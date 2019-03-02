EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Происшествия
  371  17
Материалы по теме:
Все про:война (3322) обстрел (7652) Донбасс (18057) Объединенные силы (246) операция Объединенных сил (994)

 Противник 5 раз за сутки обстрелял позиции ВСУ, ранен один военнослужащий

За сутки пособники оккупантов 5 раз обстреливали позиции украинских воинов. Стреляли в том числе из тяжелого вооружения. Один защитник Украины получил ранение.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты провели четыре обстрела позиций наших войск:

1) из минометов калибра 120 мм – вблизи населенного пункта Водяное;

2) из автоматических станковых гранатометов – в районе населенного пункта Верхнеторецкое;

3) из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – у поселка Пески;

4) из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Лебединское.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Уничтожение снайпера российских оккупантов в зоне ООС. ВИДЕО

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял из автоматических станковых гранатометов наших защитников в районе населенного пункта Травневе.

В результате обстрелов один наш защитник был ранен.

Наши подразделения дали достойный ответ противнику. Его потери уточняются.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников.

Также на Цензор.НЕТ: Глава Минобороны Полторак подписал приказ о повышении доплат военным в зоне ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3114610
 
   
 Топ комментарии
 
Рюсскую ПАДАЛЬ................КГБЄшную мочил в сортире даже БОРЯ НЕМЦОВ,Галина Старовойтова и Аннушка Политковская...ВЕЧНАЯ ИМ ПАМЯТЬ...........
 показать весь комментарий
 
Рашиков наказать по полной((((. Раненому быстрого выздоровления и востановления.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Илон Маск отключит Россию от космоса

https://charter97.org/ru/news/2019/3/2/325401/
 показать весь комментарий
 
ЗНАЙ СВОЮ ИСТОРИЮ. 19 лет назад был уничтожен элитный русский спецназ под Улус-Кертом
 показать весь комментарий
 
Рюсскую ПАДАЛЬ................КГБЄшную мочил в сортире даже БОРЯ НЕМЦОВ,Галина Старовойтова и Аннушка Политковская...ВЕЧНАЯ ИМ ПАМЯТЬ...........
 показать весь комментарий
 
 
Доренко. Все русское - ГОВНО!!! Интернет, машины, самолеты, ракеты

https://m.youtube.com/watch?v=T50_6JFpuLI
 показать весь комментарий
 
...а после горячей войны начнётся Холодная... ...потом Дружная... ...потом Братская... ...потом Родственная...
А враги не предают -- предают, только друзья, братья и родные!
...моветон...
 показать весь комментарий
 
Бессмысленные сводки вот уже почти 5 лет...А что изменится если ничего не менять и не делать? Минск сам все решит? Ну ждите лет 200
 показать весь комментарий
 
Головне зараз - не здатись, тобто щоб срані мінські угоди не були виконані.
А там виберемо нового гаранта і побачимо зміни...
 показать весь комментарий
 
Якщо правильно розпиляти, то вийде...
 показать весь комментарий
 
 
Рашиков наказать по полной((((. Раненому быстрого выздоровления и востановления.
 показать весь комментарий
 
 
так пишуть, що добре відповіли - збирають інфу про 200-300, завтра дізнаємось.
 показать весь комментарий
 
Рюсская падаль лю.бит МАДУРУ,АСАДА,КАДДАФИ,КАСТРО,МАПУТУ и всю Африку Ясира Арафата Противник 5 разів за добу обстріляв позиції ЗСУ, поранено одного військовослужбовця - Цензор.НЕТ 711 Твари любят тварейПротивник 5 разів за добу обстріляв позиції ЗСУ, поранено одного військовослужбовця - Цензор.НЕТ 711
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПротивник 5 раз за сутки обстрелял позиции ВСУ, ранен один военнослужащий
 
 
 
 
 
 вверх