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 Политика Украины, Киевские новости
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 Киевский апелляционный суд рассмотрит шесть жалоб адвокатов Януковича на приговор

Определен состав суда в уголовном производстве по обвинению беглого экс-президента Виктора Януковича.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевского апелляционного суда.

Сообщается, что на приговор Оболонского районного суда города Киева от 24 января 2019 года стороной защиты в интересах Януковича В.Ф. подано шесть апелляционных жалоб.

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В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины автоматизированной системой документооборота суда определен состав суда: судья-докладчик Юрий Трясун, судьи Сергей Новов, Иван Мосендз, Александр Журавель, Оксана Павленко.

Информацию о дате назначения апелляционных жалоб к судебному разбирательству будет сообщено дополнительно.

Напомним, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

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Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.

При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной респулики Крым и изменении границ территории Украины.

За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в введении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.

При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.

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Источник: https://censor.net.ua/n3114607
 
 
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як цэ всэ обрыдло...просто усыпите овоща вкупе с адвокатами.
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Кандитатів багато- цього - за грати.
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як цэ всэ обрыдло...просто усыпите овоща вкупе с адвокатами.
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"В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины автоматизированной системой документооборота суда определен состав суда: судья-докладчик Юрий Трясун, судьи Сергей Новов, Иван Мосендз, Александр Журавель, Оксана Павленко.
Источник: https://censor.net.ua/n3114607"

А обязательно состав суда объявлять задолго до начала процесса?
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странный вопрос, а как иначе узнаешь его расценки в прайсе услуг не зная фамилии Київський апеляційний суд розгляне шість скарг адвокатів Януковича на вирок - Цензор.НЕТ 6128
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Замість того, щоб послати одного кіллєра, проводять фарс, що триває чотири роки.
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Братана спрашиваю: Андрюха, какого хрена вы Бандюковича выбрали?
-- Шо б Юлька не прошла!
-- А потом за кого голосовал?
-- За Рабиновича!

-- А его за что?
-- Шо б Юлька не пошла!
-- А щас за кого будешь голосовать?
-- Шо б Юлька не пошла!
...юлькин круговорот в природе... *)
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Это чтобы приговор был не заочный, а псевдозаочный?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКиевский апелляционный суд рассмотрит шесть жалоб адвокатов Януковича на приговор
 
 
 
 
 
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