хватит уже дрочить на Пороха -- братья и сёстры -- подмывайтесь! *)
100 гриновый Президент Украины -- с первого же тура!Странно, шо этого с ваших мест не видно? -- так приезжайте к нам за Бугор -- расслабитесть, проветритесь и образумитесь ...*)
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Много денёг потрачено...
Это же не дешевый "гнап"...
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Сейчас пьяный Порох выступает на гастроли в Одессе перед толпой дворников и работников ЖЕК-ов, их спецом свезли автобусами со всей области, вместе с ним выступает мэр Труханов, который каждый год, вместе с местными сепарами, организовывает в Одессе "Бессмертный полк". Гнап снимает кандидатуру в пользу Гриценко - Цензор.НЕТ 6025
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U vas mesiac do vyborov,a uze takaja zaveraxu idiot kazdy den .U nas zavtra vybory no dumaju daze ne vse i znajet a tom
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Ситуація запутується. звісно, головне щоб Барига не вийшов у другий тур. Найкраще, щоб у другий тур вийшли Юля і Палковнік. А потім була б ще можливість поміркувати.
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Да все кандидаты с рейтингом 0- 3 процента и выставлялись что бы кому то место уступить
в поезде,гляди в случай победы на скамеечке запасных пристроят.
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РЮССКИЙ МИР,......РЮССКАЕ ГОФФНО.... Гнап снимает кандидатуру в пользу Гриценко - Цензор.НЕТ 3145директор рюсскага гоффна в Украине дИМА сИКЕЛЕВ и начальгник РАЮБссии в Украине ПЕТР ПОРОШЕНКО совместно со СКАБЕЕой
ольгой РЕШИЛи ОБОСРАТЬ РЮССКИХ хомутов Плешивого МУДАКА ПА САМЫЕ сКРЕпоносЫ Гнап снимает кандидатуру в пользу Гриценко - Цензор.НЕТ 3145 Гнап снимает кандидатуру в пользу Гриценко - Цензор.НЕТ 3145
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